La concessionaria Comac festeggia i 25 anni di matrimonio con il marchio Nissan

Da 25 anni rappresenta il marchio Nissan nella provincia di Forlì-Cesena: è il traguardo raggiunto dalla concessionaria Comac, che a Forlì ha sede in piazza Savonarola (viale Matteotti) e a Cesena in via Ascari (nella zona di via Ravennate). Per l'anniversario arrivano nei saloni della concessionaria la Qashqai e-Power e Juke Hybrid, protagonisti dell?e-Xperience Tour, il roadshow che porta nelle concessionarie italiane i nuovi prodotti elettrificati del marchio Nissan. A salutare il quarto di secolo di matrimonio con Comad è Marco Toro, Presidente e Amministratore Delegato di Nissan Italia: ?Dal 1997 Comac vuol dire Nissan nel territorio di Forlì e dal 2012 anche in quello di Cesena, un territorio per noi strategico. Celebriamo i 25 anni della concessionaria nell?anno più importante per Nissan, il 2022, che vede il lancio di cinque nuovi modelli elettrificati. Una grande opportunità che siamo certi Comac saprà cogliere al meglio, consolidando il suo percorso di crescita?.

?L?amore per le automobili è una tradizione nella famiglia Carpeggiani - dice da parte sua Bruno Carpeggiani, titolare di Comac -. Nissan nel 4x4 ci ha spinto nel 1997 a iniziare questa bella avventura e dopo 25 anni la passione è quella del primo giorno. Stiamo vivendo un periodo entusiasmante grazie alle tante novità Nissan in arrivo e tutta la squadra Comac è come sempre motivata e pronta a dare il massimo?. Il successo di Comac si fonda sulla soddisfazione dei propri clienti, garantita da un?ampia gamma di prodotti e servizi Nissan e da attività di vendita e assistenza dagli elevati standard qualitativi.

Non solo attenzione al cliente, ma attenzione alle persone in senso più ampio, che ha portato la concessionaria a distinguersi per il suo impegno verso la collettività. Con l?iniziativa "Ripara e Dona" è stata attivata una raccolta fondi a favore della sezione provinciale di AIL (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), con una donazione per ogni intervento in officina. I volontari AIL, inoltre, sono stati ospiti della concessionaria nei periodi di Natale e Pasqua, con corner informativi a disposizione dei clienti e visitatori degli showroom. Comac, inoltre, promuove la creatività artistica dei ragazzi supportando l?accademia artistica InArte, attraverso esibizioni musicali presso gli showroom di Cesena e Forlì. Attenzione rivolta anche alle attività sportive locali, attraverso la partnership con la squadra di basket Pallacanestro Forlì 2.015 e il circolo di tennis Villa Carpena, con vetture Nissan messe a disposizione dei ragazzi che partecipano alle attività agonistiche, e l'organizzazione di importanti tornei regionali.

Juke e Qashqai coprono il 78% (46% Qashqai e 32% Juke) del volume Nissan nel territorio di Forlì e Cesena. Le nuove motorizzazioni elettrificate rappresentano un?ottima opportunità per crescere ancora, grazie ai numerosi vantaggi per i clienti in termini di piacere di guida, bassi consumi, basse emissioni oltre a vantaggi economici derivanti dall?esenzione dal pagamento del bollo (variabile da regione a regione) dal minore costo per l?assicurazione (da circa il 5% al 10% in meno) e da altri vantaggi non direttamente quantificabili, come l?accesso gratuito alle ZTL nei grandi centri urbani e il parcheggio gratuito sulle strisce blu.

Juke Hybrid parte sempre in modalità 100% elettrica e la mantiene fino alla velocità di 55 km/h, viaggiando per l?80% del tempo in modalità EV nei contesti urbani. Il cliente può quindi apprezzare il piacere di guida e il feeling tipico di una vettura elettrica, con accelerazione brillante e progressiva, ed il comfort di un abitacolo silenzioso e privo di vibrazioni. Soprattutto in città la vettura viaggia per la maggior parte del tempo in elettrico, con una riduzione dei consumi del 40% nel ciclo urbano e del 20% in quello combinato. A questi risultati contribuiscono anche la batteria ad alte prestazioni e un efficiente sistema di rigenerazione. Inoltre, con il pulsante ?EV Mode? il guidatore può scegliere di escludere il motore benzina e viaggiare solo in elettrico, riducendo in modo drastico le emissioni. Le prestazioni crescono del 25% grazie ai due motori, termico ed elettrico, entrambi sviluppati da Nissan. Il motore benzina (94 CV e 148 Nm di coppia) e il motore elettrico (49 CV e 205 Nm di coppia) sono coordinati da un innovativo e raffinato cambio multi-mode a 6 marce, 2 per il motore elettrico e 4 per il termico, che garantisce un?accelerazione lineare e una guida fluida e reattiva. Il cambio multi-mode, inoltre, non prevede né frizione né sincronizzatori nell?accoppiamento con il motore termico, migliorando ulteriormente il comfort e il piacere di guida.

Qashqai nel 2007 ha rivoluzionato il mercato auto, creando di fatto il segmento dei crossover. Oggi porta al debutto l?esclusiva tecnologia Nissan e-POWER, costituita da un motore elettrico da 190 CV e 330 Nm di coppia che muove le ruote della vettura e da un motore termico che produce energia elettrica. Quest?ultima può essere trasmessa, a seconda delle condizioni di guida, alla batteria, al motore elettrico o ad entrambi. I flussi di energia sono regolati sulla base di una serie di parametri, tra cui lo stato di carica della batteria, le condizioni di guida e la richiesta di forza motrice.

Il cuore del sistema è un sofisticato motore turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 CV di derivazione Infiniti con rapporto di compressione variabile (sistema brevettato Nissan). Il motore termico, non essendo collegato direttamente alle ruote della vettura, può funzionare in un regime di rotazione ottimale, minimizzando consumi ed emissioni di CO2. In funzione della richiesta di forza motrice, un elaborato sistema di gestione regola automaticamente il rapporto di compressione in un range tra 14:1 (per privilegiare i bassi consumi) e 8:1 (per privilegiare le prestazioni). e-POWER offre il piacere di guida tipico degli EV con accelerazione brillante e lineare, la stessa sensazione che si prova alla guida di una berlina dalle alte prestazioni, ma con maggiore fluidità e progressione nell?erogazione della potenza. Niente ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina. e-POWER è la migliore soluzione elettrificata disponibile, alternativa al diesel e vero elemento di transizione verso la mobilità 100% elettrica e garantisce oltre 1.000 km di autonomia con un singolo pieno di benzina.