Frane e alluvione, apocalisse in Romagna: tutte le notizie in diretta

Sono continuate anche nella giornata festiva le maxi operazioni di pulizia nei quartieri alluvionati. I cumuli di rifiuti vengono temporaneamente scaricati in due punti di raccolta, che si trovano in via Due Ponti e via Tratturo. Nel frattempo bobcat, ragni e ruspe proseguono nella rimozione dei detriti. Martedì mattina si attende la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

21.20 - Pompignoli (Lega) controreplica ai dem Bulbi e Montalti: "Non è un atteggiamento che gli rende merito"

"Mi spiace dunque per entrambi, che provano a ritagliarsi un fazzoletto di visibilità sfruttando una situazione tragica come quella che sta vivendo la città di Forlì", afferma Pompignoli. (QUI LA NOTIZIA)

21.08 - Dal 16 maggio lavori senza sosta per rimuovere le frane: riapre la Tosco Romagnola, ma un tratto resta vietato a bici e moto

"La riapertura al traffico della Statale 67, dove rimane attivo il presidio, è stata possibile in virtù degli importanti interventi eseguiti dal personale Anas e dalle Squadre incaricate, in alcuni casi avvenuti anche grazie alla sinergia e collaborazione del personale e dei mezzi delle forze dell’ordine tra cui i Vigili del Fuoco", informa Anas. (QUI LA NOTIZIA)

21.05 - Franco Vignazia e la Madonna del Fango: “E’ il segno di speranza della nostra rinascita”

Alcuni negozianti di San Benedetto, in procinto di riaprire, hanno richiesto a Franco Vignazia alcune stampe dell’immagine della Madonna del Fango, da applicare sulle loro vetrine. (QUI LA NOTIZIA)

20.11 - Martedì tutti in classe

Annuncia il sindaco Zattini: “Cadono anche le ultime restrizioni per le scuole della nostra città. Da domani (martedì, ndr) tutti gli alunni e le alunne di Forlì riprenderanno regolarmente le lezioni. Un primo passo verso la normalità. Una grande gioia per tutti noi”

18.27 - Prima Modigliana e poi Forlì: le tappe della visita del Presidente della Repubblica

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà martedì mattina nel Forlivese per visitare le aree colpite dall'alluvione del 16 maggio scorso. (LA NOTIZIA)

17.43 - La toccante testimonianza di un "angelo del fango"

"Sento tanti accento diversi, c’è praticamente rappresentata ogni regione d’Italia, se non fosse per un motivo così brutto, verrebbe da gioire per questo nuovo senso di comunanza che pervade le strade". (LA TESTIMONIANZA)

17.35 - Le vaccinazioni antitetano straordinarie per i prossimi giorni

I Servizi di Igiene e Sanità Pubblica hanno organizzato delle giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica per adulti, ad accesso diretto, rivolte in modo particolare alle persone che stanno svolgendo attività presso gli edifici alluvionati (residenti, volontari o altro). L'invito ad accedere è rivolto a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l'ultima dose di richiamo da più di 10 anni. A Forlì le vaccinazioni vengono effettuate in via della Rocca 19: mercoledì 31 maggio dalle 14 alle 16 e lunedì 5 giugno dalle 14 alle 16; mentre a Forlimpopoli, Casa della Comunità ambulatori, Igiene Pubblica, primo piano: giovedì 1 giugno, dalle 8.30 alle 12 e dalle 14 alle 16.

17.30 - La segnalazione da via Cormons

"A ormai 14 giorni dall’evento ancora non funzionano gli scarichi pluviali delle strade e le fogne. Come facciamo a ripulire le nostre case e le nostre imprese?. Sta diventando davvero un grosso problema e non vediamo nessuno dare risposte, se non vaghe di presunti intasamenti dovuti al fango. Ma non vediamo nessuna attività sul posto per risolvere la cosa".

17.15 - Attesa per la visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà in visita martedì mattina a Forlì per rendere omaggio e ringraziare tutti coloro che si sono adoperati e continuano ad adoperarsi per fronteggiare le drammatiche conseguenze causate dall’alluvione che ha travolto il territorio. Il Capo dello Stato è atteso alle ore 11:00 in piazza Saffi dove sarà accolto dal sindaco Gian Luca Zattini. Tutti coloro che vorranno partecipare all’iniziativa sono pregati di giungere con anticipo e non oltre le ore 10:20.

17.14 - La presidente nazionale di Confesercenti Patrizia De Luise in visita nelle zone alluvionate

"Siamo qui per manifestare il nostro sincero sostegno alle persone e alle imprese colpite da questa tragedia", ha spiegato la presidente De Luise. (QUI LA NOTIZIA)

17.09 - La catena di supermercati lancia la raccolta fondi. E si stringe ai collaboratori colpiti dall'alluvione

Tutte le assenze dal 16 maggio al 31 maggio, causate dall'emergenza alluvione (inclusi i casi in cui è stato impossibile raggiungere il luogo di lavoro o in cui i punti vendita sono stati chiusi), saranno completamente a carico dell'azienda. (QUI LA NOTIZIA)

17.03 - L'iniziativa per gli esercenti

Worldline Merchant Services Italia, divisione Worldline in Italia specializzata nei servizi di pagamento, intende testimoniare la propria vicinanza alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna e venire incontro concretamente alle attività commerciali del territorio garantendo ai clienti delle province di Bologna, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini l’azzeramento delle commissioni fisse mensili. La misura, rivolta agli esercenti con un fatturato inferiore ai 400mila euro nell’anno precedente, avrà efficacia a partire da maggio fino alla fine dell’anno. Per aderire sarà sufficiente compilare il modulo di autocertificazione, disponibile a questo link e sul sito www.worldlineitalia.it, ed inviarlo entro il 15 giugno 2023 via email all’indirizzo assistenza@worldline.com.

17.01 - Biglietto di sola andata, la storia di Luca: da Valencia a Forlì per dare una mano nell'emergenza alluvione

"Parlava di Forlì con l'orgoglio negli occhi. E mi ha fatto capire, un ragazzo così giovane, che questo brutto periodo ha fatto emergere tanto dalle persone, dove ogni persona da il proprio meglio per degli sconosciuti solo per il loro bene". (LA TESTIMONIANZA)

16.52 - Dal paciugo nascono i fior": ecco la birra solidale che aiuta il comune devastato dalle frane

La birra “Dal paciugo nascono i fior” è già in produzione. L'etichetta è stata realizzata da Samorani Group. (QUI LA NOTIZIA)

16.26 - Il bilancio della Regione

Continua l’attività di assistenza alla popolazione coinvolta nelle alluvioni e le frane che hanno colpito l’Emilia-Romagna. Le persone accolte in strutture messe a disposizione dai Comuni o in alberghi sono 1.128 (201 in meno rispetto a domenica) di cui 100 minori: 1 in provincia di Rimini, 291 in quella di Forlì-Cesena, 573 in quella di Ravenna, 263 in quella di Bologna. Sono 772 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione, di cui 302 in modo parziale e 470 totalmente. Nel bolognese le arterie interessate sono 215 (92 parzialmente e 123 totalmente); 312 nel forlivese-cesenate (102 parzialmente e 210 totalmente); 202 nel ravennate (100 parzialmente e 102 totalmente); 43 nel riminese (8 parzialmente e 35 totalmente). Non si ferma l’attività di monitoraggio da parte delle squadre di rilevatori. Al momento si confermano 758 frane principali, oltre a migliaia di micro-frane attive: 351 in provincia di Forlì-Cesena; 248 in provincia di Ravenna; 120 in provincia di Bologna; 14 in provincia di Reggio Emilia, 13 in quella di Rimini e 12 in quella di Modena.

Sono 1.818 i volontari di Protezione civile impegnati sul campo. Di questi 737 provengono dalle organizzazioni nazionali di volontariato, 248 dall’Emilia-Romagna e 833 dalle colonne mobili di altre Regioni. A questi vanno aggiunti i 75 volontari attivati nell’ambito del meccanismo europeo di mobilitazione (Dipartimento nazionale di Protezione civile) e operativi nel ravennate: 38 provenienti dalla Slovacchia, 22 dalla Slovenia e 15 dal Belgio. Considerando anche le 105 unità tra personale tecnico, amministrativo e di polizia locale provenienti dalle amministrazioni di Bari, Firenze, Genova, Milano, Roma, Venezia e dislocate attraverso l’Associazione nazionale Comuni italiani a supporto dei comuni alluvionati, il personale operativo sul campo arriva a circa 2.000 unità.

Sono 4.974 le chiamate arrivate ad oggi al numero verde 800024662, messo a disposizione dalla Regione, 7 giorni su 7 dalle ore 8 alle 20. La maggior parte delle telefonate riguardano la richiesta di informazioni su come fornire aiuto alla popolazione colpita dall’alluvione. Prosegue la raccolta fondi “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, lanciata dalla Regione per sostenere le comunità colpite. Alle ore 10 di oggi le donazioni hanno superato i 28,4 milioni di euro. Chiunque può versare un contributo utilizzando queste coordinate bancarie: Iban: IT69G0200802435000104428964 Causale: “ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA”. Per donare dall’estero, codice Bic Swift: UNCRITM1OM0 Il conto corrente è intestato all’Agenzia per la Sicurezza territoriale e la Protezione civile dell’Emilia-Romagna.

15.12 - Il parlamentare Morrone ringrazia il ministro Salvini per la visita

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vice presidente del Consiglio domenica pomeriggio ha visitato il quartiere Romiti dove hanno incontrato il coordinatore Stefano Valmori, residenti e volontari che ancora oggi continuano a lavorare per liberare abitazioni e strade. Seconda tappa al quartiere Cava, nella disastrata via Padulli, dove hanno incontrato il sindaco Gian Luca Zattini e alcuni imprenditori e hanno ascoltato i racconti degli abitanti così duramente colpiti. Morrone ha ringraziato Salvini "per la disponibilità dimostrata e per le azioni concrete che, come ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e vice presidente del Consiglio, ha messo in atto fin dai primi momenti dell’emergenza".

15.08 - La donazione

Sofidel, specializzata la produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e in Europa per il marchio Regina, ha deciso di donare propri prodotti alla Protezione Civile e alla Croce Rossa Italiana Comitato di Bologna che stanno operando in aiuto alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia-Romagna. Saranno queste associazioni a distribuire il materiale in base alle necessità. Per quanto riguarda la Protezione Civile, l’operazione avverrà attraverso la Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus, coinvolte la sede di Imola e il magazzino di Parma. Per la Croce Rossa Italiana, farà riferimento il magazzino del corpo militare volontario di Bologna. La donazione consiste in circa 150 mila rotoli tra carta igienica e carta da cucina a marchio Regina, ovvero la quantità necessaria per un mese per le persone che risultano attualmente sfollate, in base ai dati forniti dalla Protezione Civile.

14.30 - "Cosa non ha funzionato nella gestione dell'emergenza": le annotazioni di 17 associazioni

Quanto all’organizzazione del post alluvione, "una delle maggiori criticità è stata rappresentata dalla mancanza di un numero sufficiente di mezzi adeguati". (QUI LA NOTIZIA)

14.08 - La situazione viabilità a Predappio

Non c’è più il divieto di transito da San Cassiano a Tontola. Il tratto da Tontola a San Zeno e cioè dal chilometro 21+200 al chilometro 27+500 della SP del Rabbi è chiuso per lavori nelle fasce orarie 8:30-12:00 e 13:30-17:00 dei giorni feriali. Al di fuori degli orari di chiusura, transito consentito ai soli mezzi con massa a pieno carico fino a 30 tonnellate e con circolazione a senso unico alternato. "La situazione è ancora in continua evoluzione", viene comunicato.

14.00 - Striscione all'esterno della caserma dei Vigili del Fuoco

Nell'era covid-19 era comparso uno striscione all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì dedicato a medici ed infermieri impegnati nella lotta contro il virus. Questa volta il ringraziamento va ai Vigili del Fuoco. Lo striscione è stato affisso all'esterno della caserma "Lorenzo Facibeni" in viale Roma.

13.54 - L'impegno della Round Table Italia e RT6 Forlì nell'emergenza alluvione: carico di aiuti al Villa Romiti

Vanghe, generatori, idropulitrici, ma anche latte, acqua, alimenti, omogenizzati, prodotti per la casa e per l’igiene personale, pannolini, vario materiale da lavoro, tavoli, sedie, abbigliamento bambino e adulti. (QUI LA NOTIZIA)

13.41 - Si attende la nomina del commissario, le parole di Bonaccini

Sul commissario per l'emergenza alluvione "il problema non è il nome e il cognome, sarebbe stucchevole se nome e cognome fossero agganciati ad un tema di disputa politica. Dobbiamo lavorare insieme, come un sol uomo". Così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, a margine di un incontro con il ministro Affari europei, per le politiche di coesione e per il Pnnr, Raffaele Fitto, parlando coi cronisti. "Tajani dice che serve un commissario che si dedichi a tempo pieno all'emergenza alluvione? Se vuole sapere come abbiamo ricostruito sul terremoto, e lo sa bene, venga a chiedere qualche informazione", l'affondo. Conclude il governatore: "Il commissario per l'emergenza alluvione non deve essere nominato domattina, ci mancherebbe. Decide il governo nella sua potestà. Dico solo che l'Emilia Romagna è abituata, in occasione del terremoto tenne insieme emergenza e ricostruzione. Ora dobbiamo dare risposte all'emergenza, che c'è ancora, e pensare alla ricostruzione. Anche perchè alcune opere vanno fatte adesso, prima dell'arrivo di autunno e inverno. Decidano quando voglio, confido che lo faranno in tempi ragionevoli". (fonte Dire)

13.26 - Oltre 200 vaccinazioni contro il tetano a Forlì, Donini: "Nessuna emergenza sanitaria"

La sanità emiliano-romagnola è poi a supporto anche "dei controlli di acqua potabile - ricorda l'assessore - della gestione dei centri di emergenza e anche per la gestione degli animali domestici o da reddito" (fonte Dire). (QUI LA NOTIZIA)

13.19 - L'alluvione devasta la sede di Rifondazione Comunista: persi libri e manifesti accumulati in oltre trent’anni

"La cosa buffa è che i ragazzi ci hanno detto che politicamente sono molto lontani da noi, ma ci hanno aiutato ugualmente", racconta il segretario Bruno Basini. (QUI LA NOTIZIA)

12.47 - Distribuzione di beni di prima necessità in via Lunga 43

La Caritas di Forlì-Bertinoro sta procedendo in via Lunga 43 la distribuzione di materiale per la pulizia ed altri beni di prima necessità per coloro che son stati colpiti dall'alluvione

12.41 - Beni culturali nel fango, Confartigianato: "Affidare le opere d'arte solo agli esperti di restauro"

Così l'imprenditore forlivese Nicola Crispino, presidente regionale di Confartigianato Restauro, nonché consigliere di Confartigianato Forlì. (QUI LA NOTIZIA)

12.19 - L'allerta è gialla nelle aree alluvionate

Si legge nell'allerta della Protezione Civile: "Per la giornata di martedì 30 maggio permangono condizioni leggermente instabili per afflusso di aria fresca in quota. Non si escludono temporali sparsi di breve durata, più probabili sui rilievi e sulle pianure centro-occidentali, con possibili effetti associati occasionali.

Permangono condizioni di criticità localizzate nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati, in progressiva decrescita e da possibili problemi di tenuta arginale. Nelle zone collinari centro-orientali della regione permangono condizioni favorevoli all'evoluzione dei dissesti innescatesi nelle ultime settimane".

12.02 - La ministra Calderone: "Previsto ammortizzatore sociale unico per i lavoratori"

Con il decreto aiuti per le aree colpite dall'alluvione, "nel comparto agricolo non sosteniamo soltanto i lavoratori agricoli che erano in servizio alla data dell'alluvione, ma anche quei lavoratori che dovevano prendere servizio e iniziare la loro attività stagionale nei prossimi giorni nel ciclo delle raccolte e delle colture. Questo per noi vuol dire mettere in campo una nuova forma di ammortizzatore sociale". Così la ministra del Lavoro, Marina Calderone, spiega le misure a sostegno dei territori alluvionati dell'Emilia-Romagna. Calderone fa sapere quindi che si tratta di "un ammortizzatore sociale emergenziale unico", quindi "ci sarà un unico modo di fare la richiesta della cassa integrazione per i lavoratori subordinati, in modo tale da dare celerità e soprattutto non chiedere alle aziende di produrre documentazioni di cui la PA già dispone, ma soltanto di comunicarci i nominativi dei dipendenti interessati e soprattutto quelle che sono le condizioni di difficoltà oggettive. Questo per noi importante perché non appena il decreto sarà pubblicato in pochissimo tempo faremo pubblicare le circolari interpretative dell'Inps e daremo avvio alla ricezione delle domande di aiuto". "Stessa cosa - sottolinea ancora la ministra - per i lavoratori autonomi che sono tutti in protezione, compresi i lavoratori non iscritti all'Inps perché iscritti a casse di previdenza privatizzate. Per loro l'intervento è in questo caso pari a un massimo di 3mila euro. stiamo praticamente dicendo che a fronte delle 90 giornate per lavoratori subordinati diamo un intervento simile anche per i lavoratori autonomi. Per noi è un banco di prova importante perché gestire un'emergenza e gestirla con strumenti semplificati vuol dire anche essere vicini a chi ci crede di poter ripartire". (fonte Dire)

12.00 - Le attività in Emilia Romagna dei Vigili del Fuoco

Nei paesi ancora allagati consegnano porta a porta alimenti e medicine a chi è bloccato ai piani alti, garantiscono la sopravvivenza agli animali d'allevamento e da compagnia lasciati nelle fattorie o nelle case, portando loro cibo, si occupano delle operazioni di prosciugamento e del ripristino della viabilità dopo le frane: sono i 752 vigili del fuoco in prima linea nell'alluvione in Emilia Romagna. In tutto, da inizio emergenza sono 9.362 gli interventi fatti dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nella Regione colpita dall'alluvione di maggio: i più numerosi in provincia di Ravenna, ben 4.509, mentre sono 2.627 le operazione dei Vdf a Forlì-Cesena, 1.778 a Bologna, 448 a Rimini. Dei 752 vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso, 163 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 325 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità. Soprattutto nel ravennate, tra Conselice, Cervia e Casola Valsenio, sono 30 i soccorritori acquatici, a bordo di anfibi e piccoli natanti, consegnano cibo a chi è bloccato ai piani alti delle abitazioni, recuperano beni dalle case allagate per conto dei proprietari, portano viveri agli animali. Negli stessi territori sono 130 gli esperti alla prese con pompe e idrovore, per le operazioni di prosciugamento e rimozione del fango. Infine, nella città di Forlì e nella sua provincia, a Modigliana, Civitella di Romagna, Dovadola, Tredozio, il monte Trebbio, ma anche nel ravennate, a Casola Valsenio, mezzi dei vigili del fuoco per il movimento terra sono al lavoro per le operazioni di ripristino viabilità su strade interdette da frane. (fonte Dire)

11.52 - Le previsioni meteo dell'Arpae

Martedì cielo sereno o poco nuvoloso, mentre mercoledì è prevista nuvolosità irregolare con ampie schiarite in pianura e addensamenti su fascia collinare e rilievi che nelle ore centrali della giornata daranno precipitazioni anche a carattere di rovescio temporalesco; precipitazioni meno probabili sulle aree di pianura. "La presenza sul nord Europa di una vasta area anticiclonica favorirà infiltrazioni di aria fresca in quota sulla nostra regione con associate generali condizioni di instabilità, in particolare a termine periodo - informa il servizio meteorologico -. mentre nelle giornate di giovedì e venerdì il cielo si presenterà per lo più sereno salvo locali addensamenti cumuliformi ad evoluzione diurna, associati a brevi ed isolati rovesci, nel week end avremo nuvolosità più consistente con associate precipitazioni. Le temperature nelle giornate di giovedì e venerdì saranno in progressivo e lieve aumento mentre nella giornata di sabato tenderanno a diminuire".

11.48 - Archivio comunale alluvionato, due ex dipendenti "Avvisammo più volte, fu sbagliata la scelta di via Asiago"

In quel capannone, oltre a documenti e atti amministrativi hanno trovato spazio, nel tempo, materiali con valenza storica, destinati a biblioteche, emeroteca, museo archeologico. (QUI LA NOTIZIA)

10.45 - La situazione viabilità in città: parcheggi con strisce blu ancora gratuiti

La tangenziale di Forlì è interamente aperta e percorribile. Il casello autostradale dell'A14 è sempre aperto in entrambe le direzioni, anche di notte. Resta chiuso e interdetto al passaggio di mezzi e uomini non autorizzati il ponte di Schiavonia. Lunedì mattina è riaperta interamente la linea ferroviaria Bologna-Rimini, anche nel tratto compreso fra Faenza e Forlì. Questi i parcheggi aperti e agibili: nuovo parcheggio in via Romanello, parcheggio Montefeltro sopraelevato, Piazza Dante Alighieri, Piazzetta Conserva Corbizzi, Zona Duomo, Piazza XX Settembre, Piazza del Carmine e Autorimessa Astra di Reale Saverio. Il parcheggio dell’Argine è chiuso Tutte le zone di sosta con strisce blu sono momentaneamente gratuite tutti i giorni.

10.34 - Come operano i Vigili del Fuoco sui luoghi interessati dalle frane

Le squadre proseguono nell'attività di assistenza alla popolazione, ma anche con la rimozione di fango, svuotamenti di locali allagati e verifiche statiche degli edifici. Incessante il lavoro nelle colline delle squadre Gos - Movimenti Terra. (IL VIDEO)

10.15 - Il tecnico Fausto Pardolesi spiega l'alluvione di Forlì a "Salotto Blu": "Quel che è accaduto potrebbe ripetersi"

È responsabilità dell'uomo? "Contrariamente a quel che si sente dire, nel forlivese si sono realizzate tutte le casse di espansione per il fiume che erano possibili". (QUI LA NOTIZIA)

9.48 - Un lento ritorno alla normalità, "Fatica fisica e psichica superata grazie all'esercito di volontari"

La testimonianza della coordinatrice del Quartiere 9 Foro Boario San Benedetto, Loretta Poggi. (QUI LA NOTIZIA)

9.34 - Escavatori e ruspe in azione per liberare le strade dalle frane

Squadre al lavoro anche a Collina di Civitella di Romagna e Tredozio sempre per la rimozione di frane che bloccano le strade di collegamento dei passi. (QUI LA NOTIZIA)

8.57 - Da La7 e Corriere della Sera un contributo alla ricostruzione del ponte di Castronchino

Domenica il sindaco Jader Dardi ha accompagnato una troupe televisiva di La7 per un reportage. (QUI LA NOTIZIA)

8.47 - Alla piscina di Forlimpopoli una giornata di solidarietà per gli alluvionati

Mercoledì la piscina di forlimpopoli ha indetto una giornata all’insegna della beneficienza. In particolare dalle 18 renderà libero accesso a chiunque voglia (previa prenotazione al numero 0543741212) ad un contributo minimo di 5 euro. Il ricavato di tale iniziativa sarà completamente devoluto al supporto dei comuni colpiti dall’alluvione. Sara possibile scegliere se accedere al nuoto utenza libera (dalle 18 alle 22.30) oppure frequentare un corso di Acquagym (dalle 18.30 alle 19.15) oppure di hydrobike (dalle 19.30 alle 20.15).

8.25 - L'appello al sindaco Zattini

"Urge il ripristino della rete fognaria in Via Pelacano" (LA SEGNALAZIONE)

20.49 - Tanti volontari nelle aree alluvionate

C'è chi ha preferito il primo sole estivo per recarsi al mare, chi invece ha indossato tuta e stivali per aiutare gli alluvionati. Anche domenica sono stati tantissimi i volontari che si sono presentati per dare il loro contributo all'emergenza. Dalle abitazioni alle imprese. Nella foto riportiamo uno dei tanti esempi, squadre di giovani impegnati all'azienda "Fiori in Forlì" in via Padulli, dove nel tardo pomeriggio si è recato anche il ministro Matteo Salvini.

20.16 - Bulbi e Montalti (Pd) rispondono a Pompignoli (Lega): "Raccolte le parole di cittadini e volontari"

Dai dem un invito a Pompignoli a "stare di più tra i cittadini così forse si renderebbe meglio conto di com’è la situazione al Romiti e nelle altre zone alluvionate" (QUI LA NOTIZIA)

19.13 - Il ministro Salvini a Forlì

Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini ha visitato diverse zone della città, tra le quali via Padulli, dove hanno perso Franco Prati e Adriana Mazzoli. È stato anche in via Po, dove si è intrattenuto con alcuni cittadini impegnati nelle operazioni di sgombero dei materiali danneggiati dalla piena e pulizia. In città è arrivato intorno alle 17.30. Ad accompagnarlo il parlamentare Jacopo Morrone, il sindaco Gian Luca Zattini ed i consiglieri comunali Albert Bentivogli e Andrea Costantini. Salvini ha garantito la vicinanza del governo. Salvini ha poi postato su Facebook un resoconto della sua visita: “Domenica pomeriggio, in Emilia-Romagna, nuovo punto in Prefettura a Bologna sulle infrastrutture e i trasporti e, successivamente, sopralluogo a Forlì, nei quartieri Cava e Romiti, e a Brisighella, in provincia di Ravenna, per verificare la situazione dopo le drammatiche conseguenze del maltempo. Ho incontrato cittadini e imprenditori. Grande ammirazione per la forza e la volontà di ripartire che gli emiliano-romagnoli stanno mostrando al mondo, così come per il grande cuore dei numerosi volontari arrivati da tutta Italia per dare una mano. Piena solidarietà. Dal mio ministero massima disponibilità per venire incontro a tutti gli amministratori locali e i cittadini, pronti a rialzarsi”.

17.21 - Contributi per gli sfollati accolti in un alloggio alternativo: ecco come richiederli

Ecco cosa prevede il decreto firmato dal presidente della Regione Stefano Bonaccini, in qualità di Commissario delegato per l’emergenza (QUI LA NOTIZIA)

17.04 - Ecco le prime coperture alle spese sostenute da enti locali, cittadini e protezione civile

Al via il primo Piano di interventi urgenti di protezione civile. Il presidente e commissario delegato per l'emergenza Stefano Bonaccini ha firmato il provvedimento che definisce la destinazione dei primi 10 milioni stanziati dal Governo. (QUI LA NOTIZIA)

16.53 - Il bollettino della Regione

Continua l’attività di assistenza alla popolazione. Le persone accolte in strutture messe a disposizione dai Comuni o in alberghi sono 1.329 (72 in meno rispetto a sabato) di cui 93 minori: 1 in provincia di Rimini, 283 in quella di Forlì-Cesena, 782 in quella di Ravenna, 263 in quella di Bologna. Sono 772 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione, di cui 302 in modo parziale e 470 totalmente. Nel bolognese le arterie interessate sono 215 (92 parzialmente e 123 totalmente); 312 nel forlivese-cesenate (102 parzialmente e 210 totalmente); 202 nel ravennate (100 parzialmente e 102 totalmente); 43 nel riminese (8 parzialmente e 35 totalmente). Non si ferma l’attività di monitoraggio da parte delle squadre di rilevatori. Al momento si confermano 422 frane principali, oltre a migliaia di micro-frane attive: 193 in provincia di Forlì-Cesena; 90 in provincia di Ravenna; 100 in provincia di Bologna; 14 in provincia di Reggio Emilia, 13 in quella di Rimini e 12 in quella di Modena.

Sono 2.262 i volontari di Protezione civile. Di questi 700 provengono dalle organizzazioni nazionali di volontariato, 485 dall’Emilia-Romagna e 1.077 dalle colonne mobili di altre Regioni. A questi vanno aggiunti i 115 volontari attivati nell’ambito del meccanismo europeo di mobilitazione (Dipartimento nazionale di Protezione civile) e operativi nel ravennate: 38 provenienti dalla Slovacchia, 22 dalla Slovenia, 40 dalla Francia e 15 dal Belgio. Considerando anche le 89 unità tra personale tecnico, amministrativo e di polizia locale provenienti dalle amministrazioni di Bari, Firenze, Genova, Milano, Roma, Torino, Venezia e dislocate attraverso l’Associazione nazionale Comuni italiani a supporto dei comuni alluvionati, il personale operativo sul campo arriva a superare le 2.400 unità.

16.49 - Rimosso il mezzo pesante che si trovava cappottato nel fosso di via Del Canale

La rimozione del camion, che si trovava nel fossato dalla serata del 16 maggio scorso, è stata effettuata dal soccorso stradale "Drm". (QUI LA NOTIZIA)

15.53 - Salvini: "Commissario? No veti, prima si fa e meglio è"

"Per me prima si fa e meglio è. E chiunque venga nominato da Palazzo Chigi a me andrà bene. Ho letto ricostruzioni surreali su antipatie e simpatie, veti non veti... Io non ho nè simpatie nè antipatie quando si tratta di lavorare e nè mi permetto di porre veti su chicchessia". Così il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di un incontro in Prefettura a Bologna con il presidente di Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Ovviamente, prosegue, "stiamo lavorando giorno e notte per quantificare il danno e dare le prime risposte all'emergenza. Quando il presidente Meloni dice io occupo il mio tempo cercando i soldi per intervenire poi chi li metterà a terra viene in un secondo momento, condivido questa sua riflessione". Mi sembra molto giornalistico il dibattito su chi, come e quando... Poi la scelta che il presidente del consiglio farà ha tutto il mio sostegno qualunque scelta sia fatta. Io riapro strade, autostrade e ferrovie e non partecipo al toto nomi e al toto nomine", aggiunge. (fonte Dire)

15.18 - Si rimuovono le montagne di rifiuti dai Romiti: la maxi operazione con camion, ragni e trattori

Continua la maxi operazione di raccolta rifiuti ai Romiti. Sul posto camion, ruspe ed altri mezzi giunti anche da fuori provincia. (IL VIDEO)

15.15 - Camion di aiuti da tutt'Italia: il Villa Romiti si trasforma nel magazzino della solidarietà

Sono numerosi i beni di prima necessità stoccati al Villa Romiti e che vengono distribuiti al quartiere alluvionato. (IL VIDEO)

14.22 - Nek torna con i volontari di Sassuolo nelle aree alluvionate. E c'è anche Andrea Delogu

Non si ferma la missione nelle aree alluvionate del Forlivese di Nek, al secolo Filippo Neviani. (QUI LA NOTIZIA)

13.23 - Cicloamatori in sella sulle strade collinari, l'appello: "Evitate quelle transennate"

"I cittadini mi segnalano che molti cicloamatori stanno transitando in strade transennate, perché pericolose e non percorribili salvo da chi in quelle zone ci vive", sottolinea Allegni. (QUI LA NOTIZIA)

13.19 - Slitta il ritorno in classe in tre scuole dei Romiti

La decisione, spiega il sindaco Gian Luca Zattini, è stata presa "per ragioni di sicurezza e viabilità" (QUI LA NOTIZIA)

13.12 - Continua la fase di allerta

Informa la Protezione Civile: "Permangono condizioni di criticità nella pianura bolognese (con particolare riferimento ai territori di Medicina, Molinella e Budrio), ravennate e forlivese, per l'elevata saturazione dei suoli e la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua, che gravano sul reticolo secondario e di bonifica, interessato localmente da livelli idrici elevati in progressiva diminuzione e da eventuali problemi di tenuta arginale. Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono condizioni di elevata saturazione dei suoli favorevoli all'aggravamento dei dissesti di versante e dei fenomeni erosivi nei corsi d'acqua, innescatesi nelle ultime settimane".

11.44 - Dall'azienda celle frigorifere aperte per salvare il patrimonio culturale danneggiato

E per la Romagna parte una raccolta fondi tra i clienti. (QUI LA NOTIZIA)

11.05 - "Vi porto dove finalmente sta riprendendo la vita"

Chi si attende un silenzio irreale, dopo un'altra giornata di lotta contro il fango, tra le case devastate del quartiere Romiti, l'epicentro dell'alluvione a Forlì, si sbaglia di grosso. Tra i cumuli in strada degli arredi inservibili coperti di mota, ormai più alti di una persona, di sera torna a brulicare la vita che si riprende dopo lo choc, e recupera, come può, le sue abitudini. (di Fabio Campanella)

10.48 - Le conseguenze anche sull'occupazione. "Il rischio è un impoverimento diffuso"

Enormi conseguenze per tutti i comparti produttivi, a partire dall'agroalimentare ma non solo (QUI LA NOTIZIA)

10.20 - Il grande cuore del Galliano Park

La pista ha riportato ingenti danni dall'alluvione, ma questo non frena la solidarietà di Manuel Fantini. Sabato pomeriggio sono state portate mascherine dove sono in corso le operazioni di rimozione rifiuti dai quartieri alluvionati di Forlì in quanto con il caldo c'è il problema dei cattivi odori.

9.52 - Predappio, informativa sulla raccolta rifiuti

Informa il Comune di Predappio in una nota: Alea ha posizionato dei contenitori carta, plastica e umido, per la zona sopra Predappio Alta, anche in località Baccanello (vicino alla Madonnina). Anche le zone di Colmano e Monte Maggiore non verranno, al momento, servite con il porta a porta. Verranno posizionati dei contenitori a Colmano vicino al ristorante "E Galet". Aggiorna il sindaco Roberto Canali: "La zona di Fiumana oggi verrà ripulita da tutti i rifiuti alluvionati accatastati. Potete anche in seguito, chiamare il numero verde di Alea 800689898 per altri accumuli di 'rifiuti alluvionati' o per richiedere i contenitori persi durante l'alluvione, il servizio è gratuito. Raccomandiamo in seguito di non occupare più luoghi pubblici con rifiuti o quant'altro per mantenere il decoro del paese. Confidiamo come sempre nel buon senso, nel rispetto e nell'educazione di tutti".

9.48 - Una pizzata di beneficenza a Capocolle

In tantissimi hanno partecipato sabato sera alla cena di beneficenza organizzata dall Associazione Mont Spaché a Capocolle. Quasi 300 prenotazioni per una pizzata i cui ricavi verranno devoluti al Comune di Bertinoro per i danni causati dall'alluvione. "Ringrazio davvero di cuore tutti i volontari, per aver reso possibile in pochissimo tempo una serata bellissima, che dimostra la grande solidarietà del nostro territorio e la voglia di reagire e ripartire insieme", le parole della sindaca Gessica Allegni.

9.14 - Ancora 85 sfollati in città

Annuncia il sindaco Gian Luca Zattini: "Dopo la chiusura del ginnasio sportivo di viale della Libertà e il Pattinodromo di via Ribolle, siamo in procinto di sgomberare anche il punto di prima accoglienza allestito al centro sociale di via Angeloni. Resta operativo il centro di assistenza predisposto allo Sme, dove sono prese in carico, ad oggi, circa 60 persone sfollate a causa dell’alluvione e il Centro per le Famiglie dove ne sono ospitate altre 25".

8.22 Strade ripulite anche a Roncadello

A pubblicare le immagini il vicesindaco Daniele Mezzacapo

7.50 - Case allagate, come evitare ulteriori danni? I consigli degli esperti: "Niente phon, meglio il ventilatore"

La preoccupazione di tutti quelli che, purtroppo, hanno avuto l'acqua in casa, in garage o in cantina, è se si possono verificare danni strutturali e come bonificare la casa per evitare odori sgradevoli e muffe. (QUI LA NOTIZIA)

7.47 - "Attenti, è aggressivo", ma i vigili del fuoco non rinunciano a portare in salvo un cagnolone per accontentare una bambina

Una delle tante storie di salvataggi avvenuti a Forlì per mano dei vigili del Fuoco rimbalza da Rovigo. (QUI LA NOTIZIA)

7.40 - Il pericolo maggiore? Che tutto diventi un litigioso talk show

L'approfondimento della domenica a cura di Mario Russomanno si focalizza sulle visite istituzionali e non solo.

7.38 - I volti sorridenti nel fango, le braccia tese a chi ha perso tutto. "Nei giovani l'aria di "Romagna mia", il canto della rinascita"

Dall'emergenza covid all'emergenza alluvione. Ma questa volta i giovani sono l'immagine, il simbolo della speranza, dell'unione che fa la forza (L'APPROFONDIMENTO, di Giovanni Petrillo)

7.28 - Il grazie di Meldola a tutti i volontari

"Una straordinaria mobilitazione di Volontari, Protezione Civile, Caritas, Scout, Associazioni, Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, operai e titolari di ditte specializzate, attività economiche del territorio, personale del Comune, ha unito le forze per mettersi al servizio delle persone alluvionate che avevano bisogno". Lo ha evidenziato il sindaco di Meldola, Roberto Cavallucci. "A tutti loro, che in questi giorni hanno lavorato senza sosta e senza risparmio di fatica per liberare e ripulire Meldola, unitamente a tutti coloro che hanno donato beni di prima necessità, attrezzature e risorse economiche giunga forte l’abbraccio di tutta la città ed un immenso e sincero grazie - prosegue il primo cittadino -. Un enorme ringraziamento alla nostra Protezione Civile che ha coordinato moltissime delle persone che si sono messe a disposizione; senza di loro il grande lavoro compiuto non sarebbe stato possibile. Grazie a tutti voi abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno. Un pensiero particolarissimo ai giovani che si sono impegnati come se non ci fosse un domani sostituendo “il cellulare” con “il badile” sempre con il sorriso sulle labbra. Tutti hanno dimostrato, ancora una volta, un grande senso di solidarietà, di impegno civile e di attaccamento alla nostra città".

19.56 Riapre lunedì la Tosco-Romagnola tra Rocca e Dovadola

Dalle ore 6:00 di lunedì 29 maggio la strada statale ss67 tornerà transitabile nel tratto Rocca San Casciano - Dovadola. "In particolare, il transito sarà consentito - senza necessità di alcuna autorizzazione - ai mezzi con massa a pieno carico fino a 30 tonnellate e con lunghezza fino a 9 metri - informa il sindaco Pier Luigi Lotti -. Lungo il percorso saranno presenti dei sensi unici alternati regolati da impianto semaforico. Raccomandiamo pertanto massima attenzione, prudenza e di procedere a velocità limitata nei punti più critici. Ringraziamo le numerose squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da tutta Italia ed il personale Anas che in questi giorni hanno lavorato incessantemente per consentire la riapertura di questa nostra fondamentale via di comunicazione".

19.54 - Riaprono le scuole a Rocca San Casciano

Lunedì prossimo riprenderanno regolarmente le attività degli istituti scolastici di ogni ordine e grado di Rocca San Casciano. Per gli studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado di Forlì segnaliamo che da lunedì, con l'apertura della strada statale 67, riprenderà anche il servizio di trasporto pubblico offerto da Start Romagna. Le corse subiranno delle variazioni di orario. In particolare, verranno garantite le seguenti corse: partenza da Rocca San Casciano alle ore 7:05 e arrivo al Punto Bus di Forlì alle ore 7:55. Partenza dal Punto Bus di Forlì alle ore 13:20 e arrivo a Rocca San casciano alle ore 14:10.

19.51 - Santa Sofia, la situazione sulle strade comunali: "Situazione complessa sulla "Collina di Pondo-Saviana""

Così Valbonesi: "Dobbiamo fare il prima possibile, soprattutto per i cittadini ad evacuati e sfollati e per le tante attività economiche sparse nel nostro territorio, ma farlo bene". (QUI LA NOTIZIA)

19.41 - Tanto affetto per Modigliana: alimenti e materiale da lavoro dal comune terremotato di Caldarola

Anche il Comune di Bucine con cui Modigliana ha collaborato in occasione del Festival delle Regioni, ha promosso una raccolta fondi (QUI LA NOTIZIA)

18.40 - Bonaccini: "Grazie ad Aprilia e alla generosità degli appassionati presenti al circuito Marco Simoncelli di Misano Adriatico"

"Grazie ad Aprilia e al Gruppo Piaggio, che in occasione di All Stars Aprilia hanno donato 200 mila euro a sostegno delle persone e delle comunità alluvionate, grazie alla generosità degli appassionati presenti al Marco Simoncelli World Circuit di Misano Adriatico, dove si tiene la manifestazione. Anche loro si uniscono alla generosità che da ogni parte ormai si manifesta attraverso la campagna regionale 'Un aiuto per l'Emilia-Romagna'". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. Il ringraziamento si estende anche all'Agenzia Clear Channel che ha messo a disposizione gratuitamente spazi per promuovere la campagna di raccolta fondi avviata dalla Regione Emilia-Romagna in numerose città italiane.

18.38 - I martiri dell'alluvione: "Il sacrificio di Franco e Adriana non sia vano. Una ferita atroce per la città"

"Le salme di Franco e Adriana ci obbligano a rivedere profondamente le cause per evitare che si ripetano le conseguenze tragiche di questi eventi naturali e non per aumentare le polemiche o il lavoro di avvocati e magistrati", le parole di Corazza. (QUI LA NOTIZIA)

18.00 - Ancora scenari da guerra ai Romiti

Questa la situazione ai Romiti dodici giorni dopo l'alluvione. Le famiglie stanno ancora svuotando le cantine. C'è ancora tanto fango e montagne di rifiuti da rimuovere. E' in corso la maxi operazione di pulizia (IL VIDEO)

17.57 - L'omelia del vescovo Livio Corazza: "Non vi abbiamo salvato. Evitiamo che questo si ripeta"

Il vescovo Livio Corazza ha celebrato i funerali di Franco Prati, 64 anni, e di Adriana Mazzoli, 53 anni (VIDEO)

17.27 - "Ci spenderemo finché la nostra amata città tornerà a splendere più di prima"

Così i consiglieri comunali Albert Bentivogli e Andrea Costantini: "La macchina umana degli aiuti non conosce età e sosta. In questi terribili giorni per la nostra Forlí che ha visto un terzo della sua superficie sommersa da acqua e fango dobbiamo riconoscere ed evidenziare la grande generosità e disponibilità di quella parte della città fortunatamente salvata dalla tragedia dell’alluvione. Abbiamo assistito per giorni all’arrivo di migliaia di giovani di tutte le fasce d’età e da tutti i quartieri unirsi in nome della solidarietà. Che bello vedere tanti giovanissimi spendersi per aiutare la propria comunità. Si diceva fossero una generazione di alienati della tecnologia invece con i nostri occhi ne abbiamo visti centinaia armati di badile, stivali e guanti sporcarsi per portare via tonnellate di suppellettili, elettrodomestici ma soprattutto fango. Ci avete stupito, a tutti gli scettici che vi giudicavano apatici e fannulloni avete dimostrato che nella vostra generazione c’è tanta risorsa umana. Ci spenderemo finché la nostra amata città tornerà a splendere più di prima. A loro ai nostri ragazzi diciamo grazie e come si dice in Romagna “Ne avete della nascosta"".

