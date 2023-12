Il negozio del bricolage "fai da te" dona luci di Natale agli alluvionati

Luci da esterno, addobbi, festoni colorati e decorazioni di vario genere. È una donazione che sa di Natale quella effettuata dalla direzione aziendale del punto vendita Brico Center di Pieve acquedotto a favore degli alluvionati. Lo staff del negozio di Formì, da poco aperto al pubblico, ha voluto rappresentare la propria vicinanza alla comunità alluvionata con una donazione dal sapore natalizio, per rendere ancora più solidale una delle festività più belle e significative dell’anno.

“Ringrazio di cuore tutto lo staff di Brico Center - dichiara l’assessore Andrea Cintorino -. Decine di luci e decorazioni natalizie sono state consegnate ai comitati di quartiere che poi li hanno distribuite alle famiglie alluvionate o utilizzate per abbellire e accendere luoghi simbolo della tragedia, come il sottopasso di via Isonzo. Ogni gesto, anche il più piccolo e simbolico, rivolto a chi ha perso tutto a causa dell’alluvione, rappresenta una grande manifestazione di solidarietà per tutti noi".