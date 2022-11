L'azienda si è evoluta nel tempo aprendo a nuovi mercati: ora celebra lo storico traguardo dei 60 anni

Con un evento programmato per sabato Elettromeccanica Angelini, impresa con sede a Forlimpopoli, che si occupa di impiantistica elettrica e termoidraulica, celebra il 60esimo di attività. Un traguardo che ha visto più generazioni della stessa famiglia protagonisti di un’avventura imprenditoriale entusiasmante, cominciata da Ulisse Angelini nel 1962, quando aprì una piccola bottega nel centro della cittadina artusiana e cominciò a lavorare insieme alla moglie Ebe Santini, riparando motori elettrici e saldatrici.

Negli anni successivi l’attività si consolidò, con l’assunzione dei primi dipendenti e l’ingresso in azienda del figlio Alberto (1974), che, oltre ad affiancare il padre nell’attività di elettromeccanica, riuscì a sviluppare l’attività, allargandola all’impiantistica elettrica. Gli anni ‘80 e ‘90 segnarono un ulteriore trend di crescita dell’azienda, che consolidò la propria attività, portando lo staff a 20 addetti. Successivamente Elettromeccanica Angelini allargò ulteriormente il campo d’azione alle energie rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, batterie di accumulo) e nel 2010 aprì nuovi mercati, offrendo anche servizi nell’ambito termoidraulico, ponendosi così come unico referente per l’impiantistica in cantiere, una peculiarità che garantisce alla clientela effetti decisamente positivi. In quel medesimo periodo avvenne l’ingresso in azienda di Mattia, figlio di Alberto, che ha rappresentato un ulteriore passo in avanti per Elettromeccanica Angelini, creando di fatto al vertice dell’impresa un tandem di successo, in grado di garantire una sinergia alquanto positiva fra esperienza e solidità imprenditoriale e dinamismo volto all’innovazione.

Oggi Elettromeccanica Angelini, la cui sede si trova a Forlimpopoli in via dell’Artigiano su un’area di 5.000 mq, di cui 1.500 adibiti a uffici, officina e magazzini e 3.500 scoperti per il ricovero dei mezzi in proprietà, offre lavoro a oltre 60 addetti, sviluppa un fatturato superiore ai 7 milioni di euro (2021), che, dati alla mano, nel 2022 supereranno i 10 e rappresenta un punto di riferimento di qualità in Romagna per l’impiantistica elettrica e termoidraulica, per gli impianti di sicurezza, per l’illuminazione pubblica, per le energie rinnovabili e per l’automazione industriale (Industria 4.0) e la domotica civile. L’azienda è molto attiva anche nel sostegno dello sport locale, ambito in cui è main sponsor del Cesena Primavera che milita nella massima serie nazionale di calcio e del Volley Cesena, che è protagonista del campionato di pallavolo B1 femminile. Elettromeccanica Angelini celebrerà i propri 60 anni di attività sabato alla ex Chiesa San Giacomo di Forlì, con un evento a invito a cui parteciperanno le autorità locali, i dipendenti e i clienti, al cui interno è previsto lo show del celebre comico Giuseppe Giacobazzi.

Nella foto Alberto e Mattia Angelini, titolari dell’azienda e dell’interno staff