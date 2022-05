Welfare, Pnrr e ripartizione delle risorse: si riunisce il Comitato di Distretto, "lavoreremo per il bene di tutti"

Mercoledì mattina, alle 11 in municipio, è prevista una riunione del Comitato di Distretto per fare il punto sulla ripartizione delle risorse in ambito sociale provenienti dal Pnrr. All’ordine del giorno, in particolare, ci sono i 6,2 milioni di euro per progetti sulla disabilità, la non autosufficienza e la fragilità sociale, ottenuti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel dettaglio, i 15 Comuni del Distretto stanno intraprendendo i lavori per la progettazione e realizzazione dell’impegno delle risorse.

"A fare la differenza, anche in questo caso, sarà il gioco di squadra. Il lavoro da fare insieme è molto importante. La nostra volontà è molto semplice e altrettanto condivisa - afferma l'assessore al welfare e presidente del Distretto, Rosaria Tassinari -. I 15 Comuni lavoreranno insieme per il bene di tutti e nell’interesse di tutti, nessuno escluso”

"Siamo molto entusiasti di questo finanziamento - aggiiunge -. Sarà per tutte le amministrazioni un'importante occasione per essere ancora più vicini alle nostre comunità, andando a intervenire soprattutto nell'aiuto ai più deboli. Si conferma vincente il sistema collaborativo che nel nostro territorio è sancito da anni dall'Accordo di programma".

Quanto ai lavori, proseguono gli amministratori dei comuni del territorio, "alla prima fase di ricognizione dei bisogni seguirà la pratica, con azioni concrete e tanto più sentite proprio perché mettono in comune esperienze, bisogni e volontà di realtà tanto diverse, ma fondamentalmente concordi nell'aiuto e nel sostegno a coloro che non possiamo e non vogliamo lasciare indietro. Con lo stesso entusiasmo di sempre, siamo pronti a collaborare e a dare il nostro contributo perché questi fondi diventino azioni concrete ed efficaci”