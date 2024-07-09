Maturità 2024, l'elenco completo dei 245 diplomati dello Scientifico: ben 26 centisti. E ci sono anche sei lodi
Sono ventisei i ragazzi che si sono diplomati col massimo dei voti e per sei è arrivata anche la lode
Sono 245 gli studenti del Liceo Scientifico "Fulcieri Paolucci De Calboli" che hanno superato l'esame di maturità. Sono ventisei i ragazzi che si sono diplomati col massimo dei voti e per sei è arrivata anche la lode. Si tratta di Gioele Bacci, Cristiano Crociani (Lode), Agnese Lanzi, Martina Freri (Lode), Maria Sole Petetta, Filippo Righi (Lode), Sofia Gorini, Irene Tolfa, Tommaso Zauli, Lorenzo Rago, Maria Sofia D'Acapito, Giacomo Fantini, Sara Pedrizzi, Riccardo Sintoni, William Brusa, Rebecca Mordenti, Arianna Perini, Fiorenzo Sassi, Margherita Tassinari, Simona Prisco, Michele Balzani (Lode), Arianna Bazzotti (Lode), Simone Scardovi (Lode), Antonio Chiaromonte, Lorenzo Mazzini e Filippo Siboni.
Classe 4°Q- Quadriennale
BACCI GIOELE 100
BECCHETTI REBECCA 65
BRANZANTI SOFIA 75
CANALI ELEONORA 86
CASADEI CLARETTA 82
CASADEI PIETRO 86
COLETTI UMBERTO 94
CONSORTI PELCZAR ARIANNA 67
CROCIANI CRISTIANO 100 e lode
DI BACCO VITTORIO 90
GONDOLINI ALICE 72
HUANG DENIS 92
KOTI ENIA 86
LAMBRUSCHI MATTEO 92
LANZI AGNESE 100
LONDEI FRANCESCO 63
MACCAFERRI LEONARDO 69
OLIVETTI ARTURO 92
PETRINI MARIA SOLE 76
PIERICH VICTORIA 92
SELVI PIERO 91
SGUBBI ANITA 90
SUGHI CECILIA 84
VERSARI MARGOT 92
ZANFINI ELENA 82
5°B
BELLINI CLAUDIO 92
BIONDI FEDERICO 98
CASTELLINI GIOELE 75
CORBARA MARTINA 90
DE LUCA EDOARDO 72
FREGNANI GLORIA 70
GARELLI LUCIA 92
GAROFANI GIORGIA 70
GENTILINI ILARIA 98
MARROCCO MARTINA 71
MONTANARI AZZURRA 75
RAVAIOLI IRENE 75
RAVAIOLI NICOLA 80
ROSETTI VITTORIA 65
SALVETTI VIRGINIA 73
VALLICELLI EMMA 85
5°D
ALESSANDRINI SOFIA 94
ANDREULA CARLA 95
ASCIONE MARTINA 68
BAGNOLINI CHIARA 93
CORSO SAMUELE 95
FABBRI GIULIA 77
FAVALI AMANDA 96
FRERI MARTINA 100 e lode
GRANITO ALICE 68
GUARDIGLI GIACOMO 88
LOCATELLI ANNA 92
MERCURIALI AGATA 76
PASINI RICCARDO 72
PETETTA MARIA SOLE 100
PETRETTI FRANCESCA 90
RIGHI FILIPPO 100 e lode
RUSTIGNOLI ALESSANDRO 93
5°G
ABATE GIADA 75
BAHARVAND GIULIA 90
CASADEI SARA 77
CICOGNANI EDOARDO 92
DE PAOLI ALESSANDRO 90
DERVISHI CHIARA 83
GIULIANINI LUCIA 97
GORINI SOFIA 100
GUGNONI MARIA 91
GUIETTI SAMUELA 82
MACCHEROZZI ALICE 82
MAMBELLI LEONARDO 66
PATANE' MARIA VIRGINIA 67
PLACHESI DIEGO 75
SCAIOLI SARA 90
TOLFA IRENE 100
VASUMI TOMMASO 95
SCASSANO GIUSEPPE 86
SOPRANI EMANUELE 94
TURCHETTI VIOLA 75
ZAULI TOMMASO 100
5°I
BALDROCCO ISOTTA 73
BIONDI EMMA 70
BOSCHERINI LUCA 88
CASTIGLIONI EDOARDO 79
CERVESI RICCARDO 67
D'ERAMO LORENZO 93
DONATI SOFIA 60
FABBRI MARGHERITA 75
NERI PIETRO 85
PANCISI CATERINA 87
POLI GIULIA 66
RAGO LORENZO 100
SARTONI GIULIA 79
TURONI LETIZIA 94
VERSARI NICOLA 85
VITALI TOMMASO 88
ZAMPIGA FEDERICA 98
5°A opzione Scienze Applicate
ARZILLI PIETRO 64
