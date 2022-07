Voucher centri estivi, anche Bertinoro copre le domande escluse: aiuti per 51 famiglie

La Giunta di Bertinoro ha deciso di accogliere anche le domande di voucher con Isee fino ai 15mila euro, sostenendo con fondi propri ulteriori 51 domande escluse dalla graduatoria di distretto, che arrivava a coprire quelle con Isee fino a circa 11mila euro. "Quest'anno sono pervenute oltre 300 domande di voucher per i centri estivi e i fondi della Regione hanno soddisfatto un terzo delle richieste - afferma l'assessore alla Scuola, Sara Londrillo -. Rispetto all'anno scorso, c'è stato un forte incremento delle domande da parte delle famiglie e l'Amministrazione di Bertinoro ha voluto contribuire alla spesa, consapevole dell'importanza dei centri estivi per chi lavora durante l'estate e deve sostenere spesso costi elevati per l'intero periodo".

"Oltre a conciliare i tempi di vita e di lavoro delle famiglie, ci tengo a sottolineare che i centri estivi convenzionati con il Comune, grazie alla loro alta qualità, creano importanti momenti di socializzazione e di nuove esperienze per i più piccoli, dalla piscina, agli sport di squadra, dalla fattoria alle esperienze in campagna", conclude. "Il Comune ha deciso di stanziare fin da adesso una cifra di 15mila euro in attesa dei fondi statali, che dovrebbero arrivare entro fine estate, in modo da non gravare ulteriormente le famiglie aventi diritto, che potranno quindi essere già rimborsate nel caso abbiano pagato - aggiunge il sindaco Gessica Allegni -. Siamo consapevoli del forte interesse per questo servizio e delle difficoltà economiche delle famiglie, che si vedono spesso costrette a disdire il centro estivo, come ci viene comunicato dai gestori. Per dare un rapido riscontro, proprio in questi giorni l'Ufficio Servizi Sociali sta scorrendo la graduatoria e comunicando alle famiglie l'accoglimento del contributo".