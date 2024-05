Cultura digitale, Confartigianato promuove il webinar gratuito “Convincere sul web”

Confartigianato di Forlì e Logicamente srl nuovamente assieme per diffondere la cultura digitale, giovedì dalle ore 17 sarà realizzato il webinar gratuito "Convincere sul web". Assieme al formatore Ugo Cacciaguerra saranno individuate le tecniche maggiormente efficaci per comunicare in modo persuasivo sul web e adatte a ogni tipo di attività, per attrarre più clienti, saranno sintetizzate le linee guida per creare copy vincenti per campagne e comunicazioni online e per comunicare in modo corretto e coinvolgente attraverso i vari strumenti digitali dal sito web, ai social media, sino alle e-mail.

Per ogni partecipante che ne farà richiesta è, inoltre, previsto un coaching gratuito con uno specialista di Web Marketing per analizzare le esigenze comunicative e strategiche della propria attività. Un recente studio di Confartigianato mette in luce un crescente utilizzo dei social da parte delle imprese, con l’Italia che colma il tradizionale ritardo digitale, allineandosi alla media europea per utilizzo delle piattaforme. Dagli ultimi dati disponibili emerge che il 54,8% delle piccole imprese italiane utilizza almeno un social network, non distante dal 56% della media dell’Ue 27 e in aumento di 18,4 punti nell’arco di sei anni. Imparare a usare consapevolmente queste tecnologie, consente di sfruttarne al meglio il potenziale per migliorare la propria presenza e per intercettare nuove fasce di mercato. Per maggiori dettagli e per iscrizioni è sufficiente cliccare il link https://academy.logicamente.it/pages/confartigianatoforli-convinceresulweb.