16.37 - Oltre 33mila euro raccolti per Modigliana

Dal sindaco di Modigliana, Jader Dardi, "un grazie anche alle tante persone che ci sono vicine e che in pochi giorni hanno aderito alla raccolta fondi a sostegno dell'emergenza con oltre 33.000 euro raccolti a giovedì". Venerdì ono proseguiti a Modigliana i lavori di apertura delle strade dai fronti di frana, cercando di ristabilire, pur se ancora in modo precario, una viabilità attorno all'abitato. Intanto, informa Dardi, "abbiamo già affidato l'incarico allo Studio Enser che ha sede a Faenza per la progettazione e il ripristino della viabilità comunale e per il progetto del rifacimento del ponte di Castronchino. Si tratta di uno studio con geologi e ingegneri strutturali che opera a livello internazionale e si è impegnato nel più breve tempo a presentare il progetto esecutivo". Da lunedì riapre la biblioteca dalle 15 alle 19. E' stata ripristinata la connessione internet.

16.31 - L'iniziativa solidale

Tv, lavatrici, frigoriferi a metà prezzo. Per aiutare le persone colpite dall'alluvione a tornare a una vita normale, Coop Alleanza 3.0 ha deciso infatti di scontare al 50% grandi e piccoli elettrodomestici per i soci delle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. I prezzi ridotti saranno validi fino al prossimo 11 giugno su prodotti che non siano già in promozione.

16.28 - Centomila euro dall'evento Piadina Solidale di Bergamo

Un grandissimo successo: è quello che ha riscosso la Piadina Solidale di Bergamo, l'iniziativa - lanciata solo martedì scorso dal Comune di Bergamo e VisitBergamo- per raccogliere fondi da destinare alle aree dell'Emilia-Romagna colpite dall'alluvione che nei giorni scorsi ne ha devastato il territorio. Oltre 10mila persone - numero calcolato grazie agli scontrini staccati nella serata di ieri - hanno partecipato ieri sera a un evento benefico organizzato in poco meno di tre giorni. L'obiettivo iniziale era quello di raggiungere 5.000 partecipanti, quota doppiata ampiamente nel corso della serata di venerdì. Circa 90mila euro andranno, quindi, nei prossimi giorni sul conto corrente che l'Anci ha dedicato all'emergenza. Con le donazioni il ricavato supera quota 100mila euro. (fonte Dire)

16.13 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella atteso a Forlì

Durante la mattinata il capo dello Stato incontrerà i soccorritori e la cittadinanza. (QUI LA NOTIZIA)

15.55 - Solidarietà per Civitella

Così il sindaco Claudio Milandri: "Oltre a quanto ricevuto da altre associazioni già citate, ci sono stati consegnati ulteriori beni presso il comune, dall'Associazione Nazionale Rangers Europa con sede in Villarboit (Vercelli) e dal Comune di Santarcangelo di Romagna per tramite della sindaca Alice Parma. Porgiamo a tutti la nostra gratitudine e i ringraziamenti più sinceri per l'impegno dimostrato, ma soprattutto per il grande senso di solidarietà e la vicinanza in questo momento di difficoltà. Nella speranza che questa situazione critica migliori al più presto, esprimiamo la nostra riconoscenza per l'attenzione che ci avete dedicato. Ringraziamo anche Auser che sempre ci supporta con impegno costante e di nuovo i volontari comunali che ci stanno dando una mano concreta quotidianamente".

15.46 - Quasi 300 sfollati in provincia. Più di 200 strade interessate dalle frane

In Emilia Romagna sono 773 le strade comunali e provinciali chiuse alla circolazione, di cui 302 in modo parziale e 470 totalmente. (QUI LA NOTIZIA)

15.43 - Travolti dal fango: maxi operazione per salvare il patrimonio culturale di viale Asiago

Un imponente schieramento di uomini e mezzi è da giorni al lavoro per garantire il salvataggio nel più breve tempo possibile del patrimonio alluvionato. (QUI LA NOTIZIA)

15.18 - Nel cimitero delle centinaia di auto sepolte dal fango: "Per molte preventivi da 8mila euro in su"

Sono centinaia le auto alluvionate e trasportate nel parcheggio in via Punta di Ferro. Nella maggior parte dei casi non potranno più tornare su strada (QUI LA NOTIZIA, di Paola Francia)

14.34 - Sopralluogo dei dem Bulbi e Montalti: "I numerosi volontari si sentono abbandonati". La Lega: "Parole vergognose"

“In tanti – affermano Bulbi e Montalti – ci hanno segnato la mancanza di riferimenti e di coordinazione a livello comunale che ha peggiorato una situazione di per sé già drammatica". La replica di Pompignoli: "Si vergognino e chiedano scusa". (QUI LA NOTIZIA)

14.32 - Playoff, per le semifinali contro Udine l'Unieuro torna a casa: si gioca al Palafiera

La società ringrazia "di cuore il Comune di Forlì nella figura del Sindaco Gian Luca Zattini, la Protezione Civile impegnata sul territorio e tutte le forze dell’ordine che hanno garantito l’opportunità di giocare presso l’impianto casalingo". (QUI LA NOTIZIA)

13.29 - Dalla Cassa integrazione al sostegno degli autonomi: confronto sulle misure varate dal Governo

In viale Aldo Moro riunione tecnica-operativa tra la Ministra Calderone e l’assessore Colla, assieme a Inps e Agenzia regionale per il lavoro. (QUI LA NOTIZIA)

13.10 - Non si prevedono piogge per i prossimi sei giorni. Ma resta l'allerta nelle zone alluvionate

La Protezione Civile dell'Emilia Romagna rimarca che "permangono condizioni di criticità di livello arancione per l'elevata saturazione dei suoli e la difficoltà di smaltimento delle acque esondate dai corsi d'acqua". (QUI LA NOTIZIA)

12.38 - L'iniziativa della catena di abbigliamento

Il Gruppo OVS, nell'esprimere la sua vicinanza alle persone dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione e dona ai comuni di Cesena, Faenza, Forlì e Ravenna, ha donato 150.000 euro in buoni omaggio spendibili nei suoi negozi. I buoni sono utilizzabili nei punti vendita ad insegna Ovs, Upim, Croff presenti sul territorio.

12.18 - La donazione dell'associazione Culturale Italiana di New York

L'Associazione Culturale Italiana di New York ed il proprio chairman commendatore Tony Di Piazza effettuano una donazione di 20000 dollari a sostegno di progetti nelle aree alluvionate di Faenza e Forlì. (QUI LA NOTIZIA)

12.15 - Forlì Mobilità Integrata in supporto negli interventi di aiuto in via Pelacano e al Villa Romiti

Sin dalle prime ore dell’emergenza, il lavoro per attrezzare al meglio il Palazzo di vetro per accogliere gli sfollati, la presenza di tecnici della società in via Pelacano e al Pala Romiti a sostegno del coordinamento degli interventi. (QUI LA NOTIZIA)

12.05 - Trypper, il robot dei Vigili del Fuoco in missione: salvati 50mila pulcini minacciati dalla frana

I Vigili del Fuoco sono stati impegnati venerdì nel recupero di circa 50 000 pulcini e di messa in sicurezza di due serbatoi di gpl interessati da una frana in un allevamento avicolo a Bucchio, nel comune di Santa Sofia (QUI IL VIDEO)

12.02 - Danni, in arrivo la modulistica della Regione per il rimborso danni: si attende la delibera

Così il sindaco Zattini: "Appena verremo a conoscenza delle modalità ufficiali per ottenere un rimborso sicuro dalle autorità competenti, lo renderemo noto attraverso i canali ufficiali del Comune". (QUI LA NOTIZIA)

11.39 - Meldola, riaperta la Strada Cà Deserto per Valdinoce

Venerdì sera è stata riaperta la Strada Cà Deserto per Valdinoce interrotta la scorsa settimana a seguito delle numerose frane che hanno interessato l'area. La viabilità per la Frazione di Valdinoce è stata ripristinata, seppur con restringimenti di carreggiata, consentendo alle famiglie ed imprese di potersi muovere, sempre con attenzione e prudenza, per arrivare a Meldola in maniera più diretta. Dal sindaco Cavallucci "un grande grazie ai Vigili del Fuoco di Belluno, alla ditta Escavazioni Bidente di Prati Pierpaolo e C. S.n.c., a privati cittadini ed ai dipendenti comunali che sono stati impegnati nel liberare da terra, fango e vegetazione la sede stradale; senza il loro prezioso lavoro fatto con passione ed impegno non sarebbe stato possibile riaprire la Strada Cà Deserto".

11.26 - Al funerale di Franco Prati e Adriana Mazzoli anche il sindaco Zattini

Il primo cittadino ha parlato dal pulpito: "Una comunità si vede anche nei momenti del dolore e cupi. Sarà una ferita eterna. Dobbiamo metterci tutti nella condizione che il sacrificio di Franco e Adriana non sia vano". "In questi frangenti la nostra città ha dato tanti belli esempi", come quello di tanti ragazzi, della tanta solidarietà e tanta vicinanza", ha proseguito. E ancora: "La gente mi chiede perchè chiedo scusa. Perchè è il momento delle scuse e dire che qualcosa non ha funzionato. E il sindaco deve farsi carico anche di questi momenti, perchè non è giusto che si vada in giro solo per tagliare nastri. Nei momenti difficili bisogna anche dire scusa. Sono parole inutile. Gli unici che non hanno responsabilità sono chi si trova dentro le bare. Un abbraccio e vicinanza alla famiglia".

11.24 - Convegno rinviato

Il convegno "Aurelio Saffi: eroe dimenticato del risorgimento" è stato rimandato al 21 ottobre.

11.05 - Forlì da l'ultimo saluto alle altre due vittime dell'alluvione

Il vescovo Livio Corazza sta celebrando i funerali di Franco Prati, 64 anni, e di Adriana Mazzoli, 53 anni. I cadaveri di marito e moglie sono stati trovati il 17 maggio scorso all'interno della loro casa di via Padulli 26, probabilmente allagata in pochi istanti dalla grande massa d'acqua che si riversava dal Montone, il cui argine è lì vicino, in una strada che è un poco più bassa rispetto alla via Emilia, di cui è traversa. I feretri saranno tumulati nel vicino cimitero.

10.57 - Le operazioni di pulizia: gli ultimi aggiornamenti

Informa il vicesindaco Daniele Mezzacapo: "Stiamo pulendo, tra le tante, anche Via Consolare. Stamattina stiamo effettuando un intervento massivo in zona Romiti e Cava". Sono impiegati oltre 50 mezzi. "Questo weekend è importante e ringrazio anticipatamente i tantissimi volontari che aiuteranno i nostri concittadini", informa Mezzacapo. Venerdì sera, invece, è stato completamente pulito il sottopasso di Via Isonzo, con rimozione dell’acqua e del fango".

10.55 - In arrrivo agenti della Polizia Locale e tecnici da Genova

Informa il sindaco Gian Luca Zattini: "Grazie ad un prezioso accordo con Anci, sono in arrivo a supporto delle nostre Forze dell’Ordine 6 agenti e 5 tecnici della Polizia Locale di Genova. Sono attesi lunedì pomeriggio. Rimaranno in servizio a Forlì per darci una mano nella gestione dell’emergenza per circa 6 settimane. Ringrazio di cuore l’amministrazione comunale di Genova per la vicinanza e l’aiuto dimostrati".

10.53 - La solidarietà di Kaufungen per Bertinoro

Il Comune gemellato di Kaufungen ha organizzato una festa di raccolta fondi per Bertinoro. "L'Europa della solidarietà e dell'amicizia, abbiamo dimostrato che può esserci davvero", afferma la sindaca Gessica Allegni.

10.51 - La raccolta rifiuti nella zona di Predappio

Informa il Comune di Predappio: "L'amministrazione comunale ha comunicato ad Alea le località, le zone e le frazioni dove il ritiro dei rifiuti può riprendere il normale ritmo come da calendario. Purtroppo, anche se alcune strade sono state aperte dalle frane, Alea, per motivi di sicurezza, ha cercato di trovare altre soluzioni. Temporaneamente Alea ha quindi deciso di posizionare dei contenitori in posizioni accessibili, dove le famiglie che abitano in queste zone più disagiate, potranno conferire carta, plastica e umido. Coloro che abitano oltre Predappio Alta, quindi Reggiano, Baccanello, Monte Mirabello, Barberino, Ca' Appio, potranno usufruire dei contenitori che Alea ha collocato a Predappio Alta nel parcheggio di Barberino. Gli abitanti della zona Monte Colombo si serviranno dei contenitori posti da Alea sulla strada per monte Colombo a 300 metri dalla strada provinciale. I residenti di Porcentico, che già usufruivano di un ecopunto, possono utilizzare qualsiasi altro ecopunto, anche se posto in un altro comune. Invitiamo vivamente a lasciarne l'utilizzo esclusivamente a chi ne ha realmente bisogno e non può beneficiare ora del ritiro direttamente presso la propria abitazione. La gravosa situazione sicuramente necessita di un'attenzione particolare, confidiamo nel buon senso e nella collaborazione di tutti affinché il disagio possa essere il più lieve possibile. Eventuali lamentele sono da imputare a chi non rispetta il senso civico necessario in una situazione di questo genere".

10.44 - Misure straordinarie per la raccolta dei rifiuti provocati dall'alluvione

Il servizio di raccolta dei rifiuti da alluvione e quelli ordinari di igiene urbana sono in continua evoluzione: per questo la società invita i cittadini "a consultare gli aggiornamenti dell’ultim’ora nella sezione dedicata del proprio sito, raggiungibile direttamente dalla home page (www.alea-ambiente.it) (QUI LA NOTIZIA)

10.06 - Dalla promozione del libro alla gestione dell'archivio di via Asiago, Europa Verde contro l'assessore Melandri: "Deve andarsene"

"Ci auguravamo che il sindaco accogliesse le dimissioni dell'assessore Melandri per l'incidente in cui è incorso - affermano Maria Grazia Creta e Alessandro Ronchi di Europa Verde Forlì -. Avrebbe salvato almeno la sua amministrazione dalle responsabilità della catastrofica gestione dell’alluvione". (QUI LA NOTIZIA)

9.30 - Ripartono i treni su alcune linee ferroviarie. Altre restano ancora chiuse per lavori

L’offerta non sarà da subito completamente normalizzata, in quanto il numero delle corse e la velocità dei convogli nelle tratte oggetto dei lavori dovranno essere incrementate gradualmente (QUI LA NOTIZIA)

9.27 - Continuano le iniziative di solidarietà e aiuto agli alluvionati

Attraverso la Protezione civile di Forlimpopoli, l'azienda Technogym di Cesena ha messo a disposizione per chi ha subito danni in questa circostanza, circa 120 materass , singoli e per bambini, di varie misure. L'iniziativa è riservata ai soli alluvionati. "Sarà nostra cura verificare la veridicità della richiesta", fanno sapere dalla Protezione Civile, che si occupera della consegna. Inoltre vengono messi a disposizione quattro elettricisti professionisti per piccoli interventi di manutenzione e ripristino provvisorio dell'impianto elettrico. Chi ne avesse necessità può contattare il 3496520702 Risponderà il Giuseppe Libretti, vice presidente della Protezione Civile di Forlimpopoli

9.11 - Polo H e Polo Logistico di Villa Selva, il comitato NoMegastore a Lattuca: "Blocchiamo tutto"

"In tanti richiamano la Legge Regionale per affossarla, ma non dimentichiamoci che quella legge era e resta profondamente giusta", viene rimarcato. (QUI LA NOTIZIA)

9.02 - Una grande serata di musica e solidarietà per gli alluvionati: Uto Ughi e Paolo Olmi in concerto per la Romagna

Il violinista Uto Ughi e il Maestro Paolo Olmi saranno i protagonisti di una grande serata di Musica che avrà luogo il 14 giugno - alle 21 - presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì e sarà dedicata alla Romagna devastata dalle recenti inondazioni. (QUI LA NOTIZIA)

9.00 - Battistini a "Salotto blu": "Gestione dei fondi alle imprese? Camera di Commercio disponibile"

I numeri del disastro? "Sono state colpite, nell'area complessiva interessata, secondo una nostra stima provvisoria, 26000 imprese, con 350.000 occupati e un valore della produzione di 80 miliardi di euro". (QUI LA NOTIZIA)

8.55 - Il vescovo Livio celebrerà alla Fiera la Messa di Pentecoste del Volontario

A Forlì torna la Veglia di Pentecoste, celebrazione della discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, nucleo originario della chiesa di Cristo pronta ad annunziare la “lieta novella” (QUI LA NOTIZIA)

8.52 - Disabile bloccato in casa da oltre 10 giorni per l'alluvione: "Mi sento in prigione, non riesco nemmeno a guardare fuori"

L'ascensore ancora non funziona: “Ci hanno detto che è vecchio, che lo aggiusteranno, ma ci vorrà tempo, perchè devono arrivare pezzi di ricambio. Per fortuna non ho avuto problemi di salute, il mese scorso ad esempio sono stato ricoverato in ospedale per una forte febbre” (QUI LA NOTIZIA)

8.50 - Frana su un allevamento: i Vigili del Fuoco salvano con uno speciale robot 50mila pulcini

Sul posto presenti sei squadre e diversi mezzi, tra cui due Nbcr, un carro crolli, due Aps (auto pompa serbatoi) e mezzi fuoristrada. (QUI LA NOTIZIA)

8.47 - L'Unione Nazionale Sottufficiali Italiani impegnata nel trasporto di beni

Anche l’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani della Sezione di Forlì sta partecipando attivamente con missioni di volontariato nell'emergenza che sta interessando il Forlivese dal 16 maggio scorso. (QUI LA NOTIZIA)

8.42 - L'imprenditore non si piega davanti all'alluvione: "Non si demorde, ma il governo non ci lasci soli"

Lo tsunami di fango che si è abbattuto il 16 maggio scorso in una vasta area di Forlì non ha risparmiato via Padulli, dove si trovano diverse attività produttive. Qui c'è il quartier generale di "Fiori in Forlì" della famiglia Forcellini. (QUI LA NOTIZIA)

20.54 - Gli aggiornamenti da Galeata, la sindaca: "Vi aspettiamo qui!"

Visita del vice ministro delle infrastrutture Galeazzo Bignami, che ha osservato la frana sopra le scuole elementari e quella sulla Bidentina. Ad accompagnarlo la sindaca Francesca Pondini e la deputata Alice Buonguerrieri. "Vi aspettiamo tutti nella nostra bella Galeata", l'appello della prima cittadina.



20.52 - Gli aggiornamenti da Civitella

Così il sindaco Claudio Milandri: "Stiamo procedendo nel liberare le strade comunali interessate dalle frane, ma è un lavoro molto complicato. Grazie a Vigili del Fuoco, Protezione Civile, tecnici dell'Esercito e volontari. Ci sono ancora diverse persone isolate, che vengono riforniti di alimenti e beni di primi necessità. Il punto di stoccaggio è al teatro-cinema vicino al Comune. Beni e alimenti vengono distribuiti dai volontari". Donazioni sono arrivate da Vercelli e Santarcangelo.

20.45 - Gli aggiornamenti da Santa Sofia

Così il sindaco Daniele Valbonesi: "Proseguono le attività di monitoraggio tecnico delle frane. Sulla comunale "Collina di Pondo - Saviana se ne contano diversi. La situazione è complicata. Si procede inoltre anche sulla strada Tre Fonti-Cornieta, dove i lavori vanno avanti".

20.33 - Previsti "massicci interventi" nel weekend. L'appello: "Iscriversi al sito 'Volontarisos'"

"Per i prossimi giorni, e in particolare nel fine settimana, gli esperti della Protezione civile hanno programmato massicci interventi con grandi mezzi in singole aree", spiega il vicesindaco Daniele Mezzacapo (QUI LA NOTIZIA).

19.32 - Si attende la visita del ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini

"Domenica tornerò a Bologna, e spero anche in Romagna, con gli aggiornamenti sulla riapertura di strade, autostrade e ferrovie". Ad annunciarlo è stato il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini.

19.29 - La solidarietà delle imprese

“Coesia e STMicroelectronics: altri due grandi Gruppi industriali aderiscono con donazioni importanti alla raccolta fondi regionale per il sostegno alle persone e comunità colpite dall’alluvione. Una realtà consolidata del nostro territorio e una partecipata dall’estero, che ringrazio davvero. La solidarietà verso l’Emilia-Romagna cresce sempre di più, di giorno in giorno, anche grazie alle migliaia e migliaia di singoli cittadini che stanno contribuendo. Una ulteriore spinta a fare davvero presto e bene nel lavoro per uscire dall’emergenza e l’avvio della ricostruzione”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dopo che Coesia, Gruppo specializzato in soluzioni industriali per il packaging con sede a Bologna, e STMicroelectronics, Gruppo italo-francese di produzione di componenti elettronici e semiconduttori, hanno effettuato due cospicue donazioni, rispettivamente di 800 mila euro e 1 milione di euro, attraverso la campagna “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”, raccolta fondi avviata dalla Regione.

19.20 - Italia Viva: “Via le magliette di partito, indossiamo la maglia della città”

Lo affermano Leonardo Gallozzi, neo coordinatore forlivese di Italia Viva, e Massimo Marchi, consigliere comunale, al termine dell’incontro avvenuto venerdì pomeriggio in Municipio a Forlì. (QUI LA NOTIZIA)

19.16 - Raccolta fondi al Polo d' Infanzia Suore Francescane

La Settimana Laudato Sì 2023, in occasione dell'ottavo anniversario dell' Enciclica di Papa Francesco, viene celebrata dagli Animatori dell' omonimo Movimento ecologista proprio in questi giorni in cui si è reduci dalla grande alluvione. Il Polo d' Infanzia Suore Francescane, che ha sede in centro storico a Forlì, ha preso in parola il tema di questa edizione "Speranza per la terra, speranza per l'unanimità" , in quanto l' Équipe Educativa e il progetto scolastico si caratterizzano per l' adesione ai principi ispiratori che trovano nella consapevolezza ecologica una "chiave" fortemente educativa e civica. All' insegna del verde speranza - verde natura i bambini e le bambine dai 2 ai 6 anni hanno allestito, nel giardino scolastico spazio privilegiato delle proprie attività didattiche, una Bancarellina di piccole delizie dell'orto da loro curato, trasformandone i frutti attraverso la raccolta e l' essiccazione di piante aromatiche e officinali sotto forma di sale aromatico, infuso e mazzetti odorosi freschi; la fava, regina delle tavole contadine primaverili è stata raccolta al momento giusto e una piccola biblioteca tematica ha sostenuto le famiglie attraverso il prestito librario, certe che tra libri ben selezionati e piante si cresca bene, resilienti e sani. Il ricavato dell' offerta libera sarà interamente donato agli enti accreditati che stanno gestendo l' emergenza. Una piccola e virtuosa iniziativa per essere parte di un Pianeta e una città che appartengono soprattutto ai bambini di oggi, l'Umanità di domani.

18.14 - Ripartono le manifestazioni e gli eventi pubblici

Informa il Comune di Forlì: "Per quanto non possiamo dire che la situazione emergenziale sia superata, riteniamo, tuttavia, di far ripartire le manifestazioni e gli eventi pubblici nella considerazione che essi siano comunque momenti di incontro quanto mai necessari in questo tempo così difficile per la nostra città. Naturalmente, eventi e manifestazioni dovranno essere organizzati in modo compatibile con gli interventi di ripristino e di pulizia di locali e strade. Anche questo, è un modo per dire che la città riparte e vive".

17.58 - Trasporto scolastico, gli aggiornamenti da Bertinoro

Da sabato 27 maggio il trasporto scolastico tornerà ad essere regolare. Viene ripristinata la linea 4 su tutto l’itinerario (anche zona alta). Da lunedì 29 maggio torna regolare anche su Via saffi il trasporto scolastico per gli alunni della scuola primaria Rossi: tutti gli alunni entreranno da Via Saffi.

17.32 - Missione conclusa, il ringraziamento

Riceviamo e pubblichiamo: "Un ringraziamento di cuore alla protezione civile A.N.A. Vicenza in particolare alle squadre di Barbarano-Villaga e Arcugnano da parte del condominio Aquileia 5-7 per essere stati compagni di lavoro e di risate in queste giornate. Grazie per tutto il vostro sostegno, ci mancherete. Buon rientro ragazzi".

17.28 - Il bilancio regionale: scendono a 1.554 le persone accolte in strutture o alberghi

Le persone evacuate sono 26.215 (20.288 in provincia di Ravenna, 2.127 in quella di Bologna 3.800, in quella di Forlì-Cesena 3.800). Continua anche in queste ore l’attività di assistenza alla popolazione. (QUI LA NOTIZIA)

17.15 - Il viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami nelle aree alluvionate. Visita anche alla diga di Ridracoli

"Andiamo avanti nella rimozione dei fanghi e dai rifiuti così che presto Forlì possa ritornare ad essere più forte di prima", le parole di Bignami. (QUI LA NOTIZIA)

17.01 - A Campovolo il concerto per gli alluvionati 'Italia Loves Romagna'

Il primo evento di raccolta fondi che il mondo della musica, con il supporto del Ministero della cultura, realizzerà a favore delle popolazioni alluvionate si chiamerà 'Italia loves Romagna' e si terrà sabato 24 giugno nell'arena spettacoli già allestita di Campovolo a Reggio Emilia. Lo ha annunciato il sottosegretario alla cultura Gianmarco Mazzi, aggiungendo che "gli obiettivi sono due: raccogliere più fondi possibili e lanciare un invito a trascorrere le vacanze dell'estate 2023 in Romagna, per portare vita e aiutare quello splendido territorio a risollevarsi". "La Romagna è una terra meravigliosa che da sempre evoca sole, gioia e benessere, un luogo dell'anima per gli italiani, oggi duramente colpito" aggiunge Mazzi.

16.58 - Ottomila interventi dei Vigili del Fuoco

Salgono a 8.000 da inizio emergenza li interventi dei Vigili del fuoco in Emilia-Romagna: 1.570 a Bologna, 3.655 a Ravenna, 2.370 a Forlì-Cesena, 405 a Rimini. E sono 818 i pompieri impegnati nelle operazioni di soccorso, 170 al lavoro nella provincia di Forlì e 360 in quella di Ravenna, i territori dove permangono le maggiori criticità. In dettaglio, dei vigili del fuoco mobilitati 40 sono al lavoro per il coordinamento degli interventi nei 14 posti di comando avanzato, più di 100 i soccorritori acquatici e gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore. Dei 282 mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 15 sono piccoli natanti, sette gli anfibi, 22 le pompe e idrovore, tre gli elicotteri e 13 i droni. In tutto questo però "si è aperta una spiacevole polemica, che vede da una parte alcuni sindacati di categoria dei Vigili del fuoco denunciare l'utilizzo improprio della componente volontaria, dall'altra i volontari, sempre dei Vigili del fuoco, che contestano il loro mancato impiego", segnala il sindacato di base Usb. "Il tutto cavalcato ad arte da politici senza scrupolo, in campagna elettorale permanente, che sfruttano ogni occasione, tragedie incluse, per ricavarsi uno spazio pubblico", aggiunge Ciro Bartolomei, esponente Usb. "Duole constatare, ancora una volta, che le polemiche sterili abbiano diritto di cronaca, che chi è al governo perda tempo su questo più che ragionare sulle vere cause della tragedia, sulla necessità di mettere in atto politiche sul territorio efficaci". I Vigili del fuoco, ricorda Bartolomei, hanno una componente permanente professionista e una volontaria, "quest'ultima rispettata e integrata all'interno del Corpo nazionale" e se alcuni sindacati "hanno segnalato l'uso improprio della componente volontaria nella prima fase dell'emergenza, è perché ci sono procedure che non lo consentono, stabilite al fine di tutelare la stessa componente, che su alcuni scenari emergenziali, non ha in dotazione gli adeguati dispositivi di protezione individuale e la necessaria preparazione tecnica per usarli". Ma, detto questo, conclude Bartolemei per Usb, "non vi è alcuna acredine verso la componente volontaria, c'è stima e rispetto reciproco, perché è una componente importante del Corpo nazionale e abbiamo più volte chiesto che venga impartita a queste donne e uomini la necessaria formazione per la loro incolumità. Il volontariato è una realtà fondamentale del dispositivo di soccorso e lo resterà fino a quando non si creda di sostituirla alla componente professionista, sono due pilastri che sorreggono il soccorso, necessari entrambi". (fonte Dire)

16.35 - Vaccino antitetano, 200 persone alla seduta straordinaria. Il sindaco: "Al momento nessuna allerta sanitaria"

A tranquillizzare i cittadini forlivese è il sindaco Gian Luca Zattini sull’onda delle raccomandazioni diffuse dalla Regione Emilia-Romagna per prevenire il rischio sanitario nelle zone alluvionate. (QUI LA NOTIZIA)

16.21 - Utenze, firmata l'ordinanza per il ripristino degli impianti di energia e di distribuzione e di raccolta delle acque

L’ordinanza prevede anche l’individuazione dei siti di stoccaggio dei fanghi prodotti dalle acque reflue urbane e il differimento dei termini di alcuni adempimenti per le imprese (QUI LA NOTIZIA)

16.06 - Ausl Romagna al lavoro per un pieno recupero delle prestazioni sospese

Le giornate di sospensione nei diversi Distretti hanno interessato le attività in modo diverso, in base alla situazione emergenziale affrontata. (QUI LA NOTIZIA)

15.45 - L'Avis Forlì sostiene le sezioni del territorio in difficoltà: raccolta di sangue e plasma a Modigliana

Venerdì un’équipe formata da tre persone – un medico, un infermiere e un volontario – ha intrapreso il viaggio in direzione di Modigliana, comune rimasto vittima di una drammatica interruzione dei collegamenti a causa di voragini e frane. (QUI LA NOTIZIA)

15.42 - Dalla Comunità di Vallecchio al fango di Forlì: un turno da volontari a svuotar cantine e liberare cortili

Ospiti ed educatrici della Cooperativa Sociale Cento Fiori si sono iscritti al sito Volontari SOS, selezionato il turno di lavoro, alla scuderia hanno prelevato pale e stivali e sono partiti. (QUI LA NOTIZIA)

15.39 - "Il nostro contributo per la ripartenza": l'impegno del colosso dei matarassi per gli alluvionati

Oltre al territorio, un'attenzione particolare è stata rivolta ai dipendenti dell’azienda e alle loro famiglie colpite dall'alluvione, ai quali sono stati donati immediatamente reti, materassi e cuscini. (QUI LA NOTIZIA)

15.20 - Il presidente Bonaccini incontra in Regione il ministro per lo Sport e i Giovani, Abodi

Il presidente Stefano Bonaccini ha incontrato in Regione, a Bologna, il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, per definire insieme le misure necessarie a sostenere e far ripartire il mondo dello sport nelle aree dell’Emilia-Romagna colpite dall’alluvione. Dove, secondo una prima stima, i danni all’impiantistica sportiva ammonterebbero ad almeno 30 milioni di euro, cifra probabilmente destinata a salire. Entro la prossima settimana, la Regione farà avere un dossier completo al ministro, anche sulla base del confronto già avviato in questi giorni con gli assessori competenti dei Comuni più colpiti e il mondo dello sport. Presenti all’incontro anche il capo della segreteria politica della Presidenza della Giunta, Gianmaria Manghi, e il capo della segreteria tecnica del ministro, Mario Pozzi.

“Da subito stiamo lavorando in stretta sinergia- affermano il presidente Bonaccini e il ministro Abodi- consapevoli di quanto sia importante essere al fianco dello sport di base e salvaguardare spazi e attività così importanti per le comunità locali. Che peraltro impiega tante persone e si avvale del contributo di migliaia di volontarie e volontari. Vogliamo quindi fare ciò che serve, anche in questo caso presto e bene, per aiutare Comuni ed enti locali, associazioni e società sportive”.

Il ministro ha ricordato come siano già stati stanziati dal Dipartimento per lo sport 5 milioni di euro per i primi interventi legati all’emergenza, soprattutto per liberare gli impianti dal fango, per poi ripristinare la loro funzionalità e ha condiviso la richiesta della Regione di impostare da subito la ricostruzione lì dove necessaria, in tempi rapidi, obiettivo cui destinare i prossimi stanziamenti.

Quanto alle nuove risorse, che si possono aggiungere a quelle ordinarie del Ministero dell’Economia e delle Finanze, sono state illustrate sommariamente dal ministro Abodi alcune leve possibili, da valutare e attivare nei prossimi giorni: fondi comunitari dedicati all’emergenza, finanziamenti concessi dall’Istituto per il Credito Sportivo a zero tassi di interesse e l’incentivazione Sport Bonus per i privati che volessero partecipare agli interventi, beneficiando di sgravi fiscali, sul modello dell’Art Bonus. Sul tavolo anche la tutela dei collaboratori sportivi e addetti impiegati in impianti fermi a causa dell’alluvione, che potrebbe essere prevista inizialmente per tutto il mese di giugno, sempre ovviamente nelle aree colpite.

15.15 - La solidarietà passa anche dal Sangiovese: a Bologna una raccolta fondi per l'emergenza alluvione

Tenuto a battesimo una decina di anni fa dal Consorzio Vini di Romagna, con l’idea di concorrere a far distinguere i territori e i loro Sangiovese più identitari, il progetto Sottozone lo scorso anno ha subito una decisa accelerazione con la realizzazione del marchio collettivo ‘Rocche di Romagna’. (QUI LA NOTIZIA)

15.11 - Un concerto per Forlì con i messaggi degli amici del Naima. Pupi Avati: "La Romagna è capace di miracoli"

“Sto contattando tutti i musicisti più noti - dice Michele Minisci, direttore artistico di Naima Foundation – che sono passati dal Naima jazz club e coi quali abbiamo mantenuto nel tempo anche un legame di amicizia, per un saluto vocale". (QUI LA NOTIZIA)

14.37 - Il viceministro Galeazzo Bignami a Forlì

Venerdì mattina a Forlì il viceministro Galeazzo Bignami ha fatto un sopralluogo nei territori colpiti dall'alluvione. Insieme al sindaco Gian Luca Zattini e la parlamentare Alice Buonguerrieri, ha incontrato i volontari, Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine, impegnati giorno e notte "per la sicurezza del territorio devastato dall'alluvione". "Andiamo avanti nella rimozione dei fanghi e dai rifiuti così che presto Forlì possa ritornare ad essere più forte di prima", le parole di Bignami.

14.32 - Bonaccini: "Non passi molto tempo per nominare il commissario"

"Non mi posso autonominare commissario né mi interessa quale sarà il mio ruolo, ho dimostrato che la di là dei ruoli sto facendo tutto il possibile per questa terra. Dico ai romagnoli che ci sarò al di là del ruolo che ricoprirò". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, parlando all'Aria che tira su La7. "Non c'è bisogno di farlo in 48 ore, ma non dovrà passare molto tempo. Del resto ci sono tre fasi. La prima è bloccare i mutui e gli adempimenti fiscali, che il governo ha già fatto. Poi c'è il tema delle risorse da attivare dai fondi europei o con altri meccanismi. E poi c'è la ricostruzione".

14.30 - Informativa di viabilità per il territorio di Premilcuore

La provinciale 24 "Forche" è transitabile con presenza di restringimenti e sensi unici alternati, consentito ai soli mezzi con massa a pieno carico fino a 3,5 tonellate solo se specificatamente autorizzati nelle fasce orarie 00:00-8:30 ; 12:00-14:00 ; 18:30-24:00 escluso i festivi. Il limite di velocità è di 30 chilometri orari. La Provinciale 25 Valbura è chiusa in entrambi i sensi di marcia dal km 2+500 al km 11+754;

14.28 - Informativa di viabilità per la Provinciale 3 del Rabbi

La Provincia ha modificato l'ordinanza di ieri, giovedì, per quanto riguarda gli orari come segue: da San Cassiano a San Zeno, la SP3 del Rabbi è chiusa per lavori. Il transito è consentito ai soli mezzi con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate solo se specificatamente autorizzati nelle fasce orarie 00:00-8:30 ; 12:00-13:30 ; 17:00-24:00, escluso festivi. Fuori da queste fasce orario, non sarà consentito il transito fino alla fine dei lavori. Per richiedere l'autorizzazione al transito, l'interessato deve presentare una domanda, adeguatamente motivata (esigenze lavorative indicando la sede di lavoro, motivi di salute, ricongiungimento familiari bisognosi), allegando copia di un documento di identità in corso di validità indicando la SP interessata, al seguente indirizzo: trasportieccezionali@provincia.fc.it. E' possibile inoltrare richieste cumulative con la stessa motivazione. Per qualunque ulteriore informazione contattare il centralino della provincia.

14.24 - La raccolta dei rifiuti a Bertinoro

Informano la sindaca Gessica Allegni e l'assessore all'ambiente Raffaele Trombini: "Continua incessantemente il difficile ed impegnativo lavoro di recupero dei materiali alluvionati da parte di Alea con la quale siamo in costante contatto. Le maggiori risorse di mezzi e personale sono ovviamente impegnate per risolvere la gravosa situazione di Forlì ma l'azienda è riuscita comunque a programmare con il Comune di Bertinoro il ritiro per la giornata di domani sabato 27 Maggio presso le seguenti zone: Zona 1 Panighina (Via Piana e via Gorizia) e Zona 2 Capocolle (via Novara, via Asti e via Pavia). A seguire si procederà con il ritiro del materiale derivato dalle segnalazioni pervenute ad Aleatramite numero verde. Contiamo di darvi indicazione, appena ce lo verrà comunicato, anche delle date di questi ritiri. Ricordiamo che per prenotare i ritiri dei materiali alluvionati è attivo il numero verde Alea 800 68 98 98. I servizi porta a porta stanno proseguendo con una discreta regolarità, salvo le difficoltà viarie e di accesso in certe zone che Alea sta tentando di compensare con mezzi piccoli e altre soluzioni. Il comune si sta arrivando anche nella ricerca di ditte disponibili alla pulizia dal fango. Vi ringraziamo per la collaborazione e la pazienza".

14.22 - L'ultimo saluto alla prima vittima dell'alluvione

Venerdì mattina si è tenuto l'ultimo saluto a Vittorio Tozzi, 67 anni, morto annegato la sera del 16 maggio scorso in via Firenze 45. L'uomo si trovava al piano terra di un'abitazione per recuperare degli animali, mentre la moglie lo attendeva al piano superiore. E' stata la donna a gridare aiuto dal balcone di casa, attirando le attenzioni dei soccorritori che si sono precipitati sul posto. Ma per l'uomo non c'era stato nulla da fare, travolto dall'ondata di acqua. Alla benedizione della salma era presente anche il vescovo Livio Corazza. E' seguita la tumulazione al cimitero monumentale di via Ravegnana. Sabato mattina alle 10 ci saranno invece i funerali di Franco Prati, 64 anni, e di Adriana Mazzoli, 53 anni. I cadaveri di marito e moglie sono stati trovati all'interno della loro casa di via Padulli 26, probabilmente allagata in pochi istanti dalla grande massa d'acqua che si riversava dal Montone, il cui argine è lì vicino, in una strada che è un poco più bassa rispetto alla via Emilia, di cui è traversa. Le esequie si svolgeranno intorno alle 10.30 alla chiesa della Pianta. I feretri saranno tumulati nel vicino cimitero. Domenica 28 alle 11 si svolgerà una messa alla parrocchia dei Romiti, che sarà trasmessa in diretta televisiva su Teleromagna.

14.20 - Il Gruppo Sara attiva misure straordinarie a sostegno dei propri Clienti e Agenti residenti nelle province colpite

Per tutti i Clienti dei Comuni colpiti dall’alluvione, Sara Assicurazioni e Sara Vita hanno infatti deciso di prorogare di 60 giorni i termini per il pagamento dei premi assicurativi per tutti i contratti Auto, Rami Elementari e Vita con scadenza compresa tra il 1 maggio e il 31 ottobre 2023, in modo che non risultino scoperture nel momento del bisogno. Sempre fino al 31 ottobre, per tutti gli assicurati residenti nei Comuni interessati dall’esondazione è stata approvata la sospensione dell’attività di recupero dei crediti e delle franchigie, mentre per i sinistri è prevista la proroga dei tempi, sia contrattuali sia di legge, normalmente previsti per la denuncia e per la gestione delle pratiche. Per la gestione dei danni determinati dall’alluvione, la Compagnia ha organizzato un servizio ad hoc e una rete di periti dedicati. Inoltre, il Customer Center dedicato ai Clienti Sara Assicurazioni e Sara Vita è sempre a disposizione al numero verde 800.095.095 dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.00 per fornire informazioni e assistenza. Infine, per sostenere la Rete degli Agenti Sara nel territorio, sono stati predisposti ulteriori strumenti dedicati per supportarli nella loro attività imprenditoriale, anch’ essa duramente colpita.

14.18 - L'impegno di Auser nell'emergenza alluvione: forniti pasti ai soccorritori e famiglie in difficoltà

"Dalla prossima settimana saremo presenti insieme alla Cgil per gestire alla Fiera di Forlì il punto di distribuzione dei beni di prima necessità". (QUI LA NOTIZIA)

13.29 - Si attiva anche il Roma club Forlì: la raccolta fondi raggiunge anche la capitale

La raccolta, peraltro, e’ stata estesa anche ai tifosi di altre squadre, "perché una calamità naturale va oltre i colori ed unisce tutti, eliminando ogni rivalità", sottolineano. (QUI LA NOTIZIA)

13.22 - Archivio comunale, Comune e ordini professionali al lavoro per garantire la continuità dei procedimenti immobiliari

Giovedì mattina si è svolto un incontro in Municipio, alla presenza del Sindaco Gian Luca Zattini, dell’assessora Maria Pia Baroni e dei dirigenti e funzionari comunali dei servizi edilizia ed informatica, con i presidenti degli ordini professionali dei notai, degli architetti, ingegneri, geometri e periti per un confronto sulle problematiche derivanti dall’alluvione dell’archivio comunale di via Asiago. "Tali problematiche riguardano principalmente le modalità e gli strumenti per garantire la prosecuzione delle attività connesse ai rogiti notarili in materia immobiliare e le procedure per la presentazione delle pratiche edilizie - si legge in una nota del Comune -. Da parte di tutti, è emersa la volontà di collaborare per assicurare la continuazione di tali procedure pur nella difficoltà di reperimento degli atti a seguito dell’inondazione degli archivi".

