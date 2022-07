Bertinoro, entra in vigore la Ztl: tutte le novità a partire dall'8 luglio. Anche un servizio navette

Da venerdì 8 luglio inizierà il periodo di applicazione della Zona a Traffico Limitato nel centro di Bertinoro, che resterà in vigore fino al 30 settembre. In seguito ai lavori di sostituzione delle tubature di rete gas e alla conseguente ripavimentazione delle strade del centro di Bertinoro la consueta adozione della Ztl non è entrata in vigore a giugno. Nel periodo che va dal 8 luglio al 30 settembre per tanto nelle giornate di venerdì, sabato e domenica dalle 19 alle 24 sarà interdetto il traffico agli automezzi in piazza Guido del Duca, via Mazzini e piazza della Libertà, dove non sarà consentita la sosta delle auto in tutte le serate della settimana. L’ordinanza interessa anche via Costa nelle stesse giornate e negli stessi orari. Il parcheggio di via Oberdan, che sarà completato a breve, verrà riservato alla sosta dei titolari del Pass di accesso per la Ztl, nei giorni di venerdì, sabato e domenica.

Sono previsti varchi con telecamere apposite, per il controllo del rispetto della Ztl, ma non saranno attivi probabilmente prima della seconda settimana di settembre, poiché l’iter autorizzativo non ne permette l’installazione a partire dall’entrata in vigore della Ztl. In seguito all’attivazione dei varchi partirà un periodo di sperimentazione fino a fine settembre, per verificare la corretta applicazione di questo sistema di controllo in vista del prossimo anno.

Da luglio è previsto un servizio gratuito di navette che collegheranno la parte bassa di Bertinoro, dove sono disponibili i parcheggi posti in via Badia e in via Allende, con la parte alta del centro storico, nelle serate in cui sono previsti eventi, quest’anno particolarmente fitti. Nella serata del Fricò Royal, la notte bianca di Bertinoro che sarà il 22 luglio, le navette collegheranno il centro anche con la frazione di Ospedaletto. È possibile approfondire l’organizzazione della ZTL e consultare il calendario degli eventi nel sito del Comune di Bertinoro, https://www.comune.bertinoro.fc.it