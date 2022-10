Whatsapp ko: la doppia spunta celeste lascia il posto al simbolo dell'orologio

WhatsApp ko e il mondo degli internauti va in tilt. Martedì mattina la piattaforma di messaggistica di Mark Zuckerberg è andata in down, anche se qualche utente aveva già iniziato a lamentarsi nel tardo pomeriggio di lunedì. La doppia spunta celeste ha lasciato infatti il posto al simbolo dell'orologio, con audio e messaggi in attesa di essere recapitati ai destinatari.

In down anche il sito WhatsApp web per utilizzare sul pc la piattaforma di messaggistica. Regolarmente funzionante invece Facebook e Instagram. Per ovviare alla problematica, molti utenti hanno fatto ricorso a Telegram, il concorrente di WhatsApp.