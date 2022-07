Voucher per i centri estivi, Forlimpopoli finanzia con 18mila euro la copertura per altre 63 famiglie

In attesa dei fondi del Ministero e dopo aver sentito gli Uffici Servizi Sociali e Ragioneria per le necessarie verifiche, la Giunta di Forlimpopoli ha deciso di farsi carico direttamente dell'accoglimento delle domande con Isee fino a 15mila euro che erano rimaste escluse dall’assegnazione dei voucher regionali per i centri estivi stando alla graduatoria di distretto uscita nei giorni scorsi.

Saranno così finanziate - con fondi propri tratti dal bilancio comunale, per una spesa complessiva di circa 18mila euro - le richieste di altre 63 famiglie, che così non dovranno aspettare la fine di agosto per ricevere il rimborso, legato ai fondi attesi da parte del Ministero delle Pari Opportunità e Famiglia.

"Abbiamo ritenuto giusto e importante dare una risposta la più rapida possibile, seppur non esaustiva - dichiarano il sindaco Milena Garavini e gli assessori alla scuola e ai servizi sociali Sara Pignatari ed Elisa Bedei - alle famiglie che lavorano e ai gestori dei centri estivi convenzionati che garantiscono un prezioso servizio con tante attività di socializzazione e aggregazione e iniziative sportive e ludiche per i nostri ragazzi e ragazze".