Wellness Week, una lezione di ginnastica gratuita per le persone con diabete

A settembre, in occasione dell'ottava edizione della Wellness Week, la settimana del movimento e dei sani stili di vita promossa da Wellness Foundation e dalla Regione Emilia - Romagna, Diabetes Marathon propone delle prove gratuite legate ai corsi di attività motoria realizzati da istruttori specializzati in scienze motorie per persone con diabete. L'appuntamento a Forlì è per il 22 settembre con la lezione di ginnastica alla palestra Sport Planet, insieme all'istruttore Michael Drei.