I 'Walk & talk', le passeggiate per i giovani, arrivano a 130 partecipanti. E da Venezia "copiano" l'iniziativa

Riparte il 'Walk&Talk', l'iniziativa di socializzazione diretta a giovani, agli studenti delle superiori e gli universitari presenti a Forlì, in particolare i fuori sede e gli Erasmus. L'esperienza era nata a Forlì un anno fa, in “zona arancione”, per contrastare l'isolamento e gli effetti negativi delle restrizioni Covid-19 e aumentare la socializzazione reale in un momento in cui i giovani soffrivano per la sospensione di tante occasioni di incontro in presenza.

L'idea è molto semplice: incontrarsi e conoscersi con passeggiate serali tutti assieme all'aria aperta, così da unire socialità e buona salute fisica. L'iniziativa era partita con una sola partecipante oltre a Simone Flamigni ed è arrivata a più di 130 ragazzi partecipanti nello scorso mese di ottobre. Dopo una breve pausa invernale, è ritornata ora a pieno regime con passeggiate che si svolgono tutti i Martedì sera dalle ore 21, con partenza sotto la statua di Icaro in Piazzale della Vittoria. “L’attività, con l’avvento della bella stagione, sta ritornando a pieni regimi e in serbo ci sono tantissime altre novità di carattere dinamico, inclusivo e socializzante”, fa sapere il promotore Simone Flamigni.

Intanto l'esperienza forlivese si è estesa anche a Venezia, che ha voluto 'copiare' il format. Lo spiega l’organizzatore Simone Flamigni: “Martedì 29 Marzo si è svolto il primo 'Walk&Talk' in una città diversa da Forlì. Alcuni ragazzi veneziani, che hanno partecipato alle camminate forlivesi, sono rimasti colpiti dalla bellezza e dall’efficacia di questa attività e hanno espresso il desiderio di riproporla nella loro città. Così, assieme ai miei collaboratori, ho seguito e accompagnato la crescita e l’organizzazione dell’evento a Venezia, cercando di dar loro linee guida e consigli, trasmettendo la mia passione e l’esperienza acquisite durante le camminate nella mia città”.

Alla prima serata veneziana era presente anche il forlivese e ideatore del progetto, che ha portato i saluti di Forlì e raccontato brevemente come è nata l’idea, sottolineando i valori che contraddistinguono il Walk&Talk. Inoltre, i due gruppi, quello di Forlì e quello di Venezia, durante la passeggiata, si sono messi in contatto ed hanno interagito tramite Instagram. “E’ nata una bella connessione che ha portato vicinanza tra le due città, i ragazzi di Forlì sanno che il martedì sera se si troveranno a Venezia potranno partecipare al Walk&Talk veneziano e viceversa”, conclude Flamigni.