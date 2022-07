Maturità 2022, a Ragioneria sono 14 i centisti. Per quattro ragazzi diploma con la lode

Esami di stato conclusi all'Istituto Tecnico Economico "Matteucci". Sono 167 i ragazzi che hanno conseguito il diploma, 14 dei quali con il massimo del punteggio. Sono quattro i ragazzi che hanno concluso il percorso di studi con la lode: si tratta di Fiona Gjorga, di Greta De Carlo, di Filippo Ferretti e Gabriele Fronzoni. L'anno è stato frequentato da 956, 726 dei quali promossi con la piena sufficienza, mentre saranno 53 quelli che dovranno rifrequentare la classe.

LE PAGELLE (aggiornate) DALLA PRIMA ALLA QUARTA - Le medie dall'8 in sù

Sono invece 177 coloro che dovranno sostenere un esame di riparazione per recuperare il debito formativo. "Grazie alle azioni di recupero delle difficoltà, organizzato in diverse modalità (pausa didattica, corsi di recupero, sportelli help e aiuto ai compiti), messe in campo sin da inizio anno scolastico e attivate per tutto l'anno, si è registrato un deciso calo delle non ammissioni e dei giudizi sospesi", evidenzia il dirigente scolastisco, Giuseppina Tinti.

I risultati della maturità

5A AFM BALELLI ALESSANDRO 66/100

5A AFM BANDINI MARTINA 80/100

5A AFM BARTOLUCCI GIULIA 60/100

5A AFM BOSCHET MATTIA 84/100

5A AFM BRUNO SIMONE 80/100

5A AFM CAMPORESI DAVIDE 86/100

5A AFM DI BLASIO DAVIDE 78/100

5A AFM FABBRICA GIOVANNI 98/100

5A AFM FARABEGOLI MATTIA 98/100

5A AFM GATTO LUCIA 78/100

5A AFM GJORGA FIONA 100/100 e Lode

5A AFM LOMBARDI LORENZO 74/100

5A AFM MARCHI ANTHONY 73/100

5A AFM MILANDRI LORENZO 92/100

5A AFM MONDARDINI GIULIO 78/100

5A AFM OSIYUK MARIA 70/100

5A AFM PETEAN CATALIN MARIUS 86/100

5A AFM PORTICI MARCO 93/100

5A AFM PORTICI MATTEO 87/100

5A AFM PROTONOTARI AURORA 60/100

5A AFM ROSSI MARTINA 74/100

5A AFM ROVINELLI ERICA 92/100

5A AFM SPADAVECCHIA MARIO 63/100

5A AFM TASSINARI VIOLA 76/100

5A AFM TROISI FEDERICO 90/100

5A AFM ZAMPOLLA CATERINA 100/100

5A AFM ZANNONI NICOLO' 70/100



5A RIM ASTARA GIADA 80/100

5A RIM BELLAGAMBA GIACOMO 65/100

5A RIM BOUZEKRAOUI NOUHAILA 66/100

5A RIM CANTONI GIULIA 84/100

5A RIM CHIOCCINI GIORGIA 97/100

5A RIM CIFIELLO ENRICO 64/100

5A RIM CONFICCONI SOFIA 100/100

5A RIM DI GIAMMARIA MARGHERITA 85/100

5A RIM FANUCCI TOMMASO 65/100

5A RIM FIORINI GIULIA 100/100

5A RIM HAMMAR INSSAF 88/100

5A RIM LABZIOUI HAJAR 92/100

5A RIM MAMBELLI GIULIA 73/100

5A RIM NEAGU ANDREEA ALINA 72/100

5A RIM PASCUCCI ALEX 75/100

5A RIM PONI FRANCESCA 70/100

5A RIM RECCHIA LUCA 75/100

5A RIM SANTANDREA VALERIE 100/100

5A RIM TURRONI ANDREA 80/100

5A RIM ZAULI LUCA 75/100



5B RIM AZZARELLO CHIARA 78/100

5B RIM BARTOLETTI PIETRO 68/100

5B RIM CARDINALE ALESSANDRO 84/100

5B RIM CAROLLO ELENA 77/100

5B RIM CASADEI MARTINA 91/100

5B RIM CASADEI SARA 92/100

5B RIM CHAKIR NOUHALIA 92/100

5B RIM DE CARLO GRETA 100/100 E LODE

5B RIM DI MAIO PAOLO 65/100

5B RIM GUERRA CHIARA 100/100

5B RIM MASCI LUCA 60/100

5B RIM MERLONI FILIPPO 83/100

