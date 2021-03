Zona rossa, cosa posso fare? A Forlimpopoli ecco una linea telefonica dedicata

Il Comune di Forlimpopoli mette a disposizione della cittadinanza il numero di telefono 0543-749208 che risponde dalle ore 9 alle ore 13 per domande specifiche sulla zona rossa. Sul sito del Comune è presente anche l’elenco delle attività commerciali che effettuano servizio di asporto e/o consegna a domicilio (per chi volesse aderire all’elenco delle attività attive per l’asporto, può farlo scrivendo a sara.pignatari@comune.forlimpopoli.fc.it). L'amministrazione comunale ha altresì allertato il Centro Operativo Comunale che è pronto a supportare l'amministrazione in caso di necessità.