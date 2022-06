Voucher centri estivi, 1.200 famiglie senza contributi: non ci sono i soldi per più del 70% delle richieste

Una valanga di domande non finanziate per i voucher dei centri estivi. Più del 70% dei richiedenti infatti non si è visto assegnato alcun contributo. Su oltre 1.700 domande presentate per altrettanti bambini di Forlì e del comprensorio dell'ex Unione dei Comuni, solo 535 hanno visto un riconoscimento che arriva ad un massimo di 336 euro. Tutti gli altri, pur essendo entrati in graduatoria, si sono visti contrassegnati con la dicitura 'contributo non finanziato'. Una sgradita sorpresa per quasi 1.200 famiglie dalla graduatoria pubblicata mercoledì sul sito del Comune di Forlì.

Una vera doccia fredda: le rette dei centri estivi, infatti, col Covid in molti casi erano schizzati alle stelle negli ultimi tre anni e non più ritornati ai livelli precedenti. A mitigare il problema c'era il voucher regionale di massimo 336 euro calcolato in base all'Isee e ai servizi richiesti dai centri estivi, a cui addirittura nel 2020 si aggiunse un maxi-bonus straordinario tra i tanti che vennero istituiti come indennizzi per la pandemia da Covid. Ed ora, a distanza di due anni, si torna all'antico: zero benefici per la stragrande maggioranza delle famiglie.

A spiegare la situazione è l'assessore alle Politiche educative Paola Casara: “Il problema si era già posto l'anno scorso e quest'anno si è aggravato. Le risorse regionali messe a disposizione sono sempre le stesse, ma sono aumentate il numero delle domande. Tutti i Comuni si trovano in questa situazione. Ci sono indicazioni che il ministero della Famiglia interverrà con fondi statali per integrare le risorse comunali, ma ad ora non sappiamo né quando, né con quale importo”. Da parte sua il municipio ha già integrato le risorse regionali con fondi propri: “Abbiamo aggiunto 50mila euro per dei sostegni dei centri estivi diretti agli adolescenti, che sono esclusi dal voucher regionale”.