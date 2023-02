Rally storico Valle del Tevere, buoni risultati per Andrea Succi e Fabio Graffieti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di ForlìToday

Dopo l’uscita di strada nella seconda prova speciale del sabato, l’equipaggio del Racing Team Le Fonti si è riscattato, staccando dei buoni tempi nelle rimanenti sei prove della domenica, in apertura della seconda tappa dopo il parco assistenza di San Sepolcro l’insidiosa prova del Cerbaiolo di 7,450Km che si inerpica con partenza da Pieve Santo Stefano, Succi-Graffieti fanno registrare il settimo tempo, in linea con la prova Alpe di Poti disputata al sabato. Seconda prova di giornata La Battaglia di Anghiari di 6,330Km, l’equipaggio romagnolo recupera una posizione, sesto tempo per loro, si ritorna al parco assistenza dove i ragazzi della Step 21 capitanati da Daniel Rocchi oltre hai controlli di prassi, su indicazione delle sensazioni di guida di Succi modificano il set up e montano una gomma più dura nel posteriore, queste modifiche e una guida più fluida permettono a Succi-Graffieti di abbassare di cinque secondi il tempo del passaggio precedente, ma l’efficacia delle scelte fatte in assistenza si dimostrano ancora di più sul secondo passaggio sulla Battaglia di Anghiari, l’equipaggio del Racing Team le Fonti stacca un ottimo terzo tempo lasciandosi alle spalle i mattatori del campionato due ruote motrici Pelliccioni a due secondi e mezzo e Tonelli a 8 secondi entrambi con le Ford Escort RS. Al parco assistenza la Step21 fa ancora delle piccole modifiche prima dell’ultimo giro di prove, Succi-Graffieti sulla Cerbaiolo tolgono ancora quasi quattro secondi, sulla Battaglia di Anghiari accorciata a 4,710Km ancora un ottimo terzo tempo assoluto e primi delle due ruote motrici davanti a loro solo le inarrivabili quattro ruote motrici Luky-Pons Lancia Delta e Pirangioli-Farnocchia con la Ford Sierra Csvorth. La prima uscita del pilota forlivese Andrea Succi e del navigatore cesenate Fabio Graffieti nel Campionato Italiano Rally Terra Storico è da ritenersi positiva con l’ottava piazza assoluta, peccato per quella sbavatura con l’uscita di strada che ha compromesso la classifica e l’acquisizione dei punti in campionato, la BMW M3 in livrea FINA, curata e assistita dalla Step21 di Daniel Rocchi è stata affidabile e ha assimilato al meglio le regolazioni registrando tempi da assoluto che inducono ad aver la massima fiducia per la prossima di campionato il 16 aprile al Rally Storico Valtiberina