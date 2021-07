Istituto Tecnico Industriale "Marconi": tra i 173 diplomati anche sette con la lode

E' tempo di vacanze anche per i diplomati dell'istituto tecnico industriale "Marconi" di Forlì. Sono 173 i "maturi", tra i quali ci sono 25 centisti e ben sette con la lode. Sono invece 918 gli studenti che sono stati promossi al prossimo anno scolastico con la piena sufficienza. Per 274 c'è invece il cosidetto sei con l'asterisco, ovvero il giudizio sospeso ed la prova da sostenere a settembre per recuperare l'insufficienza.

Sono 102 gli studenti che dovranno ripetere l'anno, mentre solo un giovane non è stato ammesso all'esame di stato. Sono ben 521, tra cui 16 dell'indirizzo Meccanica di Sarsina, i ragazzi che hanno concluso l'anno con una media uguale o superiore all'8. E ci sono anche cinque 10.

CHIMICA E MATERIALI

1 ABOUFARIS HAJAR 5A CH 66

2 BARCHI MATTIA 5A CH 77

3 BARUZZI LORENZO 5A CH 82

4 BARZANTI CHIARA 5A CH 100

5 BATTISTINI PIETRO 5A CH 100 e lode

6 BERTUZZI ENRICO 5A CH 75

7 COVINO FILIPPO 5A CH 100 e lode

8 DE SIMONE JOSEPH 5A CH 70

9 FABBRI CLARA 5A CH 95

10 FIORONI FILIPPO 5A CH 85

11 GOZZOLI GIULIA 5A CH 90

12 LORDI GIANLUCA 5A CH 70

13 MAIOLINI GIORGIA 5A CH 100

14 MASCIANGELO MATTIA 5A CH 86

15 MITI NICOLO' 5A CH 82

16 NOZZOLI MIRCO 5A CH 93

17 TURRONI GIORGIA 5A CH 70

18 VALENTINI SIMONE 5A CH 78

19 VECCHIO MARCO 5A CH 60

20 VELIA SARA 5A CH 94

1 AMOROSO PAOLO 5B CH 82

2 BERTOZZI GIULIA 5B CH 100

3 BONVICINI GREGORIO 5B CH 90

4 BORRELLI LUCA 5B CH 66

5 CASTELLI FRANCESCO 5B CH 78

6 CIMATTI DANIELE 5B CH 96

7 COMENDANT SVETLANA 5B CH 72

8 FABIANI MATTIA 5B CH 100

9 GIANNESSI SAMUELE 5B CH 88

10 KARIKARI ENDURANCE 5B CH 68

11 MANTELLINI FRANCESCO 5B CH 96

12 MONTI GIULIA 5B CH 90

13 OSTOLANI ANDREA 5B CH 60

14 PEDROSI GIACOMO 5B CH 88

15 PUCCI ADELE 5B CH 63

16 ROMUALDI SOFIA 5B CH 62

17 ROSATI MATILDE 5B CH 100 e lode

18 TASSI ALESSANDRO 5B CH 73

19 THALMANN THOMAS KEVIN 5B CH 62

20 VALBRUCCIOLI AGNESE 5B CH 100 e lode

21 VISANI MATTIA 5B CH 63

22 ZECCHINI LUCA 5B CH 85

ELETTRONICA

1 BOURAS AMIR 5A EN 68

2 BRIGANTI MATTIA 5A EN 100

3 BUSCHERINI CRISTIAN 5A EN 86

4 COVERI NICOLA 5A EN 70

5 GAGLIANO DANNY 5A EN 71

6 GEZHILLI ALESSIO 5A EN 81

7 IACHETTA MATTIA 5A EN 100

8 JI JUNKAI 5A EN 76

9 LEONI SIMONE 5A EN 66

10 LIVERANI ANDREA 5A EN 74

11 MASALAGIU NUCU-ANDREI 5A EN 82

12 MASDEA MATTIA 5A EN 100 e lode

13 MOSCHINI MATTEO 5A EN 100

14 PETRUZZIELLO PAOLO 5A EN 100

15 PRETOLANI ALESSANDRO 5A EN 86

16 SANSONE DOMENICO 5A EN 80

17 YE ALESSANDRO 5A EN 80

18 ZACCARIA FRANCESCO 5A EN 82

19 ZAMPERINI NICOLA 5A EN 97

1 BILLI RICCARDO 5B EN 72

2 BUSCHERINI NICOLÃ’ 5B EN 100

3 CAMPORESI LUCA 5B EN 100

4 D'AMATO GABRIELE 5B EN 77

5 DALL'ARA DANIEL 5B EN 93

6 FAE RICCARDO 5B EN 100

7 GENGHINI FARINA MARCO 5B EN 100 e lode

8 GUADAGNINI MICHELE 5B EN 70

9 LOMBARDI MICHELE 5B EN 87

