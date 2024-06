LA DIRETTA - Elezioni europee 2024, lo spoglio minuto per minuto: i risultati

Mancano pochi minuti alla chiusura dei seggi. Per le Europee il dato da confrontare è quell del 26 maggio 2019 quando in Italia votarono quasi 27,8 milioni di elettori sui quasi 51 milioni aventi diritto, con una percentuale finale di affluenza al 54,5%. In quell'occasione la Lega totalizzò oltre 9 milioni di voti (34,26%), seguito dal Pd che ottenne più di 6 milioni di voti (22,74%). Terzo fu il Movimento 5 Stelle (4,5 milioni di voti e 17,06%) e Forza Italia quarta formazione politica all'8,78%. Fratelli d'Italia, il partito della premier di Giorgia Meloni, che doveva ancora vedere la sua fase ascendente arrivò a 1.726.000 voti, con il 6,44% delle preferenze. A Forlì città, nella stessa tornata elettorale, si recarono alle urne 62.367 cittadini, pari al 69,61% degli aventi diritto. La votazione segnò il sostanziale pareggio do Lega Pd (19.959 voti al Pd alle Europee, contro i 19.606 della Lega, 32,38% contro 32,25%): di fatto i due terzi degli elettori si divisero in parti uguali tra i due principali partiti. Il M5S in città arrivò al 12,48%. Forza Italia ottenne il 6,88% e Fratelli d'Italia il 4,34%. In tutta l'Emilia-Romagna la Lega divenne il primo partito (33,77% il voto dato regionale). Per le Europee voto il 67,31% degli aventi diritto.