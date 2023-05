Nubifragio si abbatte su Forlì: allagamenti nella zona di Vecchiazzano

Diretta

Il Forlivese nuovamente nella morsa del maltempo. Come annunciato dagli esperti meteo la Romagna è alle prese con nuove intense precipitazioni dopo quelle di inizio maggio, che hanno causato frane e allagamenti. Un nubifragio che si è abbattuto nel primo pomeriggio di mercoledì, poco prima delle 14,30, ha causato allagamenti in particolar modo nella zona di Vecchiazzano. Parte di via Castel Latino è finita sott'acqua. Allagamenti anche in una parte del Parco Urbano. Dopo una mattinata con pioggia regolare, sulla città si è abbattuto un forte acquazzone, con quantitativi pluviometrici di poco superiori ai 32 millimetri di pioggia. Precipitazioni meno intense nell'entroterra e nelle aree interessate dagli smottamenti.

Ore 16.38 - Gli allagamenti a Vecchiazzano sono segnalati all'altezza di via Pigafetta

Ore 16.40 - Anche a Coriano qualche allagamento nei pressi della scuola primaria Bersani, in corrispondenza dell'incrocio tra via Lambertelli e via Bertini