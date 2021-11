Volontariato, contest sui social: 23 video per far conoscere le associazioni romagnole

Un "mi piace" ai 23 video di 30 secondi nati per far conoscere quello che fa il volontariato. Ambiente, riuso e riciclo, ognuno a suo modo. Chi sono i volontari? A volte se ne ha un'immagine scontata; ecco perché 30 secondi per raccontarsi. Le associazioni di Rimini e Forlì - Cesena lasciano una traccia di quello che mettono in campo per promuovere una cultura rispettosa dell'ambiente. Sono 23 le organizzazioni che hanno partecipato alla selezione "Volontariato, ambiente, riuso e riciclo… ognuno a suo modo" con il loro video, a cui si può mettere "mi piace" fino alle 12 del 30 novembre. In palio il titolo di associazione più meritevole di aver diffuso la cultura del volontariato.

Testimoni spesso in prima linea, i volontari si attivano concretamente su temi come sostenibilità, consumo consapevole, recupero delle tradizioni e conoscenza del territorio, difesa degli ecosistemi - solo per citarne alcuni -, portando punti di vista sempre nuovi. L'iniziativa, promossa da VolontaRomagna, ha l'obiettivo di raccogliere tracce di memoria storica, per mostrare il volto del volontariato meno conosciuto e scontato. Le associazioni hanno accolto la sfida e si sono presentate, chi con ironia, chi in maniera più didascalica. Ne è emerso uno spaccato variegato in cui si mette in luce come il volontariato sappia essere innovativo e creativo nelle sue proposte. C'è chi si è emozionato, chi si è messo in gioco, chi ha avuto l'occasione di ripensare a quanto fatto, ma anche chi ne ha approfittato per coinvolgere qualche giovane più esperto di riprese e montaggio.

La fase di preparazione dei video è stata un po' tutto questo. E le associazioni, come sempre, hanno fatto la loro parte. Ora tocca al pubblico. Ben 23 brevi video di 30 secondi aspettano infatti di essere guardati. Oltre ad avere un assaggio di questo mondo, scoprendone variegati aspetti, con un semplice click su "mi piace" nel post del video si potrà dare visibilità alle associazioni e a quello che fanno. La playlist è pubblicata sulle pagine facebook https://www.facebook.com/Volontariatoognunoasuomodo e instagram di VolontaRomagna https://www.instagram.com/volontaromagna/. Per informazioni: VolontaRomagna - Rimini, tel. 0541 709888 - redazione@volontarimini.it VolontaRomagna - Forlì-Cesena, tel. 0547 612612 - 335 7859410 - promozione@assiprov.it