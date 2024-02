Welfare di comunità, al Teatro Dragoni si presenta il progetto "Wel.co.me"

Lunedì, alle ore 20.30, il Teatro Dragoni ospiterà la presentazione del progetto "Wel.Co.Me - Welfare di Comunità a Meldola". Nel corso della serata sarà illustrato il progetto "La rigenerazione urbana del Rione Rocca a partire dal recupero del Palazzo del Podestà". Interverranno per i saluti Istituzionali il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci, il Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forli Maurizio Gardini e il presidente della Regione Stefano Bonaccini. Seguiranno gli interventi dell’Assessore al Patrimonio del Comune di Meldola Filippo Santolini, della Presidente di CavaRei - Impresa Sociale Maurizia Squarzi, del Direttore del'Associazione Italiana per la promozione della Cultura della Cooperazione e del Nonprofit - Aiccon, Paolo Venturi, del responsabile Regione Emilia - Romagna - Settore Governo e qualità del territorio - Rigenerazione Urbana Marcello Capucci. Il progettista Emanuele Ciani illustrerà il progetto di restauro del Palazzo del Podestà e della Piazzetta Brunori, mentre Francesca Battistoni e Giulia Cassani di Social Seed approfondiranno il processo di rigenerazione. Moderatore sarà Giovanni Bucchi, Giornalista.