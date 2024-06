Volontariato, otto nuovi soci per "La Rete Magica: "Siamo una grande famiglia"

L'associazione "La Rete Magica" ha celebrato l'ingresso di otto nuovi soci volontari che hanno di recente fatto il loro ‘ingresso operativo’ nell’associazione. "Formalizzare questo passaggio con una breve cerimonia è una consuetudine che, negli ultimi anni, si è andata sempre più consolidando, perché il volontario è la risorsa più preziosa all’interno di una realtà associativa e, come tale, va risaltata la sua scelta di mettersi al servizio degli altri commenta il presidente, Maris Senzani Pezzi -. E’ sempre una gioia dare il benvenuto a nuovi amici nella nostra grande famiglia. Famiglia, perché è così che ci piace definirla. Infatti essere un volontario della Rete Magica non implica solo l’atto di offrire la risorsa più preziosa, il proprio tempo, al servizio delle tante attività che svolgiamo in favore di persone con Alzheimer, Parkinson e i loro caregiver. Per noi è fondamentale la cura del volontario, che accogliamo, formiamo e accompagniamo fin dal primo momento in cui mette piede in associazione".

“Qui ogni persona è accolta con un incontro iniziale, svolto da una nostra psicologa, che mira a cogliere il suo vissuto, le sue attitudini, il suo presente e i suoi desideri futuri: cosa si aspetta di dare e di ricevere dall’associazione - prosegue il vice presidente Roberto Gori -. Io stesso sono capitato in associazione quasi per caso, 7 anni fa, e sulla base delle mie attitudini lavorative passate mi é stato affidato un compito segretariale in associazione, ruolo che a tutt’oggi svolgo con gioia e passione, ma soprattutto con il sorriso, fondamentale quando si sta a contatto con persone che convivono quotidianamente con le difficoltà che comportano queste patologie”.

Cinzia, Enzo, Federica, Giorgio, Marisa, Massimo G., Massimo P. e Pierino si aggiungono alla già ampia rosa di volontari, circa 60, che conta la Rete Magica. Hanno età diverse, interessi di ogni tipo, svolgono o hanno svolto professioni differenti tra loro, e qualcuno annovera nel proprio cammino la vicinanza più o meno stretta con le patologie di Alzheimer e Parkinson. "Tutti sono accomunati dal desiderio di donare le proprie energie per il benessere delle persone fragili ed in difficoltà e delle loro famiglie - viene rimarcato -. A loro, come a tutti i volontari che hanno fatto parte o fanno parte tuttora della Rete Magica va il nostro ringraziamento. Perché é proprio merito dei volontari se quest’associazione è cresciuta sempre di più nei suoi oltre 15 anni di vita e può ambire, con l’aiuto di tutti, ad arrivare in aiuto a sempre più persone sul territorio".