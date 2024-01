Weekend dell'Epifania, la Polizia Stradale taglia oltre 100 punti dalle patenti. Sorpresi 4 'alticci' alla guida

Il fine settimana appena concluso ha segnato la fine delle vacanze di Natale e in molti si sono messi in viaggio per tornare a casa in vista del rientro a lavoro e della riapertura delle scuole. Anche in questi giorni il personale della Polizia Stradale di Forlì ha monitorato le autostrade e le principali strade della provincia, per prevenire incidenti e contrastare condotte di guida pericolose. Sono oltre 50 le pattuglie della Polizia Stradale impiegate nei controlli. Gli agenti hanno soccorso 20 automobilisti in difficoltà, tagliato oltre 100 punti dalle patenti, quattro delle quali sono state ritirate per guida in stato di ebbrezza o altre infrazioni. Sono invece 14 i veicoli sono stati tolti dalla circolazione in quanto sottoposti a fermo o sequestro, dopo che le pattuglie hanno riscontrato le infrazioni più disparate, come mancanza della copertura assicurativa o l’omessa sottoposizione alla revisione periodica obbligatoria.