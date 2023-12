Zaini per emergenza pediatrica donati dal Comitato Consorti Rotary Tre Valli, alla Pediatria di comunità

Sono stati consegnati nei giorni scorsi 9 zaini per emergenza pediatrica, alla unità operativa Salute Donna e Infanzia – Forlì, da parte delle Consorti del Rotary Club Tre Valli. Si tratta di borse professionali, dedicate al trasporto di dispositivi pediatrici, caratterizzate da una struttura semirigida perimetrale, adatti a contenere i presidi necessari in caso di gestione dell’emergenza, distinti per fascia d’età, neonato- bambino – adolescente.

“Fra gli strumenti che vengono utilizzati per l'attività clinica domiciliare nei riguardi dei bambini e dei neonati – spiega Giovanna Indorato, Direttrice dell’Unità Operativa Salute Donna e Infanzia – Forlì, unità operativa territoriale che comprende la Pediatria di Comunità ed il Consultorio familiare, - è molto importante avere a disposizione zaini per la gestione dell’emergenza, con dotazione specifica distinta per fascia di età, per rendere più tempestivo ed efficace ogni intervento sui bambini da parte degli operatori sanitari. Quindi oggi, abbiamo grazie a questa donazione, raggiunto un obiettivo molto importante in termini di sicurezza delle cure e per questo, anche a nome dell’intera equipe medica e infermieristica , esprimo sentita gratitudine alle consorti Rotary Club Tre Valli, perché ancora una volta, con questo nuovo generoso contributo, hanno deciso di sostenere la sanità locale, rafforzando la dotazione strumentale per le necessità della Pediatria di comunità del territorio forlivese”.

La cerimonia di ringraziamento si è tenuta presso la sede della pediatria di comunità e Consultorio familiare in Via Colombo a Forlì, dove ad accogliere la Coordinatrice del Comitato Consorti Milva Moscardini con Cristina Trevisani e Claudia Valli, c’erano la Dott.ssa Indorato con la sua equipe, la Coordinatrice infermieristica ed Elisabetta Montesi con Marzia evangelisti, dell’UO Accoglienza e Fundraising Ausl della Romagna.