Zambianchi a Salotto blu: " il sistema economico locale è al limite, provvedimenti non condivisi creano tensioni"

Intervistato a Video Regione da Mario Russomanno nel corso della trasmissione "Salotto Blu" che andrà in onda stasera venerdì alle 23 e 15, il presidente delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna descrive con impietoso realismo la situazione che stiamo vivendo: "In Emilia Romagna ci sono attualmente oltre 700.000 mila persone in cassa integrazione. Gli algoritmi indicano il rischio concreto che ciò determini a breve la disoccupazione di migliaia di persone, anche in Romagna. I nostri uffici studi ci dicono che il Pil in Romagna è già diminuito del 10%, lockdown ulteriori determinerebbero una crisi senza precedenti".

Possibile uno scontro tra politica ed economia? "Certamente la salute va tutelata con ogni mezzo e tutti dobbiamo fare sacrifici e rinunce - ha spiegato il manager - ma certi provvedimenti andrebbero condivisi con le autorità locali e maggiormente mirati. La catena di comando dovrebbe essere decentrata per risultare efficace e poi, diciamolo, la pandemia arriva in un periodo storico di scarsa credibilità della politica agli occhi degli italiani, indipendentemente dagli schieramenti".

"Ovviamente- aggiunge Zambianchi che è stato anche direttore di Confindustria- non tutti i settori sono colpiti allo stesso modo, alimentare e farmaceutico, per citarne due, tengono. ma il quadro complessivo è preoccupante. Va comunque detto che non appena il virus ci darà respiro tutto sarà pronto per una nuova fase di sviluppo- ha concluso il presidente-, basti pensare a iniziative romagnole come la riapertura dell'aeroporto forilvese e all'arrivo nelle nostre città della facoltà di medicina. Simboli di una rinascita che, superata questa fase, sarà dietro l'angolo".