Volto nuovo per la piscina comunale di Rocca. "Un impianto moderno e all’avanguardia"

La piscina comunale di Rocca San Casciano accoglierà i fruitori con un volto tutto nuovo. Dopo mesi di intenso lavoro, conclusi nei giorni scorsi, la struttura riqualificata apre per la stagione estiva 2024. "L’opera di riqualificazione, iniziato dalla precedente amministrazione, ha comportato un investimento complessivo di 332mila euro, finanziato principalmente dalla Regione Emilia-Romagna con un contributo di 300mila euro, mentre i restanti 32mila euro sono stati coperti mediante un mutuo", spiega il il neo sindaco Marco Valenti.

"Il progetto di rinnovamento ha visto la realizzazione di importanti interventi per migliorare l'efficienza e la modernità dell'impianto - prosegue Valenti -. La prima fase dei lavori ha riguardato il rifacimento della pavimentazione dell'area a bordo delle due vasche, garantendo un ambiente più sicuro e accogliente. Successivamente, sono state sostituite le pompe e risanato il piano interrato, mentre l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico, affiancato a quello esistente a pannelli solari, rappresenta un grande passo avanti verso la sostenibilità energetica. Anche l’illuminazione è stata completamente rinnovata, con nuove luci a bordo vasca e sulla terrazza".

"La direzione dei lavori è stata affidata all'architetto Gianluca Tronconi e all'ingegner Luca Ghetti, che hanno saputo coordinare efficacemente gli interventi, permettendo di consegnare alla comunità un impianto moderno e all’avanguardia - conclude Valenti -. Avere un luogo dove trascorrere i mesi estivi in sicurezza e con tutti i comfort moderni è un traguardo condiviso da tutta la comunità. La piscina è già aperta per la nuova stagione estiva e l'associazione Pro Rocca è pronta ad accogliere vecchi e nuovi ospiti. L'estate 2024 si preannuncia, così, ricca di sport, divertimento e relax per tutti".