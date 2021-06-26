Concluso l'anno scolastico, tutti i bravissimi di Ragioneria: pagelle anche oltre il 9
Comunicati i nominativi degli studenti con una media uguale e superiore all'8
L'istituto tecnico economico "Matteucci" di Forlì ha comunicato l'esito degli scrutini dell'anno scolastico 2020-2021, diramando i nominativi degli studenti con una media uguale e superiore all'8.
1AAFM
ALBANO GABRIELE 8,93
BERGAMASCHI PIETRO 9,43
CATANI MARCO 8,71
1BAFM
BILLI CLARISSA 8,29
BRICCOLANI LUCIA 8,21
BUSI GIULIA 8,07
CHEN JENNIFER YUZHEN 8,64
DEL VECCHIO GIADA 8,79
FABBRI GIADA 8,07
MOSCATELLI GAIA 8,07
VESTRUCCI GIUSEPPE 8,21
WANG YE FEI 8,79
1CAFM
GIANQUITTO ANNA 8,50
SBARZAGLI FILIPPO 8
1DAFM
BETTINI SOFIA 8
CONFICCONI EMMA 8,07
CRUCIANELLI DIANA 8,36
FANTI LUCIA 8,36
FRESCHI DAVIDE 8,79
MAZZOTTI ALISSA 8,21
PERLINI BENEDETTA 8,50
PETRILLI ANGELICA 8,36
1EAFM
GHETTI SOFIA 8,29
PINTO GIORGIA 8,14
PINTO MARINA 8,21
RUSTIGNOLI VIRGINIA 8
TANCREDI MARIA LUISA 8,57
1FAFM
GIOVANNINI MAGGIE 8
VALPIANI LAURA 8,57
1GAFM
CAROLI RICCARDO 8,71
GUERZOLI BLANCA 8,50
TASSINARI ALICE 8,07
1HAFM
AGRIMI BENEDETTA 8,50
BILLI VALENTINA 8,29
FIORINI LUCIA 8,07
LUCCHI GINEVRA 8,64
RAGGI ASIA 8,43
2AAFM
AVALLONE ALESSIA 8,21
BROCCHI SOFIA 8,64
COLA SERENA 8
GIUNCHI ALICE 8,43
GRAZIANI SOFIA 9
MOSCHINI SOFIA 8,64
PROVENZANO GIULIA 8,14
ROSSI LETIZIA 8,36
2ABFM
FABBRI GIORGIA 8,71
LANDI ALICE 9
RAVAGLIA DARIO 8,36
SIBONI ERICA 8,07
2DAFM
ARMANNI GIADA 8,93
BARTOLI CATERINA 8,57
BELLAVISTA LORENZO 8
BREVETTI MARTINA 8
MASUCCI GAIA 8,07
PERGOLINI MARTINA 8,43
2EAFM
GAUDENZI LUCA 8
GRASSO LORENZO 8,79
LAMA GIULIA 8,86
MANUCCI ALESSIA 8
SEVERI VALENTINA 8,43
VALDINOCI SARA 9
2FAFM
BERGAMINI GIULIA 8,43
COSTAN ANNA MARIA 8,79
DE LUCA SIMONE 8,07
VICENZI FEDERICA 8,14
2GAFM
BETTI ALESSIA 8,86
LAZZARI CAMILLA 8
PIERGUIDI ALICE 8,14
UGOLINI GIADA 8,43
TERZE RIM
3ARI
CATANI SOFIA 8,08
DIODATO ALESSIA 8,15
EPIFANI GIULIA 8,23
MAZZANI TEA 8,15
PACI ANDREANNA 9,08
SALI CLAUDIA 8,85
TAMBURINI LUCIA 8,38
ZEQIRI STELLA 8,23
3BRI
CANALI SOFIA 8,62
CARVANA CHIARA 8,46
GIUNCHI GIULIA 8,62
GIUNCHI VIOLA 8,54
LINGUERRI VIOLA 8,54
ROMANINI ARIANNA 8,31
STERNINI SARA 8,69
4ARI
CHIOCCHINI GIORGIA 8,08
CONFICCONI SOFIA 8,69
LABZIOUI HAJAR 8,08
4BRI
CASADEI MARTINA 8,31
CASADEI SARA 8,46
DE CARLO GRETA 9,08
GUERRA CHIARA 8,69
MINI GIORGIA 8,62
NERI SOFIA 8,46
PAZZI GIULIA 8,23
PETRINI MANUEL 8,69
4CRI
AMADEI ELENA 8,46
CICOGNANI SOFIA 8,38
GRILLANDI LORENZO 8,46
JEYA ELISA 9,08
MANTA FEDERICO 8,08
MASSAFRA SAMUELE 8,08
ROMBOLI VIRGINIA 8,08
SIA
3ASI
AGNOLETTI GIORGIA 9,08
MINGOZZI ANNA 9,08
ROSSI ANNA 8,50
STAGNI MATTEO 8,08
3BSI
GRANDINI MATTEO 9,08
LLESHI EDWARD 8,08
PARADINI MARIA SPERANZA 8,83
SHAKJIRI ARGGJEND 8,08
TEDALDI GIADA 8,08
AMADUCCI MATTEO 8,73
BALESTRA FEDERICO 8,27
FERRETTI FILIPPO 9,45
FRONZONI GABRIELE 9,45
GENTILE CHIARA 8,09
RUGGERI FILIPPO 8,09
AFM
3AAFM
CORTINI AGNESE 8,17
FEDRIGA CARLOTTA 8,67
GIANQUITTO GIULIA 8,17
RICCI MARTINA 8,08
SCUDU LUSILLA 8,08
SILVESTRI ANNALISA 8,67
SOARE MIHAELA DENISA 9,08
LASTRA MICHELE 9,08
4AAFM
BRUNO SIMONE 9,08
FARABEGOLI GIULIA 8,58
GATTO LUCA 8,08
GJORGA FUONA 9,25
MILANDRI LORENZO 8,50
TROISI FEDERICO 8,17
ZAMPOLLA CATERINA 9,17
TURISMO
1ATU
CARNEVALE ANDREINA 8,64
CADADEI SARA 8,36
1BTU
CRISMARIU ALEXANDRA STEFANIA 8
EL HILALI INAS 8,79
GENTILE ELISA 8,07
SANSOVINI OMAR 8
1ATU
SAVORELLI ANNA 8,79
2ATU
BALLANI NICOLE 8,21
BRUCHAL DAGMARA 8,71
CROCIANI FRANCESCA 8,86
FABBRI MONTALTI MAYA 8,14
LUCENTE VALENTINA 9
SARACINO ELISABETTA 8,21
TEDESCO MATILDE 8,93
3ATU
BERGAMINI MARTINA 8,08
BEVONI REBECCA 8,31
CASADIO ALESSIA 8,3
MOGOROGEA ANDREEA NECULINA 8,23
PIAZZA MELISSA 8,38
4BTU
AGASISTI SOFIA 8,15
BERTOLINO ELISA 8,15
GADDONI VIOLA 8,62
4ATU
CELLI ADELE 8,31
PIOVACCARI CHIARA 9,08
ROMASCU ADELINA FLORENTINA 8,23