13.18 - "Dopo lo shock iniziale ci siamo rimboccati le maniche": riaprono gli uffici di Cna in via Pelacano

Sorrisi e tanta voglia di normalità sui volti dei collaboratori che, scaglionati e in maniera ordinata, sono potuti tornare negli uffici. (QUI LA NOTIZIA)

13.01 - L'allerta della Protezione Civile: insiste il rischio frane sulla Romagna

"Nelle zone montane e collinari centro-orientali della regione permangono condizioni di saturazione dei suoli favorevoli all'aggravamento dei dissesti di versante innescatisi nelle ultime settimane". (QUI LA NOTIZIA)

12.51 - La donazione della Ducati

“Anche la Ducati al fianco delle popolazioni alluvionate: ringrazio la Casa di Borgo Panigale per l’importante donazione a sostegno delle persone e delle comunità colpite, fatta attraverso la raccolta fondi che abbiamo avviato come Regione e che sta registrando a una solidarietà straordinaria. Un’altra realtà fortemente radicata nel territorio, fra i marchi storici della Motor Valley emiliano-romagnola, che si stringe a chi sta soffrendo e cercando di uscire dall’emergenza. Grazie all’Ad Claudio Domenicali e a tutti coloro che lavorano in Ducati”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dopo la donazione di 200 mila euro da parte di Ducati, che ha aderito alla campagna regionale “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”.

12.48 Il messaggio della sindaca di Bertinoro, Gessica Allegni

Giovedì con gli altri sindaci del territorio c'èra anche la prima cittadina di Bertinoro ad accogliere l'arrivo a Cesena della Presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen. "L'Europa, insieme all'Italia, deve fare la sua parte nella gestione del post-emergenza e non solo sul piano economico ma di un approccio serio e concreto al cambiamento climatico e ai suoi effetti, che stiamo toccando con mano - sottolinea Allegni -. Nel frattempo dobbiamo ripartire.. Cesena oggi è stata emozionante, lo è stata la sua gente che ha intonato Romagna Mia, con gli occhi lucidi e l'orgoglio di chi pur sommerso da acqua e fango ha saputo rialzarsi e reagire. Un inno alla vita, la speranza che non si fa piegare".

12.43 - Continua la rimozione dei rifiuti e del fango dalle strade

"Tutti lavorano 24 ore su 24 per migliorare la situazione", il messaggio del vicesindaco Daniele Mezzacapo

12.36 - Gualmini: "Richiesta di un dibattito urgente al parlamento europeo su inondazioni in Emilia Romagna"

L’europarlamentare Elisabetta Gualmini, Vicepresidente del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, ha chiesto un dibattito d’urgenza sulle alluvioni drammatiche in Emilia-Romagna e Marche per la prossima plenaria di Bruxelles, allo scopo di ottenere più risorse dal Fondo di Solidarietà europeo. ‘Vogliamo tenere altissima l’attenzione sulle conseguenze drammatiche su agricoltura, imprese, famiglie e istituzioni a seguito dei disastri naturali avvenuti in Emilia-Romagna e Marche - esordisce -. Vogliamo chiedere alla Commissione europea - che ieri con la Presidente Von der Leyen era presente nei luoghi dell’alluvione - uno stanziamento eccezionale del Fondo di Solidarietà. Anche il gruppo dei Verdi ha chiesto il dibattito e sono convinta che ci sarà convergenza tra tutte le forze politiche. Come membro della Commissione Bilancio e soprattutto come Vicepresidente dei Socialisti e Democratici ritengo serva inserire una discussione urgente nell’agenda del Parlamento Europeo e poi spingere perché la Commissione eroghi quanto prima i fondi in una quantità adeguata. Voglio azioni concrete e non parole. Ed esprimo ancora una volta la mia solidarietà alle vittime e alle persone colpite, i miei ringraziamenti a tutte le istituzioni coinvolte e ai meravigliosi volontari che stanno lavorando incessantemente per tornare ad una possibile normalità".

12.32 - Un ringraziamento speciale agli studenti delle classi 4B liceo Classico, 4c Scienze Umane, 4L Liceo scientifico

Lettera di ringraziamento dai residenti in via della Fornace dal civico 5 al 11 (Ravaldino-parco urbano)

12.30 - Incendio e disagi in A14

Criticità in direzione Bologna lungo l'A14 tra Forlì e Faenza a causa di un incendio di un mezzo pesante. Riversamento del traffico sulla viabilità locale. (IL VIDEO)

12.12 - Trasporto pubblico, Claudio Sanna debutta da direttore generale di Start Romagna con l'emergenza alluvione

Il neo direttore generale Claudio Sanna: “Il know how dell’azienda è stato fondamentale e la disponibilità del personale davvero eccezionale. Ma la situazione resta difficile” (QUI LA NOTIZIA)

12.05 - Dal gommone all'ambulanza fino all'acqua che arriva alle finestre: l'alluvione vista dai bimbi e disegnata

Ecco l'alluvione vista dai bimbi di prima e seconda elementare della Scuola Don Oreste Benzi di Forlì (QUI LA NOTIZIA)

11.12 - Federcoop Romagna offre assistenza via email e whatsapp alle imprese colpite dall'alluvione

Per venire incontro alle esigenze di queste realtà, e in generale di tutte le aziende colpite dall’alluvione, Federcoop Romagna ha deciso di attivare una casella di posta elettronica dedicata a cui richiedere assistenza e informazioni. (QUI LA NOTIZIA)

11.00 - Meldola, straordinaria mobilitazione per l’alluvione

Così il sindaco Roberto Cavallucci: "Una straordinaria mobilitazione di Volontari, Protezione Civile, Caritas, Scout, Associazioni, Polizia Locale, Carabinieri, Vigili del Fuoco, operai e titolari di ditte specializzate, attività economiche del territorio, personale del Comune, ha unito le forze per mettersi al servizio delle persone alluvionate che avevano bisogno. A tutti loro, che in questi giorni hanno lavorato senza sosta e senza risparmio di fatica per liberare e ripulire Meldola, unitamente a tutti coloro che hanno donato beni di prima necessità, attrezzature e risorse economiche giunga forte l’abbraccio di tutta la Città ed un immenso e sincero grazie. Un enorme ringraziamento alla nostra Protezione Civile che ha coordinato moltissime delle persone che si sono messe a disposizione; senza di loro il grande lavoro compiuto non sarebbe stato possibile. Grazie a tutti voi abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno.Un pensiero particolarissimo ai giovani che si sono impegnati come se non ci fosse un domani sostituendo “il cellulare” con “il badile” sempre con il sorriso sulle labbra. Tutti hanno dimostrato, ancora una volta, un grande senso di solidarietà, di impegno civile e di attaccamento alla nostra città".

10.55 - Paride Antolini, presidente dell’Ordine dei Geologi dell’Emilia Romagna) : “La vera e grande opera è la messa in sicurezza del territorio"

Come Antolini: "In Emilia Romagna ci sono situazioni irrecuperabili per le quali sarà necessario ripensare al tracciato della strada e bisogna ragionare sulla progettazione futura di questi territori. Delle 620.000 frane censite in Italia, ben 80mila sono in Emilia – Romagna. Abbiamo dei terreni particolari composti da jun’alternanza di argilla e sabbia cementata che con l’acqua costituiscono un mix micidiale. Oggi abbiamo la tecnologia che ci aiuta attraverso sistemi satellitari e il controllo satellitare del territorio, attraverso i sensori, ci aiuta a capire se la frana si sta muovendo. Inoltre attraverso il sistema satellitare è possibile mappare il territorio. L’80% delle frane presenti in Europa sono nel nostro Paese. Il motivo è semplice in quanto da una parte l’Italia ha un territorio geologicamente giovane ,ma dall’altra c’è l’impatto antropologico della presenza umana che nei decenni non ha tutelato il patrimonio ambientale. Bisogna intervenire ricreando una struttura che possa concentrarsi solo ed esclusivamente sulle opere da realizzare per avere un territorio piu’ sicuro e almeno mitigare i rischi climatici. Il cambiamento climatico non deve rappresentare un alibi, anzi deve stimolare l’intera comunità a chiede e a ottenere azioni incisive. In 162 anni nel nostro Paese abbiamo avuto il Servizio Geologico Nazionale, creato dall’allora Ministro Quintino Sella e la struttura di Missione Italia Sicura nata durante il Governo Renzi. Credo sia giunto il momento di comprendere che la vera, grande opera è l’Italia stessa, la messa in sicurezza del territorio. Il rischio zero non esiste come non esiste in tutti i settori ma investendo su opere riguardanti non solo l’Emilia Romagna ma tutto il territorio nazionale e migliorando la prevenzione, riusciremmo sicuramente a limitare la perdita di vite umane e danni all’ambiente, al patrimonio culturale, al patrimonio sociale e al tessuto economico".

10.52 - Da chi ha bisogno di aiuto alle strade percorribili: l'importanza delle chat nel bel mezzo dell'emergenza

Nel bel mezzo dell'emergenza alluvione anche la chat "Whatsapp Forlì Informazioni" sta dando il suo prezioso contributo. (QUI LA NOTIZIA)

10.31 - Riaperta la Bidentina tra Pianetto e Santa Sofia

La Bidentina all'altezza di Pianetto "è ben percoribile e ben ripulita. Ha lavorato fino a notte tardi la ditta Porcellini di Galeata, coordinati dalla nuova sindaca Francesca Pondini, che fin dal primo momento si e' attivata a 360 gradi per tutti". Questa la testimonianza di un lettore che ha inviato in redazione la foto. Istituito un senso unico alternato come comunicato dal sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi. (foto di Maurizio)

9.58 - Le iniziative di solidarietà della banca

Banca Credem concede un giorno di permesso retribuito per tutte le persone del Gruppo che vogliono partecipare alle attività della Protezione Civile nelle aree colpite. Già 160 persone hanno aderito all’iniziativa in poche ore. L'istituto inoltre ha deliberato una donazione alla Protezione Civile dell’Emilia Romagna per finanziare le attività sul territorio. Sarà attivata una raccolta fondi tra dipendenti e clienti del Gruppo per contribuire al sostegno delle iniziative che saranno di volta in volta identificate. Tali attività si aggiungono alla moratoria di mutui, prestiti e leasing ed al plafond di finanziamenti di 2,7 miliardi di euro messo a disposizione di famiglie ed imprese dei territori interessati nei giorni scorsi.

9.54 - Continuano le donazioni degli imprenditori al Palazzone di Villafranca

Anche gli abitanti di Villafranca sono stati colpiti dallo tsunami di acqua e fango che si è abbattuto sul Forlivese. E in molte case si continua ancora a svuotare garage e scantinati. Molti arredi hanno infatti subìto danni (QUI LA NOTIZIA)

9.34 - Superare un grande trauma per affrontare il futuro": la psicoterapeuta Simonetta Giunghi incontra gli alluvionati

La cooperativa CavaRei, rimasta illesa dall’alluvione, si mette a disposizione della comunità per ricambiare la vicinanza e la solidarietà ricevuta in tante altre occasioni. (QUI LA NOTIZIA)

9.29 - L'opposizione chiede una riunione urgente con Zattini: "Serve maggiore coordinamento di azioni e sforzi"

I gruppi consiliari dell'opposizione, Partito democratico, Forlì e Co., Movimento 5 Stelle, hanno chiesto al sindaco Gian Luca Zattini una riunione urgente "per definire insieme la lista delle azioni da mettere urgentemente in campo sui vari fronti di lavoro". (QUI LA NOTIZIA)

9.17 - La Uil: "Non c'è tempo per calcoli politici. Occorre cooperare e non alzare evitabili polemiche"

"Non di rado, come Uil, ci ritroviamo a richiamare la politica e proprio con lo stesso spirito, laico, che la segreteria Uil di Forlì, con la presente, intende fare un plauso per l’impegno, instancabile, espresso in questi giorni da parte dei Comuni del Forlivese" (QUI LA NOTIZIA)

8.40 - Le visite guidate alla Rocca di Bertinoro riapartono dal 9 di giugno

Recita l'informativa: "In accordo con Centro Residenziale Universitario Bertinoro, abbiamo deciso di interrompere momentaneamente il servizio di visite guidate alla rocca. Torneremo insieme ad ammirare la bellezza che il nostro borgo ha da offrire nel weekend 9-11 giugno, con l'iniziativa di tre giorni dedicata a Borghi e Rocche di Romagna. In tale occasione, saranno istituite delle visite speciali con Ivan Severi, che includeranno al loro interno borgo, rocca e museo interreligioso. Vi aspettiamo per ripartire insieme".

8.37 - Informazioni di viabilità da Bertinoro

Riaperta la Provinciale 83 per Collinello con restrigimento e senso unico alternato al chilometro 6+300 (ovvero all'altezza del podere Baratta dove é crollata parte della carreggiata). Ora si può transitare sia provenendo da Bertinoro/chiesina di Cerbiano che dal centro di Collinello verso Bertinoro.

8.34 - Raccolta fondi per il Comune di Predappio

8.30 - Informazioni di viabilità

Da San Cassiano a San Zeno, la SP3 del Rabbi è chiusa per lavori. Resta il transito consentito ai soli mezzi con massa a pieno carico fino a 3,5 tonnellate solo se specificatamente autorizzati nelle fasce orarie 6:00-8:00 ; 12:00-14:00 ; 18:30-21:00. Fuori da queste fasce orario, non sarà consentito il transito fino alla fine dei lavori. Per richiedere l'autorizzazione al transito, l'interessato deve presentare una domanda, adeguatamente motivata (esigenze lavorative indicando la sede di lavoro, motivi di salute, ricongiungimento familiari bisognosi), allegando copia di un documento di identità in corso di validità indicando la SP interessata, al seguente indirizzo: trasportieccezionali@provincia.fc.it. E' possibile inoltrare richieste cumulative con la stessa motivazione.

8.00 - La nuova caffetteria in centro storico inaugura con colazione solidale e raccolta fondi: “Vogliamo ripartire insieme”

Inaugurazione in via Oberdan sabato mattina alle 10. Il ricavato sarà devoluto a favore delle persone colpite dall’alluvione. (QUI LA NOTIZIA)

7.45 - Rimozione del fango, le regole da seguire per evitare malattie: dagli abiti ai lavaggi

Ecco le raccomandazioni utili a cui attenersi per gestire il rischio sanitario nelle zone in cui permangono acque stagnanti a seguito degli eventi alluvionali dei giorni scorsi. (QUI LA NOTIZIA)

7.42 Via Pelacano senz'acqua

Lo segnala Loretta Poggi, coordinatrice del quartiere 9 Foro Boario San Benedetto: "Ma ieri a nessuno è venuto in mente di fare passare gli agenti della Polizia Locale con 2 megafoni per avvisare le persone che oggi saremmo stati senz'acqua?"

23.47 - Alluvione, procede la pulizia delle strade e la rimozione dei rifiuti: il programma di venerdì

Esercito, Croce Rossa Italiana e Protezione Civile Nazionale venerdì mattina lavoreranno in Via Fontana Riatti per poi concentrarsi su Via Sapinia. (QUI LA NOTIZIA)

23.46 - Il governatore friulano Massimiliano Fedriga a Forlì per ringraziare i volontari della Protezione Civile

Di ritorno da Roma, il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha fatto tappa alla Fiera di Forlì, dove si trovano i volontari della Protezione civile Fvg impegnati negli aiuti nei territori delle alluvioni in Emilia-Romagna (QUI LA NOTIZIA)

23.43 - Una catena umana per salvare i tesori culturali del Seminario: congelamento a -25°C per tenerli a riparo dalle muffe

E'iniziata giovedì la missione di recupero dei tesori culturali custoditi nell'alluvionata biblioteca del Seminario di via Lunga. Sono circa duecento i volontari che hanno risposto alla chiamata per recuperare i volumi antichi, tra i quali anche le "cinquecentine" (QUI LA NOTIZIA)

18.35 - Patto per il lavoro e il clima, la Regione: "Servono risposte rapide a cittadini e imprese"

Enti locali e rappresentanze economiche e sociali sollecitano decisioni rapide e condivise col territorio. La Regione: “Un modello ce l’abbiamo e ha funzionato, quello utilizzato dopo il sisma 2012” (QUI LA NOTIZIA)

18.31 La macchina della solidarietà: cosa serve nell'immediatezza

Così il sindaco Zattini: "Pgni giorno riceviamo centinaia di telefonate, anche dall’estero, di persone che ci vogliono donare piccole o grandi quantità di materiali durevoli e beni di prima necessità. Alla fine sono stati allestiti due punti di raccolta per le donazioni. In questo momento servono prodotti per la pulizia e l’igiene della casa: detersivo per pavimenti, sgrassatore universale, detersivi pulizia bagno, candeggina; macchine idropulitrici, lavapavimenti; secchi, guanti (da lavoro, lattice e cucina), scoponi e tiracqua, spugne, secchi, stracci, mocio; rotoli scottex, asciugatutto, carta igienica. Grazie in ogni caso a tutti per la solidarietà che ci state dimostrando".

18.22 - Aggiornamenti sulla viabilità a Bertinoro

E' siaperta al transito la Via Saffi dove sono terminati i lavori di messa in sicurezza. Eì stato risolto il problema di una pianta che intralciava la carreggiata in via Nuova, altezza Villa Prati. "Continuano gli interventi e il monitoraggio su tutto il territorio comunale", informa la sindaca Gessica Allegni.

18.19 - Il recupero dei gioielli culturali al Seminario

"Professionisti, volontari e Forze dell’Ordine all’opera per recuperare l’inestimabile patrimonio storico e culturale dell’archivio vescovile. Grazie a tutti". Questo il messaggio del sindaco Zattini su Facebook.

18.15 - "Sono qui per dare il messaggio 'ten bota'"

"Sono qui per dare il messaggio 'tin bota', l'Europa è con voi". La presidente della Commissione europea Ursula Von Del Leyen, usa il dialetto romagnolo per dare il proprio incoraggiamento alla regione colpita dall'alluvione. Si e' detta anche "molto colpita dalla solidarietà" degli altri paesi Ue, visto che ben nove hanno inviato le loro colonne mobili di protezione civile. "È esempio massimo della solidarietà della Ue".

18.09 - Meloni: "Colpita dalla reazione della gente". Von Der Leyen: "Cicatrice profondi, l'Europa è con voi"

La presidente della Commissione Europea, Ursula Von Der Leyen, affiancata dalla premier Giorgia Meloni, ha sorvolato le aree colpite dall'alluvione a bordo di un elicottero dell'Aeronautica Militare (QUI LA NOTIZIA)

17.30 - Ricostruire dopo l'alluvione, l'Ordine degli Ingegneri si mette a disposizione dei Comuni

Dall’adeguamento di ponti e strade, alla messa in sicurezza di case e scuole. L'Ordine è pronto a mappare i danni e individuare i rimedi (QUI LA NOTIZIA)

17.27 - "La Provinciale 20 è finalmente percorribile. Ma altri accessi sono ancora bloccati"

"La strada provinciale 20 che collega il nostro territorio alla pianura è finalmente percorribile, seppur con limitazioni", afferma il sindaco Simona Vietina (QUI LA NOTIZIA)

17.24 - Rafforzato nelle "zone rosse" il coordinamento tra squadre di mezzi e volontari

"Nel caso di raggiungimento della quota prevista per ogni singola Zona è opportuno non presentarsi in loco in modo da facilitare il lavoro dei mezzi pesanti", viene specificato (QUI LA NOTIZIA)

17.02 - Liberato dal fango il parcheggio del Parco Urbano: si avvicina la riapertura del ristorante e del pub

La rapidità della task force messa in campo dal Comune e dell’ente gestore del Parco, con l’utilizzo di bobcat e mezzi escavatori, consentirà infatti la riapertura da venerdì sera del ristorante pizzeria "Peter Pan" e della "Collina dei conigli" (QUI LA NOTIZIA)

16.38 - Forlì si prepara a dare l'ultimo saluto alle vittime dell'alluvione: fissate le date delle esequie

Domenica 28 alle 11 si svolgerà una messa alla parrocchia dei Romiti, che sarà trasmessa in diretta televisiva su Teleromagna

16.26 - Da lunedì tornano i treni da Faenza verso Forlì

Si avvicina la riapertura della linea ferroviaria Adriatica (con la riattivazione della tratta tra Faenza e Forlì) e della linea tra Faenza e Ravenna fermate da maltempo e alluvizione. Il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fa sapere che, allo stato, l'ipotesi è che possano tornare operative da lunedì, dunque in "anticipo rispetto alle previsioni, anche se con alcune limitazioni dovute al perdurare dei lavori di ripristino all'infrastruttura e alle tecnologie". Ingegneri e personale delle Fs sono al lavoro per ripristinare collegamenti viari e ferroviari. La programmazione dei treni sulla tratta adriatica sarà, in una prima fase, parziale; il numero dei treni, specifica sempre il ministero, verrà aumentato progressivamente con l'obiettivo del ripristino totale delle corse entro la settimana successiva. I tecnici stanno lavorando senza sosta per effettuare i test necessari su tutti gli impianti. In contemporanea proseguono i lavori nel bacino di Lugo e tra Portomaggiore e Ravenna (dove è attivo un servizio di bus sostitutivi), zone ancora fortemente danneggiate su cui ci sarà una previsione di riattivazione nei prossimi giorni. In tutto questo, il ministro Matteo Salvini tornerà a Bologna domenica, mentre in questi giorni proseguono i contatti diretti degli uffici del ministero con gli amministratori locali.

16.21 - Zattini (Confcommercio): "Comportamenti colposi o dolosi, ora vogliamo la verità"

Il direttore di Ascom-Confcommercio, Alberto Zattini, torna a battere dove il dente duole: i danni milionari causati dall'alluvione in Romagna dipendono in gran parte dal fattore umano (QUI LA NOTIZIA)

16-10 - Meloni e Von der Leyen in volo sulle aree alluvionate

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen sono state accolte all’aeroporto di Bologna dal presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, dal prefetto di Bologna Attilio Visconti, e dal Capo Dipartimento della Protezione Civile, Fabrizio Curcio. Poi sono salite a bordo dell’elicottero dell’Aeronautica militare per un sorvolo delle zone colpite dall’alluvione e dalle frane (Bologna, Conselice, Lavezzola, Ravenna, Forlì, Faenza, Modigliana, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Bagnacavallo e Lugo). Con loro anche il ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio.

16.05 - Giornate straordinarie di vaccinazione antitetanica a libero accesso: ecco le date

L'accesso presso gli ambulatori avviene in modo diretto senza necessità di prenotazione (QUI LA NOTIZIA)

15.35 - Il nuovo album degli Azimut è solidale: metà dell’incasso va alle persone colpite dall'alluvione

Dopo un lungo periodo di silenzio, gli Azimut, la band della Vallata del Bidente, tornano in pista e presenteranno il loro ultimo progetto ‘Anima Circense’ sabato 27 maggio alle 21 al Teatro comunale ‘Carlo Zampighi’ di Galeata

15.33 - "Diamo una mano concretamente". Vittorio Sgarbi al fianco di Civitella di Romagna

Vittorio Sgarbi, attraverso un post pubblicato sulla propria pagina Facebook sostiene la raccolta fondi lanciata dal Comune di Civitella di Romagna, tra i territori più colpiti dall'alluvione del 16 maggio scorso. (QUI LA NOTIZIA)

15.25 - AXA Italia al fianco dell’Emilia-Romagna: donazione di 100.000 euro

“In un momento di emergenza come quello che sta vivendo la popolazione dell’Emilia-Romagna, come Axa Italia dobbiamo e vogliamo esserci con azioni concrete, in linea con la nostra missione di protezione e con i nostri valori che hanno al centro la responsabilità sociale – ha dichiarato Giacomo Gigantiello, CEO del Gruppo assicurativo Axa Italia. Per questo, oltre ad attivare immediatamente misure straordinarie di sostegno a favore degli Agenti Axae dei clienti nei territori colpiti, per esprimere la nostra vicinanza e solidarietà alle famiglie e imprese colpite, abbiamo scelto di aderire all’iniziativa lanciata dalle istituzioni locali, in prima linea nella gestione dell’emergenza e nel garantire un sostegno nelle drammatiche e complesse attività di salvataggio delle persone e messa in sicurezza del territorio”.

15.14 - Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Nei prossimi giorni l'Emilia Romagna si troverà in un campo di pressioni medie con correnti mediamente da Nordest. Una situazione per la quale il sole non mancherà sulla regione, ma il tempo non sarà del tutto stabile. "Potremo infatti assistere ancora alla formazione di qualche rovescio o temporale in particolare sull'Appennino emiliano tra le ore pomeridiane e serali - afferma -. Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com -. Fortunatamente sulle pianure e in generale sulla Romagna gli episodi piovosi dovrebbero risultare sporadici con maggiore spazio per il sole pur intervallato da nuvolosità a carattere irregolare. Questa situazione dovrebbe protrarsi fino a fine mese, mentre la prognosi rimane estremamente incerta per il Ponte del 2 giugno, che invece potrebbe vedere maggiore instabilità atmosferica e quindi maggiore frequenza di temporali. Il clima si farà abbastanza caldo, sebbene mai eccessivo, con massime in genere comprese tra i 23-25°C della costa e i 27-28°C dell'entroterra: un clima decisamente non favorevole in ottica sanitaria per il ristagno di acqua nelle aree alluvionate. Prossimi giorni con sole prevalente o al più a tratti nubi irregolari, bassa probabilità di temporali (al più isolati sui settori appenninici). Temperature massime sui 25-27°C".

15.05 - Treni e lo sciopero del 26 maggio, escluso il personale dell'Emilia Romagna

Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity di Trenitalia in occasione dello sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane proclamato da una sigla sindacale autonoma, in adesione a uno sciopero generale, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 di venerdì 26 maggio. E’ escluso dallo sciopero il personale della regione Emilia Romagna. Trenitalia si impegna ad assicurare la quasi totalità dei collegamenti, con possibili leggere modifiche al programma dei treni regionali. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web trenitalia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate

15.03 - Mobilità, l'informativa di Start Romagna

Informa Start Romagna: "Permangono delle strade chiuse mentre altre, seppur riaperte al traffico veicolare, rimangono interdette al transito per i mezzi pesanti. Pertanto, alcune linee restano soppresse e altre osservano un percorso modificato. Si invita la clientela a consultare, sul sito web di Start Romagna, l’apposita sezione “Modifiche ai servizi per emergenza idrogeologica”, accessibile dalla homepage, dove vengono continuamente pubblicati gli aggiornamenti relativi alle varie linee. Si specifica, inoltre, che molte corse potrebbero subire dei ritardi a causa dell’inevitabile congestionamento del traffico dovuto alla chiusura di alcune strade. Per informazioni è possibile rivolgersi al numero InfoStart 199.11.55.77 e che sono attivi i canali WhatsApp Start Romagna (331.65.66.555) e Telegram".

14.27 - L'attività dei Vigili del Fuoco

Sono 7.483 gli interventi fatti da inizio emergenza maltempo dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in Emilia-Romagna. Di questi 3.363 a Ravenna, 2.249 a Forlì-Cesena, 391 a Rimini e 1.480 a Bologna. Complessivamente sono 897 i pompieri impegnati nelle operazioni di soccorso; 200 sono al lavoro nella provincia di Forlì e 400 in quella di Ravenna, di cui 48 sono volontari. Dei vigili del fuoco mobilitati 40 sono al lavoro per il coordinamento degli interventi in 16 posti di comando avanzato, 100 i soccorritori acquatici, 100 gli esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe e idrovore. Dei 284 mezzi impiegati attualmente nei luoghi colpiti dal maltempo, 45 sono piccoli natanti, 6 gli anfibi, 22 pompe e idrovore, 12 mezzi per il movimento terra, 3 gli elicotteri e 13 i droni. (fonte Dire)

14.13 - Bidentina, lavori vicini alla fine: ecco quando riapre il tratto interessato dalla grossa frana

Si segnala la presenza di un senso unico alternato regolato da impianto semaforico nei pressi di Pianetto. (QUI LA NOTIZIA)

14.05 - Auto danneggiate dall'alluvione: come comportarsi

Automobilisti colpiti dall'alluvione in ginocchio: in attesa degli aiuti del governo per l'acquisto o il leasing di nuove vetture, come procedere per capire se la propria vettura si può riparare o è da buttare (QUI LA NOTIZIA)

14.01 - Semifinali playoff, ufficializzate le date delle semifinali. Ancora da definire dove giocherà in casa l'Unieuro

La Pallacanestro 2.015, sulla base degli sviluppi dei temi di stretta attualità, renderà nota nei prossimi giorni la sede delle gare casalinghe e, successivamente, le modalità di acquisto dei titoli di accesso e tutte le informazioni relative all’eventuale riutilizzo dei biglietti già acquistati per “Gara-2” dei “Quarti di Finale” (QUI LA NOTIZIA)

13.51 - La pista dove nascono i campioni di motociclismo è una palude: si lotta nel fango, anche con i volontari

E la macchina del volontariato sta dando "gas", esclamazione usata da Manuel nel raccontare le prodezze dei piloti sulla pista romagnola. (QUI LA NOTIZIA)

13.26 - Slitta il ritorno in classe per gli studenti di Cava e Romiti: le scuole interessate dal provvedimento

Il sindaco Gian Luca Zattini ha infatti disposto la sospensione delle lezioni in tutti i plessi dell'Istituto Comprensivo numero 5 "per ragioni di sicurezza e sgombero di detriti e materiale alluvionato".

13.13 - Continua la fase di allerta

Non sono previste precipitazioni nelle prossime ore. Anzi, fino a lunedì sono previste condizioni di stabilità atmosferica per la presenza, spiega il servizio meteorologico dell'Arpae dell'Emilia Romagna, "di un vasto anticiclone in espansione tra l'Atlantico e l'Europa occidentale che manterrà condizioni di tempo in prevalenza stabile". (QUI LA NOTIZIA)

12.57 - Inondata da acqua e fango: la boutique non si arrende alla piena e riparte, "Ma la strada è ancora lunga e faticosa"

Il negozio si trova infatti in una delle aree più colpite dalla piena del Montone (QUI LA NOTIZIA)

12.34 - L'INTERVISTA - Bignami: "Nel decreto maltempo focus sul lavoro. Il secondo coprirà i temi casa e infrastrutture"

La lista in divenire dei comuni sottoposti alle misura del decreto, le criticità del territorio, le responsabilità, come agire per il futuro. E il nodo del commissario per l'alluvione. BolognaToday a colloquio con il viceministro Bignami. (QUI LA NOTIZIA)

12.32 - "Ri-coloriamo il mondo": a Forlimpopoli una raccolta di colori, libri e quaderni per i bimbi colpiti dall'alluvione

Il negozio e punto di raccolta si trova in via G. Matteotti 14/C ed è aperto il lunedì e il giovedì solo la mattina dalle ore 9.30 alle 12.30 e gli altri giorni della settimana, a esclusione della domenica, anche il pomeriggio dalle 16 alle 19. (QUI LA NOTIZIA)

12.26 - La situazione a Predappio: "L'emergenza è tutt'altro che finita. Famiglie ancora isolate"

Chiarisce il sindaco Canali: "Siamo in contatto con loro e si sta cercando di trovare le soluzioni migliori per riaprire passaggi temporanei per raggiungerli dando indicazione agli organi competenti". (QUI LA NOTIZIA)

12.20 - L'Asaps: "Scadenze patenti e revisioni, serve proroga come durante la pandemia"

Lo chiede, con forza, l'Asaps - Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale con sede proprio a Forlì, zona Romiti, anch'essa colpita dagli effetti dell’alluvione

12.17 - A14, nuova notte di lavori tra Forlì e Faenza: chiude la carreggiata nord

Venerdì mattina, alla riapertura del tratto, saranno nuovamente disponibili al traffico tre corsie per ciascun senso di marcia

12.15 - Servizi anti-sciacallaggio della Polizia, fermati due sospetti in viale Bologna: sono noti per furti e truffe

I servizi di prevenzione per il contrasto ai reati predatori proseguiranno anche nei prossimi giorni, senza soluzione di continuità. (QUI LA NOTIZIA)

11.54 - Poliziotto porta la colazione, l'alluvionato scoppia in lacrime: "Ha perso tutto, ma mi ha trasmesso una forza incredibile"

Sono tantissime le storie che emergono col passare dei giorni, fiori che nascono dal fango depositato dall'alluvione che il 16 maggio scorso ha sconvolto la città, in particolar modo i quartieri nord. (QUI LA STORIA)

11.42 - Alluvione e il ristagno delle acque, Donini: "Non c'è allarme salute. Ma è bene fare il richiamo dell'antitetanica"

E' cauto Raffaele Donini, assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna, che giovedì mattina a 24 Mattino su Radio 24 è tornato sul rischio sanitario dovuto al ristagno delle acque in alcune zone colpite dall'alluvione.

11.38 - Il Pd: "Piena disponibilità a lavorare col governo"

"Diamo la piena disponibilita' ai territori e al governo, per lavorare insieme e mettere in campo le risposte che servono, anche in termini di ristori a aiuti". Lo dice la segretaria Pd, Elly Schlein.

11.36 - L'alluvione non ha risparmiato Villa Mussolini, cantine allagate: "Siamo in emergenza"

"Le alluvioni che in questi giorni stanno colpendo la nostra amata regione hanno allagato le nostre cantine", viene sottolineato. (QUI LA NOTIZIA)

11.34 - Le discussioni politiche sulla nomina di Bonaccini a commissario dell'emergenza

"Ho avuto modo di collaborare e di apprezzare il Presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, quando era alla guida della Conferenza Stato-Regioni. Il governo non stia a pensarci troppo, si chiarisca le idee in fretta e lo nomini Commissario. Di fronte a emergenze come queste non può esserci spazio per logiche di partito. Contano il merito, le competenze, la conoscenza del territorio, la capacità di amministrare, non il colore politico. E se la maggioranza non vuole ascoltare l'opposizione, ascolti almeno la voce di governatori come Toti e Occhiuto. Fare una scelta diversa sarebbe illogico". Lo scrive sui social Mariastella Gelmini, vicesegretario e portavoce di Azione. Sulla questione interviene anche Marina Elvira Calderone, ministra del Lavoro e delle Politiche sociali: "Penso che sia opportuno attendere- sottolinea il ministro- soprattutto si debba cercare di lavorare serenamente con tutte le forze sociali dell'Emilia-Romagna che sono estremamente compatte e che si sono presentate al confronto con il governo con una grande unità di intenti, devo dire anche con un bellissimo senso di unità e voglia di ripartire a cui dobbiamo dare certamente attenzione e risposte".

11.26 - Pompignoli (Lega): "Respinta la richiesta di sospendere i termini di pagamento per le tasse regionali"

"Secondo il Pd, il testo illustrato in aula non era stato condiviso e, dunque, non meritava un ulteriore approfondimento - afferma Pompignoli -. Ne sono molto dispiaciuto". (QUI LA NOTIZIA)

11.13 I ringraziamenti del sindaco Zattini al mondo del volontariato e soccorritori

Così il sindaco Gian Luca Zattini in post su Facebook: "Protezione Civile, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, ditte e operai specializzati, tecnici del Comune, Carabinieri, Scout, associazioni di volontariato, comitati di quartiere, Forze dell’Ordine, giovani da tutta Italia, centinaia di volontari. Non smetterò mai di dirvi grazie. Siete lo scheletro della nostra ripartenza".

11.03 - Aife-Filiera Italiana Foraggi fa la conta dei danni causati dall'alluvione

Il 50% circa dell’intera area produttiva della filiera dei foraggi è stata colpita dall’alluvione, non meno di 40mila ettari sono stati danneggiati per un danno economico che, calcolato in base ai parametri del ministero dell’Agricoltura, non è inferiore a 80 milioni di euro. Se pensiamo che Aife-Filiera Italiana Foraggi rappresenta il 90% della filiera si fa presto a comprendere la portata di questa tragedia anche per il nostro settore”. È un quadro ancora approssimativo quello delineato da Gian Luca Bagnara, presidente di Aife-Filiera Italiana Foraggi (www.aife.eu) nel pieno di un’emergenza ben lungi dal vedere la fine. (QUI LA NOTIZIA)

11.00 - Appello di Europa Verde: "Salviamo il parco urbano. Gli alberi investiti dal fango rischiano di morire"

Così Europa Verde: "Riteniamo, consapevoli delle priorità di tanti cittadini colpiti dall'alluvione, che una amministrazione consapevole debba farsi carico anche di questa ulteriore incombenza". (QUI LA NOTIZIA)

10.56 - La Cgil schiera un esercito di 800 volontari nella lotta contro il fango. "Servono mezzi specializzati"

Così Giorgini: "Il nostro impegno si concentrerà su segnalazioni e opereremo nel Centro di distribuzione presso la Fiera di Forlì con turni di 20 volontari e volontarie al giorno". (QUI LA NOTIZIA)

10.42 - Federdistat Cisal: "Sinergia Corpo dei Vigili del Fuoco e volontari determinante per soccorsi, investire più risorse".

“Grazie ai Vigili del Fuoco per l’eroico coraggio di sempre e la professionalità messa a disposizione delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dall’alluvione e in grandissima difficoltà, soprattutto in zone isolate ad alta criticità logistica a livello geomorfologico. Ma grazie anche alla componente volontaria, parte integrante del Corpo Nazionale e del meccanico organico e plurale del soccorso, per l’ennesima prova in nome della sicurezza delle nostre comunità. Donne e uomini a cui noi tutti siamo grati ed infinitamente devoti”. Così il segretario generale della Federdistat V.V.F Cisal, Antonio Barone per il quale servono “più risorse, più uomini e più mezzi, per prevenire e contrastare fatti drammatici come quelli verificatesi in Emilia Romagna, l’ultima terra, in ordine di tempo, a registrare morti e devastazione a causa del maltempo e dell’incuria. Serve investire nell’immediato - sottolinea - attingendo anche alle risorse del Pnrr, in uomini, mezzi, formazione e strutture sia del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sia della componente volontaria in modo da potenziare e rendere ancora più efficiente e capillare il meccanismo del soccorso nazionale e il ‘progetto Italia in 20 minuti’.

10.28 - Il coro dei forlivesi che lottano contro il fango

I tifosi della Pallacanestro Forlì 2.015 hanno festeggiato la conquista delle semifinali con un inno alla ripresa. Mercoledì sera sale gremite al Cineflash per assistere alla Gara 3 che ha visto la squadra di coach Antimo Martino battere l'Umana Chiusi. Ad accompagnare l'uscita cori e fumogeni biancorossi: "Torneremo grandi ancor. La natura ci ha provato. Ma non sa chi siamo noi. Tutto questo passerà. La mia città si rialzerà. Noi siamo forlivesi e non molleremo mai!

10.06 - Gozi (Re) su visita Ursula von der Leyen in Romagna: “Rinascita Romagna tra valori fondanti dell’Europa di domani”

“Grazie alla presidente Ursula von der Leyen per la sua visita oggi a Cesena e nelle zone della Romagna colpite dall’alluvione. Un segnale di grande vicinanza e di solidarietà da parte dell’Unione europea. La rinascita di questa terra, fatta di persone straordinarie, sarà il simbolo dei grandi valori su cui fondare l’Europa di domani”. Lo scrive su Twitter Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.

9.58 - "Non nominare Bonaccini commissario sarebbe un grave errore"

"Stefano Bonaccini ha collaborato lealmente e senza fare polemiche con il Governo, conosce il territorio, ha dimestichezza con la pubblica amministrazione dei comuni coinvolti nell'alluvione. Non nominarlo Commissario sarebbe un grave errore da parte di Giorgia Meloni", scrive su twitter Carlo Calenda.

9.49 - L'alluvione ha distrutto il loro sogno: "Vogliono crederci ancora, ma serve l'aiuto di tutti"

"Attorno a loro è franato tutto, compresa la strada per raggiungerli. Ora sono isolati. Nonostante tutto hanno una grande forza, vogliono crederci ancora".

9.27 - Le previsioni meteo per giovedì, a cura dell'Arpae dell'Emilia Romagna

Al mattino cielo in prevalenza nuvoloso con precipitazioni a carattere temporalesco sul ferrarese in via di esaurimento. Nel corso della giornata schiarite sul settore orientale della regione, nuvolosità variabile sul settore centro-occidentale con probabili rovesci anche temporaleschi sui rilievi. Tendenza ad ampi rasserenamenti nel corso della sera. Temperature massime in calo con valori attorno a 24 gradi nelle zone interne e 22 gradi sulla fascia costiera. Venti deboli in prevalenza orientali con temporanei rinforzi sulle zone di pianura settentrionali nella mattina. Mare poco mosso.

9.23 - "Modigliana, il paese dalle mille frane": strade spazzate via e scomparse, le impressionanti immagini

Questo è lo scenario di Modigliana, dopo la tremenda alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna. Le immagini pubblicate su Youtube sono di Marco Caputo, il montaggio di Elisa Bellini

8.08 - Beni culturali nell'archivio comunale alluvionato, "danni al patrimonio del Museo del Risorgimento"

Tra il patrimonio culturale della città messo a repentaglio dell'alluvione c'è anche quello del Museo del Risorgimento (QUI LA NOTIZIA)

7.50 - Venerdì concerto di beneficenza al Suffragio: le offerte raccolte saranno destinate agli alluvionati

Il concerto benefico al Suffragio di venerdì, alle 21, sarà anche l’occasione per ammirare la bellezza della grande chiesa prospiciente piazza Saffi, dopo il recente restauro operato dal rettore don Paolo Giuliani. (QUI LA NOTIZIA)

7.39 - Bobcat in azione al Parco urbano per liberare dal fango il polmone verde della città

Sono partiti i lavori di ripristino e di messa in sicurezza del Parco urbano per rimuovere alberi, tronchi e detriti dopo l’alluvione (QUI LA NOTIZIA)

23.34 - "Mercoledì di grande lavoro"

Così il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi: "Si lavorerà sulla Bidentina per aprire quanto prima il traffico, almeno con un senso unico alternato, per ottemperare le esigenze delle attività produttive e degli studenti. SI puà transitare dalle 7 alle 8, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 20". Proseguono i lavori lungo le infrastrutture comunali.

23.28 - La mappa degli interventi di pulizia: attesa maxi operazione in via Locchi, Nervesa e Cormons

"Si inizierà alle 3 con la raccolta rifiuti con tantissimi mezzi di Alea, mentre alle 5 si comincerà a spalare tutto il fango, mentre dalle 6 arriveranno mezzi per spurgare le fogne", spiega Mezzacapo (QUI LA NOTIZIA)

23.07 - La raccolta fondi

Anche il Comitato della Dante Alighieri di Forlì-Cesena A.p.S. si mobilita per il territorio alluvionato, promuovendo una raccolta fondi che servirà a un progetto di recupero di un bene culturale. "La solidarietà da parte di tutto il mondo della Dante Alighieri già si sta concretizzando, insieme con quello di coloro che credono nei beni culturali come patrimonio identitario del territorio, così drammaticamente ferito - afferma la presidente del comitato, Wilma Malucelli -. In base a quanto verrà raccolto sarà identificato il progetto di recupero".

