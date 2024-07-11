Industriale "Marconi", tutti i voti della maturità: i 100 sono diciotto e ci sono quattro lodi
Sono 18 gli studenti che hanno concluso la maturità con il massimo dei voti e per quattro di loro c'è anche la lode
E' tempo di vacanze per i 222 diplomati dell'Istituto Tecnico Industriale "Marconi" di Forlì. Sono 18 gli studenti che hanno concluso la maturità con il massimo dei voti e per quattro di loro c'è anche la lode. Si tratta di Anna Giannetti, Anna Mariani, Alessandro Masotti, Nicolò Bosi (lode), Francesco Neri, Nicolò Paganini (lode), Tommaso Bargossi, Andrea Minguzzi (lode), Manuel Satta, Federico Valentini, Luca Turroni, Samuele Maretti, Samuele Previcini, Filippo Valentini, Stefano Roncucci, Riccardo Casadei Turroni (lode), Davide Lacchini ed Emma Obino.
5°A CHIMICA E MATERIALI
AGPOON CHRISTOPERSON 60
ARFELLINI TOMMASO 73
BIANCHI RACHELE 80
BOMBARDI VANESSA 90
CICIONI ANDREA 60
CONTE FRANCESCO 60
FLAMIGNI MICHELE 74
GIANNETTI ANNA 100
HAMMAR RIDA 64
MARIANI ANNA 100
MASOTTI ALESSANDRO 100
MONTANARI GIANLUCA 68
NIANG MAIMOUNA 68
RAFFAELI CATERINA 75
RANDI MICHAELANGELO 67
RAVAIOLI TOMMASO 90
VERNI SAMUEL 64
5°B CHIMICA E MATERIALI
ARDITO SARA 64
BARTOLI FRANCESCO 78
CAMORANI ELENA 95
COLLINI CELESTE 78
DELL'EVA GIULIO 66
DERNI DANILO 70
GUALTEROTTI CHIARA 90
MALVEZZI LINDA 77
MASSENZIO MARILISA 76
MICHELACCI SABRINA 87
SARTI PIER LUIGI 65
SERRATORE PIETRO 73
SIGNORE RICCARDO 65
TRAMONTI CHIARA 92
ZOLI ANITA 78
5°A ELETTRONICA
ARRICHIELLO LORENZO 72
BOATTINI FRANCESCO 76
BONACCI ERIK 90
BOSI NICOLO' 100 e lode
CAPPELLI MARCO 91
CARLI MORETTI RICCARDO 66
CATUFA ELEONORA 95
CHIRIAC MARIAN ALESSANDRO 85
FERRETTI ALICE 62
GAROIA GIACOMO 95
KUMAR ROBIN 78
MANCINI JONATHAN 82
MARIANI EUGENIO 68
NERI FRANCESCO 100
PAGANINI NICOLO' 100 e lode
PALMIERI ELIA 68
SIGISMONDO MARIO 72
SILVESTRI MICHELE 70
STROCCHI ALESSANDRO 76
UGHI LORENZO 63
VIRZI' MATTEO 77
ZAULI CHRISTIAN 90
5°B ELETTRONICA
BARGOSSI TOMMASO 100
CARROLI FEDERICO 78
CAVINA FABIO 76
CRESCENTI LEONARDO 83
DI DOMENICO LORENZO 91
GAROIA NICOLAS 78
GAROIA SIMONE 77
HERGHELEGIU ALEXANDRU IULIAN 62
LAPENNA LORENZO 70
LODI RIZZINI ALESSANDRO 93
LONARDO DAVIDE 70
MALTONI MATTIA 60
MANCINI LORENZO 62
MEDFAI AMIN 82
MINGUZZI ANDREA 100 e lode
MONTEFIORI ACHILLE 81
MORGAGNI LEONARDO 65
NOTARO ANTONIO MICHELE 70
PALMIERI TOMMASO 60
SAMSAM ADAM 68
TRAVERSARI LUCA 60
TRUCCHI FRANCESCO 90
VALENTINI FEDERICO 100
VILLI ALESSANDRO 70
5°A ELETTROTECNICA
BELTRANDI ANDREA 95
BERGAMASCHI MANUEL 64
BOLOGNESI ALESSANDRO 60
BRAVACCINI NICHOLAS 78
CHHAIBI YAHYA 64
COLLINELLI DAVIDE 78
GAD MICHEL 95
MERLO LUCA 90
NANNI DARIO 77
