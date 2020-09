Volontari ripuliscono dai rifiuti abbandonati i fossi e aree verdi della zona industriale di Villanova

Alcuni volontari dei quartieri della Zona-Ovest del comune di Forli in collaborazione con il Wwf di Forli-Cesena si sono mobilitati sabato per ripulire dagli abbandoni di rifiuti solidi urbani e le zone circostanti l’area industriale di Villanova, in particolare, via Perlasca, fossato adiacente alla ferrovia, sottopasso via Zignola , via Virgilio e via Raffaele Bendandi. "L’intervento è stato difficoltoso", spiega il coordinatore della zona-ovest Naldi Maurizio che assieme ad alberto Conti presidente del Wwf e altri due volontari del quartiere Romiti erano sul posto per la raccolta differenziata dei rifiuti. La siepe spinosa adiacente via Perlasca e via Raffaele Bendandi ha creato non pochi problemi per recuperare i rifiuti abbandonati proprio dentro al fosso e nascosti fra i rami.

Il materiale raccolto è risultato di quantità ingente, fra bottiglie di vetro, abbigliamento abbandonato, bottiglie di plastica, carta, vari sacchetti di resti di pasti consumati dai camionisti in sosta, piatti, ombrelli, una situazione veramente molto degradante. "Il vetro raccolto separatamente verrà messo nelle campane che sono a disposizione sul territorio. L’indifferenziata raccolta è stata posizionata in un punto di sicurezza non invasivo per la viabilità, è stata segnalata con bandella e cartellonistica, il ritiro è programmato con Alea. Una situazione quella trovata molto critica, un’area verde quella ai lati fra via R Bendandi e Via Perlasca in condizioni di abbandono totale dove in alcuni punti non si riusciva più a vedere il terreno sottostante perché era totalmente ricoperto da ogni tipo di rifiuti", spiegano gli attivisti.

"Crediamo che queste iniziative siano importanti intanto perché concretamente puliamo il territorio da questi rifiuti inquinanti, rendiamo la nostra città presentabile, e la speranza che in quelli che ancora continuano a gettare sacchetti di rifiuti nelle aree verdi nei fossati o nei campi possa arrivare quel senso di responsabilità, di educazione, di crescita, di intelligenza, di rispetto nel nostro e nel loro confronto e in quello di tutti", concludono.