21.37 - Visita a sorpresa di Ambra Angiolini a Modigliana: "Ci aiuterà nel progetto di raccolta fondi"

Mercoledì pomeriggio a visitare Modigliana, tra i comuni più colpiti dall'alluvione, è stata Ambra Angiolini (QUI LA NOTIZIA)

21.11 - I vigili del fuoco a lavoro su frane e parco urbano

Continuano 24 ore su 24 le operazioni dei Vigili del Fuoco nella provincia di Forlì-Cesena. Impiegate sul territorio ancora numerose squadre che continuano interventi di assistenza alla popolazione con svuotamenti di locali allagati e recupero beni ed autovetture oltre a verifiche statiche in edifici pubblici e privati. Continuano incessantemente anche le operazioni dei nuclei GOS Movimento Terra nelle colline ed in città per la rimozione di fango e ripristino di strade coinvolte da frane. Nella giornata odierna iniziata la rimozione di fango anche nell'area dei parcheggi del Parco Urbano Franco Agosto di Forlì. Svolti anche interventi di assistenza in allevamenti con il trasporto di acqua potabile e mangime per gli animali ancora isolati.

19.46 - Visita in Emilia-Romagna della presidente della Commissione Europea

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, domani - giovedì - accoglierà a Bologna la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Meloni accompagnerà von der Leyen durante il sorvolo in elicottero delle zone colpite dall'alluvione e insieme faranno un punto stampa con i giornalisti. La premier Meloni successivamente rientrerà a Roma una riunione del Consiglio dei ministri, prevista alle ore 18, che dovrà prendere ulteriori decisioni sulla gestione dell'emergenza nelle zone colpite dal maltempo. La visita, in Romagna, toccherà la città di Cesena.

19.11 - Sciacalli in giro, colpito un ristorante

I ladri non hanno paura a muoversi in mezzo al fango, per tentare di saccheggiare quel poco che è rimasto di salvabile. E' quanto successo nella notte tra lunedì e martedì al Raketown, popolare locale di via Lunga (Leggi la notizia)

18.50 - Dibattito politico in Assemblea Legislativa sull'alluvione

Disco verde dell’Assemblea legislativa regionale alle risoluzioni del Pd e del centrosinistra che chiedono al governo precisi interventi per la ricostruzione postalluvione. Respinta, invece le risoluzioni di Lega (che, fra le altre cose, chiedeva alla Regione di stanziare risorse proprie “ponte” aggiuntive rispetto a quelle previste dal governo Meloni), Forza Italia (che, tra le altre cose, proponeva l'uso delle auto confiscate per noleggiarle a chi ha perso la propria nell'alluvione). Approvata, invece, una risoluzione di Rete civica, emendata dal Pd, sul trasporto pubblico. Il voto è arrivato dopo il dibattito seguito alla relazione della vicepresidente e assessore all’Ambiente Irene Priolo e alle comunicazioni del presidente Stefano Bonaccini.

18.45 - Morrone: "Bonaccini cerca di strappare la nomina a commissario per l'emergenza

“Stefano Bonaccini sta bussando a tutte le porte possibili per strappare al Governo l’ok alla sua nomina a commissario per l’emergenza dopo il disastro che ha colpito la Romagna. Capisco le sue ragioni: deve recuperare una credibilità ormai in caduta libera e, forse, pensa di mettere una toppa sugli errori e sui ritardi di questi anni sul fronte del dissesto idrogeologico senza che qualcun altro ci metta il naso. Ma le sue motivazioni non bastano certo per considerarlo l’uomo giusto al posto giusto, come afferma qualcuno che forse non conosce a fondo la situazione”: questa la critica del parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna.

18.22 - Scuole chiuse fino a sabato a Rocca San Casciano

A Rocca San Casciano si informa la cittadinanza che, a causa del rischio e pericolo determinato dalle abbondanti precipitazioni nonché dalla pericolosità idraulica e idrogeologica conseguenti le precipitazioni intense di queste settimane, le scuole del Comune di Rocca San Casciano di ogni ordine e grado rimarranno chiuse fino alla giornata di sabato 27 maggio 2023. Le scuole riapriranno lunedì 29 maggio salvo eventuali aggiornamenti.

18.20 - Alluvione, confluiscono alla fiera tanti beni donati da tutt'Italia: come è organizzata la raccolta

Interi bancali di alimenti, prodotti durevoli e di largo consumo, come elettrodomestici, abbigliamento e beni di prima necessità. È un grande cuore quello che batte nei cittadini e nelle imprese di tutta Italia. “In questi giorni abbiamo ricevuto centinaia di telefonate, anche dall’estero, di persone e imprenditori che vogliono donare piccole e grandi quantità di materiali e beni di consumo di lunga durata come materassi, lavatrici, lavastoviglie, guanti, pale, indumenti, mobili, calzature, utensili per la casa etc..una solidarietà senza confini, che ci commuove", dice il sindaco. (Leggi la notizia)

18.17 - Vittorio Feltri choc: "Prima piangono perché non piove, poi perché piove troppo. Cosa vogliono?"

Urta la sensibilità di tanti forlivesi il tweet che ha postato il famoso giornalista Vittorio Feltri, ora consigliere regionale della Lombardia per Fratelli d'Italia (Leggi la notizia)

18.14 - Il vicesindaco: "Nel quartiere San Benedetto pulito anche il fango"

Il vicesindaco Mezzacapo sulle operazioni di pulizia delle strade a Forlì: “ Stiamo lavorando per rendere percorribili e sicure le nostre strade. Al Quartiere San Benedetto, oltre ai rifiuti, abbiamo tolto centinaia di metri cubi di fango. Non è finita, andiamo avanti”

18.12 - La Cisl: "Bene la cassa integrazione unica emergenziale"

Il Decreto legge sull'alluvione prevede l'allocazione dei primi 2 miliardi di euro per affrontare le problematiche più urgenti. Di questa somma, 900 milioni circa sono destinati a misure di sostegno al lavoro (Leggi la notizia)

18.10 - Coldiretti: "Campagne ingoiate, stalle inagibili e aziende isolate"

Il maltempo si è infatti abbattuto su un territorio fragile dove – riferisce la Coldiretti - ci sono oltre 30mila persone che vivono in aree a rischio per pericolo di frane tra Ravenna, Rimini e Forli Cesena (Leggi la notizia)

17.30 - Federconsumatori: "Le banche facciano di più per gli alluvionati"

"È necessario che tutte le banche si impegnino di più, offrendo maggiori tutele ai cittadini affinché possano rimettere in sesto le proprie abitazioni e le proprie attività senza dover sopportare oneri e interessi per beni diventati inagibili"

17.00 - La testimonianza di un "angelo del fango": "Ci chiamavano dai balconi e ci siamo uniti in una catena di montaggio"

In prima linea al quartiere Cava di Forlì. "Resta impressa l'immagine di un musicista con la sofferenza negli occhi per aver visto i suoi strumenti trasformati e inghiottiti dal fango" (Leggi la notizia)

16.55 - Le testimonianze dalle aziende: "Persi 50 anni di lavoro"

“E’ stata l’apocalisse. Nel giro di un’ora l’acqua ha raggiunto oltre 3 metri di altezza e ha travolto tutto con una furia impressionate. In quell’ora ho perso cinquant’anni di lavoro”. Il racconto di quei momenti terribili in cui l’alluvione ha devastato case, aziende e terreni arriva da Annibale Tampellini, 62 anni, titolare dell’azienda Giovane Strada di via della Croce, nel quartiere Ronco. (Leggi la notizia)

16.40 - Tassinari (FI): "Alluvione è un impegno per le Province: tornare agli enti elettivi"

"Mi domando come potranno le province, svuotate delle loro competenze, fronteggiare un problema del genere? Per questo, mi sento di sollecitare il Parlamento ad agire il più velocemente possibile, rendendo le province nuovamente elettive": è la presa di posizione di Rosaria Tassinari, deputata forlivese di Forza Italia. (Leggi la notizia)

16.15 - Nuova allerta meteo rossa

Prosegue l'allerta rossa in Emilia-Romagna per criticità idraulica nella bassa collina e pianura romagnola e sulla costa. Allerta arancione invece per criticità idraulica e idrogeologica sull'alta collina romagnola e sulla collina bolognese (Leggi la notizia)

16.10 - Farmaci a persone isolate e nei centri di accoglienza

Il Comune di Forlì sta lavorando – sin dal giorno dell’alluvione – al fine di garantire l'approvvigionamento di farmaci tanto ai centri di accoglienza aperti sul territorio quanto ai cittadini rimasti isolati presso le proprie abitazioni a causa dei danni apportati dal maltempo agli immobili e alla viabilità. Le richieste vengono gestite direttamente dai centri di accoglienza per quanto riguarda gli ospiti, e coordinate dagli stessi anche in riferimento alle necessità di chi è isolato (Leggi la notizia)

16.05 - Il ringraziamento del comune di Castrocaro ai vigili del fuoco di Trento e Bolzano

Cosi il Comune di Castrocaro: “Ci siamo aggrappati a voi nella notte più buia. Siete arrivati da Trento con gli elicotteri e da Bolzano con i mezzi. Decine di volontari pronti a salvare vite in un territorio stravolto dal diluvio. Ora dopo ora, vi siete spinti nelle valli irraggiungibili e nella Forlì affogata. Oggi siete partiti per aiutare i fratelli ravennati. Vi salutiamo e vi ringraziamo commossi, ripetendo ‘Viva Trento’ e ‘Viva Bolzano’. Ci risentiremo sicuramente, perché se gli amici si vedono nel momento del bisogno, avete dimostrato un'amicizia vera. Per ora tanta stima e un grazie enorme di cuore”.

16.01 - Morrone (Lega): "Presentati al ministero gli interventi urgenti sulle strade"

“Ho allertato il ministero delle Infrastrutture per interventi da considerarsi urgenti per rimuovere gli ostacoli alla possibilità di riattivare strade fondamentali per località decentrate. Ho raccolto diversi appelli preoccupati di residenti e sindaci di alcuni Comuni che ho trasferito al ministero all’attenzione del ministro Matteo Salvini, che ha dato il via libera all’operazione. Per alcuni sarà possibile una veloce riattivazione dell’infrastruttura, quindi risolvibile in qualche giorno, per altri saranno necessari tempi un po’ più lunghi perché i danni inferti alle strade presuppongono analisi e progetti più strutturati". Così in una nota il parlamentare Jacopo Morrone, segretario della Lega Romagna

"Il dato importante, tuttavia, è che ci sia la massima attenzione da parte dell’apparato tecnico ministeriale e la garanzia di intervenire prioritariamente sulle situazioni problematiche segnalate dai comuni di Mercato Saraceno, Sarsina, Dovadola, Galeata, Modigliana e Civitella in provincia di Forlì-Cesena, Brisighella in provincia di Ravenna, San Leo in provincia di Rimini e Vergato in provincia di Bologna. La riattivazione delle infrastrutture è fondamentale per rendere più agevole la ripresa delle attività in particolare nei territori collinari e montani, purtroppo ci troviamo davanti un quadro devastante per cui occorreranno ingentissime risorse e operazioni di ricostruzione lunghe e difficili”, conclude Morrone.



15.28 - Domani a Cesena arriva Ursula von der Leyen

Secondo le indiscrezioni, domani, giovedì 25 maggio, arriverà a Cesena, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Si attendono i dettagli della visita.

15.01 - A Civitella: "Risparmiate l'acqua, se no non c'è per tutto il paese"

"Raccomando a tutti gli abitanti di Civitella paese un utilizzo “controllato” di acqua altrimenti alcune zone del paese non riescono ad essere servite. Ribadisco a tutti che siamo in emergenza quindi vi esorto a non utilizzare l’acqua come in condizioni di normalità ma nell’ottica del risparmio affinche tutti possa usufruire del servizio. Vi ringrazio anticipatamente per la collaborazione", è quanto scrive su Facebook il sindaco di Civitella CLaudio Milandri.

14.50 - Riaprono le scuole a Premilcuore

A Premilcuore, domani, giovedì riaprono le scuole di ogni ordine d grado. Il Comune aveva richiesto il transito dell'autobus per gli studenti che frequentano le Superiori ma da Start Romagna è stato spiegato che il mezzo non è autorizzato al transito nel tratto Predappio - Premilcuore. Per questi studenti le scuole potrebbero attivare la Dad.

14.30 - Raccolta fondi "Poldo and friends"

In questo momento di emergenza alluvionale avviata anche la raccolta fondi “Poldo and friends". I fondi raccolti saranno interamente devoluti a chi ha realmente bisogno. Iban: IT16B0854213201000000322155. Nella causale specificare: “emergenza alluvione”

13.54 - Sono caduti 350 milioni metricubi d'acqua, l'equivalente di 11 Ridracoli

Un evento epocale, che non ha pari nell’intero Paese, per tipologia dei fenomeni tra frane e alluvioni. Con 350 milioni di metri cubi d’acqua caduti nell’areale più colpito (800 kmq di territorio) (Leggi la notizia)

13.33 - Nessun disperso nella provincia di Forlì-Cesena

A Lugo, in provincia di Ravenna, a distanza di una settimana dalle acque emerge un'altra vittima. Ieri sera, martedì, è stato recuperato e identificato, da parte dei sommozzatori dei Carabinieri, il cadavere ritrovato nel pomeriggio nelle campagne di Belricetto di Lugo. Si tratta di Fiorenzo Sangiorgi, 68enne di Fusignano di cui era stata segnalata la scomparsa mercoledì 17 maggio. Testimoni avevano riferito di aver visto il 68enne scendere da un furgone per essere poi trascinato dalle acque, salite fino a sfiorare il tettuccio del mezzo. L'uomo risultava ufficialmente disperso. La Prefettura di Forlì-Cesena fa sapere che nella nostra provincia non ci sono più persone disperse e irrintracciabili.

13.30 - Lutto nazionale, bandiere a mezz'asta

Il Comune di Forlì osserva il lutto nazionale per le vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna. Oggi le bandiere italiana, europea e cittadina sono esposte a mezz'asta sulla facciata del Municipio, in Piazza Saffi. La partecipazione al lutto nazionale rappresenta il sentimento di vicinanza alle famiglie e ai territori colpiti dall’alluvione e ci fa sentire parte di una comunità più grande, solidale e stretta attorno all’abbraccio dello Stato.

13.26 - Dal Governo contributo fino a 900 euro per le famiglie alluvionate

Il Governo ha previsto l'assegnazione ai nuclei familiari danneggiati dall'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna di un contributo a fondo perduto fino a 900 euro. Come spiegato dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del Mare, Nello Musumeci, ne potranno beneficiare le famiglie la cui abitazione principale è stata distrutta in tutto o in parte o sia stata sgombrata in esecuzione dei provvedimenti delle autorità competenti. (Leggi la notizia)

13.20 - Ubriaco aggredisce l'autista di un'autobotte per l'acqua potabile

Il conducente del mezzo, improvvisamente e senza apparente motivo, era stato aggredito verbalmente e minacciato di morte con allusione all’uso di un’arma, da parte di uno sconosciuto (Leggi la notizia)

13.11 - Riaperta la strada Palareto - Teodorano

Mercoledì mattina è stata riaperta la Strada Comunale Palareto Teodorano interrotta la scorsa settimana a seguito delle frane che hanno interessato la sede stradale. Grazie al lavoro della ditta Escavazioni Bidente di Prati Pierpaolo e C. S.n.c ed ai dipendenti comunali è stato possibile, in tempi brevi, riaprire al transito veicolare la strada che consente, in attesa della sistemazione delle frane nella S.P. n. 48, di collegare la Frazione di Teodorano a Meldola. "Grazie a tutte le famiglie ed imprese della zona di Teodorano per la pazienza, ai proprietari delle aree che hanno consentito la realizzazione dello spostamento della sede stradale ed alla ditta meldolese Escavazioni Bidente di Prati Pierpaolo e C. S.n.c. che in questi giorni ha eseguito numerosi interventi per il Comune a favore di tutta la cittadinanza", scrive il sindaco Roberto Cavallucci.

11.24 - Decreto Alluvione: cosa prevede

Cassa integrazione, contributi per liberi professionisti, spostamento di processi, tributi e bollette. Punto per punto la norma di legge (Leggi la notizia)

11.15 - Iniziative per gli amici a quattro zampe

DiLandDog mette a disposizione cibo per animali: "Diversi amici fuori regione stanno raccogliendo cibo per animali (di qualsiasi tipo). Mano a mano che arriva ve lo portiamo (contatto 3337649699 o 3933294373)". Il negozio di toelettatura Almamia di viale Fratelli Spazzoli 103, invece, offre bagno e asciugatura gratis per tutti i cani e gatti delle famiglie alluvionate (3894831400)

11.21 - Danni per 500mila euro almeno alla palestra della Ginnastica di via Isonzo

L'alluvione che si è abbattuta violentemente su Forlì e sulla Romagna ha colpito la palestra G. Mercuriali, che si trova in via Isonzo 54, Forlì, ovvero una delle zone maggiormente flagellate dall'esondazione del fiume. La palestra e la sua attrezzatura è la principale sede di allenamento delle società della ginnastica a Forlì. Questa la situazione (Leggi la notizia)

Ore 11.20 - Un conto corrente per il sostegno alle comunità colpite dalle alluvioni

Confartigianato Emilia-Romagna ha aperto un conto corrente per raccogliere donazioni finalizzate a dare sostegno alle comunità colpite dalle alluvioni nella nostra regione. IBAN del conto corrente dedicato: IT28R0623002411000030538939. Causale: CONFARTIGIANATO IMPRESE EMILIA ROMAGNA – ALLUVIONE EMILIA ROMAGNA 2023. “In un momento così drammatico, siamo sicuri che le nostre terre riusciranno a rialzare la testa rapidamente, come è sempre stato dal dopoguerra ad oggi. Ognuno però deve fare la sua parte" afferma Davide Servadei, presidente Confartigianato Emilia Romagna.

11.11 - "I ricordi non si buttano. Non tutto è perduto"

Altre iniziative dei commercianti. Iniziativa del negozio Flexi di Lugo per i vinili: "I dischi bagnati non si buttano. Possiamo salvarli. Portateli qui e faremo il possibile", si legge in un post. "Il Calzolaio" di via Ribolle 29 (zona Ca'Ossi, 3927698946) informa che le scarpe possono essere recuperate. Vanno pulite bene dal fango e fatte asciguare bene all'ombra. Il negozio è disponibile a rivitalizzarle gratuitamente. Altra iniziativa riguarda le foto: "Se vate foto rovinate dal fango o dall'acqua, strappate o macchiate, non gettatele! Ci guardiamo, in tanti casi ve le posso recuperare e digitalizare, pronte per essere ristampate in qualsiasi negozio di fotografia. Per ringraziarmi basta una stretta di mano. Il numero da contattare è 3294439121"

11.01 - Tredozio ringrazia i carabinieri con un grande cuore

Già dalla serata di martedì scorso la piccola comunità di Tredozio è rimasta completamente isolata. Nessuna comunicazione telefonica, nessuna strada percorribile. Oltre mille persone, compresa una comunità di anziani, rimaste sole, isolate, senza acqua potabile, cibo e corrente. "Volontari del posto ed il piccolo presidio dell’Arma dei Carabinieri si sono immediatamente prodigati tra le mille difficoltà per soccorrere la popolazione locale. Inizia così una incessante collegamento aereo che consente di rifornire i cittadini di Tredozio di tutto l’occorrente: cibo, acqua, medicinali ed anche un ufficiale medico dei carabinieri distaccato in loco da Bologna insieme ad un infermiere. Tonnellate di materiale trasportato sui veicoli del Nucleo Elicotteri di Forlì, decine di viaggi in ogni condizione metereologica", spiega una nota del comune di Tredozio.

Ora che la viabilità è stata ripristinata e le comunicazioni stanno tronando alla normalità, la comunità di Tredozio, con i suoi volontari ed il tenace sindaco, Simona Vietina, hanno voluto ringraziare l’Arma dei Carabinieri con un gesto che ha saputo commuovere i militari: un enorme cuore composto dagli uomini e le donne (sindaco in testa) nel campo di atterraggio mentre l’ultimo volo faceva ritorno alla base.

10.47 - Riparte l'attività della farmacia Zuccari

Riprende l'attività della farmacia Zuccari. Un segno del ritorno alla normalità con il ripristino di questo servizio sanitario. "Oggi, mercoledì, dopo una settimana e grazie al lavoro di tutto lo staff e di tantissimi volontari e amici, siamo riusciti a riaprire la farmacia Zuccari, che ora è quasi completamente funzionante. Siamo stati a un centimetro dal disastro totale, perché l'acqua è arrivata proprio a sfiorare il quadro del robot che, cambiati alcuni sensori è ripartito senza problemi. Un ringraziamento particolare ai tecnici di Corofar che hanno permesso di velocizzare il ripristino dell impianto", scrivono dalla farmacia.

10.44 - Lavazza dona 500mila euro per l'alluvione

Il Gruppo Lavazza sostiene le popolazioni colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna con una donazione di 500.000 euro erogata tramite la Fondazione Giuseppe e Pericle Lavazza Onlus. L'azienda desidera dare un segnale positivo e di impegno concreto agendo direttamente sul territorio, dimostrando la sua solidarietà e il supporto alla comunità in un momento di grande difficoltà con una donazione che mira a fornire assistenza immediata alle persone coinvolte e a contribuire alla ricostruzione delle aree danneggiate. Attraverso la donazione, inoltre, saranno supportate economicamente alcune ONG e associazioni locali con cui la Fondazione Lavazza già lavora e che sono operative sul territorio. Lavazza ha anche messo in atto misure per consentire ai dipendenti di donare una somma, che verrà poi raddoppiata dall’Azienda al fine di fornire ulteriore sostegno alle iniziative di soccorso e ricostruzione.

"Siamo profondamente toccati dalla devastazione provocata dall'alluvione in Emilia-Romagna, è una tragedia che sta causando enormi sofferenze e difficoltà alle persone coinvolte” ha dichiarato Giuseppe Lavazza, Presidente del Gruppo Lavazza. “Crediamo nell'importanza di unire le forze e vogliamo fare la nostra parte per aiutare le popolazioni locali a superare questa situazione di emergenza con un aiuto concreto. Sono convinto che le persone dell’Emilia-Romagna dimostreranno ancora una volta la forza per uscire da questa emergenza e ripartire".

10.22 - Regione Emilia-Romagna: l'Assemblea osserva un minuto di silenzio per le vittime

Minuto di silenzio in apertura dei lavori dell'Assemblea legislativa per ricordare le 15 vittime dell'alluvione che la scorsa settimana ha colpito l'Emilia-Romagna. "Non ci arrenderemo: anche a tutta questa devastazione, l’Emilia-Romagna reagirà. E si rialzerà", ha detto la presidente dell'Assemblea Emma Petitti che ha ricordato: "Oggi è giornata di lutto nazionale. Non solo l’Emilia–Romagna, ma tutto il Paese si raccogono nel ricordo delle persone che hanno perso la vita a causa della terribile alluvione dei giorni scorsi. Sono quindici le vittime di questa catastrofica tragedia fra Forlì, Cesena, Ravenna e il territorio bolognese. Quindici vite spezzate dalla furia di acqua e fango che ha strappato dall’affetto delle loro famiglie persone che tentavano di proteggere i loro ricordi, che si stringevano abbracciati per resistere all’impeto di un fiume in piena, che sono rimaste sepolte dal crollo delle loro case o da una frana, che semplicemente cercavano di mettersi in salvo". Per Emma Petitti "in un territorio flagellato dalla distruzione delle cose pubbliche e private, in cui soccorritori e volontari operano instancabilmente e senza sosta con spirito di comunità, questa immane tragedia ha cancellato storie, ricordi, affetti, vite intere, lacerando la nostra comunità, infliggendoci un dolore profondo per la perdita delle nostre concittadine e dei nostri concittadini". L'amministrazione regionale ha chiesto a tutti i dipendenti di osservare un minuto di silenzio all'inizio dei lavori dell'Assemblea legislativa in ricordo delle vittime.

10.20 - L'Appello dei Giovani Democratici: "Sospendere le attività di valutazione nelle scuole superiori"

"Siamo convinti che la scuola debba ritornare come spazio di formazione e di comunità ma che non possa rappresentare in questo momento un ulteriore problema e un impedimento ai ragazzi che sono ora impegnati con il massimo delle loro forze a sostenere le proprie famiglie e le proprie comunità", si legge in una nota dei giovani del Pd. (Leggi la notizia)

8.58 - IL VIDEORACCONTO dai rifiuti di Forlì: il disastro nelle immagini emblematiche

Il viaggio nelle strade isolate dal pericolo voragini: due ali di rifiuti infangati costeggiano le carreggiate per centinaia di metri. Le auto alluvionate portate alla fiera in un "cimitero" di vetture danneggiate. Come funziona la raccolta straordinaria degli scarti dove vengono portati (GUARDA IL VIDEO)

8.55 - Si aprono nuove voragini in strada

Cede l’asfalto anche in via Icaro, in zona Ronco. La buca è è stata già recintata.

8.50 - Salvataggio dell'antica biblioteca: si addestrano i volontari

Circa duecento volontari hanno risposto alla chiamata per recuperare la biblioteca del seminario. In attesa che i Vigili del Fuoco assicurino l'agibilità sono stati predisposti i preparativi per l'intervento di salvataggio, il primo di questo genere nella Romagna alluvionata. Il 22 pomeriggio si è infatti svolto un breve corso di formazione per chi vorrà gratuitamente spendere tempo ed energia per evitare che un patrimonio antico vada al macero (LEGGI LA NOTIZIA).

8.35 - I numeri del sindaco: "11mila famiglie forlivesi coinvolte"

“La città di Forlì nella sua drammatica situazione - ha detto Zattini - conta 11 mila famiglie che hanno perso tutto: la casa, gli affetti, la loro vita. L’agricoltura è totalmente affondata, ho incontrato imprenditori che in un minuto hanno perso tutto" (GUARDA IL VIDEO)

8.29 - “Grazie per aver pulito la mia scuola”: la gioia della bimba che può tornare sui banchi

Tocca il cuore dei volontari di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia il messaggio di ringraziamento che arriva da una bimba che frequenta la scuola a Predappio: “Grazie per aver pulito la mia scuola”.

8.17 - La storica trattoria diventa un punto di raccolta di aiuti

La trattoria “Al Ponte di Schiavonia” punto di raccolta di aiuti dalla Toscana. Due pullmini carichi di beni di prima necessità per gli alluvionati forlivesi, provenienti da Carrara, si sono materializzati in tarda mattinata presso il ristorante di viale Salinatore 86

8.10 - Chi aiuta coloro che aiutano: c'è anche lassociazione goliardica

L'associazione goliardica "Cavalieri di Frontone" ha avviato un'iniziativa di solidarietà nelle aree interessate dall'alluvione. "Da domenica pomeriggio, distribuendo bicchieri di vino tra i volontari operativi ai Romiti

7.58 - Anche i giovani agricoltori in aiuto alle famiglie alluvionate

Anche i giovani agricoltori in campo per dare una mano alle famiglie alluvionate. Per 5 giorni Alberto Fagioli, Fabrizio Zanetti, Patric Paganelli, Denis Franchini, Nicola Frassineti, Daniele Golinucci e Vittorio Corvini, hanno messo a disposizione i propri mezzi come trattori, ruspe e rimorchi, per la pulizia delle strade. "Fortunatamente non abbiamo subito grossi danni - rileva Vittorio Corvini, 23 anni - ma siamo dovuti partire tempestivamente a fare i trattamenti per proteggere le piante dalle malattie". "Abbiamo dato una mano con i nostri mezzi in particolare in via Pelacano e via Gorizia: in quest'ultimo caso siamo stati di supporto alla Protezione Civile e ai Vigili del Fuoco"

23.50 - Riunione operativa nella sala crisi del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco

Riunione operativa martedì pomeriggio nella sala crisi del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco, nel palazzo del Viminale. In collegamento prima con il Comando di Ravenna e dopo con il Comando di Forlì-Cesena, dove erano presenti il capo Dipartimento Laura Lega, il capo del Corpo Guido Parisi, il direttore centrale per l’Emergenza Marco Ghimenti e il direttore per l’Emilia Romagna Dall’Oppio, il sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco per fare il punto sugli interventi nelle zone alluvionate. I vertici del Corpo nazionale hanno voluto ringraziare tutto il personale che sta operando da giorni, con estrema professionalità, impegno e passione, in quegli scenari, salvando e soccorrendo tutti coloro si sono trovati e continuano a trovarsi in situazioni di pericolo.

23.42 - L'evoluzione a Modigliana: gli aggiornamenti del sindaco Jader Dardi

Così il sindaco Jader Dardi: "Proseguono le attività di apertura dei fronti franosi nelle principali vie provinciali e comunali grazie all' intervento di imprese provinciali, terzisti del territorio e corpi speciali dei vigili del fuoco. Sono in atto attività di verifica da parte di tecnici e geologi della Protezione Civile di Trento di punti di frana di particolare interesse perché prospicienti abitazioni o in punti di passaggio strategico". Per quanto riguarda la viabilità, la Provinciale 20 (area Pappona) il passaggio è regolato da semaro solo per mezzi di soccorso e ripristino e autorizzati sotto i 35 quintali tramite invio di richiesta alla mail trasportieccezionali@provincia.fc.it (altre percorrenze sono autorizzate per i residenti). Per quanto riguarda le utente, Hera sta ultimando gli interventi di ripristino tramite baybass temporanei. Enel sta lavorando per il recupero dei collegamenti e installando soluzioni provvisorie dove non possibile ripristinare la linea. Capitolo scuole: giovedì apriranno nido (7.30-16-30), scuola dell'infnazia (8-13.30), primaria (8.15-12.15) e media (8.10-13.10). Viene riattivato il servizio scuolabus per le sole percorrenze accessibili. Le reti internet hanno subìto gravi danni nelle infrastrutture sotterraneo. "Stiamo provvedendo a soluzioni alternative per i rialimentare i punti di servizio principali (Comune, banche, ospedali e supermercati). In attesa di ricevere le direettive per il risarcimento danni da parte della Regione, Dardi invita a conservare foto e video dei danni, utilizzare metodi di pagamento tracciabili per gli acquisti o le riparazioni e conservare fatture e scontrini. Per le donazioni, si preferisce l'invio di alimenti secchi. La distribuzione viene fatta per evacuati o persone in stato d'indegenza tramite associazioni di mutuo soccorso. E' possibile donare tramite IBAN IT 44 K 08542 67870 000 000 309311 o Satispay si conto Pro Loco Modigliana.

23.29 - Un nuovo punto di raccolta beni di prima necessità e viveri in via Brasini 30 a Rotta

E' stato aperto in via Vincenzo Brasini 30, a Rotta, un nuovo punto di raccolta di beni di prima necessità e viveri per agevolare la distribuzione di beni di prima necessita nelle zone periferiche più colpite e meno accessibili. Sono richiesti detersivi, prodotti per la pulizia della casa (scope, stracci e sacchi per spazzatura), prodotti per l'igiene personale (shampoo, bagnoschiuma, sapone, dentifricio, spazzolini, spazzole, deodoranti, carta igienica, assorbenti, pannoloni per adulti), prodotti per neonati e bambini (pannolini, omogenizzati, salviette, latte in polvere, creme lenitive ed altro), indumenti estivi e non, lenzuola e asciugamani (anche rotti per fare degli stracci), cibo a lunga conservazione, scarpe, articoli per neonati (culle, passeggini, box e altro). Per contatti rivolgersi ad Alessandra: 3277619586

23.27 - Il ministro degli Esteri Tajani a Forlì parla con le forze economiche: "Qui c'è carattere e determinazione"

La Romagna ha carattere e determinazione e avrà la forza per ripartire”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani arrivato a Forlì nel tardo pomeriggio di martedì in Municipio a Forlì per incontrare le imprese e il mondo economico. (IL VIDEO)

22.08 - Il ministro degli Esteri Tajani arriva a Forlì con 705 milioni per l'export delle aziende. Il sindaco: "11mila famiglie hanno perso tutto"

“Ogni ministero - ha sottolineato - è intervenuto e interverrà per dare un contributo nei settori di competenza. Il Governo c’è e non vi lascia soli e ci sarà anche a riflettori spenti” (QUI LA NOTIZIA, di Paola Francia)

20.40 - Informativa del Comune di Rocca San Casciano

A seguito della situazione ancora emergenziale si è deciso di concedere un'ulteriore proroga alla presentazione delle domande relative all’avviso pubblico per l'assegnazione di un contributo economico alla copertura del costo di frequenza ai centri estivi per minori da 3 a 13 anni (nati fra il 2010 e il 2020) – da 3 a 17 anni se disabili (nati fra il 2006 ed il 2020). Presentazione domande entro il 31 maggio 2023 ore 12:00. Le modalità di presentazione delle domande non subiranno modifiche.

20.36 - Informativa dal Comune di Castrocaro: rimozione rifiuti

Avviso per gli abitanti di via Ravaioli e via Vianova. Mercoledì 24, dalle ore 5:30 si effettuerà la rimozione dei rifiuti alluvionati con mezzi pesanti. Si consiglia pertanto, nonostante il breve preavviso, di spostare le auto oltre le cataste dei materiali per chi dovesse muoversi in mattinata per lavoro o qualsiasi altra esigenza, non potendo quantificare la durata dei lavori. "Scusandoci per il disagio ringraziamo per la collaborazione".

20.19 - La situazione sulla Tosco Romagnola

La Statale 67 è chiusa al traffico – per frane e smottamenti - nel comune di Portico e San Benedetto, nei pressi del chilometro 146,700, del chilometro 148 e nei pressi del chilometro 154,400; a Rocca San Casciano è disposta la chiusura nei pressi del chilometro 163,800 e nel comune di Dovadola, nei pressi del chilometro 168,600 e del chilometro 170,400.

20.16 - La situazione della viabilità provinciale: comuni ancora isolati, in certi casi si transita se autorizzati e a fasce orarie

Sono state completamente riaperte al traffico le seguenti strade provinciali: la SP 23 "Centoforche" (Rocca San Casciano – San Zeno), la SP 27 bis"Braldo" (Villanova – Lughese) (QUI LA NOTIZIA)

19.27 - Dai supermercati Famila il sostegno alla Romagna: raddoppiate le donazioni dei clienti alla cassa

Il Gruppo Unicomm vuole essere al fianco delle popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. (QUI LA NOTIZIA)

18.52 - L'impegno di Tim nelle aree isolate: ponti radio e giga ai clienti

Ad oggi la rete mobile "è stata riattivata in quasi tutte le località alluvionate", precisa Tim (QUI LA NOTIZIA)

18.48 - Per i quartieri alluvionati 5 punti di approvvigionamento di alimenti e beni di prima necessità

L’operazione è gestita dal Comune di Forlì in stretta collaborazione e con il prezioso supporto dei Comitati di Quartiere (QUI LA NOTIZIA)

18.27 - Inchiesta per disastro colposo, completati gli esami sulle 6 vittime in provincia: come sono morti

La Procura della Repubblica di Forlì ha rilasciato i 6 nulla osta che permettono la restituzione alle famiglie dei corpi delle 6 vittime dell'alluvione nella provincia di Forlì-Cesena (QUI LA NOTIZIA)

18.15 - Gardini: "Due miliardi sono una prima importante risposta per emergenza"

Così il presidente di Alleanza Cooperative Maurizio Gardini, anche a nome dei copresidenti Gamberini e Schiavone al termine dell’incontro a palazzo Chigi sull’emergenza alluvione in Emila Romagna e Marche (QUI LA NOTIZIA)

18.10 - Bignami: "Dal Governo effettivo supporto all’Emilia-Romagna"

"Con lo stanziamento di 2 miliardi di euro da parte del Governo Meloni viene dato concreto ed effettivo supporto all’Emilia-Romagna. Il Governo mette in campo fin da subito risorse fondamentali per la ricostruzione del territorio e la ripresa delle attività. Il primo passo per permettere all’Emilia-Romagna di rialzarsi. Sono state predisposte risorse in aiuto delle amministrazioni, delle famiglie, delle aziende, delle PMI, nell’ambito turistico e culturale, toccando tutti gli ambiti e contesti colpiti dalla alluvione. Il premier Meloni aveva garantito che la prima risposta del Governo sarebbe stata forte e netta. Nessuno può dire che gli impegni nn sono stati mantenuti.” Lo dichiara Galeazzo Bignami (FdI), viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

18.06 - Consegna di farmaci gratuita nelle aree alluvionate per chi non può spostarsi

Il Servizio di Consegna Domiciliare gratuito dei farmaci, anche con obbligo di prescrizione, per tutti gli assistiti con problemi di salute e che sono impossibilitati a muoversi (QUI LA NOTIZIA)

17.43 - Il testo del decreto alluvione: il documento

17.40 - Bonaccini: "L'Europa ci stia vicina". Attesa la visita di Ursula von der Leyen

Bonaccini: “L’Europa ci stia vicina, attraverso l'accesso al Fondo di solidarietà europeo, risorse importanti, così come le centinaia di milioni di euro che furono stanziati sempre durante il post sisma". (QUI LA NOTIZIA)

17.36 - Aiuti, la deputata Buonguerrieri (FdI): "Primo passo per risollevare la Romagna"

"Dopo il sopralluogo nelle zone alluvionate di domenica e un lunedì dedicato alle misure da mettere in campo, il Consiglio dei Ministri ha mantenuto fede agli impegni presi ed ha varato una serie di misure che puntano a sostenere cittadini e imprese colpiti dall'alluvione e dalle frane" (QUI LA NOTIZIA)

17.34 - "Una portata d'acqua senza precedenti": ecco la mappa dell'esondazione del Montone in città

Il sindaco Zattini ha diffuso una mappa delle zone riconducibili alla sola esondazione Montone (QUI LA NOTIZIA)

17.07 - Sopralluogo dei sindaci di Santa Sofia e Galeata sulla Bidentina

Così il sindaco Valbonesi: "La mattinata di oggi è stata dedicata ai sopralluoghi nelle nostre strade oggetto di dissesti. Tra queste la situazione più delicata è quella sp4 del Bidente nei pressi di Pianetto. Assieme alla Sindaca di Galeata Francesca Pondini e i tecnici abbiamo verificato le condizioni del cantiere. Nelle prossime ore si deciderà il da farsi per regolare la viabilità garantendo la sicurezza. Le verifiche fatte hanno dato esito positivo e a breve riusciremo a dare notizie più dettagliate".

17.04 - Alluvione e danni al patrimonio culturale, la sottosegretaria Lucia Borgonzoni a Forlì

Borgonzoni era accompagnata dal sindaco Gian Luca Zattini, dal parlamentare della Lega Jacopo Morrone e dal comandante del Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale di Bologna tenente colonnello Giuseppe De Gori (QUI LA NOTIZIA)

17.02 - In 700 a tifare l'Unieuro al Cineflash. E per Gara 3 si replica

Oltre 700 persone, due sale del Cineflash di Forlimpopoli piene e il tifo, quello vero, come se si fosse all’Unieuro Arena

17.00 - Softball Forlì, sabato la doppia vittoria in Toscana. Domenica con stivali e badili al fianco degli alluvionati

Sabato scorso il Softball Forlì centra lo sweep contro la formazione toscana della Sestese e domenica le mercuriali poggiavano guantone e mazza e con stivali e badili sono scese in strada ad aiutare i concittadini alluvionati.

16.57 - L’assessore Mammi ringrazia i Consorzi di Bonifica per l’impegno nelle zone inondate dall’acqua in Romagna

“Un ringraziamento sentito per il lavoro importante svolto dai Consorzi di Bonifica associati ad Anbi in questi giorni e in continua operatività per le attività di immediato intervento”. E’ quanto ha voluto esprimere l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, in relazione all’impegno dei Consorzi attivi in questi giorni nelle zone alluvionate della Romagna. “Sono stati coinvolti tutti i Consorzi di Bonifica regionali, oltre al Canale Emiliano Romagnolo, attraverso la messa a disposizione degli impianti idrovori mobili, di altri strumenti e attività e soprattutto del lavoro sistematico di persone molto competenti, con il coordinamento e la sinergia delle amministrazioni locali, dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine, della Protezione Civile e dei volontari, e della Regione- continua Mammi-. Un lavoro instancabile che ha permesso di gestire le fasi di emergenza a strutture civili ed economiche colpite dall’esondazione dei fiumi e dall’alluvione, nell’attività di smaltimento delle acque”.

16.35 - Frane e viabilità, l'appello: "Lavorare tutti insieme per far uscire dall'isolamento i comuni dell'Appennino"

È questo l’appello del parlamentare della Lega Jacopo Morrone e del consigliere regionale Massimiliano Pompignoli in questa fase della ricostruzione.

16.20 - Sanità, dal 1^ maggio al 1^ giugno i residenti nelle aree colpite dall’alluvione non devono pagare le sanzioni per mancata disdetta delle prestazioni di specialistica ambulatoriale prenotate con il sistema sanitario regionale. Lo ha deciso la Giunta regionale

Esentate dal pagamento le persone con residenza in provincia di Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. Compresi, oltre alle visite, anche la diagnostica (ad esempio ecografie, tac e radiografie), gli esami da laboratorio e le visite di collaudo dei dispositivi protesici. Resta tuttavia la necessità, sottolinea la Regione, per chi è nelle condizioni di farlo, di continuare a comunicare la disdetta per tempo, per favorire la riprogrammazione delle prestazioni e rimettere a disposizione di tutti i posti che si liberano.

15.44 - Bertinoro, prime indicazioni per erogazione contributi relativi all'emergenza

Aggiorna la sindaca Gessica Allegni: "Su comunica che saranno previsti aiuti economici per tutti coloro che a seguito dell’emergenza alluvione, hanno dovuto abbandonare, anche momentaneamente, la loro abitazione. Si invitano inoltre i cittadini ad elencare e documentare con foto i danni subiti, in modo da essere pronti per quando sarà possibile richiedere gli indennizzi e sostegni dedicati. Tali documentazioni dovranno essere trasmesse nelle modalità che verranno descritte nei prossimi giorni sul sito e nei canali istituzionali del Comune di Bertinoro".

15.42 - Viabilità, la situazione a Predappio

Aggiorna il sindaco Roberto Canali: "Si è conclusa la prima fase di messa in sicurezza della strada all'altezza di S.Agostino. E' ora concesso il transito a tutti i mezzi. Anche la strada di Predappio Alta è stata ripristina e transitabile a senso unico alternato all'altezza della frana. Si raccomanda la massima attenzione e di procedere su tutto il tratto a velocità limitata".

15.40 - Viabilità, la situazione a Bertinoro

Aggiorna la sindaca Gessica Allegni: "Si sta procedendo alla colmatura delle strade bianche e ai necessari ripristini con stabilizzato su tutto il territorio del Comune di Bertinoro; Nei prossimi giorni si procederà con interventi con asfalto a caldo laddove si sono formate delle buche a causa degli eventi atmosferici".

