Workshop sulla sessualità e sui diversi temi che vi orbitano attorno: lo lancia il collettivo femminile Monnalisa

Parlare di sesso non deve essere tabù. Per questo è stato promosso un un workshop sulla sessualità e sui diversi temi che vi orbitano attorno: piacere, il rapporto che sussiste con la tecnologia, l?evoluzione della sessualità nel corso della vita e l?affettività. L?Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la sessualità come un aspetto centrale dell?essere umano, lungo tutto il suo percorso di vita. "Comprende il sesso, il genere, l?orientamento, l?erotismo, il piacere, l?intimità e la riproduzione. Tante sfaccettature e dimensioni che troppo spesso, a causa di giudizi e stereotipi ben radicati nella nostra società, non vengono vissute appieno o espresse", spiega una nota di presentazione dell'evento.

Sono queste le tematiche al centro del workshop lanciato dal collettivo femminista Monnalisa, fondato a Forlì nell?ottobre 2020 da Giada Zoli, Clarissa Gianelli, Sonja Rossi e Lucia Mascotelli. Quattro ragazze che hanno deciso di unire i loro percorsi di vita, ognuna con il proprio bagaglio e la propria storia, in vista di un obbiettivo comune: la parità di opportunità, di diritti e l?eliminazione di ogni forma di discriminazione. "Gli obiettivi cardine del collettivo, condividere, ascoltarsi e mettersi in discussione sono portati avanti grazie alle tante persone che oggi ne fanno parte, che arricchiscono il dibattito e permettono di portare alla luce le tante istanze urgenti, soprattutto di quelle persone a cui non è mai stato dato spazio, o voce, per esprimerle", continua la presentazione.

Per iniziare un percorso di esplorazione, accettazione e liberazione di sé, il collettivo Monnalisa propone il workshop ?Learning Sex?, in collaborazione con il Centro Parole Diverse e guidato dalla Dottoressa Nancy Inostroza, specializzata in Sessuologia Clinica, ex responsabile dei consultori familiari e dei servizi per l?adolescenza presso il consultorio giovani di Forlì ?Acchiappasogni?. Inoltre, durante la prima serata, le persone partecipanti potranno cogliere l?occasione di chiedere di trattare tematiche specifiche. Il workshop sarà costituito da tre incontri, il 27 aprile, 4 e 11 maggio, alle ore 21 al Centro Parole Diverse, in Via G. Mameli 40. I posti sono limitati, pertanto è gradita la prenotazione. Per coprire le spese della serata è gradita una donazione di 5 euro a serata (12 se si partecipa a tutte e tre e si dona in un?unica soluzione). Per la prenotazione è sufficiente cliccare nella pagina dell?evento del collettivo https://ko-fi.com/monnalisacollettivo specificando nome, cognome e le serate di partecipazione.