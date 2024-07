Wilma Mallucelli a "Salotto Blu": Attenzione alle elezioni in Iran, potrebbero esserci novità"

Wilma Mallucelli, già docente in diversi licei romagnoli, è nota per i suoi interessi culturali e sociali, tra essi la guida della Associazione forlivese e cesenate degli studi su Dante Alighieri. Ma è anche instancabile viaggiatrice e frequentatrice dei luoghi più antichi del mondo e di quelli ove si registrano conflitti di civiltà. Viaggi che spesso originano conferenze pubbliche e apprendimenti. Nell' ultimo periodo ha visitato anche Libano, Yemen, Iran. Su quest' ultimo Paese si è particolarmente soffermata nel corso della trasmissione "Salotto Blu" condotta da Mario Russomanno che andrà in onda martedì sera alle 23 sul canale 99.

"La drammatica situazione iraniana, ove diritti e libertà sono calpestati - ha spiegato Mallucelli - potrebbe registrare uno spiraglio se il candidato alla presidenza Pezeskhian, che rispetto ad altri ha concezioni progressiste, risultasse vincitore della competizione elettorale che si tiene in questi giorni. In passato alcuni presidenti hanno concesso alla popolazione margini di libertà superiori agli attuali. Mi piace anche ricordare che in Iran le battaglie per la libertà femminile, spesso represse con violenza, sono condivise da molti giovani maschi".