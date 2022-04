Scuole, Zattini e Casara in visita all'Itaer: "Un’eccellenza che in Italia non ha eguali"

L’Istituto Statale Aeronautico "Francesco Baracca” di via Montaspro, a ridosso del perimetro aeroportuale, è stato oggetto lunedì mattina di una visita accurata da parte del sindaco di Forlì Gian Luca Zattini e dell’assessore alle politiche educative Paola Casara. La scuola, presente in città dal 1968, rappresenta a Forlì il primo percorso didattico dedicato all’ambito aeronautico. In un momento come quello attuale, in cui Forlì sta vivendo con grande entusiasmo una seconda primavera grazie alla riapertura dello scalo aeroportuale Luigi Ridolfi e al fermento di tutto il settore aerospaziale, la visita dell’amministrazione comunale certifica l’importanza del polo tecnologico aeronautico e la sua affermazione a livello nazionale, quale tratto identitario unico del capoluogo romagnolo.

L’Itaer, punto di riferimento imprescindibile per gli studenti delle scuole superiori di tutto il Paese, offre percorsi didattici e attività laboratoriali all’avanguardia, in grado di conferire ai neo diplomati studi e competenze di qualità così elevata da consentire loro un’agevole e consapevole prosecuzione della formazione aeronautica in qualunque settore. All’interno dell’Istituto sono attivi tre indirizzi di studio in continuo aggiornamento: Conduzione del mezzo aereo, Costruzione del mezzo aereo, Logistica. Particolare attenzione viene poi dedicata al tema della sicurezza e a quello del trasporto aereo.

"L’Itaer è una realtà educativa di cui dobbiamo andare fieri e un punto di riferimento importantissimo per i nostri giovani, capace di attirare studenti da tutta Italia. Con i suoi corsi e l’unicità delle sue attività laboratoriali, la scuola di via Montaspro rappresenta un’eccellenza da promuovere e valorizzare a tutti i livelli - ha dichiarato Zattini -. Anche grazie alla sua lunga tradizione formativa e alla capacità di adattarsi ai mutamenti e alle richieste del settore aerospaziale, l’Itaer è un tassello imprescindibile del nostro Polo Tecnologico Aeronautico".