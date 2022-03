Riduzione della Ztl, Pd: "No al traffico nel percorso turistico tra piazza e San Domenico"

Posizione critica del Partito Democratico sulla rivisitazione della Zona a traffico limitato in via Theodoli e via Pace Bombace, per far defluire verso via Caterina Sforza il traffico che prima transitava lungo il parcheggio di piazza Guido da Montefeltro, che presto aprirà rinnovata come Giardini del Museo. La contrarietà è stata espressa tramite un question time nel Consiglio comunale di lunedì pomeriggio da Soufian Hafi Alemani, capogruppo del Pd

?Dove mettiamo i nuovi Giardini, con un percorso pedonale e turistico che dovrebbe andare da piazza Saffi al San Domenico ci mettiamo il traffico veicolare a defluire??. Per Alemani il traffico che arriva da via Romanello fino a piazza Dante dovrebbe svoltare in via Sant'Anna, per poter così riaccendere il varco con telecamera Ztl in via Theodoli. In caso di transito da via Thedoli è stato rilevato inoltre che in via Anita Garibaldi si potrà accedere in Ztl senza varco di controllo.

A rispondere è stato l'assessore alla Viabilità Giuseppe Petetta: ?La Ztl era stata già sospesa durante i lavori?. Bocciata la proposta di via Sant'Anna : ?Sono stati valutati i flussi di traffico della zona ed elaborate diverse soluzione, quella scelta è la meno impattante sui quadranti limitrofi. In via Sant'Anna si sarebbe aumentato il traffico un tragitto tortuoso, che deve essere limitato solo alla residenza e non in grado di soddisfare il traffico da piazza Dante, senza contare che questa strada già riceve veicoli da corso Garibaldi?. Il varco ? spiega Petetta ? sarà re-installato su via Leone Cobelli, nello stesso incrocio dove si trova ora, ma sull'altra strada. Per via Anita Garibaldi, invece, è previsto un cambio di senso di marcia.

Polemica anche sui parcheggi ancora mancanti dopo che è stato rimosso quello scoperto di piazza Guido da Montefeltro per creare i giardini. ?Ci sono 65 posti in una porzione sopra la Barcaccia, oltre a 31 posti sempre in via Andrelini sul lato dei futuri Giardini e un altro parcheggio da 80 posti che sta per essere costruito in via Romanello?, sempre Petetta. Che annuncia anche un progetto per il restyling di piazza Dante, una volta conclusi i lavori su piazza Guido da Montefeltro. Critico Alemani: ?Prima andavano realizzati i nuovi parcheggi e poi i Giardini dei Musei?.