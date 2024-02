Electrolux annuncia la procedura di licenziamento collettivo: tagli anche a Forlì

Electrolux Italia ha iniziato il processo di licenziamento di 373 lavoratori in Italia, di cui 38 presso lo stabilimento di Forlì. Dopo l'apertura della procedura di licenziamento collettivo che interessa 168 lavoratori degli stabilimenti italiani di Electrolux, le segreterie nazionali di Fim Fiom Uilm hanno richiesto all'azienda "anche per nome e per conto delle nostre strutture territoriali, l'avvio della procedura di consultazione sindacale e quindi di fissare un incontro entro i termini di legge". La direzione di Electrolux Italia ha inviato al ministero del Lavoro la comunicazione dell'apertura della procedura di licenziamento collettivo di 168 impiegati e quadri. "Il gruppo Electrolux sta affrontando significative perdite di volumi in un quadro di flessione del mercato europeo, sceso al di sotto di 80 milioni di unità complessive, ossia con una diminuzione di circa il 12% rispetto al periodo pre-pandemico", spiega l'azienda.