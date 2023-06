Zona Romiti, si forma un avvallamento anche in viale Bologna

Un avvallamento si è formato in viale Bologna, all'altezza dell'incrocio con via Locchi. La Polizia Locale è intervenuta sul posto, mettendo delle sbarre nell'area interessata dalla problematica. L'avvallamento segue la linea delle voragini di via Nervesa e del condominio precedentemente evacuato., lungo l'ex scolo tombinato negli anni 70.