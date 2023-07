Diploma col massimo dei voti all'Artusi, Yuri si racconta: "Nel mio futuro un percorso col servizio civile"

C'è anche il nome di Yuri Guidi tra i diplomati col massimo dei voti del "Pellegrino Artusi" di Forlimpopoli. Diciotto anni, Yuri è uno scout "pieno di desideri e con tanta voglia di raggiungerli. Dopo lo scoutismo, le passioni che mi seguono da anni sono lo sport, il disegno e soprattutto la musica. In questi trovo un rifugio nel quale scappo quando mi sento giù".

Un diploma col massimo dei voti. Si aspettava questo epilogo?

"Onestamente ambivo ad un onesto 80, non pensavo di raggiungere il massimo dei voti".

Torniamo indietro di alcuni anni. Perchè ha scelto l'Artusi e l'indirizzo Arte Bianca?

"Ho scelto in un primo momento l'alberghiero e poi il ramo di pasticciera, perché il mio desiderio era quello di aprire una mia personale pasticceria, nonostante abbia cambiato successivamente idea a riguardo".

Negli anni condizionati dall'epidemia si è sentito privato di qualcosa?

"Nonostante le notizie che trapelavano circa la pandemia, è un periodo che ricordo con piacere. Preciso che rimembro quei momenti con gioia se mi limito a guardare al mio orticello, infatti ho avuto la possibilità di vivere h24 con la mia famiglia, cosa che prima, causa lavoro, non ci era concessa".

Cosa ha imparato in quel difficile periodo?

"Ho imparato a distinguere i rapporti sani che avevo attorno da quelli dai quale ho successivamente preso le distanze".

Come è stato il rapporto con i suoi compagni di classe?

"Già era complicato perché ci eravamo appena conosciuti (in terza si crea una nuova classe a seconda del ramo) in più eravamo impossibilitati nel vederci, quindi si respirava un clima non sempre sereno".

Con quale spirito ha affrontato la maturità?

"Avevo solo voglia di finire il percorso di studi al meglio".

Cosa farà nell'immediato?

"Continuerò ad offrire il mio servizio nello scoutismo, diventerò un civilista iniziando un percorso col servizio civile, continuerò gli allenamenti e infine parteciperò a dei corsi di formazione per diventare personal trainer".

Il suo sogno?

"Non chiedo il mondo, tra tutti i desideri quello a cui ambisco di più è di essere felice"