15.37 - La situazione a Premilcuore

Informa la sindaca Ursula Valmori: "Ad oggi, a causa delle numerose richieste di intervento sulle linee dell'intero circondario, non è stata confermata la data dell'intervento di ripristino della linea telefonica nel nostro Comune; per questo motivo anche il bancomat risulta fuori uso. Siamo in costante contatto sia con il nostro referente TIM, sia con il Direttore della filiale Unicredit. Appena avremo aggiornamenti, li comunicheremo"

15.34 - Gli studenti delle superiori tornano sui banchi. Lezioni sospese per i bimbi della Cava e Romiti

Mercoledì ripartono invece le lezioni in tutti i plessi dell’Istituto Comprensivo 9, Roncadello, Villafranca e San Martino in Villafranca. (QUI LA NOTIZIA)

15.22 - Gli "angeli del fango", l'Alma Mater loda gli studenti: "Tanti aiutano, i sindaci sono grati"

Il rettore spiega che l'Ateneo non ha organizzato liste per i volontari in questi giorni, indirizzandoli però là dove serviva. (QUI LA NOTIZIA)

15.20 - Arte solidale per le famiglie colpite dall'alluvione: ecco "Par Furlè"

In una catena di solidarietà che mette a disposizione creatività e impegno, da Rebù (Regnoli 41 e Buon Vivere), a partire da sabato 27 maggio alle 17, si allestisce una mostra di opere realizzate da oltre 30 artisti, locali e non, che con generosità hanno donato un loro lavoro e il cui intero ricavato sarà devoluto, anche interpellando i canali ufficiali, alle famiglie più colpite e dandone trasparente comunicazione

15.14 - Missione speciale per la Protezione civile del Friuli Venezia Giulia

Una quinta colonna della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia partirà verso l'Emilia-Romagna domani mattina dalla sede di Palmanova (Udine) con una missione specifica: recuperare i libri danneggiati della biblioteca vescovile di Forlì. Lo annuncia in una nota l'assessore alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, ricordando e ringraziando i funzionari e volontari del Friuli Venezia Giulia attivi da più di una settimana a mitigare i danne alle comunità colpite dall'alluvione a Ravenna, Predappio e Forlì. "I nostri volontari e funzionari sono chiamati a un compito importante: quello della salvaguardia della storia e della cultura di questo territorio- spiega Riccardi dopo aver ricevuto la richiesta del Dipartimento nazionale su istanza del ministero della Cultura-. Una richiesta che ci onora e che dimostra ancora una volta come il sistema di protezione civile del Friuli Venezia Giulia abbia raggiunto livelli di specializzazione tali da poter rispondere a esigenze estremamente diversificate", conclude.

15.11 - Unicef a fianco dei bimbi anche nell'alluvione: donate Pigotte e giochi

“Abbiamo già donato tantissime pigotte e giochini in legno e in particolare stiamo supportando ComunicLab, un team di educatori, psicologhe e logopedisti che stanno offrendo la propria professionalità per la realizzazione di spazi ludico-ricreativi nel centro storico di Forlì, ai Romiti e nel quartiere Cava" (QUI LA NOTIZIA)

15.03 - Approvato il decreto legge maltempo: due miliardi di euro per far ripartire l'Emilia-Romagna

Il decreto legge prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari e contributivi fino 31 agosto ed è prevista la cassa integrazione in deroga per tutti i dipendenti fino a 90 giorni (QUI LA NOTIZIA)

15 - Giochi, laboratori e compiti: alla Cava sostegno alle famiglie colpite dall'alluvione

La Polisportiva Cava Ginnastica si è subito attivata per dare un contributo concreto: "uniti ce la faremo". (QUI LA NOTIZIA)

14.52 - Una cena per la Romagna: da Forlì a Cesena, anche "Panifico" dà il contributo di solidarietà

Andrà in scena una serata speciale grazie alla presenza di tre ospiti d’eccezione: lo chef Gianluca Gorini (Da Gorini, Bagno di Romagna), Mirko Castellucci (Panifico, Forlì) ed Enricomaria Porta (Osteria alla Concorrenza, Milano) (QUI LA NOTIZIA)

14.45 - La ripartenza dell'università. Inagibile la sede di Ingegneria in via Fontanelle

Martedì sono tornate in funzione invece le sedi di Ravenna e Cesenatico, mentre domani toccherà a quelle di Faenza, Forlì e Cesena, pur con alcune limitazioni, essendo le zone più colpite. A Forlì, ad esempio, la sede di Ingegneria in via Fontanelle è tuttora inagibile, mentre il laboratorio del Ciclope a Predappio è alle prese con frane e allagamenti. Anche il Campus di Cesena è stato invaso dall'acqua, ma "per fortuna è stato risparmiato al 95% - sottolinea il rettore- nonostante tutta la zona sia alluvionata, abbiamo avuto tutto sommato danni non drammatici. Anche a Forlì ci sono stati allagamenti diffusi, ma contenuti negli impatti".

14.42 - Bonaccini: "La Romagna ripartirà come l'Emilia nel post terremoto"

"L'Emilia post terremoto era spezzata ma siamo ripartiti. Siamo sicuri che faremo cosi anche per la Romagna". Così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un punto stampa al termine del Cdm per stabilire misure per fronteggiare l'alluvione dei giorni scorsi. "C'è chi ha perso tutto o quasi tutto - aggiunge -. Ci sarà un miliardo di euro di danni complessivi su strade e ferrovie". (fonte Dire)

14.41 - Per la scuola c'è un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica

"Per la scuola c'è un fondo da 20 milioni di euro per la continuità didattica, e la facoltà al ministro dell'Istruzione a lavorare con una certa flessibilità all'adempimento degli esami di maturità con gli istituti coinvolti". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dopo il Consiglio dei ministri (fonte Dire)

14.39 - "Otto milioni per il ripristino delle strutture sanitarie"

"Il Ministero della Salute ha messo a disposizione 8 milioni di euro per il ripristino delle strutture sanitarie". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un punto stampa al termine del Cdm per stabilire misure per fronteggiare l'alluvione dei giorni scorsi in Emilia Romagna. (fonte Dire)

14.37 - Bonaccini a Meloni: "Grazie per essere venuta nella nostra terra, colpita e ferita"

"Grazie al presidente Meloni per essere venuta nella nostra terra, colpita e ferita". Così il presidente della Regione Emilia Romagna, Stefano Bonaccini, in un punto stampa al termine del Cdm per stabilire misure per fronteggiare l'alluvione dei giorni scorsi. (fonte Dire)

14.34 - Due miliardi per l'emergenza, Meloni: "Una cifra mai vista"

"Complessivamente questo primo provvedimento prevede uno stanziamento di oltre due miliardi di euro per le zone colpite dall'alluvione. Trovare due miliardi di euro in qualche giorno non è una cosa facile, va dato atto a tutto il governo di essersi dedicato all'emergenza col massimo della concentrazione e operatività possibile". Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al termine del Consiglio dei ministri. "Sulla fase di ricostruzione- aggiunge non siamo ancora in grado di quantificare" le cifre necessarie. "In passato - sottolinea - non so se si erano visti interventi di emergenza da due miliardi di euro". (fonte Dire)

14.30 - Bonaccini: “Grazie a Automobili Lamborghini, stiamo assistendo a una mobilitazione straordinaria”

Donazione di un milione di euro a sostegno delle popolazioni colpite attraverso la raccolta fondi regionale “Un aiuto per l’Emilia-Romagna”

14.26 - La ripartenza del San Domenico

Il Museo Civico San Domenico di Forlì – che ospita la grande mostra L’arte della moda. L’età dei sogni e delle rivoluzioni. 1789-1968 – è al sicuro. La mostra, che non ha subito a sua volta nessun danno di alcun genere, vista la progressiva normalizzazione delle condizioni meteorologiche e di quelle inerenti la mobilità, è stata regolarmente riaperta al pubblico, secondo i consueti orari. La città di Forlì può essere raggiunta in totale sicurezza sia in treno che in automobile, la viabilità è stata integralmente ripristinata. Tutti i visitatori prenotati nelle giornate nelle giornate di emergenza - tra il 17 e il 22 maggio - saranno accolti in mostra senza l'obbligo della prenotazione. L'organizzazione resta altresì a disposizione per chi volesse rinnovare la propria prenotazione, che sarà garantita senza oneri aggiuntivi, ai contatti ufficiali: mostraforli@civita.art; +39 0543 36217 e mostremuseisandomenico.it/arte-della-moda

14.24 - Le misure straordinarie di Ateneo a sostegno della comunità Alma Mater

Per fronteggiare le conseguenze dell’alluvione, il Rettore Giovanni Molari ha annunciato una serie di misure di ordine finanziario, organizzativo e scientifico che possano contribuire ad attenuare le sofferenze e i danni subiti dalla comunità universitaria del Multicampus (QUI LA NOTIZIA)

13.55 - La mobilitazione della Global Intergovernmental Organization CNU

Così: "La nostra Organizzazione Internazionale sta seguendo da vicino la tragica vicenda che sta interessando alcune città della Romagna. Sabato dopo aver sentito la Protezione Civile Regionale, ci siamo attivati creando dei punti di raccolta di beni di prima necessità, per ora nelle città italiane di Pordenone, Torino, Biella, Piacenza e Prato. Le nostre spedizioni sono cominciate oggi e già un primo scarico è stato fatto nei padiglioni allestiti dalla Croce Rossa di Forlì da un nostro Agente Diplomatico. Lunedì partirà sempre alla volta di Forlì il nostro Segretario Generale Tallarita Harry, con i mezzi della Vab di Prato che sta collaborando con noi per le spedizioni. La CNU è una IGO volta alla tutela dei Diritti Umani a livello internazionale, nata sulla penisola italica e per questo ci teniamo a farvi sentire, a maggior ragione, la nostra vicinanza"

13.50 - Il Ferrari Club Forlimpopoli attiva una raccolta fondi per il Galliano Park

Così il presidente Filippo Ambrosini: "In questo momento difficile per tante persone vogliamo offrire il nostro aiuto perciò apriamo una raccolta fondi che sarà interamente destinata ad una realtà motoristica del nostro territorio, agli amici del Circuito Galliano Park che ha subito gravi danni alle strutture. È possibile donare con casuale “Donazione Galliano Park” tramite: PAYPAL forlimpopoli@scuderiaferrari.club o tramite bonifico bancario: Scuderia Ferrari Club Forlimpopoli It76c0306967793100000005102".

13.47 - Sport e solidarietà: i ciclisti dell’Artusiana lasciano la bici e imbracciano le pale nelle zone alluvionate

Sono oltre cinquanta i ciclisti amatoriali della storica associazione di Forlimpopoli andati in soccorso dei cittadini alluvionati ai Romiti e a San Benedetto. (QUI LA NOTIZIA)

13.42 - Rinviata la tradizionale Festa rinascimentale di Forlimpopoli

E’ stata rinviata a data da definire la tradizionale Festa rinascimentale di Forlimpopoli, prevista per i giorni 26, 27, 28 maggio. La 44esima edizione di “Un giorno nella Rocca di Forlimpopoli”, organizzata dalla Proloco con i suoi spettacoli di falconeria, gli sbandieratori, il corteo di nobili e dame che avrebbe dovuto animare la Rocca e il centro storico di Forlimpopoli per l’intero week-end, causa i recenti avvenimenti che hanno devastato e alluvionato gran parte della Romagna, sarà programmata in altra data.

13.39 - Continuano le iniziative di solidarietà dei commercianti

At.Ed.2 Attrezzaturificio, in via Copernico 91, sconta del 50% stivali di gomma, pale, tira acqua, spingitoi, raspa fango, pompe idrauliche, generatori di corrente, idropulitrici, aspiratori, aspira liquidi e riscaldatori. "Insieme, supereremo questo brutto momento - si legge nel messaggio -. Se c'è necessità di attrezzatura per l'emergenza è possibile contattare il numero 0543721515".

13.29 - IL SORVOLO DI FORLITODAY - Le immagini dall'elicottero di Modigliana, isolata ormai da una settimana: senza strade e circondata da frane

A Modigliana si è verificata una delle condizioni più critiche. Per diversi giorni con grandi difficoltà di collegamenti telefonici, tutte le strade provinciali di accesso hanno riportato frane e sono chiuse o il traffico è limitato a strettamente autorizzati. Il paese è stato raggiunto anche da un presidio medico militare, che si aggiunge ai medici di base e alla "casa della salute" presente nel paese. (IL VIDEO)

13.18 - IL SORVOLO DI FORLITODAY - Le spettrali immagini della Forlì "color fango" nel sorvolo con l'elicottero dei carabinieri

All'aeroporto di Forlì è presente il 13° nucleo elicotteri dei Carabinieri, competenti su Emilia-Romagna e Marche. Un prezioso tassello nel sistema dei soccorsi alla popolazione alluvionata. Con l'elicottero dei carabinieri abbiamo sorvolato l'epicentro dell'alluvione di Forlì, il quartiere Romiti: la città dall'alto qui prende il colore grigio indistinto del fango che ancora ricopre strade, parcheggi, giardini, campi e cortili (IL VIDEO)

13.07 - La storia di Mais, pubblicata dalla Protezione Civile

Mais è l’asinello simbolo della Romagna che resiste. Raccontano i soccorritori: "È rimasto con l’acqua alla pancia per due giorni e una volta recuperato ha fatto tre chilometri tra l'acqua alta 120 centimetri e le correnti. Stremato e senza forze, è andato avanti, salvato dai volontari".

13.02 - Santa Sofia, continuano i sopralluoghi nelle aree colpite dalle frane

Questa mattina sopralluogo del sindaco Daniele Valbonesi sulla frana di Tre Fonti assieme ai tecnici comunali, Consorzio di Bonifica, operai forestali e le ditte impegnate nei lavori di realizzazione di percorsi alternativi.

12.55 - Civitella, il sindaco Milandri ringrazia tutti i volontari impegnati nell'emergenza

Queste le parole del sindaco Claudio Milandri: "Volevo ringraziare a nome di tutta l’amministrazione comunale tutti i volontari che in quest’emergenza ci stanno dando una mano per l’assistenza alla popolazione. Persone speciali che h 24 girano per tutto il nostro territorio per verificare ed aiutare le persone in difficoltà ed isolate. Persone che hanno coordinato e organizzato l’arrivo delle derrate alimentari, persone che hanno cucinato e assistito gli evacuati. Grazie ai volontari del soccorso alpino, enduristi di Civitella, volontari vigili del fuoco, protezione civile, volontari comunali, proloco e Auser. Siete la nostra forza".

12.52 - I numeri della task force impegnata nella pulizia delle strade

"Siamo partiti, già da qualche giorno, con un’azione capillare di pulizia delle strade e rimozione di fanghi, sedimenti e detriti", spiega il sindaco Gian Luca Zattini (QUI LA NOTIZIA)

12.42 - Servizio di supporto psicologico

Il Comune di Forlimpopoli comunica che è attivo il servizio di supporto psicologico dell’Ausl Romagna per le persone vittime di alluvione. L’Ausl Romagna ha infatti attivato il servizio con gli psicologi che garantiranno la loro presenza presso i diversi centri di accoglienza. A disposizione dei cittadini che vorranno usufruirne un numero di cellulare differente per ogni ambito della Romagna. Per Forlì-Cesena il numero, attivo sette giorni su sette, dalle ore 10 alle 13 e dalle 18 alle 20, è 3317487610

Il servizio è completamente gratuito.

12.40 - La vicinanza del Pontefice, il vescovo Livio incontra Papa Francesco. "Romagnoli tenaci"

Anche domenica scorsa, al termine dell’Angelus, Papa Francesco ha rinnovato di cuore la sua vicinanza alla popolazione emiliano-romagnola (QUI LA NOTIZIA)

12.29 - Nuova allerta meteo

La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla, specificando che nelle ore pomeridiane "sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali anche forti, più probabili sulle zone di pianura" (QUI LA NOTIZIA)

12.07 - Cavini (Cna): "Ora ristori rapidi e veloci"

"La visita del premier nei giorni scorsi ci ha rassicurato dell'impegno concreto di governo e istituzioni. La Regione Emilia Romagna si è subito mossa, speriamo in ristori rapidi e semplici. Abbiamo necessità di far ripartire le nostre imprese. L'acqua è arrivata fino a due metri, tutte le imprese artigianali e commerciali sono state colpite". Lo dice Paolo Cavini, presidente di CNA Emilia Romagna, entrando a Palazzo Chigi per il Cdm che dovrà stabilire le misure da mettere in campo contro l'alluvione che nei giorni scorsi ha colpito specialmente le province di Forlì, Cesena e Ravenna.

11.35 - Spuntano cataste di rifiuti "puliti" in zone non alluvionate, proteste sui social. La replica: "Materiale da cantine allagate"

Da una ricognizione effettuata da ForlìToday in numerose zone della città risparmiate dall'acqua sono comparsi rifiuti ingombranti di vario genere (QUI LA NOTIZIA)

11.33 - Piandispino e la vallata del Voltre non è più isolata: costruito in tempi record un ponte sul torrente

In pochi giorni si è trovata una soluzione: la riapertura della Provinciale 48 è stata possibile grazie alla realizzazione di una nuova strada transitabile da tutti i veicoli, con un guado che attraversa il torrente. (QUI LA NOTIZIA)

11.15 - Ricordi trasformati in macerie

Una delle strade simbolo di questa emergenza è Via Fontana di Riatti, traversa di viale Bologna.

10.55 - La riapertura dell'A14

Missione compiuta. Tutte le corsie dei 200 chilometri della rete gestita da Autostrade per l’Italia in Emilia Romagna, colpite dall'alluvione dei giorni scorsi, sono tornate percorribili. Un corteo di auto ha riaperto al traffico all’alba di martedì anche le tre corsie della A14 tra Faenza e Forlì, grazie all’imponente piano di attività portato avanti ininterrottamente dalle squadre di Autostrade per l’Italia (QUI LA NOTIZIA)

10.51 - La raccolta fondi dei sindacati

Come in altre analoghe drammatiche occasioni, anche per l’alluvione che ha colpito l’Emilia- Romagna e le Marche, Cgil, Cisl e Uil hanno attivato i meccanismi di solidarietà che coinvolgono lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati nello sforzo di ricostruzione e ripristino delle zone colpite e di aiuto ai cittadini. "Abbiamo ricevuto tante telefonate da parte dei nostri attivisti e militanti, anche di altre regioni, che chiedevano come poter dare una mano e infatti, sin dalle prime ore successive agli allagamenti, molti dei nostri si sono recati nei territori finiti sott’acqua per spalare il fango e aiutare gli sfollati. - affermano i segretari generali Massimo Bussandri, Filippo Pieri e Giuliano Zignani -. A livello nazionale è stata attivata una specifica raccolta fondi per consentire a lavoratrici e lavoratori, pensionate e pensionati di offrire anche un aiuto economico. Il conto corrente è il seguente: CGIL CISL UIL SOLIDARIETÀ POPOLAZIONI ALLUVIONATE EMILIA ROMAGNA E MARCHE Codice Iban: IT 26U0103003201000005800010 per bonifici effettuati all’estero BIC: PASCITM1RM1

9.42 - Coldiretti: "Già sei gli ordigni bellici inesplosi riemersi e messi in sicurezza dai militari in Romagna"

"A preoccupare è l’incolumità degli agricoltori che con i trattori sono impegnati nella sistemazione dei terreni devastati dall’invasione dell’acqua. Il passaggio dei mezzi agricoli pesanti - precisa la Coldiretti - potrebbe infatti provocare il disinnesco degli ordigni e la loro esplosione. La Coldiretti invita alla massima prudenza gli agricoltori e chiede l’assistenza dei militari, delle forze dell’ordine e della protezione civile per la messa in sicurezza delle aree agricole più interessate dal fronte della seconda guerra mondiale. A rischio ci sono gli oltre centomila ettari di superficie agricola alluvionata dove con la pausa del maltempo gli agricoltori hanno iniziato i lavori di sistemazione mettendo a rischio la propria incolumità".

9.40 - Tredozio, la sindaca Vietina: "La Provincia metta in sicurezza la Provinciale 20 per Modigliana"

Questa la richiesta della sindaca Simona Vietina, in seguito ai sopralluoghi e alla recente ordinanza emessa in merito alla principale via di comunicazione con il fondovalle, percorribile a determinate condizioni (QUI LA NOTIZIA)

9.37 - Una raccolta fondi del Comitato della Dante Alighieri

Anche il Comitato della Dante Alighieri di Forlì-Cesena si mobilita per il territorio alluvionato, promuovendo una raccolta fondi che servirà a un progetto di recupero di un bene culturale. "La solidarietà da parte di tutto il mondo della Dante Alighieri già si sta concretizzando, insieme con quello di coloro che credono nei beni culturali come identità del territorio, così drammaticamente ferito - afferma la presidente Wilma Malucelli -. In base a quanto verrà raccolto sarà identificato il progetto di recupero".

9.20 - L'impegno della Protezione Civile di Forlimpopoli: "Tanti aiuti dalle aziende"

"Una parte di questo materiale è già stato consegnato con i nostri automezzi alle comunità di Modigliana e Dovadola che provvederanno allo smistamento presso le famiglie isolate dalle frane", viene rimarcato (QUI LA NOTIZIA)

9.17 - La compagnia teatrale "Sognattori" a sostegno delle popolazioni alluvionate

Fabio e Marco, mossi da un grande spirito di solidarietà, hanno voluto portare il loro contributo devolvendo una somma di denaro (QUI LA NOTIZIA)

8.52 - Nuova voragine in via Nervesa

Una nuova voragine si è aperta questa mattina in via Nervesa. Si tratta della quinta in poche decine di metri di strada. Il cedimento della via è dovuta al collasso del sistema fognario sottostante. Alle 6 si è quindi reso necessario transennare la via. In quel tratto era stata già bloccata la rete del gas per la sistemazione di un'altra fossa adiacente, per cui non c'è stato pericolo di fughe di gas dai sottoservizi stradali. A causa di una di queste voragini è stato sgomberato da due giorni un intero condominio.

8.47 - Allarme negli allevamenti: "Scarseggiano acqua e mangimi per gli animali nelle zone isolate dalle frane"

A fare il punto è il direttore di Coldiretti Forlì, Cesena e Rimini, Alessandro Corsini. Patrizia Petrini, referente di zona per la vallata del Bidente spiega la situazione critica nella frazione di Seggio a Civitella di Romagna (QUI LA NOTIZIA)

8.08 - Il grande cuore dei clown di corsia: "Dopo il ponte di Schiavonia ci si catapulta in un mondo parallelo"

"Una devastante forza della natura ha travolto la nostra città - racconta Clown VagaMondo, al secondo Andrea Ghini -. Così ci siamo detti che era giusto dare una mano". (QUI LA NOTIZIA)

8.06 - Divani, materassi e televisori in strada: spuntano cataste di rifiuti "puliti" in zone non alluvionate

Da una ricognizione effettuata da ForlìToday in numerose zone della città risparmiate dall'acqua sono comparsi rifiuti ingombranti di vario genere (QUI LA NOTIZIA)

8.04 - L'A14 torna percorribile

Poco prima delle 6, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Faenza e Forlì rendendo percorribili al traffico tutte le corsie disponibili in entrambe le direzioni.

23.27 - Da Meldola un esempio di ripartenza

Esempio di celerità: un ponte costruito in 76 ore (FOTO e VIDEO)

23.18 - Coach Martino: "Questa vittoria è per gli alluvionati"

Questa vittoria è per tutti coloro che hanno subìto l'alluvione e per i tanti tifosi che si sono radunati al Cineflash per vedere la partita davanti al maxischermo". (QUI LA NOTIZIA)

22.51 - Maxi operazione di pulizia in via Isonzo

Aggiorna il vicesindaco Daniele Mezzacapo: "Quella di via Isonzo è una delle tante vie fortemente punite dall’esondazione. Abbiamo rimosso centinaia di metri cubi di fango in poche ore. Continuiamo a testa bassa".

22.48 - "Bertinoro ha subìto danni per milioni di euro"

La sindaca Gessica Allegni ringrazia "di cuore tutte le persone e gli amici che in questi giorni mi hanno scritto o chiamato chiedendo se ci fosse bisogno di qualcosa. Bertinoro pur essendo stata colpita significativamente da questa terribile catastrofe non si trova nelle condizioni di altri territori, isolati a causa di vie principali di collegamento interrotte e della persistenza di allagamenti. Nonostante questo abbiamo subito danni per milioni di euro, che stiamo iniziando a quantificare. Le frane e gli smottamenti registrati arrivano alla cinquantina, nella nostra zona di pianura abbiamo avuto allagamenti, circoscritti, ma pesanti, alcuni dei quali, oltre alle abitazioni, hanno coinvolto importanti realtà produttive, imprese, centri sportivi e la struttura termale (parco compreso) di Fratta. La zona alta sconta il problema dei movimenti franosi e oltre 20 sono le persone che ancora non possono rientrare nelle proprie case per problemi legati alla sicurezza". Dalla prima cittadina un ringraziamento alla macchina dei soccorsi e ai volontari. "Andiamo avanti per far ripartire la Romagna, terra generosa, laboriosa, di gente concreta e appassionata, perchè quel meraviglioso panorama che si può ammirare dalla nostra piazza torni a sorridere, grazie al coraggio e alla forza che ogni singolo cittadino, in tutti i nostri Comuni,ha messo in campo".

22.46 - Morrone (Lega): "Dal Mit di Salvini oltre 3,ln per comuni colpiti da alluvione"

“Grazie al ministro Matteo Salvini sono in arrivo in Emilia-Romagna oltre 3 milioni di euro. Nel dettaglio, si tratta di 1,7 milioni per interventi urgenti a favore dei comuni emiliano-romagnoli maggiormente flagellati dagli effetti del maltempo e di 1,35 milioni per interventi di sistemazione di strutture delle Forze dell’Ordine e in generale di presìdi di sicurezza. Un anticipo da parte del Mit rispetto agli interventi che disporrà il Governo. Salvini mostra ancora una volta il pragmatismo e la concretezza con cui è abituato ad agire e a confrontarsi con i territori per fronteggiare con rapidità l’emergenza in atto”. Così in una nota il deputato romagnolo Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna.

22.33 - L'Unieuro espugna Chiusi e si porta sul 2-0

"In un campo da basket o in mezzo al fango Forlì non molla mai". La squadra di coach Antimo Martino regala un sorriso nel bel mezzo dell'emergenza alluvionale, espugnando il Pala Pania col punteggio di 60-73 e portando la serie sul 2-0. (QUI LA NOTIZIA)

21.32 - Le criticità sulla viabilitò meldolese

La viabilità è interrotta nelle seguenti strade: Via Trieste, tratto adiacente campo sportivo, così come sono chiusi il ponte di Castelnuovo, la Strada Paderno, la Strada Gualdo-Ribatta, la Strada San Colombano Castelnuovo, la Strada Ca’ Deserto, la Strada Palareto Teodorano (tratto in prossimità di Teodorano) e la Strada provinciale Strada Provinciale S.P. 48 (tratto da Bagnolo a Teodorano). Le seguenti strade sono state riaperte solo alle auto (no mezzi pesanti): Strada Balbate, Strada Bagnolo

Strada Valdinoce Montecavallo, Strada Vernacchia Montevescovo. Per segnalazioni e urgenze telefonare a: Cell. 3662370794.

20.24 - I numeri aggiornati dell'emergenza: 1022 interventi di assistenza medica

Sono 230 le unità dei Vigili del Fuoco impegnate in provincia per far fronte all'emergenza alluvione. Complessivamente da martedì scorso sono stati effettuati 1814 interventi, 142 dei quali soltanto nella giornata di lunedì e 18 in corso nel pomeriggio. (QUI LA NOTIZIA)

20.17 - Tre voragini, il condominio resta evacuato

Permane l'evacuazione delle 12 abitazioni del condominio di via Locchi per consentire ai vigili del fuoco e ai tecnici di analizzare lo stato del sottofondo stradale. Dopo la voragine di ieri sera, domenica, se ne sono aperte altre due nella stessa zona di via Locchi, Nervesa e Cormons nel corso della giornata di oggi, lunedì. In tutto il quartierino è stata interrotta l'erogazione del gas e dell'acqua potabile, mentre già era assente la corrente elettrica per permette di analizzare lo stato della rete. Si è registrata in una delle voragini anche una fuga di gas causata dalla rottura delle tubazioni. Attualmente sono in corso verifiche di stabilità anche su edifici vicini a quello colpito dalla voragine. Questa mattina, intorno alle 8.40, invece, una squadra è intervenuta in via Cormons, insieme a personale tecnico Hera, per mettere in sicurezza un tank di ossigeno liquido in un impianto di potabilizzazione dell'acqua. Il serbatoio, a causa degli allagamenti, si era rovesciato.

19.48 - Statale 67 ancora chiusa

La SS 67 è chiusa al traffico – per frane e smottamenti - nel comune di Portico e San Benedetto (FC), nei pressi del km 146,700, del km 148 e nei pressi del km 154,400; a Rocca San Casciano è disposta la chiusura nei pressi del km 163,800 e nel comune di Dovadola, nei pressi del km 168,600 e del km 170,400. E' l'aggiornamento del pomeriggio dell'Anas.

19.25 - Un appello ai cicloamatori: "Non è il periodo per pedalare"

C'è chi pedala nei territori colpiti dal maltempo. Domenica è stato lanciato sui social un messaggio della Polizia Locale dell'Unione della Romagna Forlivese, ma è valido anche in questi giorni: "Non è solo pericoloso per voi, perchè c'è fango in carreggiata e ci sono crolli e frane non assestate e divieti sulle strade provinciali e comunali ma è soprattutto di intralcio ai mezzi d'opera ed ai mezzi della protezione civile impegnati in rilievi ed operazioni tecniche. Se avete tempo libero ed energia, vi suggeriamo di mettervi a disposizione dei territori in cui ancora c'è bisogno di braccia".

19.20 - Gli aggiornamenti del sindaco di Santa Sofia

Così Daniele Valbonesi: "Condizioni ancora difficili per la viabilità. Si continua a lavorare sulla Bidentina, liberando il fronte franoso dal peso e incanalando l'acqua intrappolata nella frana. Sono in corso e proseguiranno le verifiche strutturali. Ci avviciniamo ad una soluzione urgente per tutto il nostro territorio, perchè le attività produttive devono ripartire. Sono consentiti passaggi in alcune fasce orarie con autorizzazione dalle 7 alle 8, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 20 attraverso una autorizzazione che ha inviata a trasportieccezionali@provincia.fc.it. La richiesta va stampata e mostrata al momento del transito. Continuati i sopralluoghi sulle strade comunali. Si sta verificando come intervenire. Previsto martedì un sopralluogo lungo la strade per Tre Fonti. Percorribile la strada da Corniolo a Fiumicello. Piano piano ristabiliremo il trasporto scolastico". Prosegue l'assistenza degli isolati: "La macchina comunale continua a collaborare".

19.15 - Beni per gli alluvionati di Civitella

Il sindaco Claudio Milandri comunica che "i beni di prima necessità (alimenti, prodotti igiene e abiti) pervenuti tramite la raccolta effettuata e le donazioni, sono disponibili nell’area di stoccaggio allestita presso il comune di Civitella all’interno della sala cinema, dove i volontari comunali sono a disposizione dei cittadini alluvionati del nostro comune. In caso di eventuale loro assenza chiamare il numero di tel. 0543984307. I beni relativi all’emergenza alluvione saranno consegnati esclusivamente ai cittadini del nostro comune vittime dell’alluvione, come da elenco in nostro possesso (isolati, sfollati e anche coloro che non sono più isolati ma comunque hanno un tangibile bisogno). Per coloro che sono ancora isolati verrà organizzata la consegna in qualche maniera".

19.08 - Informazioni di viabilità

La Statale 67 è ancora chiusa al traffico – per frane e smottamenti - nel comune di Portico e San Benedetto, nei pressi del km 146,700, del km 148 e nei pressi del chilometro 154,400; a Rocca San Casciano è disposta la chiusura nei pressi del chilometro 163,800 e nel comune di Dovadola, nei pressi del chilometro 168,600 e del chilometro 170,400.

19.07 - Il commosso messaggio di Zattini: "Scusatemi, perché ciò che stiamo facendo non è e non sarà mai abbastanza"

Un alluvione, ricorda il primo cittadino, che "ha distrutto vite, messo in ginocchio un’intera comunità e spazzato via le storie di migliaia di cittadini" (QUI LA NOTIZIA)

18.56 - Questa sera la partita dell'Unieuro al Cineflash

Ci sarà il banchetto del merchandising: a disposizione t-shirt playoff, sciarpe e le cover della Pallacanestro 2.015 realizzate da Dottor Geek. Tutto il ricavato sarà devoluto in beneficienza a sostegno degli alluvionati

18.47 - Dai salvataggi alle persone intrappolate dalla piena al trasporto di beni e lotta agli sciacalli: l'impegno dell'Arma nell'emergenza

L’Arma dei Carabinieri interviene garantendo un presidio dinamico nell’arco delle 24 ore con personale del comando orovinciale di Forlì, supportato anche dai Reparti speciali. (QUI LA NOTIZIA)

18.45 - Attesa per l'incontro a Palazzo Chigi. Intanto continua la mobilitazione della Cgil nel fango

"Mentre si discute a tutti i livelli delle priorità, resta fermo il nostro impegno nella città - continua Giorgini -. Anche martedì alle ore 8.30 davanti alla Cgil di Forlì partiranno le squadre di volontari e volontarie" (QUI LA NOTIZIA)

18.42 - Atteso a Forlì il vicepremier Tajani: illustrerà gli aiuti alle imprese

Il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani sarà martedì pomeriggio a Forlì, ad una settimana dall'inizio dell'emergenza alluvione (QUI LA NOTIZIA)

18:17 - Si lavora per salvare gli antichi manoscritti di 5 secoli fa

Sono iniziate lunedì mattina le operazioni della Protezione Civile di svuotamento dall’acqua nella biblioteca del Seminario di via Lunga, rimasto isolato e allagato durante l’alluvione come tutto il quartiere di San Benedetto. Obiettivo: portare in salvo gli oltre mille volumi antichi, le Cinquecentine, risalenti al XVI secolo, conservati nei locali del Seminario. (QUI LA NOTIZIA)

18.13 - Ipercorpo è rinviato in autunno

Presto saranno annunciate le nuove date della XIX edizione del Festival

18.03 - Confindustria istituisce fondo straordinario per abbattere il contributo associativo delle imprese

L’associazione si è da subito fatta parte attiva, contattando in questi giorni la totalità dei circa 900 associati sulle province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. (QUI LA NOTIZIA)

17.39 - Accusata dell'alluvione, troppe fake news sulla diga di Ridracoli. Romagna Acque: "Pronti a denunciare"

Romagna Acque ha deciso di sporgere querela per calunnia e diffamazione contro chi provoca allarmismo. (QUI LA NOTIZIA)

17.22 - Elettrodomestici scontati, è assalto all’Unieuro: duemila persone al giorno con transenne e forze dell'ordine

Lunghe file e magazzini vuoti: domenica necessario l’intervento delle forze dell’ordine. Sconto del 50% per tutti senza dover dimostrare la provenienza da zone alluvionate (di Paola Francia) (QUI LA NOTIZIA)

17.16 - Anche le cestiste della Libertas Rosa tra gli "angeli del fango"

"Una squadra, grande più che mai fuori dal campo - si legge in un post su Facebook -. Le nostre ragazze si sono rimboccate le maniche perché adesso siamo tutti con la stessa casacca perché la Romagna deve vincere la sua partita più importante".

17.11 - Araer in campo a sostegno degli allevatori della Romagna

Luce verde al progetto “Solidarietà Sopravvivenza Animali da Reddito” che l’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna (Araer) ha messo in campo, in accordo con la Regione e la Protezione Civile, per sostenere gli allevatori della Romagna colpiti dall’alluvione con la fornitura di foraggi, fieno, paglia e mangime da destinare all’alimentazione del bestiame. Le donazioni andranno fatte utilizzando l’Iban IT 17 V 05034 02410 000000004412 (intestato ad A.R.A. Emilia-Romagna - causale: Alluvione in Romagna Solidarietà sopravvivenza animali da reddito) mentre contattando il numero telefonico 334 8440488, attivo tutti i giorni dalle ore 8 alle ore 18, gli allevatori interessati potranno richiedere la fornitura di foraggi, fieno, paglia o mangime. Allo stesso numero e alla mail: sostegno@araer.it i donatori potranno anche prendere accordo per la consegna diretta dei prodotti che verranno stoccati da Araer in un magazzino dedicato.

17.07 - Anche lunedì tanti volontari all'opera

Continuano le missioni di aiuto nelle aree alluvionate.

17.00 - Cala il numero di sfollati: in provincia sono oltre 4400

Sono 1.629 i volontari al lavoro in questo momento in Emilia-Romagna (QUI LA NOTIZIA)

16.55 - Lotta nel fango, c'è chi specula sui prezzi e chi no: negoziante regala oltre 200 paia di stivali

Le autorità competenti sono state sollecitate dall’Amministrazione comunale allo scopo di tutelare i cittadini", informa il Comune (QUI LA NOTIZIA)

16.20 - 'Music Valley - Romagna Mia', un grande concerto solidale: già fissati luogo e data

Mancano solo loro, i grandi nomi della musica italiana, per il resto c’è già tutto: nome, data e luogo dell’evento. Si chiamerà infatti "Music Valley – Romagna Mia, Live Charity Concert" (QUI LA NOTIZIA)

16.12 - Lo Ior conferma e potenzia il servizio d'accompagnamento per l'Irst

Lo Ior sta potenziando in queste ore la sua “flotta” di vetture con cui assicura, già dal 2012, l’accompagnamento ai malati soli o non autonomi presso gli ospedali (LA NOTIZIA)

16.07 - Scuole superiori, un altro giorno senza lezioni. Ufficializzato il giorno del rientro

Il sindaco Gian Luca Zattini, che ringrazia "tutti della pazienza dimostrata in questi giorni" (QUI LA NOTIZIA)

15.20 - A Forlì eventi pubblici sospesi fino a nuove disposizioni

A causa della tragica e devastante alluvione che ha travolto il Comune di Forlì, tutti gli eventi e le manifestazioni pubbliche promosse e programmate per i prossimi giorni restano sospese fino a nuove disposizioni. "L’Amministrazione ritiene che questo sia un gesto doveroso di rispetto per le vittime e le migliaia di famiglie alluvionate - si legge in un'informativa -. La macchina comunale è impegnata con tutte le proprie forze e il prezioso aiuto dei volontari nella fase della ripartenza. Vi chiediamo di avere pazienza e di facilitare il più possibile le operazioni di sgombero e rimozione di fango, detriti e rifiuti".

14.59 - L'opposizione alla giunta Zattini: "Massima disponibilità a collaborare per l'emergenza"

“Siamo consapevoli che in questa fase occorre la massima collaborazione da parte di tutti per cercare, nel più breve tempo possibile, di risolvere la grave situazione che, a cinque giorni dall’esondazione, sta ancora affliggendo molti cittadini forlivesi. (QUI LA NOTIZIA)

14.52 - Censite 127 frane, la mappa delle strade chiuse sull'Appennino: in alcune serve l'autorizzazione

Le frane censite da un primo monitoraggio sono 127, ma la situazione è in continua evoluzione per frane e smottamenti, soprattutto nel territorio collinare dove intere strade sono state cancellate (LA NOTIZIA)

14.25 - Confartigianato: "Nessun piccolo imprenditore antepone la logica del profitto"

Il presidente di Confartigianato Forlì Luca Morigi e il segretario Mauro Collina rimarcano che "è il momento del fare, ma non possiamo neppure accettare che, in piena emergenza, si attacchino le imprese, che ancora possono lavorare, con scuse pretestuose" (QUI LA NOTIZIA)

14.20 - Frane e famiglie evacuate, la deputata Tassinari: "Anche queste persone non vanno dimenticate"

A Modigliana, la cittadina dell’Appennino fra le più colpite dell’Appenninio dalle frane, la deputata Tassinari ha incontrato il sindaco Jader Dardi, con alcuni collaboratori. (QUI LA NOTIZIA)

14.03 - L'avviso agli 'angeli del fango': "Interrompete il lavoro nelle strade in cui si muovono molti mezzi pesanti"

L'appello del vicesindaco Daniele Mezzacapo ai volontari nelle strade oggetto delle operazioni di pulizia con mezzi pesanti. (IL VIDEO)

13.59 - Rimozione del fango e dei rifiuti dalle strade: le vie interessate da stanotte. E' necessario spostare le auto

Ad aggiornare il cronoprogramma è ancora il vicesindaco Daniele Mezzacapo. Si tratta di un primo intervento massivo di pulizia, ma altri ne saranno fatti in seguito (LA NOTIZIA)

13.49 - Forlimpopoli, aperti centri di raccolta per viveri e prodotti di igiene e per indumenti

L’Amministrazione comunale di Forlimpopoli ha anche riattivato il conto corrente dedicato alle emergenze (QUI LA NOTIZIA)

13.30 - Livello dei fiumi in lenta decrescita e rischio frane in collina: continua l'allerta

Per la giornata di martedì non sono previste precipitazioni (QUI LA NOTIZIA)

13.18 - E c'è anche chi ruba: la segnalazione

Così la segnalazione: "Si sono introdotti in giardino e hanno rubato uno zainetto K-Way blu, con dentro il portafogli e cellulare di mia madre, i suoi occhiali da vista, e dei ricordi di famiglia che erano dentro lo zainetto. I ragazzi avevano l’uno un casco nero e l’altro un casco arancione" (QUI LA SEGNALAZIONE)

13.15 - La Fiom Cgil: "Le aziende integrino la cassa integrazione con risorse proprie"

"La solidarietà dei singoli è meravigliosa, ma non basta. Anche le aziende possono dare il loro contributo", rimarca il sindacato. (QUI LA NOTIZIA)

13.09 - La testimonianza: "Il fango bloccava la porta, eravano come topi in trappola"

"È un’esperienza che non auguro a nessuno”. Comincia così il racconto di Francesco, un uomo di San Giovanni Rotondo (Foggia), ma che per lavoro tempo fa si è trasferito a Forlì. Coinvolti nell'alluvione ci sono, infatti, anche molti lavoratori e famiglie di fuori regione che hanno testimoniato alle loro famiglie di origine la devastazione avvenuta a Forlì, oltre che - ovviamente - rassicurarle sul loro stato di salute in frenetiche telefonate. (QUI LA NOTIZIA)

13.02 - La donazione

Il Gruppo Piquadro - marchi Piquadro, The Bridge e Lancel - annuncia la donazione di 200mila euro a sostegno della sua regione, l’Emilia Romagna, colpita dall’alluvione.

13.00 - Segnalati disagi nelle scuole di Predappio

Disagi nelle scuole di Predappio, riaperte senza acqua. La Protezione civile è intervenuta per sopperire alla problematica con le taniche.

