Weekend di Pasqua intenso per la Polizia di Stato, serie di denunce: trovate anche cinque bici rubate

Due interventi hanno riguardato il soccorso alle persone, in un caso per una ipotesi di scomparsa di un anziano, con allarme rientrato nel giro di un paio di ore

Weekend di Pasqua intenso per la Polizia di Stato di Forlì, che tra sabato e lunedì ha intensificato i servizi di controllo del territorio e le verifiche nei confronti delle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, al fine di prevenire e contrastare i reati in genere e per accertare il rispetto della normativa diretta alla prevenzione della diffusione del virus Covid-19. Sono state dispiegate 26 pattuglie, che nel corso dell’attività ordinaria, comprensiva di 25 posti di controllo svolti lungo le arterie cittadine, hanno identificato 195 persone e controllato 85 veicoli, elevando otto sanzioni per l’inosservanza dei decreti inerenti la prevenzione covid ed una per manifesta ubriachezza in luogo pubblico.

Sono state effettuate 38 verifiche nei confronti di soggetti sottoposti a misure limitative della libertà personale, a seguito delle quali tre posizioni irregolari hanno comportato la denuncia per evasione contro altrettanti soggetti. Tra le persone controllate durante il pattugliamento cittadino, due erano destinatarie di provvedimenti di rintraccio per atti giudiziari pendenti, ed una terza è stata denunciata per la posizione irregolare sul territorio nazionale poiché clandestina.

Un quarto individuo è stato denunciato per violazione della normativa sull’immigrazione, furto e occupazione abusiva di un immobile disabitato, all’interno del quale vi erano cinque biciclette (due elettriche, due mountain bike e una da corsa) che sono state recuperate poiché ritenute di probabile provenienza illecita. Due interventi hanno riguardato il soccorso alle persone, in un caso per una ipotesi di scomparsa di un anziano, con allarme rientrato nel giro di un paio di ore, nell’altro caso per una donna straniera trovata in stato di semincoscienza (per problemi di salute pregressi) nell’argine del fiume poco distante dall’ospedale. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale hanno inoltre arrestato un cittadino cinese per maltrattamenti in famiglia e denunciato un uomo per stalking.