Disaccordo nella famiglia Mussolini: la Cripta di Predappio resterà chiusa

La Cripta Mussolini domenica non riaprirà. Dopo l'annuncio di giovedì scorso di Orsola e Vittoria Mussolini, prende la parola la famiglia, specificando che "non sono titolate ad effettuare nessun annuncio pubblico riguardante la Cripta senza la preventiva discussione e nulla osta da parte della maggioranza della famiglia". A differenza delle attese che si sono create, la Cripta Mussolini resterà chiusa.

"Purtroppo il loro poco provvido annuncio ha generato confusione e false aspettative - attaccano dalla famiglia -. Ci rammarichiamo per questi inconvenienti. E' obiettivo di tutti i famigliari di riaprire la Cripta e a tal proposito stiamo concordando come poter gestire al meglio, in sicurezza e con buon senso la riapertura al pubblico a partire da questa estate".