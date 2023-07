Maturità 2023, i voti dell'istituto professionale "Ruffilli": tra i centisti anche uno studente-lavoratore del corso serale

Nessuna lode, all’Istituto Professionale “Ruffilli” di Forlì, ma ben 9 “centisti” e tanta soddisfazione per un esame che, per certi aspetti, rappresenta un rito di passaggio all’età adulta e dischiude a un futuro di cittadinanza attiva. Molti studenti inizieranno a lavorare a breve, qualcuno ha già trovato un’occupazione, altri si sono iscritti all’Università. Uno dei “100” è stato “conquistato” da uno studente-lavoratore del corso serale: risultato ancora più significativo, poiché chi frequenta i corsi serali studia e lavora contemporaneamente e la soddisfazione del risultato acquista un sapore ancora più dolce e gratificante.

Quattro sono gli indirizzi che hanno visto diplomarsi in tutto 98 fra studenti e studentesse: grafico, commerciale, sanitario e odontotecnico (fra un paio d’anni si aggiungeranno alla famiglia anche i primi diplomati dell’indirizzo agrario). "Al di là del voto, che è importante ma non deve essere totalizzante, a tutti i diplomati l’augurio di trovare il proprio posto nella vita e quel buon lavoro che descrive Howard Gardner, secondo il quale un lavoro è buono quando è qualitativamente pregevole, ossia altamente disciplinato; è responsabile, tiene cioè conto delle possibili implicazioni per la comunità; fa stare bene, è cioè interessante e ricco di significato e anche in situazioni sfavorevoli può essere garanzia di sostentamento", sottolinea la dirigente Lorella Zauli.

Indirizzo: SERVIZI COMMERCIALI: INDIRIZZO GRAFICO PUBBLICITARIO

ACAMPA CARMEN 70

BANDINI SOPHIE 60

BENCHADI YAKOUB 80

BENFENATI LUCA 68

BLACO GIAN MARCO 64

CISSE KANTIE' BAKONGO 61

CRUCIANI ALESSANDRO 82

DIBENEDETTO RUGGIERO 93

DUGHERIA MAYA 100

FABBRONI SAMUELE 60

FONTANA ENRICO 100

GAUDENZI LORENZO 93

MASSA KEVIN 63

MONTANARO ANTONIO 83

NAYDENOVA ALEKSANDRA TODOROVA 63

PEDOTA GIADA 91

RENDA TOMMASO 85

RUGGIERO FRANCESCA 100

TEMPESTA SAMUELE 66

CAPITANI RAFFAELLA 70

SERVIZI COMMERCIALI: INDIRIZZO LOGISTICA IMPORT-EXPORT

ABDERRAZAK LOUA' 62

ARUOMA SHADRACH EGHOSA 67

ATENE GIUSEPPE 60

BELLEZZA ANTONIO 68

BIFFI ANDREA 70

BOAFO CONSTANCE NEWMAN 100

CAPJA MEGHI 80

CHEN YUHAO 74

COLIVA TOMMASO LUPO 67

DAUTI GENTIANA 70

EL BOUSTANI ZAKIA 100

GIUNCHI DANIELA 80

LEONE NICOLO' 62

PROTONOTARI ROSANNA 65

RESTA SOFIA 66

RICCI AURORA 86

ROSANELLI PASCAL 65

RUSCELLI NICOL 90

SAVIOLI GIADA 78

STANCA LETIZIA 89

ZAKA ROBERT 76

SERVIZI PER LA SANITA’ E L’ASSISTENZA SOCIALE

ALGIERI MARIA FRANCESCA 84

BALLOUK FADWA 76

BRUNETTI WILLIAM 70

CIMATTI ILARIA 100

CITARELLA REGINA 100

DESSI' ASIA GIULIA 80

FRASSINETI LUCREZIA 78

GANDOLFI VITOR FABIANO 62

GHETTI SARA 90

GRANDI FEDERICO 68

KAUR JASHANPREET 96

LAGHI LISA 65

MAZARA DAVIDE GIUSEPPE 82

MOURTAJI AMAL 62

NICCOLAI TUSINO AURORA 77

RADU EDUARD IOAN 80

SELMANI KLARISA 60

TIRIAC IOANA ROXANA 93

YOADA FAOUZIATOU 80

ZARRI AGNESE 67

ZERKAK SERINE 63

FORLENZA ALISSA 67

MOUSLIM SARA 60

PELLIZZARI CHRISTOPHER 62

SOCIO-SANITARIO (SERALE)

ALCAMISI DESIREE 82

BUCCIOLI MATTIA 75

DRESHAJ REBECCA 75

FABBRI FRANCESCO 80

FALCIANO MORENA 80

FANTOZZI ANNA 85

FOSCHI GIAN MARCO 60

FRASINEANU ANA MARIA LAURA 84

GAROIA LUCIA 74

LAASSIRI FATIMA ZAHRA 65

LABARCENA YACIRA 100

MADURAWALAGE DON CHATHURIKA RIDMINI PERERA 87

MESSINA ANGELAMARIA 68

NDOJ ALKETA 60

ORIANI MILA 77

QUAGLIANO DENIS 87

RACARU MARIANA 84

TRAPANI CHIARA 76

URBINI DAVIDE 76

ZRIKEM ZAHRA 90

ARTI AUSILIARIE DELEL PROFESSIONI SANITARIE: ODONTOTECNICO

ABABEI DELIA ANDREEA 60

BACCHINI JACOPO 80

BERISHA EDIZ 62

BUCCI ALESSIA 100

CANNIOTO FRANCESCO 60

GIULIANINI ERICA 85

HALLADJ MANAR 90

MUHAREMOVIC MAIDA 92

RACOTI ANDREILAVINIU 76

RAIES SOFIA 76

SCHIPANI ANDREA 80

TURRINI MARCO 92

WANG TONGHUI 70

BALDI GIULIANO 95