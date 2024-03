Cna: "Luci e ombre nel nuovo bando per commercio e pubblici esercizi. Non convince la modalità click day”

Nel corso del mese di aprile la Regione Emilia-Romagna dovrebbe emanare un nuovo bando, con una disponibilità complessiva di 10 milioni di euro, a disposizione dello sviluppo e dell’innovazione delle imprese del commercio e dei pubblici esercizi. Dalle informazioni che emergono, il bando dovrebbe sostenere, con un contributo piuttosto rilevante e per una quota a fondo perduto che partirebbe dal 40%, interventi nel settore volti alla riqualificazione, ristrutturazione e ampliamento delle imprese, oltre al miglioramento dell’offerta, anche attraverso l’introduzione di nuove tecnologie, comprese quelle digitali.

“È un bando che aspettavamo da tempo – sottolinea Marco Lucchi, responsabile di Cna Turismo e Commercio Forlì-Cesena- destinato ad un settore in estrema difficoltà. Infatti, nell’arco del decennio 2012-2022, il saldo imprese del settore è diminuito di oltre l’11% nella nostra provincia. Si tratta di un settore fondamentale, seppur esposto a dinamiche di mercato che si sono stravolte negli ultimi anni e che ha bisogno di sostegno per qualificarsi e trovare una collocazione sul mercato, in risposta al mutare delle esigenze dei clienti. Il bando, quindi, risponde ad una esigenza urgente, ma rischia di farlo con una modalità che poco ci convince”.

“Pur non essendo ancora ufficiale – aggiunge Roberta Ricci, responsabile Servizio Bandi Cna Forlì-Cesena - la modalità che sembra sarà adottata è quella che noi definiamo del “click day”. In sostanza, saranno ammesse le prime domande in ordine di tempo, indipendentemente dalla qualità della proposta fatta, purché rispettino i criteri minimi definiti dal bando. Ovviamente questo riduce l’efficacia dell’intervento, inoltre appare iniquo ed alza molto la casualità con cui le risorse saranno destinate. Auspichiamo che la regione riveda questa proposta”.

Proprio per l’opportunità che rappresenta il bando, ma anche la sua difficoltà di accesso, Cna si è già attivata per raccogliere dalle imprese la loro manifestazione d’interesse ancor prima che il bando sia ufficiale. Infatti, è possibile fare una segnalazione tramite il sito www.cnafc.it o telefonare al numero 0543770319.