5B RIM MINI GIORGIA 95/100

5B RIM MONARI CHIARA 68/100

5B RIM NARDIELLO AURORA 65/100

5B RIM NERI SOFIA 94/100

5B RIM PAZZI GIULIA 95/100

5B RIM POLLINI MARTINA 70/100

5B RIM PONTICIELLO MICAELA 69/100

5B RIM RAGGI THOMAS 65/100

5B RIM SELMANI DENISA 63/100

5B RIM TORESI MATILDE 83/100

5B RIM VICENZI VALENTINA 82/100



5C RIM AMADEI ELENA 100/100

5C RIM BALBO SOFIA 78/100

5C RIM BARUFFINI MASSIMILIANO 63/100

5C RIM BISERNI TOMMASO 73/100

5C RIM BOSCHERINI SARA 80/100

5C RIM CACUCCIOLO ALICE 77/100

5C RIM CICOGNANI SOFIA 98/100

5C RIM FANTINI MARTINA 76/100

5C RIM FARNETI ALESSANDRO 81/100

5C RIM FOIERA LUCIA 84/100

5C RIM GRILLANDI LORENZO 93/100

5C RIM JEVA ELISA 100/100

5C RIM LA CORTE ANTONINO 70/100

5C RIM LAMBRUSCHI GIULIA 90/100

5C RIM MANTA FEDERICO 94/100

5C RIM MARIOTTI AGNESE 90/100

5C RIM MASSAFRA SAMUELE 100/100

5C RIM MIGLIETTA LIDIA 76/100

5C RIM MORANDI TOMMASO 80/100

5C RIM PEPERONI SOFIA 81/100

5C RIM PRETOLANI SIMONE 88/100

5C RIM ROMBOLI VIRGINIA 91/100

5C RIM SPAZZOLI ALICE 100/100

5C RIM VALENTINI SIRIA 72/100



5A SIA ARRIGONI SARA 85/100

5A SIA CAGNINI FRANCESCO 60/100

5A SIA CAPACCI MANUEL 62/100

5A SIA CASADEI GIACOMO 86/100

5A SIA CROSTOLO GUALTIERI MATILDE 71/100

5A SIA DALL'AGATA DALILA 75/100

5A SIA GUIDI GIULIA 60/100

5A SIA MAMBELLI MATTEO 73/100

5A SIA MORELLI RICCARDO 69/100

5A SIA PERJAKU ANDREA 82/100

5A SIA PIERACCINI SOFIA 77/100

5A SIA SEVERI ANTONIO 80/100

5A SIA TOMIDEI DAVIDE 79/100

5A SIA TONI MATTEO 67/100

5A SIA VERSARI CHIARA 95/100

5A SIA VITALI MATTIA 72/100

5B SIA AMATI MARCO 64/100

5B SIA ANGELI SIMONE 86/100

5B SIA BALESTRA FEDERICO 92/100

5B SIA CASADEI LORENZO 83/100

5B SIA CHBRAOUI AYA 88/100

5B SIA CHOUIA IMMEDINE 60/100

5B SIA FERRETTI FILIPPO 100/100 e lode

5B SIA FRONZONI GABRIELE 100/100 e lode

5B SIA GENTILE CHIARA 90/100

5B SIA KOUKOU IBO ABLAFON GIRES 80/100

5B SIA MANCIATI FEDERICO 64/100

5B SIA MANETTI FILIPPO 68/100

5B SIA PONI ALESSANDRO 90/100

5B SIA RICCI ALESSANDRO 83/100

5B SIA RUGGERI FILIPPO 96/100

5B SIA SAVINI FRANCESCO 72/100

5B SIA YAN ELISA 85/100



5A TUR AGRIMI MATILDE 77/100

5A TUR AIDEYAN OSAMAGBE SUCCESS 68/100

5A TUR BIANDOLINO RICCARDO 66/100

5A TUR CELLI ADELE 93/100

5A TUR CHATER NADIA 72/100

5A TUR GARDINI VALENTINA 90/100

5A TUR GORI SARA 73/100

5A TUR LEMBO MARGHERITA 90/100

5A TUR MARCHENKO VERONIKA 77/100

5A TUR MARTINI EDOARDO 77/100

5A TUR MINGHETTI CHIARA 86/100

5A TUR NALDINI LUCREZIA 80/100

5A TUR PAZZI FEDERICO 68/100

5A TUR PILLANDRI EDOARDO 92/100

5A TUR PIOVACCARI CHIARA 100/100

5A TUR POGGIOLINI FRANCESCO 88/100

5A TUR ROMASCU ADELINA FLORENTINA 88/100

5A TUR TOSCHI GIONATA 84/100

5A TUR VALBONETTI NICOLO' 80/100



5B TUR AGASISTI SOFIA 100/100

5B TUR ARFELLINI LUCA 78/100

5B TUR BENGUILLO MARK ANGELO CUNTAPAY 75/100

5B TUR BERTOLINO ELISA 88/100

5B TUR CARNACCINI GIULIA 72/100

5B TUR COSTA TOMMASO 95/100

5B TUR GADDONI VIOLA 100/100

5B TUR GAO SHAN SHAN 72/100

5B TUR LIKA ALESSIA 83/100

5B TUR RAVAIOLI SARA 73/100

5B TUR ROSSI LICIA 65/100