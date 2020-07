Wilma Vernocchi e i grandi medici di Forlì: grande folla di appassionati agli incontri degli storici Zelli e Viroli

Si sono conclusi i due appuntamenti del ciclo "Storie e Personaggi di Forlì", condotti da Marco Viroli e Gabriele Zelli che si sono tenuti presso l'ex Cinema Mazzini il 21 e il 28 luglio scorsi. Molti sono stati gli argomenti trattati dai due storici forlivesi che, da oltre 15 anni, hanno dato vita a un fortunato e fruttuoso sodalizio, collaborando insieme costantemente per la valorizzazione della città e della Romagna. Nel corso delle due serate Viroli e Zelli hanno attinto dalla loro cospicua produzione libraria, evidenziando in particolare due delle principali vocazioni storiche della città: la lirica e la medicina.

Alla prima serata ha preso parte a sorpresa il soprano Wilma Vernocchi che ha avuto modo di commentare una rassegna d’immagini riguardanti la sua incredibile carriera che l’ha vista esibirsi sui palcoscenici di tutto il mondo a fianco di artisti del calibro di Luciano Pavarotti, Maria Callas, Giuseppe Di Stefano, Josè Carreras, Placido Domingo e altri ancora. Nella seconda serata il tema principale trattato, “La Forlì dei grandi medici”, ha dato origine a un excursus storico, partito dalle Compagnie dei Battuti, passando attraverso Caterina Sforza, Girolamo Mercuriali e Giovanni Battista Morgagni, lambendo la vita e le opere di altri importantissimi personaggi tra cui Pellegrino Laziosi, Jacopo della Torre, Bartolomeo Lombardini, Maurizio Bufalini, Camillo Versari, Giorgio Regnoli, Sante Solieri, Augusto Rotondi “Zambutèn”, ecc., e ha dato modo di ricordare le figure di due compianti grandissimi forlivesi, recentemente scomparsi: Dino Amadori e Carlo Flamigni.

Particolarmente gradite dai partecipanti sono state le due camminate compiute nei dintorni del Cinema Mazzini a seguito delle due presentazioni: la prima negli ex Orti Masini e Piazzale della Vittoria, la seconda nel giardino del Campus Universitario. Al termine Gabriele Zelli e Marco Viroli si sono soffermati per rispondere a domande specifiche e per il firmacopie dei loro ultimi libri "Fatti e Misfatti a Forlì e in Romagna" vol.4 e "Forlì. Guida al cuore della città". Gli autori promettono per le prossime settimane un calendario autunnale con altri incontri del ciclo “Storie e personaggi di Forlì” condotti da Viroli e Zelli.