12.57 - Animali scomparsi durante l'alluvione: la bacheca delle ricerche

Considerate le numerose richieste pervenute in tal senso, ForlìToday ha aperto una specifica bacheca per gli animali domestici scomparsi nei momenti concitati dell'alluvione in città (QUI LA NOTIZIA)

12.53 - La Regione chiede al Governo la sospensione e il rinvio dei termini per il pagamento di tasse e contributi

Resta l’impegno della Regione ad ottenere per tutti i territori colpiti il ritorno alla normalità nel più breve tempo possibile, con le necessarie garanzie economiche per chi ha subito danni (QUI LA NOTIZIA)

12.37 - Nessun episodio di sciacallaggio segnalato nel Forlivese

Continua l'opera di sorveglianza di polizia e carabinieri contro episodi di sciacallaggio. A Ravenna, ieri, due persone sono state arrestate dopo che avevano rubato seimila euro nella casa alluvionata di una coppia di anziani, presentandosi come volontari per spalare il fango. Per fortuna a Forlì non si sono finora verificati episodi di questo tipo. La città resta sotto stretta sorveglianza di apposite pattuglie anti-sciacallaggio in borghese.

12.35 - Raccolta fondi lanciata dal Comune di Premilcuore

Così la sindaca Ursula Valmori: "Facendo seguito alla richiesta o telefonica o via fb di alcune persone circa una eventuale raccolta fondi emergenza, si comunica, congiuntamente con il Governatore della Misericordia, che è possibile donare tramite bonifico bancario a: MISERICORDIA PREMILCUORE Onlus, all'IBAN: IT 80 U 0200 86796 0000000 879677".

12.34 - A Premilcuore scuole chiuse anche martedì e mercoledì

La sindaca Ursula Valmori ha firmato l'ordinanza

12.28 - L'aggiornamento da Civitella del sindaco Claudio Milandri

"Ci sono località ancora isolate, perchè alcune strade non esistono più - afferma Milandri -. Stiamo cercando soluzioni alternative. Abbiamo presente le esigenze di queste famiglie, con le quali siamo in contatto". Capitolo acqua: "Non è stato risolto completamente, alcune zone non sono ancora coperte dal servizio. Fra questi ci sono gli abitanti di Nespoli. In Piazza Berlinguer è presente l'autobotte". Scuole: "Da martedì è bene ricominciare a dare il servizio, quindi riapriamo asili, elementari e medie".

12.24 - Arrivano in Romagna i satelliti di Elon Musk per l'accesso ad internet

Acquistati dal Gruppo Unipol e forniti dalla società SpaceX di Elon Musk che ha orientato i suoi satelliti per garantire la massima copertura (QUI LA NOTIZIA)

12.15 - Il Nucleo Cure Primarie 1 trasferito al Palasport "Villa Romiti

Così l'Ausl Romagna: "Potrebbero registrarsi iniziali disagi sui collegamenti telefonici ed informatici, sui quali si sta già lavorando". (QUI LA NOTIZIA)

12.02 - La Pallacanestro Benedetto XIV si scusa con Forlì

Il presidente Gianni Fava ha telefonato al presidente Giancarlo Nicosanti per chiedergli scusa per quanto accaduto e per esprimergli solidarietà a nome non solo della Benedetto XIV ma di tutta la Città di Cento. (QUI LA NOTIZIA)

12.00 - Tredozio ancora isolata

Viveri e medicinali vengono trasportati attraverso gli elicotteri

11.56 - Le frane a Portico e San Benedetto

Smottamenti minacciano case e aziende: sono quelle di Caprile e di Ca' della Via a San Benedetto in Alpe.

11.44 - Riparte la "Rete magica"

A partire da oggi, lunedì, le attività della Rete Magica riprenderanno regolarmente, ma il servizio di accompagnamento sarà momentaneamente sospeso. Il punto di ascolto contatterà chi non avrà modo o non se la sente di essere presente ai corsi per essergli comunque vicino in questo difficile momento.

11.42 - L'iniziativa solidale del Viola Club "Marco Briganti"

Con decisione unanime del Consiglio Direttivo, il budget previsto per l’acquisto dei gadget da regalare ai soci del Club per l’anno 2023 sarà interamente devoluto alla raccolta fondi ufficiale del Comune di Forlì per aiutare da subito le famiglie e le realtà colpite dall’alluvione. Il versamento sarà effettuato all’IBAN IT 48 Q 0627013201 CC02303080064 con causale “ donazione emergenza alluvione". Dal club un invito a "tutti i soci, tifosi viola sparsi nel mondo a donare per alleviare le sofferenza delle nostre popolazioni colpite da questo drammatico evento".

11.35 - L'iniziativa delle banche

Le quattro banche locali appartenenti al Gruppo nazionale Bcc Iccrea, Bcc Romagnolo, La Bcc Ravennate Forlivese e Imolese, Riviera Banca ed Emilbanca, si sono unite per metter a disposizione un primo plafond di 300 milioni a favore dei territori colpiti dall’alluvione.

11.34 - Scuole ancora chiuse a Premilcuore

Si comunica che, perdurando una difficile situazione di viabilità sulla Sp3 del Rabbi (dunque gli insegnanti che vengono da fuori, quasi tutti, non riuscirebbero a raggiungere le scuole), le medesime rimarranno chiuse anche martedì 23 e mercoledì 24 maggio.

11.30 - Cedimento anche in via Nervesa

Vietati gli accessi in via Locchi, Cormons e via Monte San Michele, anche ai volontari

11.19 - L'iniziativa del negozio di calzature

Ruffilli Calzature Forlì, in via Ravegnana, regala stivali da gomma agli alluvionati.

11.13 - Occhio alle fake news e alle truffe

L'ennesima fake news riguarda un ipotetico modulo da compilare per il risarcimento dei danni causati dall’alluvione. (QUI LA NOTIZIA)

10.59 - L'aiuto di Aeroitalia

In considerazione della tragedia che ha colpito l'Emilia-Romagna, Aeroitalia viene in aiuto delle popolazioni coinvolte e dei loro familiari, offrendo una tariffa unica di 39,99 euro per tutti i voli da/per l'Emilia-Romagna. La tariffa, già disponibile sul sito aeroitalia.com, acquistabile dal 22 al 30 maggio, è valida per i voli Comiso-Bologna-Comiso, Forlì-Catana-Forlì e Forlì- Napoli- Forlì, indipendentemente dalle date di viaggio.

10.51 - Informativa della Prefettura di Forlì-Cesena

"A seguita dell'emergenza idraulica e idrogeologica in corso si rappresenta che sussiste il rischio che le inondazioni abbiano trasportato o fatto emergere residuati bellici che possono risultare potenzialmente pericolosi se rimossi o manomessi o coperti con oggetti o altri materiali. Inoltre si evidenza che in caso di rinvenimento di residuati bellici inesplosi di avvertire subito la Questura o l'Arma dei Carabinieri e di allontanarsi il più possibile dall'ordigno".

10.07 - L'evacuazione dei Vigili del Fuoco in via Locchi

"Siamo i Vigili del Fuoco. Dovete uscire". Un intero condominio evacuato. Circa una trentina di famiglie messe in sicurezza. Questo per consentire le verifiche in via Locchi, ai Romiti, dove domenica si sono formate alcune voragini particolarmente profonde. L'evacuazione è avvenuta nel cuore della nottata tra domenica e lunedì (IL VIDEO)

9.48 - Azione di monitoraggio prezzi materiale tecnico di prima necessità

Informa il Comune di Forlì: "È in corso un’azione di monitoraggio capillare da parte delle Forze dell’Ordine sull'aumento ingiustificato dei prezzi di beni e materiali di prima necessità, collegati all’emergenza inondazione in corso (ad esempio stivali, pale, guanti, giacche e tute impermeabil). Le autorità competenti sono state sollecitate dall’Amministrazione comunale allo scopo di tutelare i cittadini e contrastare un fenomeno speculativo ignobile e inaccettabile, reso ancor più grave dal fatto che si sovrappone a una catastrofe senza precedenti per il territorio di Forlì".

9.45 - Viabilità: sconsigliato il transito in via Gorizia

Via Gorizia è chiusa ed il traffico deviato su via Bezzecca. Vi è infatti un incollonamento di mezzi pesanti impegnati a scaricare il fango tolto dalle operazioni di pulizia nell'area dell'ex Eridania. Sul posto la Polizia Locale, che ha transennato la strada.

9.40 - Coldiretti: "A rischio almeno 50mila posti di lavoro"

Nelle aree colpite, secondo la Coldiretti regionale, sono a rischio nell’intera filiera almeno 50mila posti di lavoro tra agricoltori e lavoratori dipendenti nelle campagne, nelle industrie e nelle cooperative di lavorazione e trasformazione". “Serve garantire l’arrivo degli aiuti nel minor tempo possibile e dare a queste zone martoriate la possibilità di riparare i danni e ripartire al più presto con strumenti di intervento straordinari per garantire il salvataggio e la continuità delle filiere agricole del territorio colpito” afferma la Coldiretti Emilia Romagna che è impegnata in una capillare azione di solidarietà con una raccolta fondi con l’intento di alleviare le sofferenze di chi si trova ad attraversare un momento difficilissimo. Parte dunque l’iniziativa di solidarietà “Salviamo le nostre campagne” grazie alla quale sarà possibile sostenere le aziende agricole colpite con un versamento sull’IBAN IT 55 U 02008 02480 000106765286, intestato a Federazione Regionale Coldiretti Emilia Romagna con causale “Alluvione Emilia-Romagna 2023”.

9.38 - Coldiretti: "Dovranno essere reimpiantate almeno 15 milioni di piante"

"L’esondazione ha sommerso – continua Coldiretti – anche i frutteti “soffocando” le radici degli alberi fino a farle marcire con la necessità di espiantare e poi reimpiantare almeno 15 milioni di piante tra pesche, nettarine, kiwi, albicocche, pere, susine, mele, kaki e ciliegi. Ma preoccupante è la situazione anche per i 250mila bovini, maiali, pecore e capre allevati nelle stalle della Romagna alluvionata dove si contano anche circa 400 allevamenti avicoli, tra polli, galline da uova e tacchini, dove secondo la Coldiretti regionale si evidenziano purtroppo diverse situazioni di criticità con migliaia di animali morti e affogati. Consistente anche la produzione di mais, orzo, girasole, soia, erba medica e molto rilevanti dal punto di vista economico – continua la Coldiretti Emilia Romagna – sono le colture da seme per cereali, bietole, girasole, erba medica e ortaggi con migliaia di ettari coltivati completamente coperti dal fango". "Sott’acqua anche ulivi e vigne che – rileva la Coldiretti regionale – sono stati anche travolti dalle frane nelle aree collinari".

9.36 - Coldiretti: "Oltre mille aziende agricole rischiano di scomparire"

Sono oltre mille le aziende agricole che rischiano di scomparire con i terreni segnati da frane e smottamenti. "Ma a preoccupare – sottolinea Coldiretti regionale – sono anche i danni alle infrastrutture con strade interrotte e ponti abbattuti, con difficoltà a garantire acqua e cibo agli animali isolati per le interruzioni nel sistema viario. L’alluvione ha invaso i campi con la perdita di almeno 400 milioni di chili di grano nei terreni allagati dell’Emilia Romagna, dove si ottiene circa 1/3 del grano tenero nazionale, in un contesto internazionale particolarmente difficile".

9.34 - Danni al patrimonio agricolo: le stime di Coldiretti

L’alluvione ha devastato oltre 5mila aziende agricole e allevamenti in una delle aree più agricole del Paese con una produzione lorda vendibile della Romagna pari a circa 1,5 miliardi di euro all’anno che si moltiplica lungo la filiera grazie a un indotto di avanguardia, privato e cooperativo, nella trasformazione e distribuzione alimentare che è stato fortemente compromesso. È quanto emerge dal primo monitoraggio della Coldiretti Emilia Romagna sugli effetti del maltempo dal quale emerge che ai danni sulla produzione agricola si aggiungono quelli alle strutture come gli impianti dei frutteti, le serre, gli edifici rurali, le stalle, i macchinari e le attrezzature perse senza contare la necessità di bonificare i terreni e ripristinare la viabilità nelle aree rurali.

9.26 - La dimensione della pioggia caduta nel mese di maggio

Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), fotografa l’andamento delle precipitazioni nel famoso maggio 1939 e nel maggio 2023 in tre località con serie storica sufficientemente profonda. Randi cita come esempio Casola Valsenio (nel 1939 sono caduti 360,5 millimetri in 19 giorni piovosi; mentre nel 2023 552,4 millimetri in 11 giorni piovosi); a Brisighella (322,1 millimetri nel 1939 in 17 giorni piovosi contro i 477,4 in 11 giorni piovosi) e San Cassiano sul Lamone (403,6 millimetri nel 1939 in 15 giorni piovosi contro i 570,4 millimetri in 12 giorni piovosi). "Dunque il maggio 2023 surclassa il 1939 a livello di accumulo di pioggia totale - precisa Randi - E non solo: la precipitazione è stata cumulata in un minor numero di giorni piovosi, aspetto tutt’altro che trascurabile. Non parliamo poi delle cumulate massine in 24 ore. Le differenze sono ancora più rilevanti".

9.23 - Ancora criticità a Predappio

"Continua il grosso disagio della mancanza d'acqua in vaste zone del nostro comune - viene comunicato dal sindaco Roberto Canali -. Hera sta lavorando a una nuova grande rottura trovata più a monte. Quando i lavori termineranno lo comunicheranno. Al momento non hanno possibilità di indicarci quando finiranno".

9.15 - Un aiuto economico per Modigliana: ecco come fare



9.08 - Riaperte le scuole a Castrocaro

Sono state riaperte tutte le scuole a Castrocaro Terme e Terra del Sole. È stata predisposta la riapertura di via Virano ed è prevista quella di Via Ladino nelle prossime 24 ore. Rimangono chiuse al momento via Nazionale Vecchia in direzione Dovadola e via Bagnolo all'altezza del Casale. Il Ponte di Via Conti potrebbe essere chiuso in concomitanza di operazioni per la rimozione dei detriti accumulati dalla fiumana. "Si prega di prestare attenzione durante la circolazione sulla viabilità comunale per possibili chiusure temporanee o lavori in corso necessari alla pulizia e al ripristino delle strade", il messaggio del sindaco Francesco Billi.

8.42 - Peggiora la criticità ai Romiti

Si stanno creato diverse voragini. E' stato evacuato un intero condominio per consentire verifiche. Sul posto la Polizia Locale

8.18 - Il ringraziamento ai volontari

Riceviamo e pubblichiamo: "La famiglia Camerani, Cecere e la Fit Bakery vogliono ringraziare di cuore tutti coloro che in questi giorni si sono prestati e si presteranno per aiutare a pulire e rimuovere tutto il disastro causato dall’esondazione del fiume Montone di Forlì

8.17 - A14, continuano i lavori notturni tra Forlì e Faenza per ripristinare i danni

La chiusura si è resa necessaria per permettere alla task force di Aspi di velocizzare il complesso piano di attività di ripristino dei danni causati dalle alluvioni e per consentire nel più breve tempo possibile il ritorno alla normale circolazione

7.56 - Il gesto eroico nel bel mezzo della piena in via Isonzo: così ha salvato una ragazza, il video e il racconto

Il racconto del salvataggio di Sara travolta dall’inondazione in via Isonzo e salvata grazie all’intervento di un gruppo di ragazzi (LA STORIA, Paola Francia)

23.04 - Non c'è pace per i Romiti: si crea un'ampia voragine in via Locchi

Nel buco che si è formato nel bel mezzo della carreggiata ci sono finiti anche i resti di mobili accatastati e che l'alluvione martedì scorso ha compromesso (QUI LA NOTIZIA)

22.04 - L'iniziativa per i soccorritori, le Piadine della solidarietà

Domenica le Mariette e Casa Artusi hanno cucinato per Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Carabinieri e Protezione Civile. "La Romagna ha grande cuore, anche a forma di piadina", l'esclamativo della sindaca di Forlimpopoli, Milena Garavini.

21.59 - Lunedì scuole aperte a Bertinoro

Da lunedì riapriranno le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Bertinoro compresi i nidi pubblici e privati. Saranno attivi anche i servizi mensa, pre scuola, post scuola e centro educativo pomeridiano (CEP). Sarà altresì attivo il servizio di trasporto scolastico come meglio sotto specificato: Linee 1 (Capocolle-Panighina) ; Linea 2 (Ospedaletto-Ponara-Panighina); Linea 3 e 3 bis (Fratta Terme) ; Linea 5 (SMNS). La linea 4 potrà servire Bracciano, via Cerbiano e Via Nuova e il resto della pianura (via Siena, via Piana, Via Consolare), ma non toccherà Collinello, Paderno, Polenta e Via Polenta Nuova. Per la scuola Primaria "F. Rossi" di Bertinoro gli autobus faranno capolinea al parcheggio di Via Allende e sarà garantito il servizio di pedibus. Per tutte le famiglie, anche per chi accede al plesso scolastico con la propria auto o a piedi, l'accesso consentito è quello dal retro da via Allende.

21.55 - Gli aggiornamenti da Santa Sofia: tre fasce d'orario per attraversare la Bidentina a Pianetto

Questo il punto del sindaco Daniele Valbonesi: "Sono proseguiti i lavori sulla Bidentina nei pressi di Pianetto, con il taglio della vegetazione per incanalare l'acqua che arriva sulla strada. Ci vorranno ancora alcuni giorni di lavoro, ma nel frattempo è stata trovata una soluzione che può dare un po' di respiro alle attività produttive e chi ha necessità di attraversare quel tratto di strada. Ci saranno tre fasce d'orarie per attraversarlo, dalle 7 alle 8, dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 20, con un'autorizzazione che andrà chiesta a trasportieccezionali@provincia.fc.it. Chi avrà l'autorizzazione sarà scortato poi da Protezione Civile e Soccorso Alpino. Ci sarà un senso unico alternato. Questo accadrà lunedì e martedì. Sono migliorate intanto le condizioni di alcune strade, come Corniolo, Braccina, Fenicello e Premilcuore". A Santa Sofia si contano 4 evacuati e 121 isolati. "Sono stati contatti per necessità e mostrare la necessaria vicinanza", così Valbonesi. Le scuole saranno aperte, ma non ci sarà il servizio di trasporto scolastico. Sarà attivo il servizio mensa.

21.47 - A Predappio le scuole riapriranno lunedì

Così il sindaco Roberto Canali: "Nonostante i tanti disagi, è giusto che i bambini e i ragazzi ricomincino una sorta di normalità. I trasporti saranno ridotti. Siamo comunque consapevoli che da alcune frazioni i ragazzi non potranno raggiungere la scuola con le auto". Solo per la giornata di lunedì il trasporto per gli alunni non raggiungerà Monte Maggiore, Baccanello e Predappio Alta. Saranno regolari i trasporti da Santa Marina a Predappio e da Predappio a Fiumana. E' regolare il trasporto anche da Fiumana a Predappio. Si sta lavorando affinchè ci sia la possibilità a breve di riattivare il trasporto da e per Predappio Alta.

21.44 - Gli aggiornamenti da Predappio

"Domenica la squadra della protezione civile del Friuli che ha assistito il territorio di Predappio nel momento più critico dell'emergenza è stata sostituita da un nuovo team per aiutarci nel difficile lavoro che abbiamo davanti - informa il sindaco Roberto Canali -. I ringraziamenti per quanto la squadra guidata da Alberto e Simone hanno fatto sono il minimo che tutti noi possiamo fare. Grazie a tutti voi per quanto vi siete spesi, per tutto ciò che avete fatto e per i consigli che ci avete dato. Buon ritorno a casa".

21.42 - Lunedì scuole chiuse nel comune di Civitella di Romagna

Nel frattempo è stato risolto temporaneamente il danno alla rete idrica di Civitella di Romagna. "Sta progressivamente tornando l’acqua a tutte le famiglie - aggiorna il primo cittadino Claudio Milandri -. La pressione non sarà quella di prima fino a che non sarà risolto definitivamente per cui vi invito ad usarla solo per lo stretto necessario. È stato fatto un bypass temporaneo dallo spillaggio della rete di Ridracoli utilizzando quindi un’altra tubatura e quindi potrebbe arrivare inizialmente torbida, servirà un po di tempo perché arrivi limpida. L’acqua però è potabile. Non arriverà a tutti allo stesso momento, entro stasera dovrebbe essere ripristinata per tutti. Grazie agli operatori di Hera e Romagna acque che stanno lavorando instancabilmente giorno e notte e festivi per ristabilire un po’ di normalità".

21.39 - Le squadre del Comune di Forlì dedicate alla pulizia dei rifiuti e dei fanghi stanno lavorando senza sosta.

Così il vicesindaco Daniele Mezzacapo: "Abbiamo “assoldato” il maggior numero di mezzi e uomini disponibili al momento e lavoriamo per reperirne altri anche da fuori Regione. Nel frattempo raggiungiamo e aiutiamo migliaia di famiglie e attività in difficoltà".

21.12 - Fanghi, acque e rifiuti solidi alluvionati: tutte le regole per il corretto smaltimento

Nuove e più indicazioni del Comune per quanto riguarda i rifiuti e il fango da smaltire nelle zone alluvionate

21.11 - La messa del vescovo nel quartiere alluvionato: "Dov'è il Signore? Nei volti dei ragazzi sporchi di fango"

La liturgia è stata celebrata nel teatro parrocchiale in quanto la chiesa di Santa Maria del Voto presenta i segni della piena del Montone

20.51 - La Caritas lancia la campagna di cowdfound "Forlì insieme" pro alluvionati

L’obiettivo principale della campagna è restituire alla città l'Emporio della Solidarietà, punto di riferimento fondamentale per numerose famiglie bisognose di Forlì, pressoché cancellato dalla furia delle acque

20.50 - Meloni visita un'azienda alluvionata

La premier Meloni nel suo giro nell'area alluvionata ha toccato anche l'azienda "Orto Mio" che si trova a Durazzanino. Accolta dalla titolare, Meloni ha ricevuto il racconto dell'inondazione delle serre.

20.45 - Al Circolo dei Viaggiatori Inzir il coordinamento degli "angeli del fango"

Continua al Circolo dei Viaggiatori Inzir di Via Bezzecca 10 a Forlì il lavoro di coordinamento volontari per intervenire in aiuto dei forlivesi colpiti dalla recente alluvione. (QUI LA NOTIZIA)

20.39 - Le operazioni del Soccorso Alpino

A Santa Sofia sono proseguite le operazioni di consegna di viveri, medicinali e monitoraggio di frane.

20.32 - Statale 67, la parlamentare Tassinari: "Impegno dell'Anas per liberarla il prima possibile"

“La strada statale SS67 è massacrata da decine e decine di frane da Dovadola al Muraglione. Ma la situazione peggiore si trova fra Dovadola e Rocca San Casciano”. Lo racconta la deputata di Forza Italia e coordinatrice azzurra dell’Emilia Romagna, Rosaria Tassinari, che ha effettuato un sopralluogo per rendersi conto di persona. (QUI LA NOTIZIA)

20.31 - Rinviata, a data da destinarsi, la Settimana della Legalità

L'Amministrazione Comunale e l'Assessore alla Legalità Maria Pia Baroni informano che in considerazione dei gravi eventi calamitosi che hanno colpito in questi giorni il nostro territorio si è ritenuto opportuno e doveroso rinviare, a data da destinarsi, lo svolgimento della Settimana della Legalità, denominata "Forlì - Vivere la Legalità" 2023, programmata dal 24 al 27 maggio prossimi.

19.58 - Riapre la ferrovia ma solo verso Rimini

Domani lunedì i treni riprenderanno a circolare fra Forlì e Rimini, riducendo l’interruzione della linea Bologna – Rimini al tratto compreso fra Faenza e Forlì (Leggi la notizia)

19.05 - Tra gli angeli del fango c'è anche Nek

Il cantante, aggregato ai volontari di Sassuolo, ha spalato il fango a Villanova, improvvisando la famosa "Laura non c'è" in un breve momento di riposo, contribuendo così a dare carica e allegria ai volontari. (Leggi la notizia)

18.58 - La situazione della strada statale 67

L'Anas comunica che la SS 67 è chiusa al traffico – per frane e smottamenti - nel comune di Portico e San Benedetto (FC), nei pressi del km 146,700, del km 148 e nei pressi del km 154,400; a Rocca San Casciano è disposta la chiusura nei pressi del km 163,800 e nel comune di Dovadola, nei pressi del km 168,600 e del km 170,400.

18.47 - Vigili del fuoco al lavoro per liberare il Carnaio e aprire un varco verso Tredozio

Si contano attualmente 127 frane attive, molte delle quali isolano completamente frazioni ed abitazioni dei comuni collinari e montani e che hanno interrotto l'erogazioni di acqua ed energia elettrica. I Vigili del Fuoco hanno messo in campo 7 squadre GOS (Gruppo Operativo Speciale), specialisti di macchine movimento terra provenienti da tutta Italia, che stanno lavorando per aprire le strade e creare passaggi laddove non esistono piu. Al lavoro attualmente su 12 interventi urgenti con 30 macchine movimento terra e mezzi pesanti per rimuovere la terra ed il fango riaprendo secondo ordini di priorità strade statali, provinciali e comunali che consentano di raggiungere abitazioni e frazioni isolate ormai da giorni e di permettere l'accesso in sicurezza delle persone alle proprie abitazioni e la consegna di mangime e foraggio a numerosi allevamenti con animali.



In particolare le squadre hanno permesso, collaborando con Provincia ed ANAS, di riaprire la strada Statale 67 che collega Rocca San Casciano, isolata gia da diversi giorni; un altra squadra sta operando nel Passo del Carnaio, che collega il comune di Santa Sofia con Bagno di Romagna. Ulteriori squadre stanno operando a Forli e Cesena per la rimozione del fango nel centro abitato. Dalla mattina squadra con scavatori e pale stanno tentando la riapertura dei passi che collegano Tredozio e Modigliana ancora isolate. Numerosi gli interventi anche con i vigili del fuoco delle province autonome di Bolzano e Trento ed il Genio Guastatori dell'Esercito Italiano.

18.26 - Zattini alla premier Giorgia Meloni: "Mezza Forlì è a terra"

Presente all'incontro in prefettura a Ravenna con la premier Giorgia Meloni anche il sindaco di Forlì Gian Luca Zattini che ha parlato delle urgenze per quanto riguarda il territorio forlivese. Zattini ha spiegato nell'incontro di questo pomeriggio, domenica con la presidente del Consiglio che Forlì è “nella fase 2, ed ora il nostro nemico è il sole che sta seccando il fango e presto sarà impossibile rimuoverlo”. (Leggi la notizia)

17.43 - A Predappio le scuole riapriranno lunedì.

Così l’informativa del Comune: “Nonostante i tanti disagi, è giusto che i bambini e i ragazzi ricomincino una sorta di normalità. I trasporti saranno ridotti. Comunicheremo entro la serata dove non sarà possibile andare con i pulmini. Siamo comunque consapevoli che da alcune frazioni i ragazzi non potranno raggiungere la scuola con le auto”.

Ore 17.34 - Giorgia Meloni in Romagna: "Ho visto cittadini orgogliosi, sono commossa"

Ha parlato dalla prefettura di Ravenna la premier Giorgia Meloni che oggi, domenica, ha visitato le zone alluvionate della Romagna. Attesa all'aeroporto di Forlì, dove era presente il sindaco Gian Luca Zattini allo scalo con le altre autorità, l'aereo presidenziale ha poi proseguito verso l'aeroporto di Rimini, a quanto sarebbe stato spiegato per via dell'eccessivo traffico di elicotteri dei soccorsi nei cieli sopra il Ridolfi. Da Rimini si è quindi imbarcata su un elicottero per vedere dall'alto la zona colpita dall'alluvione. Attesa davanti alla prefettura di Forlì dalla gran parte delle tv nazionali per un paio di ore, la premier ha visitato invece le frazioni ravennati e Faenza. E' stata avvistata nella piccola frazione di Ghibullo, nel comune di Ravenna (Leggi la notizia)

Ore 16.43 - Il sopralluogo della premier Meloni

Camicia verde, pantaloni blu e stivali di gomma: la presidente del Consiglio - in un video che circola sui social - viene ripresa mentre è in strada e parla con alcuni cittadini delle aree alluvionate. "Ciao, buongiorno. Siete molto bravi", dice rivolgendosi ad un uomo che l'ha incontrata nel comune di Ghibullo (Ravenna), come si sente in un breve video postato su Fb. L'obiettivo della visita - come ha annunciato lei stessa - è quello di rendersi conto di persona della situazione lontano dai riflettori. La premier Giorgia Meloni, è accompagnata dal viceministro alle Infrastrutture Galeazzo Bignami, ha visitato la periferia di Forlì, Faenza, poi i dintorni di Ravenna. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini e la premier Meloni si sono incontrati nel primo pomeriggio a Forlì per un confronto sull'emergenza maltempo in Emilia-Romagna. Successivamente hanno visitato un'area colpita a Faenza.

Ore 16.26 - Pronto il documento che sarà consegnato al Governo martedì

Definita una ‘dichiarazione congiunta’ che indica obiettivi e strumenti necessari per raggiungerli. Richiesta di un Commissario alla ricostruzione. Il Patto per il Lavoro e per il Clima dovrà essere la sede di confronto sulle principali decisioni da assumere per la ripresa economica. Regione e rappresentanze economiche e sociali a Palazzo Chigi martedì per illustrare priorità e proposte. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 16.15 - L'attenzione dei media nazionali

Ampio spazio all'alluvione forlivese da "Domenica In". Mara Venier ha intervistato il governatore Stefano Bonaccini (QUI LA NOTIZIA)

Ore 16.10 - Tantissimi volontari nelle aree alluvionate

Ci sono auto in sosta persino lungo la Tangenziale sull'asse di arroccamento. Probabilmente possono essere circa 6mila i volontari. Ma il fango ora si sta indurendo e le operazioni di pulizia si complicano. Servono mezzi idonei.

Ore 15.59 - Scuole Forlì, niente lezioni alle superiori

A causa del persistere della situazione di forte criticità sotto il profilo della viabilità locale e dell’interruzione di numerose arterie stradali, così come dell’impossibilità di garantire il collegamento con centri minori a causa di vari eventi franosi tutt’ora in corso, e del persistere dell’allerta rossa per criticità idrogeologica nell’alta collina del territorio provinciale, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche di tutte le scuole secondarie di secondo grado (superiori) per il giorno lunedì 22 maggio. "Resta salva l’autonomia di ogni Istituto superiore di organizzare forme alternative di didattica a distanza", viene rimarcato. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 14.53 - Il dramma di Modigliana, gli aggiornamenti del sindaco Jader Dardi

Tutta la viabilità del comune è stata interessata da frane e cedimenti, Modigliana è collegata da Faenza solo nell'accesso sulla provinciale che in località Pappona, è in una situazione precaria e l'accesso è consentito solo per i mezzi di soccorso e autorizzati. (QUI LA NOTIZIA)

Ore 14.52 - A Forlimpopoli riaprono le scuole superiori

Dopo gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado, dalla giornata di domani, lunedì 22 maggio, a Forlimpopoli riapriranno anche le secondarie di secondo grado, ovvero il Liceo delle Scienze Umane "V. Carducci" e l'Istituto alberghiero "P. Artusi".

Ore 14.46 - La situazione a Modigliana

Questa mattina e fino alle ore 18 presso i locali delle Suore della Lega in via FM Piazza 25, sono presenti, 4 operatrici della Croce Rossa per assistenza psicologica alla popolazione per aiutarci ad affrontare questo momento così difficile.

Chiunque senta esigenza di un confronto e di un conforto, è invitato a presentarsi presso il locale adibito per i colloqui.

Ore 14.34 - Gli aggiornamenti di Galeata

Da lunedì scuole aperte. "E' interdetto solo il giardino alle spalle della scuola elementare - afferma la sindaca Francesca Pondini -. La mensa è regolarmente aperta. In alcune zone di Galeata e piani alti delle abitazione, come in via Sant'Ellero e via Aldo Moro, non c'è l'acqua. Il serbatoio è praticamente pieno e Hera ha confermato che è questione di ore. Serve pazienza. Chi ha bisogno può dare da parenti. C'è l'autobotte davanti alla chiesa. La Sp4 è ancora chiusa. La strada di Sant'Ellero è chiusa. A San Zeno i Vigili del Fuoco di Verona hanno pulito la strada del Monte delle Forche, percorribile con prudenza. I Vigili del Fuoco di Bergamo stanno pulendo l'alveo del fiume insieme ad una ditta del posto".

Ore 14.32 - Bonaccini: "Allo Stato chiederemo il 100% del rimborso danni"

Solo per le strade c'è un miliardo di danni. "Dobbiamo lavorare insieme allo Stato come è stato per il terremoto del 2012".

Ore 14.29 - Stefano Bonaccini a Forlì ai microfoni di "Domenica In"

"Abbiamo un Paese che spesso è migliore di quello che raccontiamo", il commento del governatore sull'aiuto dei volontari. Quanto alla situazione in Romagna, la "situazione è pesante. Abbiamo avuto un ciclone extratropicale. Ricostruiremo tutto. Siamo persone che abbiamo una grande dignità. Grazie a chi sta arrivando. Ci daremo da fare. La Romagna è di tutti gli italiani".

Ore 14.26 - La situazione a Tredozio

Si avvisa la cittadinanza di Tredozio che a partire dalle ore 14 alle ore 18 presso il comune verranno distribuiti generi alimentari di prima necessità, si prega di presentarsi solo in caso di bisogno in maniera ordinata e muniti di sportine.

Ore 14.22 - La situazione in Corso Garibaldi

In corso Garibaldi, a Forlì, il fango ancora riempie le strade che sembrano quelle di un’altra città rispetto alle altre pulitissime a ridosso della vicina prefettura. Qui dove è atteso l’arrivo della premier Giorgia Meloni, un gruppo di volontari offre cibo a quanti ancora spalano, mettono in salvo uccellini in gabbia, svuotano cantine allagate. Siamo all’ingresso di una porta Schiavonia affollata di forze dell’ordine. “Ci han detto che la Meloni verrà a fare un giro qui - spiegano gli alluvionati all’Adnkronos - ma non vogliamo passerelle, chiediamo fatti”.

Ore 14.18 - Le telecamere di "Domenica In" in viale Bologna

Un esercito di "angeli di fango" impegnati nelle maxi operazioni di pulizie e sgombero. Arrivano da Pesaro e Riccione e cantano "Romagna Mia". "Tutto perso, ma non molliamo - racconta una forlivese -. Ci sono tombini pieni, servono mezzi per la rimozione. Abbiamo la melma fino alle ginocchia. C'è tantissimo lavoro da fare. Servono idropulitrici, materiale".

Ore 14.10 - Scendono a 26mila le persone hanno dovuto lasciare la propria casa

Le persone hanno dovuto lasciare la propria casa, 5.370 sono attualmente ospitate nelle strutture d'accoglienza. Proseguono h24 gli interventi di assistenza alla popolazione (QUI LA NOTIZIA)

Ore 14.04 - La circolazione ferroviaria

La circolazione permane sospesa tra Faenza e Rimini, tra Ferrara e Rimini, tra Ravenna e Faenza via Granarolo, tra Ravenna e Castelbolognese via Lugo. Per i treni Alta Velocità e InterCity, programmati nel tratto interessato, non è possibile garantire la prosecuzione del viaggio. (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)

Ore 13.47 - Il sole comincia a solidificare il fango, mobilitazione straordinaria dei volontari: così in via Gorizia

Mobilitazione straordinaria domenica mattina in via Gorizia. Si lotta contro il fango, che sta cominciando a solidificarsi. Vigili del Fuoco in azione insieme a centinaia di volontari (IL VIDEO)

Ore 13.40 - Info trasporti a Premilcuore

Start Romagna comunica che, lunedì 22 maggio, il servizio nel bacino di Forlì-Cesena sarà feriale scolastico. La linea 129 effettuerà solo la tratta Forlì-Predappio. Soppressa la tratta Predappio-Premilcuore. Soppresse le corse dirette delle 5.55 e delle 6.35 da Premilcuore e delle 7.11 e 13.25 da Forlì. Non verrà effettuato il collegamento con Predappio Alta.

Ore 13.37 - La raccolta fondi a Rocca San Casciano

Ore 13.35 - ​La premier Meloni incontrerà il governatore Stefano Bonaccini

La premier Giorgia Meloni incontrerà il presidente dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini per fare il punto della situazione dopo il sopralluogo alle zone alluvionate. E' quanto apprende l'Adnkronos.

Ore 13.32 - L'Unieuro in trasferta a Chiusi, Coach Martino: "Dobbiamo ritrovare la concentrazione. Servirà una partita solida"

"Manifesto la mia vicinanza a tutta la città di Forlì, alla Romagna e a tutte quelle che persone che hanno perso familiari e case. Il mio primo pensiero va a loro - sono le parole di coach Antimo Martino alla vigilia di Gara 2, che si giocherà al Pala Pania -. E' difficile essere indifferenti e far finta di niente a situazioni di questo tipo". (QUI LA NOTIZIA)

Ore 13.30 - Occhio alle truffe

Invito dal Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole: "​Attenzione alle false telefonate che vi invitano ad abbandonare casa adducendo motivi quali muffe nocive nell'acqua o altre menzogne. Rivolgersi sempre alle forze dell'ordine e alle autorità competenti per ottenere informazioni corrette e segnalare questi atti ignobili di disinformazione".

Ore 13.28 - La situazione a Predappio

Alcune strade sono state riaperte ma non sono facilmente percorribili. Il terreno è ancora inzuppato e quindi fragile alle sollecitazioni delle auto. "Invitiamo tutti i curiosi a desistere dal percorrerle, in particolare quella che raggiunge Colmano e Monte Maggiore", viene rimarcato dal Comune. Capitolo acqua: "Hera ci ha informato che il guasto è stato ripristinato stanotte e l'impianto è in funzione. I tempi di riempimento sono lunghi in quanto le linee si devono riempire da Premilcuore in giù fino a Predappio e raggiungere poi Predappio Alta, Monte Maggiore e Colmano. Chi ha già l'acqua è pregato di utilizzare solo le quantità utili alle necessità impellenti. Si prega di evitare lavaggi non indispensabili e scorte. Così facendo si accorceranno i tempi per chi abita nelle zone più elevate. E' un invito a tutti ma è un obbligo mrale nei confronti degli altri".

Ore 13.23 - La situazione a Civitella di Romagna

Anche questa mattina il Coc del comune di Civitella di Romagna è operativo per cui chi avesse bisogno, sopratutto le persone isolate, può telefonare al numero dedicato: 0543.984307. "Iniziato il lavoro di sgombero su alcune strade comunali - informa il sindaco Claudio Milandri -. Alcune località sono raggiungibili a piedi, ma almeno un accesso per toglierli dall'isolamento totale è stato fatto. Per quanto riguarda l'acqua, è stata creata una soluzione alternativa che potrebbe essere messa in piedi entro la giornata. La riapertura delle scuole è condizionata allo stato della rete idrica". "Servono mezzi per sgomberare frane e persone con mezzi per pulire fiumi pieno di detriti e rami", conclude il sindaco.

Ore 13.20 - La situazione della viabilità a Bertinoro. Oltre 50 frane sul territorio

Si informa la cittadinanza che le principali vie d'accesso al Comune sono tutte aperte, eccetto via Collinello. Gli aggiornamenti riguardano via Bidignano: chiusa, transitabile a piedi; via Collinello: chiusa e transitabile dai soli residenti; e via Saffi: da via F. Rossi fino all'ufficio postale attualmente transitabile ad una corsia con apposti divieti di sosta. Rimangono chiuse via Bidignano: ripulita, ma transitabile a piedi, via Banchetti, via Cappuccini: chiusa dal civico 801, via Fontanaccia, via Cagnano, via Casticciano, via Loreta: all'altezza di via Castello, transitabile ad una sola corsia, via Collinello: chiusa dal km 5+300 al km 5+400, via Montesterlino, via Valle: nel tratto al confine con Cesena transitabile ad una sola corsia e via Rio Rose: chiusa da accesso via Carducci fino al cimitero. Al cimitero si può accedere da via Borletto Trinità. Sono oltre 50 le frane verificate sul territorio.

Ore 13.16 - Il sindaco di Santa Sofia, Daniele Valbonesi: "Situazione ancora di piena emergenza"

Bidentina ancora interrotta a Pianetto. Si lotta contro il fango. "Si sta procedendo al massimo della possibilità". Ci sono posti di blocco a valle e monte. "Non ci sono le condizioni per il transito ed è bene che il cantiere proceda". Le condizioni strutturali dell'artera "sembrano inalterate, ma il guard-rail è stato trascinato dalla frana. C'è ancora acqua che circolo a monte. L'obiettivo è creare un senso unico alternato, con passaggio in sicurezza dopo verifiche strutturali e geologiche".

Ore 13.09 - Azione capillare di rimozione dei rifiuti

È partita una capillare azione di rimozione dei rifiuti, di ogni tipologia, alluvionati e accatastati davanti alle abitazioni della città. "Abbiamo moltiplicato mezzi e operatori - afferma il sindaco Zattini -. L’operazione avverrà in maniera automatica lungo tutte le strade, anche in orario notturno, in maniera continuativa e capillare. Vi chiediamo di avere pazienza e di permettere ai mezzi specializzati di muoversi lungo le strade nella maniera più agile possibile".

Ore 13.01 - Presidio dei Fridays For Future

I giovani ambientalisti si sono radunati davanti a Palazzo Ordelaffi, sede della Prefettura. Criticata la premier Giorgia Meloni, contestando la politica energetica sull'uso dei gas fossili. "Non è maltempo, è crisi climatica". Attacco anche al presidente del Senato La Russa, che li aveva invitati a spalare. Questi ragazzi hanno interrotto temporaneamente l'attività di volontariato in corso nelle aree della città alluvionate. Critiche anche all'esponente di FdI Lucio Malan, accusato di essere un negozionista della crisi climatica.

Ore 12.57 - Continua l'allerta "rossa"

Lunedì, si legge nell'allerta, "sono previste deboli precipitazioni sparse localmente anche a carattere di rovescio sulle aree appenniniche durante le ore centrali della giornata" (QUI LA NOTIZIA)

Ore 12.35 - Sopralluogo a Cesena del presidente Bonaccini insieme al sindaco Lattuca.

Il grazie ai volontari e a tutti coloro che lavorano senza sosta, l'ascolto dei cittadini: “Grande voglia di reagire, ragazze e ragazzi da ogni parte d'Italia: le persone mi hanno detto che credono in questa terra, siamo al loro fianco e insieme ricostruiremo tutto”

Ore 12.33 - Lunedì riapre regolarmente il Museo San Domenico

Il Museo e l'esposizione non sono stati interessati dall'alluvione. L'area inoltre era stata circondata da sacchi di sabbia.

Ore 12.30 - Folla di giornalisti in attesa del premier davanti alla Prefettura

Una piccola folla di giornalisti è davanti alla prefettura di Forlì in attesa dell' arrivo della premier Giorgia Meloni. La presidente del consiglio era attesa all'aeroporto di Forlì, il sindaco Gian Luca Zattini era già al Ridolfi per accoglierla, ma l'atterraggio è avvenuta a Rimini.

