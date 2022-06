Rossanna, Antonella e Rodolfo: per oltre 30 anni hanno visto i bimbi crescere, i volti storici della scuola vanno in pensione

Serata inusuale, quella di mercoledì, al ristorante Meridiana di Meldola dove oltre 70 persone si sono incontrate per festeggiare alcuni pensionamenti del personale della scuola primaria. Docenti di ieri e di oggi, ex alunni oggi maestri, ex alunni oggi uomini e donne con responsabilità, gli addetti alla segreteria, i giovani nuovi collaboratori, la “grande squadra” della Scuola Primaria di Meldola unita per salutare Rossanna Bacchi.

La storica collaboratrice scolastica entrò per la prima volta nei corridoi della Scuola Primaria De Amicis il 9 aprile 1984 e da allora, sempre con zelo e responsabilità, con entusiasmo e partecipazione, ha accompagnato la crescita di tanti bambini per 38 lunghi anni, dimostrandosi un aiuto indispensabile anche per i maestri. Sono intervenuti gli ex alunni dei vari anni scolastici, tra i quali l’assessore Michele Drudi che ha portato sia i ringraziamenti da ex alunno sia i saluti da parte di tutta l’amministrazione comunale.

Rossanna è stata una collaboratrice straordinaria dimostrando che non ci sono limiti quando la volontà di riuscire è forte. Insieme a lei anche i festeggiamenti per il pensionamento del collaboratore scolastico Rodolfo Graziani e della docente Antonella Tazzari. Una maestra, Antonella, che ha svolto oltre 41 anni di insegnamento con professionalità, continua formazione, pazienza, ma soprattutto credendoci sempre nonostante le difficoltà che inevitabilmente si incontrano, mai perdendosi d’animo e valorizzando al massimo le capacità di ogni alunno nella sua unicità.