Zampilla liscia e gasata: inaugurata a Cusercoli una nuova casina dell’acqua

Prosegue l'impegno di Unica Reti al fianco dei Comuni per sostenere politiche ed azioni ispirate agli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu, anche per quanto riguarda il tema delle risorse idriche. L'obiettivo è di favorire la promozione di buone pratiche che possano contribuire ad eliminare sempre di più l’uso dell’acqua in bottiglia al fine di evitare sprechi. Domenica è stata inaugurata a Cusercoli, nel territorio comunale di Civitella, una nuova casina dell'acqua collocata in via Costa, nei pressi del teatro comunale. Tutti i cittadini potranno accedere alla casina per fare rifornimento di acqua liscia, gasata e leggermente gasata.

Al taglio del nastro hanno preso parte, insieme al sindaco Claudio Milandri e al vice sindaco Antonio Dattoli, Stefano Bellavista, amministratore di Unica Reti, Tonino Bernabè, presidente di Romagna Acque, e Alberto Sebastiani, direttore di Adriatica Acque. L'inaugurazione della casina dell'acqua di Cusercoli va a rafforzare l'impegno di Unica Reti, che nelle scorse settimane ha contribuito inoltre ad un progetto per l'installazione di erogatori di acqua di rete e la fornitura di borracce all'Asp Cesena Valle Savio e ai Servizi Sociali del Comune di Cesena.