Ore 12.10 - La premier atterrata a Rimini per visitare le zone alluvionate

Ore 12.10 - La vicinanza di Papa Francesco

Il Papa da Piazza San Pietro domenica ha rinnovato la propria vicinanza alle popolazioni colpite dall'alluvione

Ore 12.03 - Consegna farmaci a domicilio, nelle zone con viabilità compromessa (allagate o con fango)

Tutte le richieste di farmaci e presidi sanitari dovranno essere comunicate al numero di cellulare dedicato (cell. 339 7934334 - nella fascia oraria dalle 9 alle 13) gestito da operatore di area sanitaria. L’operatore sanitario deve chiedere quali sono le condizioni di accesso al domicilio (gommoni, a piedi nel fango e altro). Le richieste vengono gestite al Punto sanitario, (coordinato dal dottor Benati), presso il punto di accoglienza SME via Punta di ferro 2. Qualora necessario, un medico provvede ad effettuare le prescrizioni. L’elenco e le prescrizioni vengono trasmesse con dispositivi elettronici direttamente a Forlifarma (riferimento Luca Pestelli cell. 328 7049696) presso la Farmacia Punta di ferro (aperta dalle 9 alle tel. 0543 1913050 whatssapp 3923591259 (in alternativa, solo in caso necessità) Farmacia Ospedaletto via Ravegnana n. 384 tel. 0543 721039 whatssapp 393 4486587). La Farmacia prepara il kit impermeabile da consegnare indicando il nome del cittadino/paziente e il relativo indirizzo. Strutture operative di Protezione Civile provvedono a prelevare i kit dalla Farmacia e a consegnarli con mezzi fuoristrada (in corso di definizione, segnalata richiesta al CSS).

Ore 11.54 - Bertinoro ospita i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di emergenza a Forlì

Così la sindaca Allegni: "Ringrazio i volontari ed il Gruppo Scout di Bertinoro ed i cittadini che hanno portato i generi necessari per l’ospitalità"

Ore 11.52 - L'alluvione in via Asiago, patrimonio culturale nel fango: prime azioni di messa in sicurezza dei depositi comunali

L’edificio è stato immediatamente presidiato e messo in sicurezza e attivati i canali di comunicazione con tutti gli enti preposti alla tutela e conservazione del patrimonio (QUI LA NOTIZIA)

Ore 11.43 - Almeno 10 milioni di piante da frutto da estirpare

Confagricoltura Emilia Romagna inizia a scrivere i numeri del disastro nel cratere colpito dall’alluvione. Stiamo parlando di almeno 10 milioni di piante da frutto da estirpare – in particolare peschi e kiwi i più sensibili al ristagno idrico ma anche albicocchi -, lungo l’arteria sommersa d’acqua che lega Bologna a Rimini, fino a sfiorare in parte il territorio ferrarese; non sono incluse le colture arboree distrutte dalle frane o trascinate a valle dalla furia del fango, nelle aree collinari e pedemontane. Ma il peggio deve essere ancora calcolato perché, nelle prossime settimane, rischia l’espianto un numero quattro-cinque volte maggiore: oltre 40 milioni circa di alberi da frutto delle specie più resistenti e robuste tra cui melo, pero, susino, ciliegio, olivo e vite.

Ore 11.41 - Riunione col ministro dell'interno Piantedosi

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, sta partecipando alla riunione del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) della Prefettura di Bologna. Sono presenti o video-collegati il capo del dipartimento della Protezione civile, Fabrizio Curcio, i prefetti di Bologna, Rimini, Ravenna e Forlì Cesena, l'assessore regionale alla protezione civile, Irene Priolo, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e i vertici di enti e istituzioni delle zone interessate dal maltempo che sono impegnati sul fronte dei soccorsi.

Ore 11.01 - La situazione viabilità a Meldola

La viabilità è interrotta nelle seguenti strade: via Trieste, tratto adiacente campo sportivo. Chiuso il ponte di Castelnuovo e il ponte della SP 48 Loc. Bagnolo (guado provvisorio in corso di realizzazione). Chiuse Strada Paderno, Strada Gualdo-Ribatta, Strada Balbate, Strada San Colombano Castelnuovo, Strada Ca’ Deserto, Strada Bagnolo (crinale), Strada Palareto Teodorano (tratto in prossimità di Teodorano), Strada provinciale S.P. 48 Teodorano e Strada San Colombano Dogheria (nel tratto tra zona valle del vento e Strada San Lorenzo Fiordinano). Le seguenti strade sono state riaperte solo alle auto (no mezzi pesanti): Strada Valdinoce Montecavallo e Strada Vernacchia Montevescovo. Per segnalazioni e urgenze telefonare a: Cell. 3662370794.

Ore 10.47 - Unieuro 2.015, Gara 2 al cinema

È la nuova iniziativa della Pallacanestro 2.015, in collaborazione con Cineflash di Forlimpopoli (Via Emilia per Forlí, 1403), per consentire a tutti i tifosi e gli appassionati biancorossi di vedere sul grande schermo “Gara-2” e “Gara-3” dei “Quarti di Finale Playoff”. Saranno a disposizione 700 posti, l’ingresso al Cineflash sarà gratuito e completamente sostenuto dalla Pallacanestro 2.015 Forlì. "In un momento complicato, la società porta avanti questa iniziativa per seguire la partita, tutti insieme ed uniti, e per regalarci qualche ora di svago e sostenere i nostri ragazzi", viene rimarcato.

Ore 10.44 - Un addio al celibato alternativo tra i volontari: angeli del fango per aiutare la città alluvionata

Stivali, spazzoloni, guanti e un solo elemento comune mantenuto, i goliardici cappellini rossi precedentemente preparati con la scritta “Make Celibate Great Again” (QUI LA NOTIZIA)

Ore 10.26 - Un’iniziativa degli Ordini dell’Emilia-Romagna per aiutare i colleghi in difficoltà

Tutti gli Ordini dell'Emilia Romagna sono uniti nel desiderio di fronteggiare l'emergenza ed essere vicino ai colleghi, tra i quali molti hanno subito ingenti danni sia nelle proprie case che nei propri luoghi di lavoro. Ed è a tal fine che la Federazione Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Emilia Romagna ha deciso di istituire un conto corrente dedicato all'emergenza, per poter aiutare concretamente, attraverso le donazioni di tutti gli Ordini e Iscritti sul territorio nazionale che vorranno contribuire, tutti i Colleghi che avranno bisogno di rimettersi in piedi. "Siamo tutti presenti e tutti uniti perché ogni Provincia colpita rappresenta una ferita profonda nella nostra Regione che tutti dobbiamo e vogliamo concorrere a sanare”, dicono compatti i presidenti dei vari Ordini provinciali. A tale scopo è stato attivato, presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna - Agenzia 1, Via Emilia Levante 81, Bologna - un conto corrente cui far pervenire le donazioni. IBAN: IT12S0538702401000003846684 intestato a: FEDERAZIONE ORDINI ARCHITETTI P.P.C. EMILIA ROMAGNA Causale: "Alluvione Emilia-Romagna 2023".

Ore 10.15 - I danni all'agricoltura: "Ci sono da salvare 250mila bovini, pecore e maiali"

Nelle aree colpite secondo la Coldiretti "sono a rischio nell’intera filiera almeno 50mila posti di lavoro tra agricoltori e lavoratori dipendenti nelle campagne, nelle industrie e nelle cooperative di lavorazione e trasformazione". (QUI LA NOTIZIA)

Ore 10.14 - L'alluvione travolge anche la Casa degli Aquiloni e il Podere Serra

"Stiamo tutti bene - è la testimonianza su Facebook di Kristjana Syziu, responsabile della Casa degli Aquiloni -. Il Podere, come sapete, è stato evacuato in tempo, ci sono state date delle brandine, ma i ragazzi sono stati quasi tutti bravissimi nonostante il freddo delle notti" (QUI LA NOTIZIA)

Ore 10.03 - Coldiretti apre una raccolta fondi per gli agricoltori alluvionati

"Apriamo una raccolta fondi con l’intento di alleviare le sofferenze di chi si trova ad attraversare un momento difficilissimo. I campi sono ancora sott’acqua, le frane hanno devastato il territorio e migliaia di aziende hanno subito danni gravissimi, quando addirittura non sono del tutto sparite. In tutto questo tanti dei nostri soci e le loro famiglie temono ancora per la loro incolumità”. Lo ha detto il Presidente di Coldiretti Emilia Romagna Nicola Bertinelli. “Sono sempre più numerose le telefonate di agricoltori e cittadini comuni da tutta Italia che chiedono di potersi rendere utili e sostenere chi ha perso tutto in questa circostanza catastrofica. Per questo motivo – ha detto il direttore di Coldiretti Emilia Romagna Marco Allaria Olivieri – la Federazione Regionale di Coldiretti ha provveduto ad aprire un conto corrente destinato a raccogliere donazioni in aiuto delle popolazioni colpite dalle alluvioni che hanno martoriato il territorio della regione". Parte dunque l’iniziativa di solidarietà “Salviamo le nostre campagne” grazie alla quale sarà possibile sostenere le aziende agricole colpite con un versamento sull’IBAN IT 55 U 02208 02480 000106765286, intestato a Federazione Regionale Coldiretti Emilia Romagna con causale “Alluvione Emilia-Romagna 2023”.

Ore 9.51 - Si lavora alla rimozione del fango dalle strade

Iniziata nella nottata tra sabato e domenica gli interventi di pulizia disposti dal Comune di Forlì. Alla Cava operazione degli specialisti dei Vigili del Fuoco con BobCat e camion

Ore 9.42 - Nel fango scompare una parte della storia della città: "Serve un'unità di lavoro specializzata"

Le fotografie circolanti sui social mostrano una totale devastazione degli ambienti, i cui materiali sono stati anche in parte spinti all’esterno dalla forza dell’acqua che li ha travolti

Ore 9.01 - Riaperto tra Forlì e Faenza in entrambe le direzioni

Alle 8 sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto il tratto compreso tra Faenza e Forlì, rendendo disponibili al traffico tre corsie verso Ancona e due corsie verso Bologna. Attualmente non si registrano turbative al traffico. (QUI LA NOTIZIA)

01.10 - Informativa del Comune di Rocca San Casciano

Si avvisa la Cittadinanza che il Conad City è stato appena rifornito di beni alimentari e domenica sarà regolarmente aperto alla clientela.

00.57 - Un aiuto per Civitella.

È possibile fare una donazione sul conto corrente dedicato e con le modalità indicate.

00.54 - La situazione a Predappio dopo la giornata di sabato

Dopo un’altra giornata di lavoro proseguono i lavori all’altezza di S.Agostino. Proseguono anche i lavori per portare alla riapertura della strada per Predappio Alta. Il grosso guasto alla condotta di Hera è stato riparato. "Ci vorranno alcune ore per avere l’acqua nelle abitazioni - viene aggiornato -. Si spera che non ci siano altri guasti che possano ritardare l’arrivo dell’acqua in tutte le case. Si è al lavoro per cercare di ripristinare i collegamenti verso alcune abitazioni isolate. In alcuni punti è necessario ancora attendere che le varie frane si arrestino e stabilizzino e che il terreno renda possibile il lavoro in sicurezza". Nella giornata di domenica si deciderà in merito alla riapertura delle scuole. Gli uffici comunali restano aperti giorno e notte. In caso di necessità è possibile chiamare il numero 0543921711.

00.50 - L’alluvione nel forese, la furia distruttiva del Montone a Roncadello: l’esondazione da via Lunga

Documentiamo la situazione nel forese. L'alluvione anche a Roncadello, con la furia distruttiva partita da via Lunga per estendersi nel resto del territorio.

00.35 - Il vescovo Livio presiede la messa domenicale ai Romiti, nel cuore dell’alluvione”

Corazza dirà messa alle 8.30 di domenica, nel teatro parrocchiale di via Firenze, per manifestare la sua vicinanza alla popolazione del quartiere forlivese più colpito dall’alluvione (QUI LA NOTIZIA)

00.30 - Tredozio, il sindaco Vietina: “Il paese è ancora isolato, danni incalcolabili alle infrastrutture”

L’energia elettrica è tornata stabilmente e il presidio medico è garantito tramite personale dell’Esercito presente stabilmente in paese (QUI LA NOTIZIA)

20.47 - La prima stima dei danni: 620 milioni

Oltre 620 milioni di danni alle infrastrutture dell’Emilia-Romagna, tra rete viaria e ferrovie. È una prima stima, molto sommaria, tenuto conto che manca gran parte della viabilità comunale. Oggi pomeriggio, sabato, si è tenuto il vertice a Bologna, in Prefettura, alla presenza del presidente della Regione, Stefano Bonaccini, dell’assessore ai Trasporti e Infrastrutture, Andrea Corsini, e dei ministri Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) e Matteo Piantedosi (Interno) (Leggi la notizia)

20.19 - Soccorso alpino impegnato nel rifornire di viveri Modigliana

Il soccorso alpino, nella giornata di oggi, è stato presente anche le squadre territoriali ai COC di Casola, Brisighella, Cesena e Forlì che si sono anche occupate del trasporto di viveri e medicinali oltre alla verifica di frane che, nei giorni precedenti, hanno interrotto la viabilità. Per Modigliana è stato ingaggiato un elicottero per il trasporto di acqua e viveri a persone non raggiungibili in altro modo.

20.11 - Riaprono gli Eco centri, ma non per i rifiuti alluvionati

Alea informa che la rimozione dei rifiuti di ogni tipologia, alluvionati e accatastati davanti alle abitazioni, avverrà in maniera automatica lungo tutte le strade, anche in orario notturno, in maniera continuativa e capillare (il Comune ha elaborato un crono-programma). Per chi avesse necessità di nuovi contenitori per la raccolta porta a porta dei rifiuti, in sostituzione di quelli in dotazione perchè danneggiati o smarriti durante l’alluvione, può richiederli a domicilio gratuitamente mediante il call center (Numero Verde gratuito 800.68.98.98), così come può rivolgersi agli operatori per richiedere assistenza o informazioni di qualunque tipo. Lo sportello informativo Alea Ambiente di Forlì (via Golfarelli 123) sarà aperto regolarmente, anche se la società invita i cittadini a limitare gli spostamenti e a preferire il contatto telefonico per qualunque necessità.

Gli EcoCentri in cui conferire i materiali non infangati e alluvionati, stanno progressivamente riprendendo la consueta attività e nella giornata di lunedì 22 maggio saranno attivi regolarmente gli EcoCentri di Forlì (via Mazzatinti), di Forlimpopoli (via Emilia), di Bertinoro (via Cellaimo e via Caduti di via Fani), di Castrocaro (via Biondina) e di Predappio (via Solidarnosc).

19.53 - Bertinoro ospita i Vigili del Fuoco impegnati nelle operazioni di emergenza a Forlì

Così la sindaca Gessica Allegni: “In questi due giorni è stato allestito il luogo che accoglierà circa 120 vigili in diversi turni, che utilizzeranno Bertinoro come base per il riposo. Già dal pomeriggio di venerdì volontari del gruppo Scout e altri giovani volontari di Bertinoro, con l'appoggio di altre associazioni del territorio, hanno predisposto brandine, raccolto generi per igiene personale ed aiutato ad organizzare al meglio l’accoglienza per rendere più ospitale il palazzetto di via Colombarone dove alloggeranno per alcuni giorni comandi di diverse città d'Italia, che stanno lavorando per soccorrere le migliaia di persone travolte dal nubifragio e dalle esondazioni nel territorio di Forlì. Abbiamo dato immediatamente disponibilità di un luogo dove potessero riposare e ristorarsi dopo turni estenuanti. Ringrazio i volontari, il Gruppo Scout Bertinoro 1 e i tantissimi cittadini che hanno portato i generi necessari per l’ospitalità, da cui i nostri ospiti sono rimasti davvero molto colpiti”.

19.47 - Riaperta la Ravegnana a Coccolia, ma restano i problemi in Appennino

L'Anas ha riaperto al traffico la strada statale 67 “Tosco Romagnola” a Coccolia (RA) dal km 201 al km 197,400 precedentemente chiusa per allagamento, ritorna quindi agibile il transito da Forlì a Ravenna. Non va meglio, però, nel tratto appenninico: la statale 67 nel comune di Portico e San Benedetto è interrotta nei pressi del km 146,700, del km 148 e nei pressi del km 154,400; a Rocca San Casciano è disposta la chiusura nei pressi del km 163,800 e nel comune di Dovadola, nei pressi del km 168,600 e del km 170,400.

L'ente stradale dall'inizio dell'emergenza sta impiegando più di 300 persone, con circa 110 mezzi. L'Anas inoltre sta già svolgendo un monitoraggio e studio delle criticità in atto con attrezzature tecniche speciali: droni e laser scan per la mappatura del territorio. Questi rilievi sono fondamentale sia per accertare stato dell’arte e sia indicare se la frana è in evoluzione statica o dinamica. Sall’inizio dell’emergenza – lunedì 15 maggio - il servizio ‘Pronto Anas’ 800.841.148 ha gestito oltre 4200 telefonate. La Sala Operativa di Bologna, in coordinamento costante con la Sala Situazioni Nazionale ha gestito 400 eventi.

19.38 - Rocca, la situazione della Statale 67

Aperto un primo varco tra Dovadola e Rocca San Casciano sulla statale 67, dopo gli interventi di Anas e Protezione civile di Bolzano. Al momento la statale 67 è percorribile solo dai mezzi di soccorso e dagli addetti ai lavori e resta chiusa al traffico a causa dei lavori di messa in sicurezza necessari per la totale riapertura. Così il sindaco Lotti: “Stiamo insistendo con Anas e la Prefettura di Forlì-Cesena affinché la riapertura della strada statale 67 diventi una priorità per tutte le istituzioni. Al momento una squadra specializzata di Vigili del Fuoco proveniente da Bolzano sta rimuovendo, tra Dovadola e Campomaggio, i detriti ed il fango che hanno bloccato questa fondamentale via di comunicazione. Seguirà poi una valutazione sulla stabilità e la sicurezza del manto stradale. Nei prossimi giorni saremo in grado di darvi notizie in merito alla riapertura che ci auguriamo avvenga in tempi rapidi. Abbiamo chiesto, e continueremo a farlo, che sia individuata immediatamente una soluzione provvisoria che consenta di ristabilire un collegamento essenziale per i Cittadini e per le imprese”.

19.26 - Bertinoro, raccolta fondi

Il Comune di Bertinoro ha creato una raccolta fondi a sostegno delle famiglie e delle realtà più colpite dall’emergenza alluvione che ha coinvolto la città in questi giorni. Si tratta dell’unica raccolta fondi ufficiale del Comune, pensata per portare un supporto concreto, diretto, rapido e trasparente a chi, in questo momento, ne ha più bisogno. È possibile donare tramite bonifico bancario al Comune di Bertinoro (intestatario), specificando la causale "Donazione emergenza alluvione". Questo l’IBAN IT 91 K 03069 13298 100 000 300 017 - Donazioni dall'estero CODICE SWIFT/BIC. - BCITITMM

19.27 - La distribuzione dei pasti

Più di 220 pasti consegnati in meno di 48 ore grazie ai nostri straordinari Scout e ai mezzi acquatici dei Vigili del Fuoco. Raccolte tonnellate di alimenti e beni per la pulizia personale. Un flusso ininterrotto di generosità.

19.20 Pulizia delle strade da fango e rifiuti: tutte le informazioni

Iniziano gli interventi del Comune per la rimozione del fango dalle strade e a seguire subito dopo gli enormi cumuli di rifiuti a bordo strada. A dare il cronoprogramma è il vicesindaco Daniele Mezzacapo, assieme al vice-comandante della Polizia Locale Andrea Gualtieri. Si tratta di un primo intervento massivo di pulizia e si parte già stanotte, grazie a 20 mezzi che saranno concentrati a fasce orarie in specifiche strade. (Leggi la notizia)

18.09 Devastazione nell'archivio del Comune di Forlì

Morti, distruzione, enormi danni alle case e alle aziende. Ma bisogna anche ricordarsi del patrimonio culturale. A spiegarlo con un post su Facebook in cui condivide foto di devestazione dell'archivio comunale di Forlì (la memoria storica della città) è stato l'assessore regionale alla Cultura Mauro Filicori.

18.00 - Il sindaco fa il punto: "Non abbiamo mai detto di non rimuovere il fango"

La città di Forlì vede nella giornata di oggi, sabato, ancora 2.500 cittadini evacuati, su un totale di 4.800 evacuati di tutta la provincia di Forlì-Cesena. E' il dato che emerge a margine della conferenza stampa del sindaco Gian Luca Zattini, che ha parlato nel pomeriggio per dare una serie di raccomandazioni alla cittadinanza. In tutto l'Appennino forlivese si contano ancora 1.500 persone isolate. Quindi una serie di precisazioni, tra cui le regole per la raccolta del fango. (Leggi la notizia completa)

17.42 - Raccolta fondi della Caritas

Nel tragico contesto di questa emergenza è emersa la forza e lo spirito di una comunità che si è attivata appena possibile con tutti i mezzi a disposizione per soccorrere e ospitare famiglie sfollate, liberare case dall'invasione di acqua e fango, ripristinare la funzionalità dei luoghi di aiuto agli ultimi come l'Emporio della Solidarietà ed il Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo. A tal fine la Caritas Diocesana di Forlì-Bertinoro, in collaborazione con l'Azione Cattolica di Forlì-Bertinoro, gli scout dell'Agesci zona Forlì e CDO Romagna (Compagnia delle Opere) hanno deciso di aprire un canale diretto con tutti coloro che desiderano contribuire e sostenere l'opera concreta di volontari e operatori impegnati a Forlì nell'emergenza alluvione. IBAN: IT46O0306913298100000007011 Causale: Forlìnsieme; Beneficiario: Fondazione Buon Pastore Caritas Forlì.

17.40 Premilcuore, frana travolge una casa

Continuano gli interventi di messa in sicurezza delle strade a Premilcuore. Una frana molto grande ha divelto un'abitazione sulla strada consorziale Montalto

17.35 Alluvione e il caso Unieuro 2.015: "Tre società non erano favorevoli al rinvio delle partite"

E' stato deliberato il nuovo cammino playoff della Pieffe 2.015, che lunedì e mercoledì sarà impegnata in quel di Chiusi, perdendo il vantaggio acquisito del fattore campo nel corso del suo splendido cammino

17.30 Gravi danni anche alle Terme di Fratta

"Un altro duro colpo per il nostro comune", la sindaca di Bertinoro Gessica Allegni definisce così i pesanti danni subiti dalle Terme di Fratta a causa dell'alluvione che ha colpito duramente anche il comune forlivese

17.25 Meldola: da lunedì 22 maggio riaprono scuole e centri diurni

Nella giornata di lunedì 22 maggio a Meldola riapriranno le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, compresi gli asili nido. È prevista anche la riapertura dei centri diurni. I servizi scolastici saranno normalmente funzionanti, compreso il servizio mensa. Il servizio scuolabus sarà attivo per tutte le aree raggiungibili. Le famiglie che si trovano in zone in cui non risulta possibile il servizio scuolabus, tra cui le Frazioni di Piandispino e Teodorano, sono già state avvertite dal personale comunale.

17.22 - Ripristinato il collegamento con Rocca San Casciano con la statale 67

Il lavoro dei vigili del fuoco di Bolzano ha permesso la rimozione degli smottamenti sulla strada statale 67 tra Dovadola e Rocca, aprendo una via di accesso con l'abitato di Rocca San Casciano, prima isolato. La statale 67 dopo Rocca resta tuttavia percorribile solo dai mezzi di soccorso e dai mezzi autorizzati.

16.30 - Un aiuto per l’Emilia-Romagna, Bonaccini: “Grazie al Gruppo Kering"

"Ringrazio il Gruppo Kering per la decisione di destinare una importante donazione a sostegno delle popolazioni alluvionate attraverso la campagna regionale di raccolta fondi. Un altro segnale della grande solidarietà che da subito si è avviata ovunque a favore di comunità così duramente colpite, questa volta da un Gruppo globale cui fanno riferimento marchi della moda conosciuti in tutto il mondo. Grazie ancora”. Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, sulla decisione del Gruppo Kering, che gestisce lo sviluppo di marchi rinomati: Gucci, Bottega Veneta, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Pomellato, Boucheron, Qeelin e Kering Eyewear

16.20 - Zattini (Confcommercio): "Sia la magistratura ad individuare le responsabilità di quanto accaduto"

"Mentre in città si continua a portare soccorso ai cittadini ostaggio delle proprie case circondate da metri d’acqua, e decine di piccoli imprenditori non sanno se riusciranno ad aprire nuovamente le proprie attività a causa degli ingenti danni, la Procura della Repubblica di Forlì ha aperto un fascicolo di indagine a carico di ignoti ipotizzando i reati di omicidio e disastro colposo. Finalmente la procura ha aperto un fascicolo. La situazione non è accettabile, visto il numero di morti - 14 - che ci sono stati fino ad ora. Quelli che gridano che non è il momento di trovare le responsabilità, sono forse proprio quelli che le hanno", dichiara il direttore di Ascom - Confcommercio Alberto Zattini. "Qui parliamo della distruzione vera e propria di un tessuto economico e sociale. Il che, a mio parere, non può essere avvenuto senza responsabilità di qualcuno. Sarà la magistratura, attraverso il suo lavoro, a stabilire chi sono i responsabili di quanto accaduto”

16.08 - Messi in salvo due cani da una casa allagata

Intervento del corpo della guardia zoofila ambientale che ha messo in salvo due cani dopo l'allagamento di una casa in via Gorizia. "Senza di loro non so come avrei fatto", il ringraziamento del cittadino

16.00 - In tutta la regione oltre 36mila gli sfollati

Più di 36.600 persone hanno dovuto lasciare la propria casa a causa dell’alluvione; la maggior parte, 27.775, nel ravennate, poi 4.830 in provincia di Forlì-Cesena e 4.012 nel bolognese. Gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo; 4.963 (di cui 3.652 nel ravennate, 798 nel bolognese, 509 nel forlivese-cesenate e 4 nel riminese) sono accolti in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni: scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde case, amici e parenti). Il punto sulla situazione è stato fatto oggi da Irene Priolo, vicepresidente della Regione con delega alla Protezione civile, in viale Silvani (Bologna).

15.30 Fiom Cgil: "Tanti lavoratori rimasti senza casa e auto, serve aiuto"

"Migliaia e migliaia di persone senza più nulla se non il vestito che indossano con cui sono scappati per mettersi in salvo la vita. Molte di queste persone sono lavoratori. Che non potranno tornare a lavoro, non si sa per quanto tempo. La priorità è stata ovviamente salvare le vite, assicurare loro un tetto e il necessario per la sopravvivenza. Ora bisogna ripulire strade e case, per far tornare queste persone alla loro vita. Ci sono migliaia di meravigliosi volontari e volontarie. Oltre agli aiuti dei soccorritori e delle Istituzioni, tutti a dare il massimo".

"Ma è necessario anche altro. Noi come Organizzazione Sindacale, Fiom Cgil dei territori più colpiti, Cesena-Forlì-Ravenna, non possiamo non preoccuparci e occuparci del lavoro. Per le lavoratrici e i lavoratori che non possono lavorare per la loro situazione di sfollati, di residenti in comuni isolati, perché le loro case e strade sono piene di fango, ciò che tutti sappiamo e vediamo. Le lavoratrici e i lavoratori, i delegati le segreterie della Fiom Cgil Cesena-Forlì-Ravenna, ritengono che ora debbano essere le aziende a dimostrarsi altrettanto disponibili e generose Ovviamente quelle non colpite e danneggiate dall’alluvione. E’ necessario che le aziende utilizzino gli ammortizzatori sociali disponibili, la Cassa Integrazione, per tutto il tempo, in cui i lavoratori non potranno tornare a lavoro, a causa dei danni subiti dalle loro case, auto e territori. Molti dovranno fare lavori costosi per rimettere in sesto casa, comprare un auto ecc. E’ necessario che le aziende oltre ad attivare la Cig la integrino con risorse proprie, in modo che i lavoratori percepiscano almeno uno stipendio pieno".

15.24 - Migliora la situazione a Villafranca: "Siamo piccoli come comunità, ma molto coesi"

L'imprenditore Luca Spaccini, padron della Grifo Flex, è arrivato al Palazzone con un camion carico di derrate alimentari (IL VIDEO)

14.55 Amadori in campo per l'emergenza: "Ripartiremo più forti di prima"

L'azienda Amadori: "Siamo con le nostre comunità in queste tremende giornate, insieme alla Protezione Civile di Cesena con due pompe idrovore, stivali, giubbotti e guanti da lavoro, insieme al Comune con prodotti alimentari e celle frigo per gli spazi ristoro. Altro materiale arrivato dal nostro sito produttivo di Teramo è stato consegnato alla Protezione Civile di Forli per liberare case e strade da acqua e fango. A Santa Sofia stiamo fornendo prodotti alimentari ad Alpini e Protezione Civile per gli sfollati. Tutti insieme ripartiremo più forti di prima".

14.47 - A Premilcuore riapre la strada della Braccinia

Resta chiusa la strada per Camposonaldo da Camairano

14.46 - Il Canale Ravaldino ora è innocuo: ma durante l’alluvione aveva scavalcato gli argini con fango e detriti

Questa la situazione attorno al Canale di Ravaldino. Sabato mattina le acque scorrevano in modo innocuo, ma martedì, sovraccaricato dalle piene dei fiumi, il Canale ha oltrepassato gli argine, riversando attorno acqua, fango e detriti di ogni genere. (VIDEO)

14.39 - Squadre di volontari a Santa Sofia

Così il sindaco: "Ringraziamo i giovani volontari che si sono dati disponibili per aiutare, in vari modi, durante l’emergenza qui a Santa Sofia".

14.05 - Giorgia Meloni anticipa il rientro in Italia dal G7 di Hiroshima: è attesa già domani a Forlì

La notizia della visita non è stata ancora ufficializzata. Come è noto la presidente del Consiglio è impegnata nel G7 in Giappone e solo il viaggio di ritorno impegna circa 13 ore. (QUI LA NOTIZIA)

13.53 - Sopralluogo del sindaco di Santa Sofia Daniele Valbonesi sulla Bidentina.

"Questa mattina siamo stati in sopralluogo sulla sp4 del Bidente. Quello che abbiamo visto è qualcosa di incredibile e drammatico - afferma il primo cittadino -. L'interruzione sta creando disagi, problemi, difficoltà di ogni tipo. È una limitazione enorme che dobbiamo risolvere nel contingente e in prospettiva. Intanto le ditte incaricate dalla Provincia sono al lavoro con tante difficoltà e con la pioggia che purtroppo non da tregua neppure oggi. Continua l'impegno ad uscire da questa emergenza".

13.48 - A Bertinoro vengono ospitati centinaia di Vigili del Fuoco

Così la sindaca Gessica Allegni: "Stiamo organizzando l'accoglienza e una base operativa per un centinaio di Vigili del Fuoco presso la palestra delle medie di Bertinoro. Servono con urgenza acqua in bottiglia, carta igienica, bagno schiuma, shampoo, sapone per mani e sacchi immondizia. Luoghi e orari di raccolta *tassativi* di oggi, sabato 20 maggio: palestra delle medie di Bertinoro dalle 15:00 alle 17:00; parcheggio del Bar Retro di SMN, via della palestra, dalle 14:00 alle 16:00. La raccolta è solo per la giornata di oggi sabato 20 maggio negli orari indicati. Iniziative fuori da questo orario potrebbero intralciare le operazione di soccorso". Nel frattempo, continua Allegni, "siamo attivi da questa mattina, con squadre sul territorio e negli uffici. I numeri di emergenza sono sempre aperti, comunicate qui criticità, richieste di aiuto, esigenze. Si ricorda che i numeri da chiamare in caso di emergenza sono 3346682978, 3280358450, 3317481171 e 3292994551".

13.42 - Gli aggiornamenti da Civitella, il sindaco Claudio Milandri: "E' come se fosse passato un uragano"

Così il sindaco Claudio Milandri: "Migliorano le condizioni atmosferiche dopo le piogge del mattino. Sul fronte viabilità, la Bidentina è percorribile fino a Galeata per chi arriva da Forlì, mentre le comunali sono impercorribili. Sono devastate e non c'è più la possibilità di raggiungere diverse località. Manteniamo i contatti con gli isolati, ma potrebbero arrivare problematiche di alimentazione e altro genere nei prossimi giorni. Purtroppo il guasto della rete idrica non è di semplice risoluzione e probabilmente durerà fino a lunedì. Nell'attesa informiamo che anche oggi è presente in piazzale Berlinguer a Civitella l'autobotte per rifornire i cittadini. A Cusercoli è stato risolto. Attive davanti ai Conad di Cusercoli e Civitella raccolta di viveri per gli sfollati. Ci sono tanti volontari. Prendiamo un elenco, ora siamo nella fase operativa".

13.33 - Raccolta fondi per l'entroterra

Un gesto concreto di solidarietà alle popolazioni vittime dell’alluvione, la Federparchi lancia una campagna di raccolta fondi a favore dei piccoli comuni delle aree naturali protette colpiti dalle recenti inondazioni in Emilia Romagna. Le somme raccolte andranno nello specifico ai comuni di Portico San Benedetto; Santa Sofia; Tredozio; Premilcuore e Bagno di Romagna che hanno subito danni consistenti e che hanno parte del territorio nel parco nazionale delle Foreste Casentinesi, nell’area critica per i recenti tragici eventi. Federparchi si rivolge a tutti per partecipare con un gesto di solidarietà e invita la rete dei parchi italiani a far conoscere e divulgare l’iniziativa. - IBAN per raccolta fondi: IT60F0306909606100000196337 - BIC BCITITMM - Intestato a Federparchi - Banca Intesa Sanpaolo Ag. Milano Piazza P.Ferrari 10 - Causale: raccolta fondi per piccoli comuni dei parchi colpiti da alluvione maggio 2023.

13.32 - Continua la distribuzione dei viveri al Foro Boario

Continua la distribuzione dei viveri al Foro Boario già imbustati e selezionati dagli Scout. E' prevista solo la distribuzione, non la consegna di generi alimentari e/o beni per l’igiene intima. Resterà aperto anche nel pomeriggio di oggi dalle 14.00 alle 19.00. "Vi chiediamo di seguire solo le indicazioni fornite dal Comune", l'appello del sindaco.

13.30 - Occhio alle truffe: massima attenzione

Così il vicesindaco con delega alla sicurezza, Daniele Mezzacapo: "Croce Rossa non ha attivato alcun servizio di sopralluogo per danni. Trattasi di ladri da segnalare subito alle Forze dell’Ordine. Attenzione trattasi di truffe per rubare".

13.27 - Le Camere di commercio scrivono alla premier Meloni: "Non lasciamo sole le imprese in questo momento"

Giorgio Guberti e Carlo Battistini: "Oggi hanno bisogno di sostegno per ripartire e superare questa grave crisi" (QUI LA NOTIZIA)

13.25 - Sanpaolo, restituzione interessi su mutuo prima casa per famiglie più in difficoltà con abitazione danneggiata

A fronte dell'aggravarsi degli effetti del maltempo in Emilia-Romagna, il gruppo Intesa Sanpaolo si è ulteriormente attivato con nuovi interventi, a sostegno anche delle Marche. Nell'ambito del più ampio plafond da 2 miliardi di euro, la banca prevede inoltre la possibilità di richiedere la sospensione fino a 24 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese residenti nelle zone colpite dall'alluvione. Per le famiglie è prevista anche la refusione, trascorsi i primi 12 mesi dalla sospensione, di un importo pari agli interessi di sospensione pagati per mutuo prima casa con danni irreversibili per le famiglie con Isee inferiore a 35.000 euro.

13.15 - Zattini: “Difficoltà nella raccolta dei rifiuti”

Permane la difficoltà della raccolta straordinaria dei grandi cumuli di rifiuti che gli alluvionati stanno accatastando in strada, man mano che procedono le operazioni di pulizia. "Rimuovere questa grande mole di scarti indifferenziati, in gran parte ricoperti da fango non è possibile con le sole forze della società pubblica di raccolta dei rifiuti urbani". E' l'appello che il sindaco di Forlì ha lanciato ai microfoni di Sky Tg24

13.12 - Agricoltura, Coldiretti e la conta dei danni: dalla frutta al grano

"E’ andata perduta quest’anno la produzione di almeno 400 milioni di chili di grano nei terreni allagati dell’Emilia Romagna, dove si ottiene circa 1/3 del grano tenero nazionale, mentre il raccolto della frutta sarà compromesso per i prossimi quattro o cinque anni perché l’acqua rimasta nei frutteti ha “soffocato” le radici degli alberi fino a farle marcire con la necessità di espiantare e poi reimpiantare intere piantagioni". E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sui gravi danni provocati dall’alluvione che ha devastato oltre 5mila aziende agricole e allevamenti con animali affogati in Romagna, una delle aree piu’ agricole del Paese con una produzione lorda vendibile di circa 1,5 miliardi di euro all’anno che moltiplica lungo la filiera grazie ad un indotto di avanguardia, privato e cooperativo, nella trasformazione e distribuzione alimentare che è stato fortemente compromesso.

13.10 - Tre milioni dall'Ice per misure straordinarie a favore delle imprese dei territori alluvionati

L'onorevole Tassinari: "Misure importantissime, non abbassiamo la guardia"

12.47 - Anche il Ferrari Club Forlimpopoli tra gli angeli del fango

Il presidente Filippo Ambrosini: Tutti si rendono conto che ci saranno ripercussioni nel tempo. Uniti si diventa più forti, è una prova di resistenza. Non bisogna mollare". (QUI LA NOTIZIA)

12.30 – Ancora 350 interventi in coda dei vigili del fuoco

Anche questa mattina i vigili del fuoco sono stati impegnati in interventi di evecuazione, anche se non di emergenza. Parallelamente è partito il lavoro di controllo statico di alcuni edifici e di prosciugamento dei locali, con precedenza agli edifici pubblici e alle infrastrutture della distribuzione della corrente elettrica. Nella zona di Civitella è in corso un intervento di un reparto specializzato per la rimozione di un serbatoio di gpl che si trova in bilico su una frana.

12.27 - Consegna farmaci a domicilio, nelle zone con viabilità compromessa (allagate o con fango)

Tutte le richieste di farmaci e presidi sanitari dovranno essere comunicate al numero di cellulare dedicato (cell. 339 7934334) gestito da operatore di area sanitaria. Le strutture operative di Protezione Civile provvederanno a consegnare al domicilio indicato il kit impermeabile contenente i farmaci.

12.21 - L'inferno intorno a Civitella, è un disastro senza precedenti: "Tutte le frazioni sono isolate, siamo devastati"

Le colline intorno a Civitella, quelle che conoscevamo fino al 16 maggio, non sono più le stesse: l'Appennino è cambiato. Dove c'era una strada, adesso c'è una voragine. Dove svettavano faggi e castagni, adesso è nata una rupe. Dove c'erano prati scoscesi, adesso c'è una colata di fango. (QUI LA NOTIZIA)

12.03 - L'iniziativa solidale di Unieuro

Fino al 28 maggio Unieuro si farà carico del 50% del costo degli elettrodomestici venduti nei negozi delle aree alluvionate. Rientrano nell'offerta grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, televisori e climatizzatori. L'acquisto potrà essere effettuato in tutti i punti vendita delle zone colpite: Lugo, Faenza, Forlì Mega, Cesena, Punta di Ferro, Rimni, Misano Adriatico, Ravenna, Savignano e l'affiliato Maroni a Gambettola.

11.54 - Una risposta commovente da tutt'Italia: i volontari Aics ripuliscono l’archivio comunale

In 13, nella sola giornata di sabato, ma a decine sono in arrivo da tutta Italia per dare una mano ai romagnoli alluvionati. (QUI LA NOTIZIA)

11.49 - La Libertas Atletica raccoglie il disperato grido di aiuto: guanti, pale e muscoli per gli alluvionati

Dalle zone colpite si leva il disperato grido di aiuto, servono braccia e tanta disponibilità. Tecnici, atleti e dirigenti della Libertas Atletica Forlì si sono mobilitati con guanti, stivali, ramazze, pale, ma anche col vigore e la vitalità degli sportivi. (QUI LA NOTIZIA)

11.30 - Parcheggi gratis a Forlì

La sosta a pagamento, in tutti i parcheggi di competenza del Comune di Forlì, a partire da oggi fino a data da destinarsi sono gratuiti. "Per essere ancora più chiari, stiamo parlando di tutte le strisce blu della città - specifica il sindaco Gian Luca Zattini -. Il provvedimento è immediatamente valido anche se, al momento, non è ancora stata affissa apposita segnaletica".

11.16 - Aperta un'indagine per omicidio colposo e disastro colposo: "Atto dovuto"

La Procura della Repubblica di Forlì ha aperto un fascicolo di inchiesta sull'alluvione che è partita la sera di martedì scorso. (QUI LA NOTIZIA)

11.14 - Coop su Emergenza Alluvione: un milione di euro stanziato da tutte le cooperative di consumatori a sostegno delle Regioni Emilia-Romagna e Marche colpite dall’alluvione.

Avviata anche una raccolta tra i soci e consumatori che potranno destinare i loro aiuti attraverso un conto corrente dedicato o alle casse dei punti vendita Coop, tra cui i supermercati e gli ipercoop di Coop Alleanza 3.0 dal Friuli Venezia Giulia alla Puglia. I fondi saranno destinati a un intervento di ricostruzione in accordo con le autorità interessate. Si potrà donare direttamente alle casse a partire da oggi sabato 20 maggio o sul conto corrente dedicato aperto da Coop Italia presso Unicredit (IBAN: IT 94 T 02008 05364 000106764648 causale “Raccolta Fondi Alluvione Romagna e Marche). I fondi raccolti saranno destinati a uno specifico intervento di ricostruzione in accordo con le autorità locali interessate.

11.01 - Le missioni di soccorso

Il Soccorso Alpino Emilia Romagna è impegnato con diverse squadre su più fronti soprattutto tra le province di Ravenna Forlì-Cesena e Bologna.

10.57 - Scuole Forlì, quelle aperte da lunedì e quelle ancora chiuse: le decisioni prese dal Comune

Il sindaco Gian Luca Zattini fa chiarezza sulla riapertura delle scuole a partire da lunedì. Diversi istituti comprensivi hanno già fatto partire le circolari sulle app scolastiche (QUI LA NOTIZIA)

10.56 - Jovanotti si unisce al dramma di Forlì: "Ho vissuto in questa terra e qui è nata mia figlia, forza amici!"

