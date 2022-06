Voucher centri estivi, il neo sindaco di Castrocaro: "Copriremo la spesa per tutte le famiglie in graduatoria"

"Il Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole coprirà la spesa di tutti i voucher per i centri estivi ammessi in graduatoria secondo i criteri della Regione". A rendere nota la decisione è il neosindaco Francesco Billi. Delle 24 domande riguardanti il territorio termale, infatti, solo 8 avrebbero ottenuto il contributo tramite il progetto regionale chiamato conciliazione vita-lavoro. "La nostra amministrazione, però, ha stabilito di soddisfare anche le richieste rimaste escluse per venire incontro alle nostre famiglie fin da subito - rende noto Billi -. Poi, per il prossimo anno, ragioneremo su come ampliare l'offerta estiva extrascolastica per i nostri bambini e i nostri ragazzi".

"Per quanto riguarda la Summer Card, che permette agli studenti di recarsi al mare con i mezzi pubblici sfruttando l'abbonamento scolastico, stiamo registrando richieste oltre le aspettative - annuncia il primo cittadino -. Per questo il Comune garantirà la copertura economica anche alle domande che perverranno oltre la quantità preventivata: una scelta che riteniamo opportuna considerando il vantaggio dell'utilizzo dei mezzi pubblici per vari motivi, non ultimo gli aumenti del carburante".