10 LORENZI JACOPO 5B EN 64

11 MANDREJA DENNIS 5B EN 80

12 MARALDI PIETRO 5B EN 87

13 SALIMBENI SIMONE 5B EN 100

ELETTROTECNICA

1 ADAMO DANIELE 5A EL 90

2 AGASISTI LORENZO 5A EL 70

3 AGOSTINI FEDERICO 5A EL 71

4 ARPAIA SAMUELE ENRIQUE 5A EL 74

5 BARCHI LORENZO 5A EL 100

6 CIANI GABRIELE 5A EL 100

7 ENACHE RAUL DENIS 5A EL 69

8 FAGNOLI NICOLA 5A EL 90

9 FURIA RICCARDO 5A EL 87

10 GRAZIANI VALERIO 5A EL 60

11 IANNUZZI CHRISTIAN 5A EL 60

12 MANGELLI CHIARA 5A EL 62

13 MENGOZZI SAMUELE 5A EL 67

14 OGNIBENE LUCA 5A EL 80

15 OLIVIERI MICHELE 5A EL 99

16 RAVAIOLI LORENZO 5A EL 72

17 RESTELLI GIOVANNI 5A EL 63

18 SANTOLI MARCO 5A EL 92

19 SCHIRALDI MATTIA 5A EL 60

20 SEVERI FRANCESCO 5A EL 67

21 SOGJA DEMIS 5A EL 73

22 TARTARETTI LUCA 5A EL 100

23 TORELLI FEDERICO 5A EL 95

ENERGIA

1 BEDEI FILIPPO 5EG 82

2 BELTRANDI LEONARDO 5EG 90

3 BENACCI GIACOMO 5EG 78

4 BERTACCINI ANDREA 5EG 80

5 BOATTINI MATTEO 5EG 85

6 BRUNI LEONARDO 5EG 95

7 CIMATTI MATTEO 5EG 98

8 FIORINI MATTIA 5EG 90

9 GRAMELLINI VLADIMIR 5EG 82

11 LAGHI FRANCESCO 5EG 100

12 LOLLI RICCARDO 5EG 96

13 PINTILIE SERGIU-CRISTIAN 5EG 60

14 RIVALTA RICCARDO 5EG 72

15 RONCONI FILIPPO 5EG 68

16 RONCUZZI MARCO 5EG 62

17 ROSSI EDOARDO 5EG 70

18 TASSINARI MARCO 5EG 90

19 ZAPPATORE CHRISTIAN 5EG 72

MECCANICA E MECCATRONICA

1 ALBONETTI FRANCESCO 5A MC 93

2 BAGNARELLI ALESSANDRO 5A MC 100

3 BATANI RICCARDO 5A MC 80

4 BELLAGAMBA ANDREA 5A MC 92

5 BENINI GIANMARCO 5A MC 80

6 BERNABEI ANNA 5A MC 100

7 BONDI LORENZO 5A MC 70

8 BOVICELLI MATTEO 5A MC 76

9 BUCCIOLI LORENZO 5A MC 66

10 CAGNANI LORENZO 5A MC 100

11 CASADEI MARIO ELIA 5A MC 70

12 CASADIO GIAN MARCO 5A MC 96

13 CAVINA ANDREA 5A MC 97

14 CICOGNANI VIRGINIA 5A MC 90

15 CRITCHLOW SEAN HARRISON 5A MC 91

16 FIORI BIANCA 5A MC 100 e lode

17 FUCACCI MATTEO 5A MC 72

18 LOMBARDI JACOPO 5A MC 76

19 MUSACCHI LORENZO 5A MC 95

20 PIOVACCARI SAMUELE 5A MC 86

21 SIRRI MARCO 5A MC 98

22 VERDI LORENZO 5A MC 74

1 ABATI ANDREA 5B MC 75

2 BOVELACCI FABIO 5B MC 71

3 CARLEO FILIPPO 5B MC 63

4 COVERI SIMONE 5B MC 89

5 CROCIANI MICHELE 5B MC 80

6 D'OTTAVIO PAOLO 5B MC 76

7 DAMIANI GIACOMO 5B MC 78

8 DONATI MATTIA 5B MC 96

9 FABBRI RICCARDO 5B MC 64

10 GORI NICOLO' 5B MC 80

11 GUARDIGLI MANUEL 5B MC 72

12 MASINI FILIPPO 5B MC 86

13 MEROLA MANUELE 5B MC 88

14 MILANDRI RICCARDO 5B MC 80

15 MONTI MATTEO 5B MC 90

16 PERAZZI FABIO 5B MC 95

17 PRETOLANI MARCO 5B MC 66

18 RAVAIOLI ERIC 5B MC 100

19 RINALDINI RICCARDO 5B MC 70

20 ROSSI ENRICO 5B MC 100

21 SALAROLI ALESSIO 5B MC 100

22 SAMBATARO RICCARDO GIUSEPPE 5B MC 60

1 CAVINA EMMA 5C MC 100

2 COLABELLA LORIS 5C MC 82

3 CORRADOSSI LORENZO 5C MC 94

4 D'ANGELO LORENZO 5C MC 82

5 DE GIOSA ANDREA 5C MC 70

6 MASINI FEDERICO 5C MC 88

7 MELEGARI GIOVANNI 5C MC 74

8 MELNYK ANDRIY 5C MC 60

9 MERENDI LUDOVICA 5C MC 100

10 RIVALTA GIOVANNI 5C MC 65

11 RUBANU ALESSANDRO 5C MC 72

12 SIBONI GIACOMO 5C MC 70

13 SIRRI STEFANO 5C MC 100

14 TRAMONTI MATTEO 5C MC 85