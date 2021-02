Zona arancione, "libri al volo" alla biblioteca di Forlì: apertura solo in modalità asporto

Sarà possibile riconsegnare i libri da restituire in un apposito contenitore posizionato all'ingresso della Biblioteca. Anche le Biblioteche decentrate garantiranno il servizio "Libri al volo".

In ottemperanza alla nuova ordinanza del Ministro della Salute, con il ritorno nella zona "arancione" dell'Emilia Romagna, da lunedì e sino a nuove disposizioni, la Biblioteca Comunale Saffi torna a riaprire solo per il servizio di asporto, con l’iniziativa "Libri al volo". Gli utenti potranno ritirare i libri su prenotati, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica. La prenotazione potrà avvenire telefonicamente, via mail o attraverso il catalogo online "Scoprirete".

I bibliotecari provvederanno a preparare i libri richiesti. Gli utenti potranno ritirare i libri all'ingresso della Biblioteca in Corso della Repubblica al civico 78. Sarà possibile riconsegnare i libri da restituire in un apposito contenitore posizionato all'ingresso della Biblioteca. Anche le Biblioteche decentrate garantiranno il servizio "Libri al volo". Questi gli orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30, martedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30, mentre il sabato è chiuso. Contatti: telefono 0543 712610-2615; e-mail biblioteca-saffi@comune.forli.fc.it.