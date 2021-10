VolontaRomagna apre le porte dell'associazione agli studenti del corso di Sociologia del Terzo Settore

Giovedì VolontaRomagna si è presentata agli studenti del corso di Sociologia del Terzo Settore dell'Università di Bologna - Campus di Forlì, che hanno visitato la sede dell'associazione di Forlì, in Viale Roma 124. Agli universitari presenti si è aggiunto un buon numero di studenti collegati in videoconferenza. Il gruppo è stato accolto, assieme al professor Andrea Bassi ed al suo collaboratore Alessandro Fabbri, per un pomeriggio di approfondimento e riflessione condivisa sul ruolo del centro servizi per il volontariato a seguito della riforma del Terzo Settore e su una delle attività più significative svolte dal Centro: la progettazione sociale.

VolontaRomagna è l'associazione frutto della fusione di Volontarimini e Ass.I.Pro.V., precedentemente enti gestori rispettivamente dei Centri di Servizio per il Volontariato di Rimini e Forlì-Cesena. A luglio la nuova associazione ha partecipato al bando per accreditarsi come Csv della Romagna. Il percorso partecipato che ha portato alla fusione è il risultato di un biennio in cui i due Consigli Direttivi si sono costantemente confrontati con le associazioni dei singoli territori, fino a individuare un progetto comune e condiviso capace di rispondere ai bisogni di tutto il volontariato romagnolo, per accompagnare il Terzo Settore nelle nuove e stimolanti sfide che lo attendono valorizzando le buone prassi già attivate in questi anni. Il Terzo Settore romagnolo è molto ricco ed organizzato e conta 810 organizzazioni di volontariato, 1.466 associazioni di promozione sociale e 222 cooperative sociali: sono i soggetti a cui VolontaRomagna si rivolge per offrire i propri servizi (consulenza, formazione, promozione, comunicazione) e per agevolare la nascita di reti e sinergie al fine di dare risposte complesse a un territorio variegato e dalle mille sfaccettature.