BORELLI DAVIDE 76
CARLI MARTINA 75
CASADEI ROSSI GIORGIA 73
COMASTRI MASSIMILIANO 74
D'ACAPITO MARIA SOFIA 100
DE MEDIO RICCARDO 87
FABBRI BRANDO 78
FANTINI GIACOMO 100
FAROLFI ALESSIA 77
GIORGETTI FEDERICO 81
LARIZZA CATERINA 70
LEGA ILARIA 76
LELAJ BRIAN 71
MARIANI ANITA 96
MECONI ALESSANDRO 79
MIRASHI LUIS 66
NERI GIULIA 75
PEDRIZZI SARA 100
SINTONI RICCARDO 100
SIRRI GIACOMO 5ASA 74
VADUVA PATRICIA ELENA 73
VALENTE ROBERTO JUNIOR 65
VALENTINI MARTINA 98
5°C Scienze Applicate
BALESTRI SAMUELE 85
BRUSA WILLIAM 100
BUSCHERINI PIETRO 83
COLINUCCI NICOLAS 81
FRESCHI GIANLUCA 72
FRESCHI RICCARDO 80
GHETTI CHRISTIAN 92
LAGHI CHIARA 66
LUNGU ELENA 81
MENGHETTI AURORA 79
MORDENTI REBECCA 100
PALLOTTI BEATRICE 90
PERINI ARIANNA 100
RAVAGLIOLI FEDERICO 84
RAVAIOLI DARIO 73
SARTINI BEATRICE 72
SASSI FIORENZO 100
SCOTTI TOMMASO 82
SPIGHI MATTEO 74
TASSINARI MARGHERITA 100
TORELLI SILVIA 83
ZACCARIA NICOLE 95
ZOZZI MARCO 70
5°E
ADDEO NICCOLO' 68
BERTOZZI LUCA 73
BONFANTE ALESSANDRO 82
BREDA ALESSANDRO 90
CASADEI MATTIA 65
CELLI EDOARDO 62
D'IPPOLITO MARTINA 62
DI CARLO VIOLA 85
DI FRANCESCO DANIEL 62
DI PERNA FEDERICO 78
ESPOSTO BEATRICE 82
FANTI SILVIA 70
GREMANTIERI LUCA 64
HONG SHENGHUI 81
LUGNOLI LUCA 75
MABSOUT JASMIN 75
MASCIOLI SOFIA 90
NALDINI ELIA 68
NIDAM AICHA 81
PLAZZI VITTORIA 85
PRISCO SIMONA 100
RESTELLI SERENA 86
RIGHI FRANCESCO 64
ROSSI LEONARDO70
RUSCELLI NICOLO' 92
TASSINARI MATILDE 66
5°H Scienze Applicate
ATLASIK KEVIN MATTEO 66
BALZANI ALESSANDRO 70
BALZANI MICHELE 100 e lode
BARDI GIULIA 70
BAZZOTTI ARIANNA 100 e lode
CASTAGNOLI NICOLO' 70
CENESI GIACOMO 72
FANTINI LUDOVICA 85
FERRERI RAFFAELE 66
FOSCHI CESARE 80
FRANCHINI CRISTIAN 62
GALEOTTI LORENZO 75
LAHLIOUI YOUSRA 70
MARZOCCHI GRETA 75
MENGOZZI GIACOMO 94
MICCOLI NICOLE 82
MICHELACCI LUDWIG 62
PIOVACARI ANNA 84
PIRACCINI FRANCESCO 90
RAVAIOLI ANNA 65
SCALZULLI MASSIMILIANO 73
SCARDOVI SIMONE 100 e lode
TAPPARI GIOVANNI 65
VALDINOCI TOMMASO 60
TRUPIANO PIETRO 76
5°L Scienze applicate
AMADORI ELENA 88
ARONI CHIARA 62
BACCINI ALICE 81
BAJRAMAJ ROMINA 82
BARDI LORENZO 72
BRUSCHI SAMUELE 87
CHABRAOUI MANSOUR 75
CHIAROMONTE ANTONIO 100
CHIRIATTI THOMAS 70
CINDESCU SYONA GIULIA 62
DAMICIS FRANCESCO 77
FLAMIGNI GIULIO 62
FORNASARI NICOLA 95
FU JUN HAO 71
GAROIA CHIARA 90
GIORGIONI MARTINA 68
MARALDI SIMONE 62
MARIOTTI ANNA 62
MAZZINI LORENZO 100
RAMA KLEO 70
SANSAVINI SOFIA 95
SIBONI FILIPPO 100
TOMBA GIORGIA 78
TUMIDEI BENEDETTA 85
VENTURI SIMONE 77
VIROLI EMMA 64
ZANFINI EDOARDO 78
5°F sezione Sportiva
BACCHI LUCA 80
BARTOLINI GABRIELE 65
BRASINI VIOLA 88
BRAVACCINI LUCA 73
CAPACCI CATERINA 78
CIMATTI DIEGO 80
CIMATTI FRANCESCO 64
DI CAMILLO ENRICO 68
DOMENICONI RICCARDO 64
FABBRI GIULIA 75
FALLACARA ALESSANDRO 92
GRILANDA CHIARA 91
GUAGLIONE GIOVANNI 71
MANCINI FILIPPO 70
MARSICOVETERE LUCA 76
MONTI LAURA 70
MUNARI MICHELE 78
PUSCEDDU LEONARDO 63
SANTORO RICCARDO 80
SIMONCELLI PIETRO 60
TRAVERSARI RICCARDO 68
VALDINOCI CATERINA 90
ZECCHINI GAIA 81
ZILIO EDOARDO 83