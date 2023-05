Voragini in via Locchi dopo l'alluvione del Montone: evacuato un intero condominio

Un intero condominio evacuato. Circa una trentina di famiglie messe in sicurezza. Questo per consentire le verifiche in via Locchi, ai Romiti, dove domenica si sono formate alcune voragini particolarmente profonde. Sul posto hanno operato gli agenti della Polizia Locale. L'asfalto presenta ampie crepe. In uno dei crateri che si è formato nel bel mezzo della carreggiata ci sono finiti anche i resti di mobili accatastati e che l'alluvione martedì scorso ha compromesso. Le fogne sono intasate ed hanno creato problematiche anche alle tubature del gas. In loco sono intervenute squadre dei Vigili del Fuoco.