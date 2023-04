"Zerosei, il futuro comincia da qui": un seminario per insegnanti e studenti sulle tracce di Giancarlo Cerini

Mercoledì, dalle 9 alle 18, nell’Aula Magna Icaro 1 del Liceo Morgagni di Forlì, in occasione del compleanno di Giancarlo Cerini, pedagogista forlivese prematuramente scomparso nel 2021, si terrà un importante evento di carattere didattico-pedagogico: "Zerosei, il futuro comincia da qui. Sulle tracce del pensiero di Giancarlo Cerini", seminario nazionale organizzato dal Centro di Iniziativa Democratica Insegnanti.

Cerini nel ruolo di presidente della Commissione Nazionale Infanzia (costituita ai sensi del Decreto Legislativo 65/17) ha predisposto la pubblicazione delle "Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei" per dare forma al nuovo sistema educativo. Le linee pedagogiche costituiscono un fondamentale documento a cui fare riferimento per la valorizzazione della cultura dell'infanzia.Proprio a due anni dalla presentazione delle “Linee pedagogiche” si vuole compiere un’analisi della situazione del sistema zerosei, per individuare i punti di forza e di criticità del sistema integrato anche alla luce degli investimenti del Pnrr. Il seminario vuole, attraverso tante voci e alcuni focus sulle regioni, delineare il quadro attuale, auspicando che sia in primo piano nell'agenda politica nel prossimo futuro.

Il seminario, organizzato dal Centro di Iniziativa Democratica Insegnanti, con la collaborazione del Liceo Classico “G. B. Morgagni” e del Centro Studi “Giancarlo Cerini”, si rivolge a dirigenti e docenti così come agli studenti interessati, in particolare a quelli del Liceo delle Scienze Umane. L’evento vedrà anche la gradita collaborazione con l'Istituto Alberghiero “P. Artusi” di Forlimpopoli, i cui allievi accoglieranno i partecipanti e poi prepareranno e serviranno il pranzo a buffet durante la pausa dei lavori tra la sessione del mattino e quella del pomeriggio.