Un pensiero alla “sua” Forlì, dove Jovanotti ha vissuto tanti anni e dove spesso torna per i tanti legami di amicizia con i forlivesi. (QUI LA NOTIZIA)

10.54 - "Ripercussioni di entità epocale. Comparto agricolo, serve una legge speciale"

Legacoop Romagna è già nelle condizioni di affermare che "le cooperative interessate dal maltempo sono oltre un centinaio. (QUI LA NOTIZIA)

10.53 - "La Romagna si rialzerà, ma serve prevenzione e contrasto della crisi climatica"

Per Europa Verde Forlì "occorrerà spostare risorse pubbliche per mettere in sicurezza le nostre montagne dal dissesto, allargare gli alvei, delocalizzare le attività troppo vicine alle zone più a rischio". (QUI LA NOTIZIA)

10.48 - Legacoop Romagna, prima valutazione danni: "Serve legge speciale con massima urgenza"

Legacoop Romagna è già nelle condizioni di affermare che "le cooperative interessate dal maltempo sono oltre un centinaio. Si tratta di imprese che operano nei settori dell’agroalimentare, servizi, costruzioni, industria, trasporti e logistica, sociale, culturale, turismo, pesca e grande distribuzione organizzata".

10.12 - Satispay al fianco della Fondazione Specchio dei Tempi per aiutare gli alluvionati

Satispay chiama a raccolta la sua community di oltre 3,6 milioni di utenti per donare e sostenere, attraverso il servizio “Donazioni”, la campagna di raccolta fondi di Specchio dei Tempi, fondazione nata nel 1955 dall’omonima rubrica del quotidiano La Stampa, che da oltre 60 anni porta sostegno concreto alle persone in difficoltà o in scenari d’emergenza nazionali e internazionali. Gi utenti di Satispay, aprendo dall’app il servizio “Donazioni”, che già più volte si è rivelato un efficace strumento di sostegno per far fronte a emergenze e difficoltà, troveranno subito la raccolta di Fondazione Specchio dei Tempi, a cui potranno contribuire versando l’importo desiderato (dal singolo euro a importi più elevati, ogni donazione è importante) per fare arrivare al più presto i primi aiuti alla popolazione.

10.10 - Unipol e Starlink (Elon Musk) in favore delle popolazioni colpite

Continuano le iniziative del Gruppo Unipol a sostegno delle comunità coinvolte nelle alluvioni. Dopo gli interventi decisi nei giorni scorsi a favore dei clienti, il Gruppo Unipol con la collaborazione dell’imprenditore statunitense Elon Musk, attraverso la sua società SpaceX, ha acquistato i terminali Starlink che permetteranno ai soccorritori, ai servizi essenziali e strategici (ad es. gli ospedali) e alla popolazione di avere accesso alla rete Internet. SpaceX sta in queste ore orientando i suoi satelliti, concentrandoli in modo da dare priorità alla regione emiliana, per fornire una maggiore copertura alle popolazioni colpite in questi giorni dall’alluvione. Nelle prossime ore dagli Stati Uniti e dalla Germania giungeranno in Italia i terminali Starlink, tecnologicamente avanzati e in grado di funzionare in mobilità in situazioni di emergenza, che verranno distribuiti alle località coinvolte secondo le indicazioni della Protezione Civile e della Regione Emilia Romagna.

10.08 - Arera sospende bollette e mutui per le popolazioni colpite dall’alluvione

Arera ha approvato un provvedimento di urgenza per la sospensione del pagamento di bollette e avvisi di pagamento di acqua, rifiuti luce e gas (compresi il gpl e altri gas distribuiti per mezzo di reti canalizzate) a favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dagli eccezionali eventi meteorologici. Saranno sospese le fatturazioni emesse o da emettere con scadenza a partire dal 1° maggio 2023, comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti dai venditori o dai gestori del Servizio Idrico Integrato per allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro. A questo si aggiunge, la sospensione dei distacchi per morosità, al fine di garantire la fruizione dei servizi essenziali nelle aree colpite.

10.06 - L'iniziativa degli allevatori

Sta per partire il progetto di aiuto e supporto agli allevatori della Romagna predisposto dall’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia Romagna (Araer) in accordo con la Regione e la Protezione civile. Il progetto si chiama “Solidarietà sopravvivenza animali da reddito” ed è finalizzato all’acquisto di mangimi e foraggi da destinare a quegli allevatori che a causa dell’alluvione e degli smottamenti dovuti alle frane, rischiano di esaurire nell’arco di pochi giorni le scorte alimentari da garantire al loro bestiame.

10.04 - Appartamenti per gli sfollati: l'iniziativa

In merito alle numerose richieste di alloggi in affitto temporaneo che sono arrivate da persone sfollate, SoloAffitti fa appello a tutti i proprietari che hanno appartamenti da concedere in uso o affittare temporaneamente per metterli a disposizione di chi, in questo momento, non può rientrare nella propria casa. Si possono contattare SoloAffitti Cesena Master 1 (cesenamaster1@soloaffitti.it - 054720113) e il Punto SoloAffitti Forlì3 (forli3@soloaffitti.it- 0543725759) i quali mettono a disposizione il loro lavoro in maniera completamente gratuita per fare da raccordo tra richieste e offerte e per svolgere le pratiche burocratiche necessarie (consulenza, contratto, ecc.)

9.55 - Raccolta fondi a Meldola e Predappio

Il Comune di Meldola ha creato una raccolta fondi a sostegno delle comunità e delle realtà maggiormente colpite dall’emergenza alluvione e frane che ha coinvolto il territorio di Meldola. É l’unica raccolta fondi ufficiale del Comune. É possibile donare mediante bonifico bancario al Comune di Meldola al seguente IBAN: IT71T0306913298100000300152 con beneficiario Comune di Meldola, specificando nella causale “Donazione Emergenza Alluvione” Analoga iniziativa del comune di Predappio al seguente iban: IT28N0306913298100000300009 specificando nella causale “Donazione emergenza alluvione e frane”

9.53 - A Forlì un punto docce per coloro che hanno necessità

E' stato allestito al Villa Romiti, in via Sapinia 40, dalle 11 alle 13 e dalle 17 alle 21. Qui sarà possibile anche ricaricare i cellulari col proprio caricabatterie

9.22 - A Forlimpopoli un graduale ritorno alla normalità con le scuole aperte (escluse le superiori)

Aggiorna il sindaco Milena Garavini: "Nel nostro comune le criticità principali rispetto agli allagamenti sono rientrate, è partita la fase dei ripristini e avanza speditamente, con la laboriosità e forza di volontà che caratterizza la nostra gente. Se qualcuno avesse bisogno di una mano ce lo dica! che ci attiviamo". (QUI LA NOTIZIA)

9.13 - Torna in funzione il sito internet di Start Romagna

I servizi internet di Start Romagna, tra cui il sito aziendale, sono stati ripristinati. Il mancato funzionamento, lo ricordiamo, era stato determinato a causa dello spegnimento preventivo, comandato dalla Protezione Civile nel tardo pomeriggio di sabato, di alcuni datacenter situati a Ravenna. Start Romagna, pertanto, invita a consultare il proprio sito internet per tutti gli aggiornamenti sui servizi legati all’emergenza maltempo in Romagna.

8.50 - La situazione a Predappio

Questi gli aggiornamenti: "Tutti nostri cittadini isolati sono stati contattati e alle persone irrangiunbili è stata data la possibilità di evacuare con gli elicotteri. Chi è ancora presente in case isolate per scelta è comunque in contatto col comune".

8.48 - Raccolta fondi a Predappio

Il Comune di Predappio ha creato una raccolta fondi a sostegno delle comunità e delle realtà maggiormente colpite dall’emergenza alluvione e frane che ha coinvolto il territorio di Predappio. É l’unica raccolta fondi ufficiale del Comune. É possibile donare mediante bonifico bancario al Comune di Predappio al seguente IBAN: IT28N0306913298100000300009 specificando nella causale “Donazione emergenza alluvione e frane”.

8.44 - Cielo grigio sulla Romagna

E' tornato a piovere debolmente su tutto il Forlivese, tra 2 e 5 millimetri

8.20 - L'iniziativa di solidarietà del ristorante

Venerdì sera a "Casa La Corte" si è svolta una cena di solidarietà, con una raccolta fondi a favore degli alluvionati. Tagliatelle e Sangiovese, con un'offerta minima di 10 euro. Così il ristoratore Riccardo La Corte, noto come "Big Boss": "Abbiamo corso , abbiamo faticato ma abbiamo ottenuto un ottimo risultato, raccolti da donare agli alluvionati della Romagna ben 2.600 euro. Personalmente sono commosso". (QUI LA NOTIZIA)

8.10 - “In poche ore abbiamo perso trent’anni di lavoro”

Nelle parole di Stefano Nanni, titolare dell’omonima azienda agricola di Civitella, è palpabile tutta la paura vissuta nel momento in cui la violenza dell’alluvione ha colpito la sua azienda, un grande allevamento avicolo travolto dalla furia del maltempo (QUI LA NOTIZIA, di Paola Francia)

08.06 - Settemila chilometri quadrati di aree allagate: è la peggiore alluvione della storia della Romagna

Quella in atto "è di gran lunga la peggiore" alluvione della storia della Romagna. Lo certifica Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), che snocciola numeri significativi. (QUI LA NOTIZIA, di Giovanni Petrillo)

08.00 - Riaperto il tratto di A14 tra Forlì e Faenza

Poco dopo le 06:30 sulla A14 Bologna-Taranto è stato riaperto, con un'ora e mezzo di anticipo rispetto a quanto programmato, il tratto compreso tra Faenza e Forlì, rendendo disponibili al traffico due corsie in entrambe le direzioni. La chiusura sabato sera si era resa necessaria per permettere alla task force di ASPI - già operativa ininterrottamente su diversi fronti - di proseguire nella notte e velocizzare il complesso piano di attività per il ripristino dei danni causati dalle alluvioni, al fine di consentire nel più breve tempo possibile il ritorno alla normale circolazione. Attualmente, per consentire il proseguimento degli interventi di ripristino, il traffico circola su due corsie per senso di marcia in entrambe le direzioni e non si registrano turbative al traffico.

00.01 - Raccolta di alimenti e beni di prima necessità a Civitella

Sabato davanti al Conad di Civitella e a quello di Cusercoli si raccoglieranno beni di prima necessità e alimenti per gli alluvionati. Questi i beni di prima necessità da portare: scatolette (tonno, carne in scatola, legumi), cibi pronti in scatola (che non necessitino di essere scaldati), frutta secca, barrette energetiche, cioccolata, pane confezionato, fette biscottate, cracker, biscotti, acqua, succhi di frutta, frutta fresca (mele, banane), miele, marmellata, omogeneizzati, merendine, latte a lunga conservazione. Per quanto riguarda i prodotti per l’igiene personale, si possono portare: spazzolini, dentifricio, sapone liquido, sapone per l’igiene intima, assorbenti, pannolini per bambini e pannoloni per adulti-anziani.

23.57 - Il ritiro dei rifiuti alluvionati

Alea Ambiente ricorda, come anticipato nei giorni scorsi, di aver attivato squadre speciali per la raccolta gratuita di tutti i materiali deteriorati a causa dell’alluvione. Si invitano i cittadini a separare per quanto possibile gli ingombranti (mobili, sedie e divani) dai Raee (rifiuti elettrici ed elettronici) e dai metalli. Per usufruire del servizio occorre prenotarsi esclusivamente al Call Center (Numero Verde 800 68 98 98) lasciando i propri dati e dichiarando che si tratta di rifiuto prodotto in seguito all’alluvione. Anche per quanto riguarda i materiali non ingombranti, quindi di piccolo volume, danneggiati e infangati (indumenti, carta, riviste, scarti alimentari, ecc), la società ha predisposto il ritiro gratuito a domicilio secondo le stesse modalità.

23.51 - Castrocaro, il sindaco Francesco Billi: "La nostra comunità colpita da un cataclisma"

Il Municipio resterà aperto in via straordinaria sabato e domenica dalle ore 7:30 alle 19 per segnalazioni, informazioni e volontariato. Così il sindaco Billi: "E' stata ripristinata progressivamente l'energia elettrica in tutto il territorio, salvo qualche raro casa puntuale, mentre per quanto riguarda l'acqua non risultano danni alla nostra rete idrica. Possono capitare delle anomalie dovuta ai numerosi prelievi e attengimenti di questi giorni, ma sono fenomeni che dovrebbero risolversi in tempi ragionevoli. In fondo al parcheggio del mercato su viale Marconi, dove c'è la tenda della Protezione Civile, è comunque posizionata una autobotte di Romagna Acque, a disposizione dei cittadini". Capitolo scuole: "lunedì riapriranno tutte, compreso i servizi di pre-scuola e mensa". In via Cantarelli è previsto un punto rifiuti. Strade: saranno chiusi il ponte su via Ladino e via Conti.

23.46 - Bertinoro, riaperte alcune strade: 30 gli evacuati

"Tornano percorribili via Saffi e via Budrio a Collinello, dove restano ancora problemi signicativi - così la sindaca Gessica Allegni -. Sono 30 gli evacuati".

23.30 - Lunedì scuole aperte tranne due istituti comprensivi

Per favorire il ritorno alla normalità nelle parti di città non coinvolte dall'alluvione, e il rientro al lavoro dei genitori, il Comune intende procedere alla riapertura delle scuole a partire dalla giornata di lunedì. L'ordinanza deve essere ancora redatta e sarà pubblicata tra sabato e domenica. L'orientamento del Comune è di aprire tutti i plessi scolastici ad eccezione di quelli che fanno capo all'istituto comprensivo 5 "Tina Gori" - quindi la scuole elementari Pio Squadrani di via Sapinia (Romiti) e Livio Tempesta di via Tevere (Cava), la scuola media Mercuriale di via Sapinia e le due scuole di infanzia Le Api di via Sapinia e Aloidi in via Ossi - e all'istituto comprensivo 9 "Beatrice Portinari", vale a dire le scuole elementari "Raggi" (Roncadello), "Vallicelli" (Villafranca), la scuola media Fiorini (Villafranca) e le due scuole dell'infanzia "Aeroplano" (San Martino in Villafranca) e "Pettirosso" (Villafranca). In sostanza, quindi riapriranno tutte le scuole tranne quelle che si trovano ai Romiti, alla Cava e nelle frazioni di Villagrappa, Villafranca, San Martino in Villafranca, e Roncadello.

Saranno quindi aperte tutte le scuole superiori della città. "Per gli studenti dei quartieri colpiti dall'alluvione che frequentano la scuola in altri istituti comprensivi, così come quelli delle scuole superiori che vengono anche da fuori città, in alcuni casi residenti in Comuni ad ora non raggiungibili, saranno le autorità scolastiche a dare informazioni di dettaglio sulle assenze giustificate", spiega l'assessora alle Politiche educative Paola Casara. Ulteriori informazioni saranno disponibili con la pubblicazione dell'ordinanza, che ad ora non è stata ancora elaborata.

21.37 - Il bilancio della giornata: 5.000 evacuati in provincia

Finora, sono circa 5.000 le persone evacuate nella provincia di Forlì-Cesena, mentre quelle attualmente accolte nelle strutture allestite dai Comuni sono ancora quasi 700. A causa delle avverse condizioni meteo, gli 8 velivoli interforze messi finora a disposizione di tutto il territorio regionale hanno potuto svolgere soltanto 3 interventi di ricognizione dei territori isolati, con il recupero di due persone isolate, in difficoltà. Dispiegate anche risorse per assicurare la tutela alle persone con esigenze sanitarie: 687 sono stati gli interventi di assistenza medica e infermieristica messi in atto, e più di 100 sono state le persone evacuate da strutture sanitarie e psichiatriche e da residenze per anziani. (Leggi tutta la notizia)

21.10 - La mappa delle strade chiuse sull'Appennino

Sono isolati i comuni di Modigliana, Tredozio, Rocca San Casciano, Portico, Premilcuore, la frazione di Predappio Alta e di fatto anche Santa Sofia. In totale circa 13mila abitanti.

21.05 - Le bottiglie d'acqua arrivano dal cielo

Da ieri che i carabinieri mediante l'elicottero in dotazione al nucleo dell'aeroporto di Forlì sta rifornendo di acqua e cibo le popolazioni della collina rimaste isolate. Nei territori non raggiungibili iniziano a scarseggiare i generi di prima necessità.

20.59 - Disattivato il sito di Start Romagna

Start Romagna informa che i propri i servizi internet, tra cui il sito aziendale, risultano momentaneamente non accessibili a causa dello spegnimento preventivo, comandato dalla Protezione Civile, di alcuni datacenter situati a Ravenna. In attesa del ripristino, si invita l’utenza a visitare le pagine Facebook e Instagram Start Romagna e, a quanti non lo avessero già fatto, a iscriversi al canale Telegram relativo al proprio bacino, dove saranno caricati gli aggiornamenti. Start Romagna si scusa per il disagio.

20.58 - Playoff basket Forlì, la decisione della Fip

C'è un'emergenza da combattere, ma evidentemente "the show must go on". Il Settore Agonsitico Fip, dopo preso atto dell’esito del sondaggio con le società del tabellone Oro dei playoff A2, in concerto con la presidenza e in accordo con la Lega Nazionale Pallacanestro, ha definito il nuovo calendario dei quarti finale che vede l'Unieuro Forlì impegnata contro l'Umana Chiusi

20.11 - Danni sulla linea ferroviaria tra Faenza e Rimini: la circolazione resta sospesa

I lavori per il completo ripristino dell’efficienza dell’infrastruttura nell’intera tratta Bologna-Rimini richiederanno tempi più lunghi di quelli inizialmente ipotizzati (QUI LA NOTIZIA)

20.04 - Hera al fianco delle comunità colpite dall’alluvione

La multiutility, in prima linea per garantire un supporto alle comunità con un impegno straordinario di oltre 600 persone, ha già bloccato la fatturazione dei propri servizi, interrotto tutte le attività di recupero crediti e dà la possibilità ai clienti in difficoltà di sospendere i pagamenti. (QUI LA NOTIZIA)

20.00 - Bonaccini: "Il Paese è con l’Emilia Romagna, insieme ce la faremo"

Mobilitati quasi 5mila donne e uomini del sistema di protezione civile: sicurezza delle persone e limitazione delle rotture arginali le priorità. Circa 300 le frane attive, 500 le strade ancora interrotte e 43 i Comuni interessati all’emergenza (QUI LA NOTIZIA)

19.55 - La situazione a Portico

Per quanto concerne l'approvvigionamento beni di prima necessità, il Centro Protezione Civile Comunale continuerà a passare presso le abitazioni per richiedere eventuali di approvvigionamenti alimentari di prima necessità" (QUI LA NOTIZIA)

19.41 - La situazione a Modigliana, i soccorsi

Venerdì i tecnici del Saer sono finalmente riusciti ad arrivare a Modigliana via terra, una zona estremamente complicata da raggiungere perché isolata sia a causa delle frane, che hanno spazzato via le strade , ma anche per l’assenza di linea telefonica. In località Valmontone, completamente isolata dalla frana che ha interrotto la strada provinciale, si è riusciti ad evacuare (per motivi di sicurezza) una donna incinta. Evento riuscito in collaborazione con i Vigili del Fuoco.

19.27 - Buonguerrieri incontra i sindaci: "Un'altra giornata difficile"

Alice Buonguerrieri, deputato di Fratelli d'Italia, nella giornata di venerdì assieme al responsabile di FdI del comprensorio forlivese Luca Bartolini ha incontrato cittadini e amministratori di diversi Comuni. (QUI LA NOTIZIA)

19.13 - Situazione d'emergenza a Modigliana

Così il sindaco Jader Dardi: "La situazione gravissima delle frane e dei cedimenti avvenuti in tutto il territorio comunale si è aggravata. Modigliana non è raggiungibile in quanto l'unica via di accesso è Via Provinciale Faentina, che è sottoposta a verifica per la presenza di un fronte di frana (Pappona)". (LA NOTIZIA COMPLETA)

18.42 - Prevista una chiusura notturna per l'A14 tra Forlì e Faenza

Dalle 21:00 di questa sera alle 8:00 di sabato mattina, sarà chiuso il tratto di A14 compreso tra Faenza e Forlì in entrambe le direzioni. La chiusura si rende necessaria per permettere alla task force di ASPI - già operativa ininterrottamente da giorni e su diversi fronti - di proseguire e velocizzare il complesso piano di attività per il ripristino dei danni causati dalle alluvioni al fine di consentire nel più breve tempo possibile il ritorno alla normale circolazione su tutte le corsie. (QUI LA NOTIZIA)

18.40 - ForlìToday coi vigili del fuoco di Bolzano per liberare la Statale 67

Centinaia di vigili del fuoco sono giunti a Forlì e in Romagna da tutte le parti d'Italia, con mezzi specializzati. La pulizia della Statale 67 per ridare un collegamento diretto ai comuni di Rocca San Casciano e Portico, nella valle del Montone, è stata assegnata ai vigili del fuoco di Bolzano, specializzati negli interventi in montagna: il lavoro procede 24 ore su 24, ma non è facile: liberata la strada da uno smottamento subito ne compare uno successivo. L'asfalto viene riconquistato metro per metro. (IL VIDEO)

18.34 - A Bertinoro si lavora per la riapertura delle scuole nella giornata di lunedì

Comunica la sindaca Gessica Allegni: "Stiamo lavorando per cercare di riaprire tutte le nostre scuole ed i nidi lunedì. L'Ufficio Tecnico ha eseguito sopralluoghi in tutti i plessi scolastici e tutti gli edifici sono agibili e sicuri. Venerdì il personale scolastico è rientrato per effettuare pulizie e riordino. Verranno garantiti anche la mensa scolastica, il pre, il post ed i Cep La situazione delle strade è migliorata grazie all'incessante lavoro degli operai e tecnici del Comune, protezione civile e volontari, ma è comunque in continuo divenire per colpa del movimento di alcune frane e della pioggia. Venerdì il gestore del nostro servizio di trasporto scolastico sta eseguendo dei sopralluoghi nelle strade, ma solo domenica saremo in grado di definire quali linee saranno operative".

18.20 - Morrone (Lega): "Nella tragedia la luce di una comunità coesa"

“Visitando e parlando con chi è stato più colpito dalle conseguenze dell’alluvione, nelle aree dove ancora si stanno ripristinando servizi e agibilità, dove lavorano i tanti volontari pronti ad aiutare parenti, amici e sconosciuti in stato di necessità, si avvertono comunque sentimenti positivi, la speranza e la voglia di ricominciare, anche se frammezzati dalla rabbia e dallo scoramento, ma non dalla rassegnazione. E’ questa la caratteristica della nostra comunità che dimostra, anche nei momenti più bui, la luce della generosità e della coesione e una tempra forte e salda. E questo mi rende fiero di esserne parte e pronto a mettermi a disposizione, per quelle che sono le mie possibilità, di questa gente che pur fiaccata dagli eventi avversi è già pronta a risollevarsi”. Lo afferma in una nota Jacopo Morrone, parlamentare e segretario della Lega Romagna.

18.03 - A Forlì la visita della ministra per l'Università e ricerca Anna Maria Bernini

Forlì ha ricevuto la visita della ministra per l'Università e ricerca Anna Maria Bernini venerdì pomeriggio. Bernini è giunta in municipio, accolta nel Coc, il centro di coordinamento comunale dei soccorsi. “A Forlì in particolare era importante esserci, è stata la mia prima destinazione universitaria, dove ho insegnato per tanti anni alla facoltà di economia e sono legatissima a questa città”. Sul fronte dei finanziamenti per le riparazioni e i danni è ancora presto parlarne per Bernini: “E' stato dichiarato lo stato di calamità, il Governo c'è e lavora sul territorio. Ora è importante gestire in velocità lo spostamento di fango e detriti per evitare che la situazione patologica si consolidi, poi bisognerà pensare a tutto il resto: c'è massima disponibilità a portare risultati sul territorio durante e dopo l'emergenza”. (IL VIDEO)

17.56 - La pizzeria devastata dallo tsunami di acqua e fango del Montone

L'attività compie 7 anni il primo giugno. Renam Asirelli, 34 anni, titolare della pizzeria La Marì d'Otello di via Isonzo, una delle zone più colpite dall'alluvione, racconta del locale completamente distrutto dalla furia dell'acqua (di Chiara Fabbri) (QUI LA NOTIZIA)

17.40 - Emergenza alluvione: la risposta della Protezione Civile

Quasi 3mila uomini (2.856) e più di 1.100 volontari (1.125) sono al lavoro in Emilia-Romagna, nelle zone colpite dall’alluvione. È questa la risposta del sistema di Protezione civile che continua senza sosta la sua opera di soccorso alla popolazione e gli interventi urgenti di ripristino del territorio piegato dalle esondazioni e dalle frane. Vigili del fuoco, forze dell’ordine, Croce Rossa Italiana, e personale e tecnici delle infrastrutture viarie e ferroviarie, delle aziende di distribuzione di gas ed elettricità e telefoniche, i 2.856 in campo oggi. Dei oltre 1.100 volontari, 374 appartengono alle colonne mobili regionali di Trento, Veneto, 54 dal Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Alto Adige, Lombardia, Lazio, Toscana e Umbria. A queste si aggiungono i 612 volontari dell’Emilia-Romagna e i 139 appartenenti alle organizzazioni nazionali di volontariato. A queste forze, nelle prossime ore, si uniranno colonne mobili provenienti da altre Regioni per arrivare a più di 1.500 unità di volontari.

17.36 - Allo stadio un camion di aiuti dalla "Andrea Bocelli Foundation

Aiuti umanitari dalla "Andrea Bocelli Foundation" per gli alluvionati di Forlì. Il Forlì Football Club ha ricevuto in dono beni di

prima necessità come detersivi e vestiti. (QUI LA NOTIZIA)

17.20 - La situazione a Castrocaro Terme e Terra del Sole

Lunedì 22 maggio riprenderà l'attività didattica all'asilo nido "La Coccinella", la scuola materna "Rodari", la scuola primaria "Serri Pini" e la media "Alighieri" con orario completo comprensivo di servizio pre scuola e mensa. I bambini che usufruiscono del servizio pre scuola elementare dovranno essere accompagnati all'ingresso principale della scuola primari a"Serri Pini". Capitolo acqua: "dalla giornata di giovedì il prelievo di eccezionali quantità d'acqua necessaria per le operazioni post-alluvione ha determinato temporanei scompensi di pressione alla rete idrica - informa il sindaco Francesco Billi -. Pertanto l'acqua per uso domestico potrebbe uscire in modo irregolare dai rubinetti. Per fortuna non risultano danneggiamenti alla rete dell'acquedotto nel nostro Comune. Ad ogni modo, qualora servisse, è a dispozione della cittadinanza un'autobotte di Romagna Acque in fondo al parcheggio zona mercato di Castrocaro, nell'area attrezzata Protezione Civile (di fronte Conad "piccolo")".

17.17 - Comune di Civitella, gli aggiornamenti sulla rete idrica

Così Cusercoli: a causa di una rottura è stata interrotta la rete idrica in via Garibaldi e alcuni civici di via 2 Giugno. "Non ci sono stati comunicati i tempi di riparazione, presumibilmente non dovrebbe essere un intervento lungo", spiega il sindaco Claudio Milandri. Così a Civitella: la rottura della rete idrica impatta tutto il paese, non ci sono stati comunicati tempi certi di riparazione. L’autobotte permane in piazzale Berlinguer. Per le frazioni, "stiamo seguendo caso per caso perché ognuno è a sè".

17.09 - Le azioni delle banche

Banca Monte dei Paschi di Siena ha stanziato un plafond di 200 milioni di euro per un primo intervento a supporto di famiglie e imprese che hanno subito gravi danni a causa degli eccezionali eventi atmosferici che si sono verificati nelle province dell’Emilia-Romagna nei giorni scorsi. La Banca ha previsto, inoltre, la sospensione per 12 mesi dei pagamenti delle rate dei mutui per privati e aziende che hanno subito danni. Bnl-Bnp Paribas ha varato una serie di misure finanziarie, straordinarie ed agevolate, per rispondere alle richieste di aziende e famiglie, al fine di favorire una ripartenza delle attività il più rapida possibile; tali iniziative si aggiungono alle moratorie mutui e prestiti già in essere.

17.03 - Gli angeli del fango, attivato il servizio di gestione dei volontari chiamato "Volontari Sos"

Così il sindaco Zattini: "Alla luce delle migliaia di telefonate e richieste di persone che vogliono dare una mano durante l'emergenza alluvione in Romagna ed in particolare nel Comune di Forlì, abbiamo attivato un servizio di gestione dei volontari chiamato "Volontari Sos". (QUI LA NOTIZIA)

16.47 - Le criticità stradali a Meldola

La viabilità è interrotta in via Trieste, nel tratto adiacente campo sportivo, mentre sono chiusi il sottopasso di Via San Giovanni sotto la S.P.4 Bidentina, il ponte di Castelnuovo, il ponte della SP 48 Loc. Bagnolo, la Strada Paderno, la Strada Gualdo-Ribatta, la Strada vicinale Vitignano – Para (tratto terminale), la Strada Balbate, la Strada San Colombano Castelnuovo, la Strada Ca’ Deserto, la Strada Bagnolo, la Strada Palareto Teodorano (tratto in prossimità di Teodorano), la Strada provinciale S.P. 48 Teodorano , la Strada Teodorano Centro e la Strada San Colombano Dogheria (nel tratto tra zona valle del vento e Strada San Lorenzo Fiordinano). Le seguenti strade sono state riaperte solo alle auto (no mezzi pesanti): Strada Valdinoce Montecavallo, Strada Vernacchia Montevescovo. Per segnalazioni e urgenze telefonare al numero 3662370794. Per la giornata di sabato le scuole di ogni ordine e grado, così come i centri diurni, resteranno chiuse. Si invitano i cittadini a limitare gli spostamenti e ad adottare massima cautela fino al termine della fase emergenziale.

16.37 - Punto docce anche al Villa Romiti a Forlì

Allestito un punto docce al Palasport Comunale Villa Romiti in via Sapinia 40 fino alle ore 20.00, dove sarà possibile anche ricaricare i propri cellulari (portando un caricabatterie).

16.30 - Meldola, disponibilità servizi bagno-doccia del Palazzetto a persone in difficoltà

Da venerdì è stato messo a disposizione il Palazzetto dello Sport in via IV novembre per tutte le persone attualmente prive di energia elettrica e/o acqua nelle proprie abitazioni, che abbiano necessità di utilizzare servizi igienici e docce, o di ricaricare i propri apparecchi e dispositivi. Per informazioni può rivolgersi alla sede della Protezione Civile di Meldola in via Vittorio Veneto 19 o telefonare al 366 2370794

16.28 - A Villa Serena si lavora per ripristinare la piena operatività

In attesa della piena ripresa delle attività a Villa Serena, le altre due strutture forlivesi del Gruppo, la clinica Villa Igea ed il poliambulatorio Villa Orchidee, amplieranno i propri orari di servizio. (QUI LA NOTIZIA)

16.20 - Da lunedì la graduale ripresa delle attività

Permane la modalità emergenziale per quanto riguarda esami diagnostici con risonanza magnetica e si consiglia a chi deve sottoporsi a trattamento radioterapico di contattare la struttura per conferma (QUI LA NOTIZIA).

16.19 - Banco BPM lancia una raccolta fondi

Banco BPM si mobilita a favore delle comunità colpite dal maltempo in Emilia-Romagna e avvia insieme a Fondazione Banco San Geminiano e San Prospero (BSGSP) la raccolta fondi #SOStegnostraordinario al fianco di Caritas Italiana. Già da oggi è possibile effettuare una donazione tramite bonifico bancario oppure tramite home banking e APP (Iban: IT76Y0503401647000000009900 Causale: Banco BPM e Caritas Italiana per l’Emilia-Romagna).

L'iniziativa, che coinvolge il personale, i clienti e tutti coloro che vorranno partecipare, prevede anche il supporto di tutte le Fondazioni locali nei territori di riferimento della banca, tra cui Milano, Verona, Novara, Bergamo, Lodi, Lucca e Roma che insieme a Banco BPM hanno già stanziato 100 mila euro. In seguito all’aggravarsi degli eventi di questi giorni, inoltre, Banco BPM rinnova il proprio sostegno ai clienti colpiti dal maltempo estendendo a tutte le famiglie e le imprese delle province coinvolte in Emilia-Romagna, Marche e Toscana la possibilità di accedere a un plafond ampliato a 300 milioni di euro. Gli interessati possono richiedere finanziamenti a condizioni economiche di particolare favore rivolgendosi in una qualunque delle agenzie di Banco BPM presenti nelle province coinvolte. Banco BPM si rende inoltre disponibile fin da subito a sospendere le rate dei mutui, lato imprese e privati, anche in coerenza con le disposizioni urgenti di protezione civile tempo per tempo emanate.

16.16 - Dal Gruppo Intesa Sanpaolo 2 miliardi per famiglie e imprese

A fronte dell’aggravarsi degli effetti del maltempo in Emilia Romagna, il Gruppo Intesa Sanpaolo si è ulteriormente attivato sul territorio colpito dai fenomeni atmosferici di questi giorni ed amplia gli interventi a favore delle famiglie e delle imprese che hanno subito danni, estendendola anche alla regione Marche. A tal proposito è già stato stanziato un plafond 500 milioni di euro per i finanziamenti finalizzati al ripristino delle strutture danneggiate (abitazioni, negozi, uffici, laboratori artigianali, aziende) a condizioni agevolate, che il Gruppo innalza a 2 miliardi di euro, con possibilità di preammortamento per le imprese fino a 36 mesi e di accesso alle garanzie pubbliche. Le famiglie, le imprese, i piccoli artigiani e commercianti, le aziende del settore agribusiness e gli enti del Terzo Settore che hanno subito danni potranno così contare su un sostegno finanziario immediato. Il Gruppo Intesa Sanpaolo prevede inoltre la possibilità di richiedere la sospensione fino a 24 mesi della quota capitale delle rate dei finanziamenti in essere per famiglie e imprese residenti nelle zone colpite dall’alluvione. Per le famiglie è previsto anche refusione, trascorsi i primi 12 mesi dalla sospensione, di un importo pari agli interessi di sospensione pagati per mutuo prima casa con danni irreversibili per le famiglie con Isee inferiore a 35.000 euro. È in fase di attivazione una raccolta fondi per sostenere la popolazione del territorio a cui Intesa Sanpaolo contribuirà con un proprio sostegno, di importo pari a 5 milioni di euro. Imprese di tutti i settori, anche no profit, che hanno subito danni potranno inoltre richiedere per un anno sia l’azzeramento delle commissioni sui pagamenti Pos per transazioni fino a 30 euro che la gratuità del canone su Pos Mobile e Virtuali.

16.15 - Ricostruzione, la Regione: "Serve un'operazione finanziaria ponte"

Così l’assessore regionale allo Sviluppo economico e Lavoro, Vincenzo Colla, al termine di un incontro urgente convocato venerdì mattina dalla stessa Regione. (QUI LA NOTIZIA)

16.12 - A Meldola travolti anche i ricordi: crolla la passerella della Barca sul Bidente

La piena del fiume Bidente ha distrutto la passerella della Barca (QUI LA NOTIZIA).

15.59 - Alluvione anche nel Semnario, la testimonianza del vescovo Livio Corazza

Il vescovo parla ai cittadini: "Abbiamo risorse, energie, comunione e solidarietà che ci aiuteranno ad uscirne, ancora una volta, insieme, come abbiamo già fatto in passato” (QUI LA NOTIZIA).

15.51 - La situazione a Modigliana

I militari hanno preso le misure per costruire un ponte laddove è crollato e riaprire la strada per Faenza.

15.48 - L'informativa del Comune di Predappio

Colmano e Monte Maggiore sono stati raggiunti alcune ore fa dai mezzi di soccorso anche grazie al grande lavoro dei residenti.

Si ricorda però di non percorrerla per curiosità o per andare a visitare persone. La circolazione deve essere lasciata ai soli residenti e ai mezzi di soccorso perchè ci sono ancora molte frane in movimento.

15.37 - L'Ausl Romagna attiva un servizio di supporto psicologico

L’Ausl Romagna ha attivato un servizio di supporto psicologico per le persone vittime di alluvione. Gli psicologi garantiranno la loro presenza presso i diversi centri di accoglienza dei vari ambiti. A partire da sabato verrà inoltre messo a disposizione dei

cittadini che vorranno usufruirne un numero di cellulare per ogni ambito della Romagna. Per Forlì-Cesena si può contattare il 331/7487610. Il cellulare sarà attivo sette giorni su sette, dalle 10 alle 13 e dalle 18 alle 20. Il servizio sarà completamente gratuito.

15.32 - L'Electrolux chiusa anche lunedì

Così la Rsu Fiom: "Abbiamo anticipato alla direzione aziendale che, prima di sapere con chiarezza quando lo stabilimento sarà posto in sicurezza per dare la possibilità di rientrare, dobbiamo metterci "a tavolino" e fare un piano di rientro che dia la possibilità ai tanti dipendenti colpiti dall'alluvione di sopperire alle difficoltà, senza l'utilizzo delle spettanze individuali, la possibilità di rientro graduale, di orari possibili e magari uguali per chi ha moglie o marito, compagna o compagno, figlia o figlio che lavorano insieme in stabilimento. Inoltre è necessario un piano che veda partecipe anche la Start, compagnia trasporti pubblici di Forlì, per dare la possibilità a chi non ha più l'auto di utilizzare apposite navette o i mezzi pubblici in orari agibili e compatibili. E tanto altro. L'azienda ha recepito queste nostre richieste e si dice disponibile a un incontro preventivo per cercare di venire incontro alle necessità dei dipendenti. La Romagna è un popolo capace e resistente e abbiamo un grande orgoglio, lo stiamo tirando fuori tutto e ci fa onore, come anche tutta la solidarietà che si è messa in moto".

15.29 - L'onorevole azzurra Rosaria Tassinari fa il punto sui soccorsi

Rassicura l'onorevole Tassinari: "Sono in corso i sopralluoghi per individuare le soluzioni tecniche finalizzate a risolvere le criticità più rilevanti e permangono attivi sull’emergenza 300 persone e quasi 60 mezzi Anas. Sono in costante contatto con sindaci ed il sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture On Tullio Ferrante. Si lavora tutti senza sosta, a partire dalle situazioni che vedono ancora ampie zone isolate ma ove, grazie all'immenso lavoro di esercito e soccorritori, si stanno rapidamente ripristinando le condizioni minime di sicurezza. Tantissimi purtroppo gli sfollati, a Forlì anche famiglie salvate con l'elicottero a Novafeltria, attualmente ospitate presso uno dei numerosi centri allestiti. Venerdì mattina sono potuta andare a trovare alcune di queste famiglie, costrette a lasciare la propria casa. Da tutti tanta speranza e tantissime parole di ringraziamento per i soccorritori. Noi romagnoli siamo fatti così".

15.27 - Nessun danno al San Domenico

I Musei San Domenico di Forlì, che ospitano la grande mostra sull'Arte della Moda sono al sicuro. La mostra, che non ha subito a sua volta alcun danno di alcun genere, vista la progressiva normalizzazione delle condizioni meteorologiche e di quelle inerenti la mobilità, riaprirà al pubblico lunedì 22 maggio, secondo i consueti orari. Tutti i visitatori prenotati per le giornate di chiusura (dal 17 al 21 maggio compreso) saranno accolti in mostra senza l'obbligo delta prenotazione. L'organizzazione resta altresì a disposizione per chi volesse rinnovare la propria prenotazione, che sarà garantita senza oneri aggiuntivi, ai contatti ufficiali: mostraforli@civita.art - 0543 36217 - mostremuseisandomenico.it/arte-della-moda/

15.16 - Il punto sulla viabilità provinciale

La Lughese è percorribile il tratto forlivese, mentre a Ponte Vico si è verificato il crollo di un ponte. Si stanno formando lunghi incolonnamenti di mezzi pesanti, impossibilitati a transitare lungo la Ravegnana tra Forlì e Ravenna. Quindi è sconsigliato percorrere la Lughese. La Cervese è ko. Il by-bass sul Bevano è ceduto. Nell'entroterra la Provinciale 3 del Rabbi è interrotta a Predappio all'altezza di San Cassiano. Premilcuore di fatto è isolata. La Tosco-Romagnola è bloccata a Dovadola. Non raggiungibili attraverso i collegamenti stradali anche Tredozio e Modigliana

15.14 - A Meldola sospensione delle lezioni anche sabato

A seguito dell'emergenza meteo, in via precauzionale, per la giornata di domani, sabato sono sospese le lezioni nelle scuole di Meldola di ogni ordine e grado, statali e paritarie. Restano chiusi i centri diurni.

15.13 - Danni ingenti al patrimonio culturale

L’Assessorato alla Cultura sta anche provvedendo a fornire consigli e contatti, a istituzioni e famiglie, su come operare i primi interventi di salvataggio dei beni (QUI LA NOTIZIA)

14.55 - Si attivano le imprese di autospurgo

La Camera di commercio della Romagna, comunica l'elenco delle imprese che esercitano l’attività di autospurgo, che possono essere utili in questa fase dell’emergenza alluvionale. Si tratta di una misura di supporto ai cittadini e alle imprese colpite dal disastro naturale. Nel Forlivese le imprese che fanno attività di autospurgo sono:

CASALBONI AMBIENTE S.R.L.

BERTINORO

334 936 8372

BONAVITA SERVIZI S.R.L.

FORLI'

0543 488533

FORLI' AMBIENTE SOCIETA' COOPERATIVA

FORLI'

0543 473214

FORLI' SPURGHI DI BEJENARU VASILE DUMITRU

FORLI'

0543 179 6265

FO.ECO S.A.S. DI PROTA CRISTIANO E C.

FORLIMPOPOLI

0543 743336

14.49 - La situazione viabilità a Bertinoro

"La via Collinello è stata chiusa ai non residenti a causa della presenza di frane importanti - aggiorna la sindaca Gessica Allegni -. Su quella che preclude totalmente la via di accesso al centro della frazione (è necessario passare da Fratta) si sta continuando a lavorare per poterla liberare il prima possibile. Si raccomanda attenzione alla guida lungo tutto il percorso e in particolare all'altezza del Podere Baratta dove la strada è franata in modo significativo". Nella zona di Collinello si raccomanda la massima prudenza: i tecnici stanno valutando caso per caso smottamenti e frane localizzate nell'area. Via Saffi (altezza Area Verde Amaducci) la strada è chiusa dall'intersezione di via Rossi verso Bertinoro per frana e conseguente taglio alberi in corso. "Si sta provvedendo a inserire un senso unico alternato da via Cantalupo per poter dirigersi verso il centro e uscire dal centro", informa la sindaca (via Allende è percorribile). Le fermate bus sono quelle di via Allende, con itinerario Cavour, Colombarone, Allende e ritorno.

14.46 - La fornitura dell'acqua potabile

Ecco l’evolversi delle situazioni di criticità legate all’aspetto della fornitura idropotabile a seguito delle precipitazioni dei giorni scorsi in Romagna (QUI LA NOTIZIA)