NASSIB AIMRANE 73
RAVAGLIA RAUL 74
SATTA MANUEL 100
SIDA ABDELHEDI 65
STANZANI MICHELE 91
5°B ELETTROTECNICA
AMOROSO MATTIA 80
CAVALLI RICCARDO 73
CIAPPELLI MATTEO 72
DE BONIS GABRIEL 81
GARAVINI GABRIELE 79
LEONARDI FRANCESCO 88
LOMBARDI PIETRO 80
MARETTI SIMONE 82
MORDENTI MARTINO 74
PELLEGRINO PIERFRANCESCO 70
PUPA ALESIO 71
SIBONI ALESSANDRO 84
TURCU GABRIEL 70
ULIVUCCI MAICOL 90
ZACCATO SAMUEL 78
5° ENERGIA
FABBRI ANNALISA 90
GAROFALI MATTIA 80
GENTILI GIOVANNI 78
GIULIANI NICOLO' 65
MYRTAJ RICCARDO 74
RAMPAZZO AGAN 73
SPAGNOLI MARCO 80
TARTAGNI VIOLA 70
TURRONI LUCA 100
ULIVI LUCA 82
ZAULI FEDERICO 70
5°A MECCANICA MECCATRONICA
BARTOLINI IGOR 71
BASSINI ENRICO 73
BERARDI MATTIA 71
BILLI SIMONE 70
CASTAGNOLI DAISY 67
CHARAF AHMED 76
CORSI LORENZO 86
CORZANI PIETRO 68
ESSABBAR EL MEHDI 83
FACCIANI MANUEL 60
FAGNOLI IVAN 63
FUCACCI LETIZIA 98
MARETTI SAMUELE 100
MILANESI SIMONE 68
MYRTAJ ALEX 64
PREVICINI SAMUELE 100
SALZARULO SIMONE 62
TASSINARI PATRICK 61
TODEA DENIS CRISTIAN 70
VALENTINI FILIPPO 100
ZANUCCOLI ANDREA 83
5°B MECCANICA MECCATRONICA
BELLAVISTA MICHELE 72
BENCIVENGA ANDREA 61
BIONDINI ALESSANDRO 73
BONDI ELIA 74
CAVAZZI ANDREA 73
FIORI CARLO 90
FONTANA LORENZO 73
GRADILONE VINCENT 67
MENGOZZI MATTEO 69
MERCATALI DANIELE 88
MITRINI DANIEL 64
NANNI MATTEO 90
NERVEGNA RICCARDO 83
OLIVI GIULIA 94
ORIANI FRANCESCA 70
PIRONI FRANCESCO 83
RONCUCCI STEFANO 100
SALLJA ALESIO 72
SANTONE LUCA 64
VALENTINO ENRICO 77
ZACCARELLI ANASTASIA 88
5°C MECCANICA MECCATRONICA
BALZANI MATTEO 83
BIANCHI MANUEL 68
BOLOGNESI LUCA 81
CAMPANA LORENZO 77
CANGINI GABRIELE 76
CASADEI TURRONI RICCARDO 100 e lode
CASAMENTI THOMAS 63
GIORGETTI LUCA 90
LACCHINI DAVIDE 100
NANNI FRANCESCO 75
NUCCI TOMMASO 75
PINI DAMIAN 67
PIRAZZINI LUCREZIA 74
RICCI TOMMASO 73
RUFFILLI ANDREA 78
SCARANO MANUEL 73
STANCANELLI GIOVANNI 62
TOSONI NICHOLAS 62
ZEGNANE RABAB 60
5°D MECCANICA MECCATRONICA
BIBBO' MAICOL 63
BORGHINI FILIPPO 80
CARAMELLA GIULIO 93
CASTORINO CHRISTIAN 70
DREI GABRIELE 72
FLAMIGNI TOMMASO 80
LAZZARI ACHILLE 74
LOIOLA BRUNO 70
MATLAOUI YASSIN 62
MAZZONI PIETRO 96
NUTI ALESSANDRO 90
OBINO EMMA 100
PASINI PIETRO 62
PIANCASTELLI SARA 74
RANIERI ALESSANDRO 86
RAVAIOLI MATTEO 67
SEVERI RICCARDO 88
VALLI MANUEL 90
5°E MECCANICA MECCATRONICA
BIGUZZI SARAH 85
BISERNI FEDERICO 73
BIZZINI ALESSANDRO 73
BORGES DE LOS SANTOS SADIEL 74
BUCCI JULIAN 73
CAMPRINI ANDREA 70
CASADEI BALDELLI MATTEO 84
CIGNANI AUGUSTO 76
CIMATTI LEONARDO 97
CONTE DALILA 85
FELIZ JORDYS ALEJANDRO 78
FIUMANA ALEX 82
GATTA TOMMASO 81
LAGHI MARCO 74
LOMBINI LEONARDO 75
MAGGIO ANTONIO 90
MATULLI RICCARDO 80
MILANESI MATTIA 92
MORINI MATTEO 95
PIRINI MATTEO 70
ROSSI ALESSIA 80
SERRATORE MATTEO 82
STRAMMIELLO DIEGO 79