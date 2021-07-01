All'alberghiero Artusi i diplomati sono 124, al Carducci 22. 100 per 15 ragazzi, tre con la lode
Sono complessivamente 146 i diplomati, 22 dei quali del Liceo "Carducci". I ragazzi che hanno completato il ciclo di studi col massimo dei voti sono 15
Concluso l'esame di maturità anche all'istituto d'istruzione superiore "Pellegrino Artusi" e al Liceo delle Scienze Umane "Valfredo Carducci" di Forlimpopoli. Sono complessivamente 146 i diplomati, 22 dei quali del Liceo "Carducci". I ragazzi che hanno completato il ciclo di studi col massimo dei voti sono 15: per il Liceo delle Scienze Umane Rabab Bamaarouf, Nicole Neri e Nicole Rosetti, mentre per l'Artusi Cecilia Benini con lode, Francesco Cavallaccio con lode, Arianna De Pascale, Andrea Tosi, Veronica Cervone, Maya Grazioso, Annalisa Gobbi, Maya Grazioso, Marta Lombini, Francesco La Scala, Nicoletta D'Altri e Silvia Ricci con lode.
5°A LICEO SCIENZE UMANE
BAMAAROUF RABAB 100
CANGINI ASIA 77
CICCIONI DIEGO 77
CONTI ISABELLA 64
DE LORENZl SILVIA 96
DEL GATTO ELISABETTA 75
DOMENICUCCI IRENE 85
FLAMIGNI FEDERICO 88
MASULLO LISA 93
MENGOZZI RICCARDO 87
NERI NICOLE 100
PELLEGRINI ALESSIA 86
PIRVU EDMOND ANTONIO 73
RAVAGLIOLI ELISA 86
ROSETTI NICOLE 100
ROSSI LETIZIA 84
RUSTIGNOLI SARA 80
SANTOLINI SARA 93
SERRELJ ANNA 82
SIBONl RICCARDO 97
VIALE BEATRICE 82
ZACCARIA MARCO 67
5°A ENOGASTRONOMIA
ANOBILE MARIA TERESA 80
BARBERINI MATTIA 95
BOLOGNESI ELIA 82
DELLA PENNA SlMONE 74
FABBRI CHIARA 76
GIOSA ANDREA 74
GRAZIANO MANUEL 67
GUIDI GIULIA 88
MONTI LORENZO 73
NANNINI MATTEUCCI ASIA 71
PAVONE GIADA 74
PETITO AMODIO ALESSIO 80
PETRAZZUOLO MATTIA 78
SINGH SAMIR 60
SPIGHI SABRJNA 71
TASSINARI ALESSIA 94
ALAGNA ERIKA 60
5°B ACCOGLIENZA TURISTICA
CAMPANA LINDA 70
CANTONI MATTIA 80
CECCARELLI GREGORIO 80
CULTRERA ALESSIA 71
DELLA VITTORIA SOFIA 94
GASPARl ALESSANDRO 83
GATTA IRENE 75
GIORGI ANGELICA 62
GUARDIGLI REBECCA 82
LIOCE DANIELE 95
LIPPI SARA 78
MAGNETTA RITA 78
MARIANI ELISA AZZURRA 74
MIGLIONICO ALESSANDRO 80
ORELLANA HERNANDEZ YONATHAN ERNESTO 81
PICCINI PIETRO 70
PINTO MICHELLE 74
5°C SERVIZI SALA E VENDITA
BARBARULO PAOLO 73
BENINI CECILlA 100 e Lode
CASELLI GIULlA 93
CAVALLACCIO FRANCESCO 100 e Lode
DE PASCALE ARIANNA 100
DUKA ERVIN 79
ERCOLINI LUCA 60
FAVARO MARCO 61
FRASCALI JENNY 96
GARACCI MAYCOL 70
MAMBELLI FEDERICO70
MANZELLI FEDERICO 62
MONTAGNA SHAONY 70
RICCI SARA 76
RINALDINI NICOLE 88
SPINELLI NOEMI 96
TOSl ANDREA 100
ZAMA MATILDE 95
5D ENOGASTRONOMIA
BARONE NICOLE 93
BOYCHUK ANDRJY 75
BRUSCHI FILIPPO 77
CERVONE VERONICA 100
DELLE SITE CECILIA 95
DOGANA ALEX 64
DUMITRJU MIRUNA ELENA 68
FERRINI ILARIA 85
GOBBI ANNALISA 100
GRASSI FABIO 68
GRAZIOSO MAYA 100
HOXHA OKSANA 80
LESSI MATTEO 85
LOMBINI MARTA 100
MUCIACCIA LORENZO 60
NICOLINI ENRICO 73
PANTOLI ALESSANDRO 68
PARINI GENNY 82
SHALA HALIM 75
ZURICO SAMUELE 85
5E SERVIZI DI SALA E DI VENDITA
BRlGLlADORl SIMONE 93
CASALI MARIKA 81
CASTELLUCCI SIMONE 68
CIARDIELLO CARMINE 73
CUCCHI MICHAEL 70
FERRETTI ERICK 83
FORNARl GIORGIA 80
GIORGINI VALERIA 72
GURIOLI LUDOVCA 66
JIANG SELIN 90
MANCINI ALEX 68
MOSCHINI ADELE 93
PAGANELLI MANUEL 60
PRESTA GIUSEPPE 73
RICCHI ALESSANDRO 66
RUBINI MATTIA 66
SALAMANDRI ANDREA 68
VOLPONI ALESSANDRO 82
5F ENOGASTRONOMIA
BALDAZZI ALESSIA 98
BISULLI PAVEL 80
BONAVITA SIMONE 62
BRATTI LUCA 72
CARLONI MATTIA 74
CHITlC MUGUR MIHAIL 96
DALTRJ LUCA 99
DE PAOLI JACOPO 95
DI MEGLIO EMANUELA 88
FOCCHI RICCARDO 86
HAXHIJA RONALDO 65
LASCALA FRANCESCO 100
MORETTI CAROLINA 97
PEDATA ANTONIO 68
PENSO GIOVANNI 68
PIRINEO MARCELLO GUIDO 89
PUNNACKAPADAVIL STANY VARGHESE 78
ROSSI TOMMASO 65
SALIA EJONA 62
5 ENOGASTRONOMIA - CORSO SERALE
AHMEDOVA AYSEL FEIMOVA 67
BUSSETTI SILVIA 96
CANZIANI ELEONORA 65
CAROLI TOMMASO 98
CENTRONE SIMONE 68
D'ALTRI NICOLETTA 100
DJEGOU AHOU DIANA ROS 65
FUSAROLI SABINA 82
GUBBIOTTI GIULIETTA 86
LASAGNA GIOVANNA 92
MONTRANO GIULIA 98
RICCI SILVIA 100 e Lode
RUFFILLI ROBERTO 75
SILVAGNl DANIELA 65
ZANNONI FABIOLA 74